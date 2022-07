Os módulos Appmaster.io são predefinidos que ajudam a acelerar a personalização. Ao conectá-los, você adiciona várias funções ao aplicativo - autorização do usuário, edição de imagens, criptografia de dados, listas de mala direta e muito mais. Depois disso, basta configurar os novos componentes e eles estarão prontos para uso.

Com essa abordagem, você pode modificar facilmente seu aplicativo sem torná-lo muito "pesado" - afinal, ele conterá apenas a funcionalidade necessária.

Como adicionar um módulo

Isso pode ser feito no bloco "Módulos" na guia "Marketplace". Selecione o que você precisa e clique em "Instalar" - a plataforma irá instalá-lo automaticamente. Todas as predefinições que já foram adicionadas são mostradas na guia "Instalado".

Janela do módulo

Clique em um módulo para acessar as configurações e ver todas as informações sobre ele. Aqui estão os ícones para os componentes que o módulo adiciona ao seu aplicativo (processos de negócios, terminais, modelos de dados, etc.). Clique aqui para ler a documentação do módulo. Para excluir, clique em "Desinstalar". Você pode instalá-lo novamente mais tarde, se necessário. Se um ícone de aviso for exibido, o módulo ainda não foi configurado ou não está configurado corretamente.

Configuração do módulo

As configurações são individuais para cada módulo e dependem de suas funções. Se ele interagir com outros serviços e programas, provavelmente eles também precisarão ser configurados. Leia mais na documentação da plataforma e artigos com exemplos de configurações em nosso blog .

Visão geral dos módulos

No momento em que este artigo foi escrito, adicionamos 23 módulos ao Appmaster.io.

Auth (autorização do usuário)

Adiciona funcionalidade de gerenciamento de usuário. Com Auth, seu aplicativo terá:

formulário de cadastro e login de usuários (no qual inserirão seu login e senha);

um banco de dados com informações sobre cada um deles (você pode alterar, adicionar e excluir você mesmo);

a capacidade de criar grupos de usuários (para configurar direitos de acesso);

bem como outros recursos e componentes relacionados.

A plataforma instala automaticamente este módulo ao criar um projeto. Não recomendamos desativá-lo ou excluí-lo se não quiser criar seus algoritmos de registro e login.

Autorização externa

A autorização externa agrega as funções de cadastro / autorização de usuários por meio de suas contas em outros serviços. Isso facilita o registro de seus usuários e você pode coletar mais informações sobre eles (por exemplo, os endereços de páginas em redes sociais).

Agora você pode adicionar autorização ao seu aplicativo via Google , Facebook , LinkedIn e Apple ID .

Módulos de envio de mensagens

Desbloqueie a capacidade de enviar cartas e mensagens diretamente de seu aplicativo, bem como configurar correspondências.

O Appmaster.io atualmente oferece suporte ao envio de e-mails via SMTP e notificações push, e também funciona com:

Telegrama

Folga

Discórdia

Clique em Enviar

Message Media

Nexmo

SMSto

Telesign

Twillo

SendPulse.

Listra

Conecta o sistema de pagamento Stripe ao seu aplicativo.

Módulos de armazenamento de arquivo

Desbloqueia a capacidade de armazenar seus arquivos de aplicativo no Amazon S3 Storage e OpenStack SWIFT Storage . Antes de habilitar esses módulos, você precisa transferir manualmente os arquivos existentes para o repositório.

Autodesk Partner API

Um módulo complexo que foi escrito para um projeto por uma empresa que usa a Autodesk em seu trabalho. Fornece integração com Autodesk Partner API.

Imagem

Adiciona funções básicas para trabalhar com imagens.

Criptográfico

Proteção de informações. Vamos incorporar algoritmos de criptografia de dados em seu aplicativo e adicionar assinaturas digitais.

Outros 10 módulos estão em fase final de desenvolvimento e em breve estarão disponíveis para instalação.

Acompanhe nossas novidades - assim que as atualizações aparecem, nós imediatamente escrevemos sobre elas no Twitter e no canal de suporte do Telegram !