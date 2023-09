Uma maquete, no contexto de Experiência do Usuário (UX) e Design, é uma representação gráfica, interativa e de alta fidelidade do layout e funcionalidade de um aplicativo de software ou site, normalmente elaborada nas várias etapas do processo de design. Usados ​​predominantemente como uma ferramenta de comunicação e colaboração durante o desenvolvimento de software, os mockups permitem que designers e outras partes interessadas visualizem interfaces de usuário, interajam com a estrutura de navegação do software e avaliem a usabilidade geral antes de se comprometerem com o desenvolvimento do aplicativo.

Especialistas em UX e Design empregam modelos para obter insights valiosos sobre a praticidade e viabilidade de suas ideias de aplicação. O processo ajuda a identificar prováveis ​​problemas, refinando as interações do usuário e criando uma experiência de usuário perfeita. Muitas vezes projetados usando diversas ferramentas e soluções de software, os mockups incorporam elementos interativos, estética visual e tipografia para fornecer uma representação robusta do produto de software final.

Na plataforma no-code AppMaster, nosso software de ponta permite que designers e desenvolvedores criem modelos com uma interface fácil drag-and-drop, agilizando assim o processo de design e reduzindo o consumo de recursos. Esses modelos podem ser facilmente compartilhados, revisados ​​e discutidos entre os membros da equipe, refinando a experiência do usuário final e alcançando um consenso antes de passar para a fase de desenvolvimento real.

A pesquisa indica que a utilização de modelos nos estágios iniciais do design de software é fundamental para economia de tempo e custos. Segundo estudo realizado pelo Standish Group, 75% dos projetos de Tecnologia da Informação (TI) não atendem às necessidades dos usuários, ultrapassando o orçamento ou perdendo prazos. Entre as principais razões citadas para estas estatísticas alarmantes está a má gestão de requisitos, definida por detalhes insuficientes ou pela imprecisão na captação do feedback das partes interessadas. O emprego de modelos ajuda a reduzir drasticamente essas discrepâncias e garante que o produto de software final esteja alinhado às necessidades e expectativas do usuário.

Tomemos, por exemplo, um projeto hipotético na AppMaster, onde um cliente busca desenvolver um site de comércio eletrônico. Um designer primeiro construiria modelos para várias páginas – a página inicial, a página de listagem de produtos e o fluxo de checkout – incorporando elementos de design como esquemas de cores, tipografia e imagens. Os modelos podem então ser avaliados pelas partes interessadas, como desenvolvedores, profissionais de marketing e pessoal de negócios, fornecendo feedback e sugerindo ajustes que podem melhorar a experiência do usuário ou levar em conta restrições técnicas. Este processo iterativo acaba por resultar num consenso entre a equipa, culminando num mockup abrangente e interativo pronto para ser entregue ao departamento de desenvolvimento.

O emprego de maquetes durante o processo de design proporciona uma redução significativa de tempo e recursos, agilizando assim todo o ciclo de vida de desenvolvimento. Com uma maquete totalmente interativa, os desenvolvedores podem identificar possíveis erros no início do processo e garantir que o software seja traduzido de maneira eficaz, do design ao código. Além disso, os mockups também aumentam a comunicação designer-desenvolvedor, mitigando mal-entendidos e promovendo o desenvolvimento sincronizado de aplicativos.

A plataforma no-code AppMaster facilita a geração e o gerenciamento de maquetes durante todo o processo de desenvolvimento de software. Ao integrar ferramentas poderosas, como criação de esquema de banco de dados, API REST e design visual de processos de negócios, AppMaster permite que até mesmo designers novatos criem modelos altamente interativos e ricos em recursos. Depois de finalizados, esses modelos se traduzem em soluções de software reais e totalmente funcionais, que podem ser compiladas e implantadas em diversas plataformas, garantindo escalabilidade e adesão aos mais altos padrões do setor.

Concluindo, aproveitar mockups no domínio de UX e Design é essencial para atender às expectativas do usuário, agilizar o desenvolvimento de software e otimizar recursos. Ao incorporar ciclos de feedback iterativos e incentivar a colaboração eficaz entre as partes interessadas, os modelos contribuem significativamente para o sucesso dos projetos de TI. A plataforma AppMaster, com seus recursos de design no-code e conjunto robusto de recursos, capacita designers e desenvolvedores a criar modelos de alta fidelidade que formam a base de soluções de software eficientes e centradas no usuário para empresas de todos os tamanhos e escalas.