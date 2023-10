No contexto de bancos de dados relacionais, um impasse é uma situação que ocorre quando duas ou mais transações competem pelo controle exclusivo sobre recursos compartilhados, como linhas de tabelas ou objetos bloqueáveis, e cada transação aguarda que a outra libere o bloqueio, resultando em um loop de espera infinito. Os deadlocks surgem devido à execução simultânea de transações que tentam bloquear os mesmos recursos de forma conflitante, causando a paralisação completa das transações afetadas e, consequentemente, afetando o desempenho geral e a estabilidade do sistema.

Os impasses são um problema comum em bases de dados e podem ocorrer em vários cenários, como quando múltiplas transações solicitam bloqueios nos mesmos recursos numa ordem diferente, ou quando uma rede complexa de transações cria uma dependência cíclica entre elas. Para minimizar a ocorrência de deadlocks, os sistemas de banco de dados implementam diversas técnicas de prevenção e detecção de deadlocks, bem como mecanismos para resolvê-los quando ocorrerem. Essas técnicas incluem tempo limite de bloqueio, algoritmos de detecção de conflito e resolução de conflito por meio de reversão de transação ou análise de gráfico de espera.

Na plataforma no-code AppMaster, os aplicativos backend gerados usando a linguagem de programação Go interagem com bancos de dados compatíveis com PostgreSQL como sua solução de armazenamento principal. O PostgreSQL, sendo um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS) robusto e eficiente, emprega vários mecanismos de controle de simultaneidade, como controle de simultaneidade multiversão (MVCC) e bloqueio explícito, para fornecer isolamento entre transações em execução simultânea. Estes mecanismos, no entanto, também podem levar a impasses sob certas condições.

Por exemplo, considere duas transações, T1 e T2, operando em dois recursos, R1 e R2. A Transação T1 adquire um bloqueio em R1 e depois tenta bloquear R2, enquanto a Transação T2 adquire um bloqueio em R2 e depois tenta bloquear R1. Se ambas as transações operarem simultaneamente, ocorrerá um deadlock, pois ambas as transações aguardarão indefinidamente que a outra libere seu bloqueio, criando uma dependência circular.

Para evitar impasses, os desenvolvedores podem adotar diversas práticas recomendadas e princípios de design em seus aplicativos. Algumas estratégias comuns incluem:

Acesse recursos em uma ordem consistente: certifique-se de que as transações bloqueiem os recursos em uma ordem específica e consistente. Isso reduz as chances de múltiplas transações esperarem umas pelas outras, evitando efetivamente impasses.

certifique-se de que as transações bloqueiem os recursos em uma ordem específica e consistente. Isso reduz as chances de múltiplas transações esperarem umas pelas outras, evitando efetivamente impasses. Use bloqueio refinado: opte pelo bloqueio em nível de linha em vez do bloqueio em nível de tabela sempre que possível, pois isso reduz a contenção de bloqueio entre transações e diminui a probabilidade de conflitos.

opte pelo bloqueio em nível de linha em vez do bloqueio em nível de tabela sempre que possível, pois isso reduz a contenção de bloqueio entre transações e diminui a probabilidade de conflitos. Adquira bloqueios antecipadamente e libere-os imediatamente: minimize o tempo entre a aquisição e a liberação de um bloqueio para reduzir as chances de transações simultâneas aguardarem os recursos bloqueados por outra transação.

minimize o tempo entre a aquisição e a liberação de um bloqueio para reduzir as chances de transações simultâneas aguardarem os recursos bloqueados por outra transação. Limite o tamanho das transações: divida grandes transações em partes menores e mais gerenciáveis. Transações menores reduzem a probabilidade de encontrar impasses e melhoram o desempenho geral do sistema.

O PostgreSQL fornece mecanismos integrados para detectar e resolver conflitos. Ele emprega um algoritmo de detecção de deadlock que verifica periodicamente quaisquer dependências circulares entre transações que mantêm bloqueios de recursos. Se um impasse for encontrado, o PostgreSQL encerra uma ou mais transações envolvidas para quebrar o impasse, permitindo assim que outras transações continuem. A transação encerrada recebe uma mensagem de erro e o aplicativo pode optar por tentar novamente a transação ou tratar o erro adequadamente.

Além dos recursos integrados do PostgreSQL, os aplicativos gerados pelo AppMaster também podem se beneficiar de várias técnicas de tratamento de impasses, como:

Resolução de deadlock baseada em tempo limite: Defina um valor de tempo limite para cada transação, garantindo que a transação seja revertida automaticamente se não for concluída dentro do tempo especificado. Isso reduz as chances de transações de longa duração causarem impasses.

Defina um valor de tempo limite para cada transação, garantindo que a transação seja revertida automaticamente se não for concluída dentro do tempo especificado. Isso reduz as chances de transações de longa duração causarem impasses. Mecanismos de nova tentativa: implemente lógica em nível de aplicativo para repetir automaticamente uma transação que foi encerrada devido a um conflito. Isso pode ajudar a manter a estabilidade geral do sistema e melhorar a experiência do usuário.

Concluindo, um impasse é um problema complexo que surge em bancos de dados relacionais devido a transações simultâneas que competem por recursos compartilhados. Para lidar com impasses de forma eficaz, os desenvolvedores devem compreender os princípios de gerenciamento de transações e controle de simultaneidade e adotar práticas recomendadas para projetar e implementar aplicações que minimizem a ocorrência de impasses. Com a robusta plataforma no-code do AppMaster e os mecanismos integrados do PostgreSQL, os desenvolvedores podem criar aplicativos altamente escaláveis ​​e de alto desempenho que são menos suscetíveis a conflitos e proporcionam uma experiência de usuário perfeita.