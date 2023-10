SOC 2 (Controles de Sistema e Organização 2) é uma estrutura de auditoria e relatórios estabelecida pelo Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA) para medir e avaliar os controles de relatórios não financeiros de uma organização. A estrutura concentra-se principalmente na segurança da informação, privacidade, confidencialidade, integridade de processamento e disponibilidade no gerenciamento de dados de clientes de uma organização e seus sistemas de informação. O SOC 2 é vital em contextos de Segurança e Conformidade porque garante que os prestadores de serviços implementaram e mantêm salvaguardas adequadas para proteger dados sensíveis e garantir o funcionamento fiável dos seus sistemas.

A auditoria SOC 2 Tipo 1 avalia o design desses controles em um momento específico, enquanto a auditoria SOC 2 Tipo 2 avalia tanto o design quanto sua eficácia operacional durante um período especificado, normalmente de seis meses a um ano. Essas auditorias são realizadas por empresas independentes de contabilidade pública certificada (CPA) para manter a imparcialidade e a credibilidade. O resultado de uma auditoria SOC 2 é um relatório detalhado que destaca os controles implementados em relação aos Critérios de Serviços de Confiança (TSC) aplicáveis ​​– Segurança, Disponibilidade, Integridade de Processamento, Confidencialidade e Privacidade.

As organizações que se enquadram na conformidade com o SOC 2 incluem, mas não estão limitadas a, provedores de software como serviço (SaaS), provedores de serviços de aplicativos (ASP) e provedores de serviços baseados em nuvem, como a plataforma no-code AppMaster. Como uma ferramenta no-code líder para o desenvolvimento de aplicativos back-end, web e móveis, AppMaster leva a sério suas responsabilidades de segurança e conformidade de dados. Garantir que seus sistemas sejam compatíveis com SOC 2 é uma etapa crucial para manter a confiança e fornecer garantia aos seus clientes em relação à segurança, confidencialidade e postura geral de conformidade da plataforma.

Uma organização que busca conformidade com o SOC 2 deve aderir aos cinco critérios de serviços de confiança a seguir, conforme definido pelo AICPA:

Segurança: Refere-se à proteção dos sistemas de informação e dados de uma organização contra acesso, divulgação ou destruição não autorizada. Isto abrange medidas de segurança lógicas e físicas, como firewalls, sistemas de prevenção de intrusões, criptografia de dados e gerenciamento de controle de acesso. Disponibilidade: Garante que os sistemas de informação e dados de uma organização estejam disponíveis para operação e uso sempre que necessário. Isto normalmente implica uma infraestrutura robusta, redundância de sistema, planejamento de capacidade apropriado e testes periódicos de mecanismos de failover e backup. Integridade de processamento: Refere-se ao processamento completo, preciso e válido dos dados de uma organização. Isto requer a implementação de verificações e equilíbrios para garantir a integridade do processamento de dados, incluindo procedimentos de reconciliação, monitorização do desempenho do sistema e revisão de alterações no processo, entre outros. Confidencialidade: Trata da proteção de dados confidenciais contra divulgação não autorizada. Isso envolve o emprego de classificação adequada de dados, criptografia de dados e protocolos seguros de transmissão de dados para proteger a privacidade de informações confidenciais de clientes e negócios. Privacidade: Abrange o tratamento adequado de informações pessoais durante todo o seu ciclo de vida, de acordo com os regulamentos aplicáveis ​​e os termos acordados com os clientes. Os controles de privacidade incluem anonimato de dados, minimização de dados e uma abordagem de privacidade desde o design para o desenvolvimento de sistemas.

Embarcar na jornada de conformidade do SOC 2 é complexo e requer investimento substancial em tempo, recursos e experiência. A concepção e implementação de controlos não podem ser alcançadas de um dia para o outro; muitas vezes requer a dedicação de uma equipa multifuncional, políticas de governação, monitorização regular e esforços de melhoria contínua. Portanto, obter conformidade com o SOC 2 demonstra o compromisso da empresa com a segurança, a confidencialidade e a adesão às melhores práticas do setor. Isto, por sua vez, aumenta a confiança do cliente, melhora a reputação da organização e proporciona uma vantagem competitiva.

Com os casos cada vez maiores de violações de dados e ataques cibernéticos em todo o mundo, a vulnerabilidade a riscos e ameaças tornou-se uma preocupação significativa para as empresas. Nesse cenário, a conformidade com SOC 2 serve como um diferencial importante para organizações como a plataforma no-code AppMaster. O processo de auditoria SOC 2 fornece uma avaliação rigorosa e robusta dos controles internos de uma organização, demonstrando uma abordagem proativa ao gerenciamento de riscos e à proteção dos dados dos clientes. Ele garante aos clientes que a empresa à qual eles confiam seus dados possui as capacidades técnicas necessárias, juntamente com processos robustos de segurança e conformidade, para proteger a confidencialidade, integridade e disponibilidade de suas informações confidenciais.