流行的社交媒体平台Instagram 的用户现在可以下载和分享公共账户发布的卷轴，这一功能以前是竞争对手短视频应用TikTok独有的。通过启用这一功能，Instagram ，旨在通过允许用户在他们的应用程序之外观看带有该平台标志的短视频来增加参与。

在最近的一次广播中，该公司负责人Adam Mosseri在他的Instagram 频道上宣布了这项针对美国用户的新功能。要下载Reels到他们的相机胶卷，用户可以点击分享图标并选择下载选项。然而，只有公共账户的录像可供下载，而且账户所有者可以选择禁用下载功能。

尽管Mosseri没有详细说明下载的卷轴上是否有水印，但他分享的图片表明，下载的视频将显示Instagram 标志和账户名称。这种方法反映了TikTok使用的方法，它对下载的视频进行水印。

必须指出的是，Instagram ，一直允许用户从草稿中下载自己的Reels，不加水印。2021年，该平台停止推广带有TikTok水印的内容，或在其视频上的任何水印。YouTube在去年8月采取了类似的做法，在下载的Short上推出了基于标志的水印，以阻止跨平台分享。

公共卷轴下载功能的推出与Meta's ，通过卷轴推动增长和收入的战略相一致。在2023年第一季度的收益电话会议上，首席执行官马克-扎克伯格报告说，由于人工智能驱动的Reels推荐，在Instagram 上花费的时间增加了24%。

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