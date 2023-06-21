Пользователи популярной социальной медиаплатформы Instagram теперь могут загружать и делиться роликами, размещенными публичными аккаунтами, что ранее было эксклюзивной функцией конкурирующего приложения для просмотра коротких видеороликов TikTok. Включив эту возможность, Instagram стремится повысить вовлеченность пользователей, позволяя им смотреть короткие видеоролики с логотипом платформы вне своего приложения.

Во время недавней трансляции на своем канале Instagram глава компании Адам Моссери объявил о новой функции для пользователей из США. Чтобы загрузить ролики в рулон камеры, пользователи могут нажать на значок поделиться и выбрать опцию загрузки. Однако для загрузки доступны только ролики из публичных аккаунтов, а у владельцев аккаунтов есть возможность отключить возможность загрузки.

Хотя Моссери не уточнил наличие водяного знака на загруженных роликах, изображения, которыми он поделился, позволяют предположить, что на загруженных видео будет отображаться логотип Instagram и имя аккаунта. Этот подход повторяет подход, используемый TikTok, который наносит водяные знаки на загружаемые видео.

Важно отметить, что Instagram всегда позволял пользователям загружать собственные ролики без водяного знака из черновиков. В 2021 году платформа прекратила продвижение контента с водяными знаками TikTok или любыми другими водяными знаками на их видео. YouTube применил аналогичный подход в августе прошлого года, запустив водяной знак в виде логотипа на загружаемых Роликах, чтобы препятствовать кроссплатформенному обмену.

Введение функции публичной загрузки роликов соответствует стратегии Meta's по обеспечению роста и доходов через ролики. В своем отчете о доходах за первый квартал 2023 года генеральный директор Марк Цукерберг сообщил об увеличении времени, проведенного на сайте Instagram, на 24% за счет рекомендаций Reels, основанных на искусственном интеллекте.

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