Gebruikers van het populaire social media platform Instagram kunnen nu Reels downloaden en delen die geplaatst zijn door publieke accounts, een functie die voorheen exclusief was voor de concurrerende korte video app TikTok. Door deze mogelijkheid mogelijk te maken, wil Instagram de betrokkenheid vergroten door gebruikers in staat te stellen korte video's met het logo van het platform buiten hun app te bekijken.

Tijdens een recente uitzending op zijn kanaal Instagram kondigde het hoofd van het bedrijf, Adam Mosseri, deze nieuwe functie aan voor gebruikers in de VS. Om Reels naar hun camerarol te downloaden, kunnen gebruikers op het share-icoon klikken en de downloadoptie selecteren. Echter, alleen Reels van publieke accounts zijn beschikbaar om te downloaden en accounteigenaren hebben de optie om de downloadmogelijkheid uit te schakelen.

Hoewel Mosseri niet uitweidde over de aanwezigheid van een watermerk op gedownloade Reels, suggereerden de afbeeldingen die hij deelde dat gedownloade video's het Instagram logo en de accountnaam weergeven. Deze aanpak komt overeen met die van TikTok, dat een watermerk aanbrengt op gedownloade video's.

Het is essentieel om op te merken dat Instagram gebruikers altijd heeft toegestaan om hun eigen Reels zonder watermerk van concepten te downloaden. In 2021 stopte het platform met het promoten van inhoud met TikTok-watermerken, of welk watermerk dan ook, op hun video's. YouTube koos afgelopen augustus voor een vergelijkbare aanpak en lanceerde een op het logo gebaseerd watermerk op gedownloade Shorts om platformoverschrijdend delen te ontmoedigen.

De introductie van de openbare downloadfunctie voor Reels past in de strategie van Meta's om groei en inkomsten te stimuleren via Reels. In hun Q1 2023 earnings call meldde CEO Mark Zuckerberg een toename van 24% in de tijd die werd doorgebracht op Instagram dankzij AI-gestuurde Reels-aanbevelingen.

