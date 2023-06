Low-code ganharam popularidade rapidamente nos últimos anos, uma vez que simplificam o processo de desenvolvimento de aplicações, automatizando a conceção, o desenvolvimento, o teste e a implementação. No entanto, existem muitos equívocos e mitos em torno desta abordagem promissora ao desenvolvimento de software. Este artigo tem como objetivo desmistificar os mitos comuns em torno do desenvolvimento low-code, lançando luz sobre as capacidades e o potencial desta tecnologia.

Mito 1: Low-Code é apenas para aplicações simples

É um equívoco comum pensar que as plataformas low-code são adequadas apenas para a criação de aplicações simples com funcionalidade limitada. Na realidade, as plataformas low-code são concebidas para atender a uma ampla gama de tipos de aplicações, incluindo soluções empresariais complexas.

As principais plataformas low-code e no-code, como a AppMaster, permitem aos clientes criar aplicações complexas com facilidade, concebendo visualmente modelos de dados, processos empresariais, API REST e WSS endpoints. As plataformas low-code modernas incluem uma gama de ferramentas e funcionalidades que permitem aos programadores criar aplicações capazes de lidar com casos de utilização complexos e sofisticados, incluindo IoT, processamento avançado de dados e integrações com API de terceiros. Assim, a versatilidade das plataformas de desenvolvimento low-code permite aos programadores criar protótipos simples, bem como aplicações extensas e ricas em funcionalidades adaptadas a diferentes requisitos da indústria.

Mito 2: Pouco código significa pouca qualidade

Outro mito prevalecente associado ao desenvolvimento low-code é que as aplicações desenvolvidas através destas plataformas são de baixa qualidade. De facto, as plataformas low-code e no-code dão prioridade à produção de aplicações de alta qualidade que respondam eficazmente às necessidades dos seus utilizadores finais. Plataformas como AppMaster geram aplicações de alta qualidade com um débito técnico mínimo. Isto garante que o código principal se mantém limpo, estruturado e de fácil manutenção, permitindo que os programadores se concentrem em fornecer funcionalidades valiosas em vez de gerir dependências complexas e código padrão.

Além disso, as plataformas low-code incluem frequentemente uma vasta gama de componentes e modelos pré-construídos que seguem os padrões de conceção e as melhores práticas da indústria. Estes recursos ajudam a garantir que as aplicações criadas com as ferramentas low-code cumprem normas de alta qualidade, reduzindo as hipóteses de introdução de erros e vulnerabilidades. Além disso, algumas plataformas low-code facilitam processos de teste rigorosos, permitindo que os programadores validem as suas aplicações antes da implementação. Considerando estes factores, torna-se claro que a utilização de plataformas low-code não equivale a comprometer a qualidade das aplicações. Pelo contrário, permite que os programadores criem soluções de software seguras e de elevado desempenho.

Mito 3: Low-Code é apenas para não-desenvolvedores

Low-code Há muito tempo que as plataformas de desenvolvimento Low-Code são associadas a programadores cidadãos que não possuem conhecimentos profundos de programação. Embora seja verdade que as plataformas low-code têm como objetivo simplificar o processo de desenvolvimento de aplicações, permitindo que os não programadores criem aplicações funcionais, também têm benefícios significativos para os programadores profissionais.

Os programadores profissionais podem tirar partido das plataformas low-code como aceleradores para simplificar os fluxos de trabalho e automatizar tarefas .

como aceleradores para . Low-code As plataformas de desenvolvimento libertam tempo para os programadores se concentrarem na resolução criativa de problemas e na conceção da experiência do utilizador.

As plataformas de desenvolvimento para os programadores se concentrarem na resolução criativa de problemas e na conceção da experiência do utilizador. A colaboração entre as equipas de desenvolvimento é melhorada através de espaços de trabalho partilhados e ambientes unificados .

. Low-code as plataformas permitem contribuições efectivas de membros da equipa com diferentes competências.



Um exemplo de uma plataforma no-code que serve tanto para programadores como para não programadores é a AppMaster. Como uma poderosa ferramenta no-code, AppMaster oferece uma funcionalidade abrangente para a criação de aplicações backend, web e móveis. A interface visualmente intuitiva torna a plataforma acessível a não programadores, enquanto as suas características avançadas, como o designer de processos empresariais, a API REST e as opções de código personalizado, apoiam as necessidades dos programadores profissionais.

Mito 4: Low-Code não consegue lidar com lógicas de negócios complexas

O equívoco de que as plataformas low-code são incapazes de lidar com a lógica empresarial complexa decorre do pressuposto de que os componentes pré-construídos e os designers visuais limitam as suas capacidades. Na realidade, as plataformas low-code modernas vêm equipadas com ferramentas e funcionalidades avançadas que permitem aos programadores criar aplicações poderosas que respondem a requisitos comerciais complexos.

Embora muitas plataformas low-code ofereçam componentes pré-construídos para funcionalidade padrão, elas também oferecem recursos para personalização. Os programadores podem criar lógica personalizada, alargar componentes existentes ou integrar bibliotecas de terceiros para criar aplicações com uma lógica empresarial complexa. Este equilíbrio entre funcionalidade pré-construída e personalizada garante que as aplicações criadas com as plataformas low-code podem satisfazer necessidades comerciais específicas.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Por exemplo, o designer de processos empresariais da AppMaster permite aos programadores criar e gerir visualmente uma lógica empresarial complexa nas suas aplicações. Os programadores podem conceber de forma flexível a lógica para aplicações front-end e back-end. Além disso, graças à abordagem de AppMaster de regenerar aplicações a partir do zero sempre que os requisitos são modificados, não há risco de acumular dívida técnica.

Mito 5: As plataformas de pouco código limitam a criatividade

Uma crença popular, mas equivocada, é que as plataformas de desenvolvimento low-code sufocam a criatividade por dependerem de componentes e modelos pré-construídos. Contrariamente a esta noção, as plataformas low-code podem, de facto, fomentar a criatividade, fornecendo aos programadores uma base, ao mesmo tempo que permitem espaço para a personalização.

O poder da abstração

Ao contrário da crença popular, as plataformas low-code não são estruturas restritivas que limitam os programadores a um conjunto predefinido de funcionalidades. Em vez disso, fornecem uma poderosa camada de abstração que simplifica o processo de codificação, permitindo que os programadores se concentrem na lógica e nos requisitos comerciais das suas aplicações. Ao abstrair pormenores técnicos complexos, as plataformas low-code permitem que os programadores enfrentem desafios complexos de forma mais eficiente e atribuam o seu tempo e energia à resolução criativa de problemas.

Personalização flexível

Outro equívoco em torno das plataformas low-code é que elas impõem uma abordagem de tamanho único, limitando a capacidade de adaptar as aplicações a requisitos específicos. No entanto, as plataformas low-code modernas oferecem uma vasta gama de opções de personalização, permitindo aos programadores moldar as suas aplicações de acordo com a sua visão única.

Estas plataformas fornecem frequentemente interfaces de arrastar e largar, componentes configuráveis e modelos personalizáveis, permitindo aos programadores criar experiências de utilizador visualmente apelativas e personalizadas. Além disso, muitas plataformas low-code suportam integrações com sistemas externos, permitindo que os programadores incorporem funcionalidades personalizadas e serviços de terceiros, expandindo ainda mais as possibilidades criativas.

Desenvolvimento colaborativo

A criatividade prospera num ambiente que promove a colaboração, e as plataformas low-code são excelentes para facilitar o trabalho de equipa entre programadores, designers e partes interessadas da empresa. Estas plataformas incluem frequentemente funcionalidades como a modelação visual, a colaboração em tempo real e o controlo de versões, permitindo que as equipas colaborem sem problemas ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento. Ao promoverem uma comunicação eficaz e ciclos de feedback iterativos, as plataformas low-code permitem que as equipas multidisciplinares troquem ideias, experimentem conceitos diferentes e ultrapassem coletivamente os limites da criatividade.

AppMasterA plataforma drag-and-drop, por exemplo, oferece uma interface visualmente rica para a conceção de elementos de IU em aplicações Web e móveis. Os programadores podem personalizar a IU para refletir a sua visão criativa, mantendo um aspeto e uma sensação consistentes em todo o conjunto de aplicações. Além disso, o designer de processos empresariais da plataforma permite que os programadores criem soluções engenhosas para desafios empresariais únicos.

Em conclusão, as plataformas de desenvolvimento low-code estão longe de limitar a criatividade. Pelo contrário, fornecem uma base sólida sobre a qual os programadores podem construir e dar largas à sua imaginação para criar aplicações verdadeiramente inovadoras.

Mito 6: Low-Code não é seguro

Um equívoco comum sobre as plataformas de desenvolvimento low-code é que as aplicações que produzem não são tão seguras como as desenvolvidas através de métodos de programação tradicionais. Esse mito não poderia estar mais longe da verdade. De facto, as plataformas de desenvolvimento low-code dão prioridade à segurança tanto quanto qualquer abordagem convencional de desenvolvimento de software personalizado.

Quando se utiliza uma plataforma no-code como AppMaster, as aplicações são construídas com uma base de medidas de segurança fortes. Estas plataformas são frequentemente fornecidas com funcionalidades de segurança pré-construídas, tais como autenticação de utilizadores, controlo de acesso baseado em funções e métodos de encriptação de dados. Como resultado, os programadores podem criar aplicações que cumprem normas de segurança elevadas com menos esforço e tempo gastos na implementação manual da segurança.

No entanto, é crucial que tanto os programadores como os não programadores se mantenham vigilantes e sigam as melhores práticas de segurança durante o desenvolvimento de aplicações. Isto inclui aderir ao princípio do menor privilégio, validação de entrada, sanitização de saída e manter-se atualizado com as últimas vulnerabilidades e correcções de segurança. Vale a pena notar que as plataformas low-code avaliam e actualizam continuamente as suas funcionalidades de segurança, garantindo que as aplicações desenvolvidas na plataforma estão sempre protegidas contra ameaças emergentes.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Mito 7: Soluções com pouco código não têm escalabilidade

Outro equívoco sobre as plataformas low-code é que os aplicativos produzidos com elas não são escaláveis. No entanto, as modernas plataformas de desenvolvimento low-code são concebidas tendo em conta a escalabilidade. As plataformas Low-code e no-code, como a AppMaster, oferecem aplicações que suportam uma vasta gama de casos de utilização, incluindo cenários de elevada carga e empresariais.

AppMaster gera aplicações de backend utilizando a linguagem de programação Go, que é conhecida pela sua excelente eficiência e desempenho, permitindo que as aplicações geradas demonstrem uma escalabilidade impressionante. Ao fornecer uma abordagem perfeita para escalar aplicações, as plataformas low-code poupam tempo e recursos no processo de desenvolvimento.

Com uma plataforma low-code, os programadores, os programadores cidadãos e os utilizadores empresariais podem criar aplicações que podem crescer e adaptar-se para satisfazer os requisitos empresariais em constante mudança sem qualquer problema. Além disso, as plataformas low-code facilitam a utilização de arquiteturas de microsserviço e conteinerização, como o Docker, para melhorar ainda mais a escalabilidade, a resiliência e a capacidade de manutenção dos aplicativos.

Mito 8: Adotar Low-Code significa bloqueio de fornecedor

Apesar dos muitos benefícios do desenvolvimento em low-code, algumas empresas ainda estão preocupadas com a possibilidade de dependência de fornecedores. O receio é que, se uma empresa investir fortemente numa determinada plataforma low-code, será cada vez mais difícil mudar para outra plataforma ou mudar de fornecedor, uma vez que as funcionalidades, as integrações e o código da aplicação ficam fortemente ligados à plataforma escolhida. No entanto, nem sempre é esse o caso, e muitas plataformas low-code e no-code modernas resolvem essa preocupação oferecendo opções para exportar o código-fonte ou os ficheiros binários executáveis das aplicações.

Por exemplo, a AppMaster oferece vários planos de subscrição, incluindo a subscrição Enterprise, que fornece aos clientes acesso ao código-fonte gerado e a capacidade de alojar aplicações no local. Isto elimina efetivamente a preocupação com o bloqueio do fornecedor, permitindo que as organizações sejam proprietárias do seu código e escolham onde implementar as suas aplicações.

Além disso, as plataformas low-code suportam frequentemente a integração com vários serviços e APIs de terceiros, permitindo que as organizações liguem as suas aplicações a outros serviços e sistemas que já utilizam. Esta abordagem garante ainda que a adoção de uma plataforma low-code não prende a empresa a um ecossistema específico e permite-lhe manter a flexibilidade na seleção das suas ferramentas e serviços preferidos.

Em conclusão, é importante que as empresas que estão a considerar o desenvolvimento de low-code avaliem a flexibilidade, as opções de exportação e as capacidades de integração das plataformas para garantir que a dependência do fornecedor não será uma preocupação.

Conclusão

Low-code O desenvolvimento de software em linha emergiu como uma força poderosa na indústria de software, permitindo às empresas desenvolver e implementar aplicações mais rapidamente com menos recursos. Como uma abordagem de desenvolvimento abrangente e eficiente, o low-code se tornou a escolha certa para muitas organizações.

No entanto, apesar de sua crescente popularidade, vários mitos e equívocos ainda persistem. É crucial desmascarar esses mitos para fornecer uma compreensão equilibrada do potencial real que as plataformas low-code oferecem. Neste artigo, abordamos alguns equívocos comuns em torno do desenvolvimento do low-code.

Ao contrário dos mitos, as plataformas low-code podem fornecer aplicações poderosas com lógica comercial complexa, alta qualidade e fortes medidas de segurança. Estas plataformas destinam-se tanto a não programadores como a programadores profissionais, permitindo-lhes criar e implementar aplicações de forma mais rápida e eficiente.

No-code Plataformas como a AppMaster não só proporcionam um ambiente de desenvolvimento abrangente e fácil de utilizar, como também garantem a inexistência de dívidas técnicas e oferecem uma escalabilidade incrível para casos de utilização empresariais e de carga elevada. Com opções de exportação para ficheiros binários e código-fonte, plataformas como a AppMaster evitam a dependência do fornecedor, permitindo que as empresas mantenham o controlo das suas aplicações enquanto desfrutam das vantagens do desenvolvimento low-code.

À medida que a indústria evolui, as plataformas low-code continuam a amadurecer e a oferecer capacidades ainda mais avançadas que permitem às organizações criar soluções de software de forma mais rápida e económica. Ao desmistificar os mitos em torno do desenvolvimento low-code, as empresas e os programadores podem tomar decisões informadas sobre a adoção destas plataformas e a otimização dos seus processos de desenvolvimento de software.