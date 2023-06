Os utilizadores da popular plataforma de redes sociais Instagram podem agora descarregar e partilhar Reels publicados por contas públicas, uma funcionalidade anteriormente exclusiva da aplicação rival de vídeos curtos TikTok. Ao permitir esta funcionalidade, o Instagram pretende aumentar o envolvimento, permitindo aos utilizadores ver vídeos curtos com o logótipo da plataforma fora da aplicação.

Durante uma recente transmissão no seu canal Instagram, o diretor da empresa, Adam Mosseri, anunciou esta nova funcionalidade para os utilizadores dos EUA. Para transferir os Reels para o rolo da câmara, os utilizadores podem clicar no ícone de partilha e selecionar a opção de transferência. No entanto, apenas os Reels de contas públicas estão disponíveis para transferência, e os proprietários das contas têm a opção de desativar a capacidade de transferência.

Embora Mosseri não tenha explicado em pormenor a presença de uma marca de água nos Reels descarregados, as imagens que partilhou sugerem que os vídeos descarregados apresentam o logótipo Instagram e o nome da conta. Esta abordagem é semelhante à utilizada pelo TikTok, que coloca uma marca de água nos vídeos descarregados.

É essencial notar que o Instagram sempre permitiu que os utilizadores descarregassem os seus próprios Reels sem marca de água dos rascunhos. Em 2021, a plataforma deixou de promover conteúdos com marcas de água do TikTok, ou qualquer outra marca de água, nos seus vídeos. O YouTube adoptou uma abordagem semelhante em agosto passado, lançando uma marca de água baseada no logótipo nos Shorts descarregados para desencorajar a partilha entre plataformas.

A introdução do recurso de download público do Reels está alinhada com Meta's estratégia de impulsionar o crescimento e a receita por meio do Reels. Na chamada de resultados do primeiro trimestre de 2023, o CEO Mark Zuckerberg relatou um aumento de 24% no tempo gasto em Instagram devido às recomendações do Reels alimentadas por IA.

