Nutzer der beliebten Social-Media-Plattform Instagram können jetzt von öffentlichen Konten gepostete Reels herunterladen und teilen, eine Funktion, die bisher nur der konkurrierenden Kurzvideo-App TikTok vorbehalten war. Mit dieser Funktion möchte Instagram das Engagement erhöhen, indem es den Nutzern ermöglicht, kurze Videos mit dem Logo der Plattform außerhalb ihrer App anzusehen.

In einer kürzlich ausgestrahlten Sendung auf seinem Kanal Instagram kündigte der Chef des Unternehmens, Adam Mosseri, diese neue Funktion für Nutzer in den USA an. Um Reels auf ihre Kamerarolle herunterzuladen, können Nutzer auf das Teilen-Symbol klicken und die Download-Option auswählen. Allerdings stehen nur Reels von öffentlichen Konten zum Download zur Verfügung, und Kontobesitzer haben die Möglichkeit, die Download-Funktion zu deaktivieren.

Obwohl Mosseri nicht näher auf das Vorhandensein eines Wasserzeichens auf den heruntergeladenen Reels einging, deuteten die von ihm geteilten Bilder darauf hin, dass die heruntergeladenen Videos das Instagram Logo und den Kontonamen anzeigen werden. Dieser Ansatz ähnelt dem von TikTok, das heruntergeladene Videos mit Wasserzeichen versieht.

Es ist wichtig anzumerken, dass Instagram den Nutzern schon immer erlaubt hat, ihre eigenen Reels ohne Wasserzeichen aus Entwürfen herunterzuladen. Im Jahr 2021 stellte die Plattform die Förderung von Inhalten mit TikTok-Wasserzeichen oder überhaupt von Wasserzeichen in ihren Videos ein. YouTube verfolgte im August letzten Jahres einen ähnlichen Ansatz und führte ein Logo-Wasserzeichen für heruntergeladene Kurzfilme ein, um das plattformübergreifende Teilen zu verhindern.

Die Einführung der öffentlichen Reels-Download-Funktion steht im Einklang mit der Strategie von Meta's, Wachstum und Umsatz durch Reels zu steigern. In der Gewinnbenachrichtigung für das erste Quartal 2023 berichtete CEO Mark Zuckerberg, dass die Verweildauer auf Instagram aufgrund von KI-gestützten Reels-Empfehlungen um 24 % gestiegen ist.

