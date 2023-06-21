يمكن لمستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة Instagram الآن تنزيل ومشاركة Reels المنشورة بواسطة الحسابات العامة ، وهي ميزة كانت في السابق حصرية لتطبيق الفيديو القصير المنافس TikTok. من خلال تمكين هذه الإمكانية ، يهدف Instagram إلى زيادة المشاركة من خلال السماح للمستخدمين بمشاهدة مقاطع فيديو قصيرة مع شعار النظام الأساسي خارج التطبيق.

خلال بث حديث على قناته على Instagram ، أعلن رئيس الشركة ، آدم موسيري ، عن هذه الميزة الجديدة للمستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة. لتنزيل Reels إلى ألبوم الكاميرا ، يمكن للمستخدمين النقر فوق أيقونة المشاركة وتحديد خيار التنزيل. ومع ذلك ، لا تتوفر للتنزيل سوى ملفات Reels من الحسابات العامة ، ولدى مالكي الحسابات خيار تعطيل إمكانية التنزيل.

على الرغم من أن موسيري لم يوضح بالتفصيل وجود علامة مائية على بكرات تم تنزيلها ، فإن الصور التي شاركها تشير إلى أن مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها ستعرض شعار Instagram واسم الحساب. يعكس هذا النهج الأسلوب الذي تستخدمه TikTok ، والذي يقوم بتنزيل العلامات المائية لمقاطع الفيديو.

من الضروري ملاحظة أن Instagram قد سمح دائمًا للمستخدمين بتنزيل بكراتهم الخاصة بدون علامة مائية من المسودات. في عام 2021 ، توقفت المنصة عن الترويج للمحتوى باستخدام علامات TikTok المائية ، أو أي علامة مائية في هذا الشأن ، على مقاطع الفيديو الخاصة بهم. اتخذ موقع YouTube نهجًا مشابهًا في أغسطس الماضي ، حيث أطلق علامة مائية قائمة على الشعار على السراويل القصيرة التي تم تنزيلها لتثبيط المشاركة عبر الأنظمة الأساسية.

يتوافق تقديم ميزة تنزيل Reels العامة مع إستراتيجية Meta's لدفع النمو والإيرادات من خلال Reels. في مكالمة أرباح الربع الأول من عام 2023 ، أبلغ الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج عن زيادة بنسبة 24 ٪ في الوقت الذي يقضيه على Instagram بسبب توصيات Reels المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

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