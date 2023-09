Pacotes de benefícios de baixo código

Pacotes de benefícios Low-code referem-se às várias vantagens oferecidas por plataformas de desenvolvimento low-code, como AppMaster, que permitem que desenvolvedores e organizações criem aplicativos ricos em recursos, escaláveis ​​e econômicos em um período de tempo significativamente mais curto em comparação com metodologias de codificação tradicionais. . A abordagem low-code combina modelagem visual, ferramentas no-code e automação, ao mesmo tempo que minimiza a necessidade de codificação manual, resultando em desenvolvimento acelerado de aplicativos, custos reduzidos, maior flexibilidade e maior eficiência geral.

Um dos principais benefícios das plataformas low-code é a capacidade de agilizar o desenvolvimento de aplicativos, o que se traduz em um tempo de lançamento no mercado mais rápido para as empresas. De acordo com um relatório da Forrester Research, o desenvolvimento low-code reduz o tempo de desenvolvimento de aplicações em aproximadamente 50-90% em comparação com os métodos tradicionais. Essa velocidade no desenvolvimento é alcançada por meio do uso de ferramentas de modelagem visual, interfaces drag-and-drop, componentes pré-construídos e modelos que permitem aos desenvolvedores criar aplicativos complexos sem a necessidade de escrever extensas linhas de código.

Outra vantagem significativa das plataformas low-code é a sua capacidade de atender a uma ampla gama de usuários, desde desenvolvedores profissionais até desenvolvedores cidadãos com pouco ou nenhum conhecimento de programação. Esta democratização do desenvolvimento de aplicações permite que as organizações aproveitem as competências e a criatividade dos seus colaboradores, promovendo a inovação e impulsionando iniciativas de transformação digital. Consequentemente, as empresas podem aproveitar o potencial dos membros da equipe não técnica para criar soluções personalizadas, automatizar tarefas rotineiras e simplificar fluxos de trabalho, resultando em maior produtividade, operações aprimoradas e melhor tomada de decisões.

A redução de custos é um benefício notável oferecido pelas plataformas low-code. Ao simplificar o processo de desenvolvimento e acelerar os prazos de entrega, as soluções low-code podem ajudar as organizações a economizar recursos consideráveis ​​em termos de tempo, esforço e dinheiro. Além disso, os custos de manutenção também são minimizados, uma vez que as aplicações low-code são relativamente mais fáceis de atualizar e modificar em comparação com as suas contrapartes construídas utilizando técnicas de desenvolvimento convencionais. Na verdade, um estudo realizado por John Rymer, vice-presidente e analista principal da Forrester Research, revelou que algumas organizações que usam plataformas de desenvolvimento low-code relataram economias de custos de até 3x em comparação com os métodos tradicionais.

A escalabilidade é uma característica crítica de plataformas low-code como AppMaster, que permite que as organizações criem aplicativos que podem lidar perfeitamente com altas cargas e se adaptar às demandas em constante mudança. Isto é conseguido através do emprego de tecnologias de back-end robustas, como Go (Golang), que torna os aplicativos leves, de alto desempenho e facilmente escalonáveis. Além disso, o uso de arquitetura orientada a servidor para aplicativos móveis permite que as empresas atualizem interfaces de usuário, lógica de aplicativos e chaves de API sem enviar novas versões às lojas de aplicativos, aumentando ainda mais a flexibilidade e a escalabilidade.

As plataformas Low-code reduzem significativamente o débito técnico, gerando continuamente aplicativos do zero sempre que são feitas alterações nos projetos. Isso garante que os aplicativos criados com ferramentas de desenvolvimento low-code sejam limpos, bem estruturados e fáceis de manter. A ausência de débito técnico se traduz em um processo de desenvolvimento mais eficiente, melhor qualidade de código e gerenciamento otimizado do ciclo de vida do aplicativo.

Os recursos de integração também são uma grande vantagem das plataformas de desenvolvimento low-code. Soluções Low-code, como AppMaster, integram-se facilmente a aplicativos e serviços de terceiros, facilitando a troca contínua de dados e aprimorando a funcionalidade geral do aplicativo. Além disso, as plataformas low-code normalmente suportam bancos de dados amplamente utilizados, como o PostgreSQL, garantindo a compatibilidade com os sistemas existentes e reduzindo a necessidade de modificações substanciais na infraestrutura de uma organização.

Por último, com a crescente importância da segurança e da conformidade no desenvolvimento de aplicações, as plataformas low-code também oferecem recursos de segurança integrados robustos e conformidade com os padrões do setor. Isto garante que as aplicações desenvolvidas utilizando plataformas low-code aderem às melhores práticas, reduzindo o risco de potenciais vulnerabilidades e violações de dados.

Concluindo, os pacotes de benefícios low-code abrangem uma ampla gama de vantagens que as organizações podem aproveitar para desenvolver rapidamente aplicativos escalonáveis, seguros e econômicos. Ao eliminar as complexidades do desenvolvimento de aplicativos tradicionais, plataformas low-code como AppMaster capacitam as empresas a inovar, agilizar as operações e permanecer à frente da concorrência no cenário cada vez mais digital de hoje.