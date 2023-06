Gli utenti della popolare piattaforma di social media Instagram possono ora scaricare e condividere i Reel postati dagli account pubblici, una funzione precedentemente esclusiva dell'app rivale di video brevi TikTok. Abilitando questa funzionalità, Instagram mira ad aumentare il coinvolgimento degli utenti, consentendo loro di guardare brevi video con il logo della piattaforma al di fuori della loro applicazione.

Durante una recente trasmissione sul suo canale Instagram, il responsabile della società, Adam Mosseri, ha annunciato questa nuova funzione per gli utenti statunitensi. Per scaricare i Reel nel proprio rullino fotografico, gli utenti possono cliccare sull'icona di condivisione e selezionare l'opzione di download. Tuttavia, solo i filmati degli account pubblici sono disponibili per il download e i proprietari degli account hanno la possibilità di disabilitare la funzione di download.

Sebbene Mosseri non abbia chiarito la presenza di un watermark sui Reel scaricati, le immagini che ha condiviso suggeriscono che i video scaricati mostreranno il logo Instagram e il nome dell'account. Questo approccio rispecchia quello utilizzato da TikTok, che filigrana i video scaricati.

È fondamentale notare che Instagram ha sempre permesso agli utenti di scaricare i propri Reel senza watermark dalle bozze. Nel 2021, la piattaforma ha smesso di promuovere i contenuti con i watermark di TikTok, o qualsiasi altro watermark, sui loro video. YouTube ha adottato un approccio simile lo scorso agosto, lanciando un watermark basato su un logo sui cortometraggi scaricati per scoraggiare la condivisione su più piattaforme.

L'introduzione della funzione di download pubblico di Reels è in linea con la strategia di Meta's che mira a promuovere la crescita e le entrate attraverso Reels. Nella telefonata sugli utili del primo trimestre del 2023, l'amministratore delegato Mark Zuckerberg ha riferito di un aumento del 24% del tempo trascorso su Instagram grazie alle raccomandazioni di Reels alimentate dall'intelligenza artificiale.

