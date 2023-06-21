Popüler sosyal medya platformu Instagram kullanıcıları artık, daha önce rakip kısa video uygulaması TikTok'a özel bir özellik olan, herkese açık hesaplar tarafından yayınlanan Makaraları indirebilir ve paylaşabilir. Instagram, bu yeteneği etkinleştirerek, kullanıcıların uygulamalarının dışında platformun logosunun bulunduğu kısa videoları izlemelerine olanak tanıyarak etkileşimi artırmayı hedefliyor.

Şirketin başkanı Adam Mosseri, yakın zamanda Instagram kanalında yaptığı bir yayında, ABD merkezli kullanıcılar için bu yeni özelliği duyurdu. Reels'i film rulolarına indirmek için, kullanıcılar paylaşım simgesine tıklayıp indirme seçeneğini belirleyebilir. Ancak, yalnızca genel hesaplardan Reels indirilebilir ve hesap sahipleri indirme özelliğini devre dışı bırakma seçeneğine sahiptir.

Mosseri, indirilen Reels'de filigran olup olmadığına dair detay vermese de paylaştığı görseller, indirilen videoların Instagram logosunu ve hesap adını göstereceğini öne sürüyordu. Bu yaklaşım, indirilen videoları filigranlayan TikTok tarafından kullanılan yaklaşımı yansıtır.

Instagram kullanıcıların taslaklardan filigran olmadan kendi Makaralarını indirmelerine her zaman izin verdiğini unutmamak önemlidir. 2021'de platform, videolarında TikTok filigranları veya bu konudaki herhangi bir filigran içeren içeriğin tanıtımını durdurdu. YouTube, geçen Ağustos ayında benzer bir yaklaşım benimsedi ve platformlar arası paylaşımı caydırmak için indirilen Shorts'ta logo tabanlı bir filigran başlattı.

Herkese açık Reels indirme özelliğinin tanıtımı, Meta's Reels aracılığıyla büyüme ve gelir sağlama stratejisiyle uyumludur. CEO Mark Zuckerberg, 2023'ün ilk çeyreği kazanç çağrısında, yapay zeka destekli Reels önerileri sayesinde Instagram geçirilen sürenin %24 arttığını bildirdi.

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