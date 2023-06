Low-code Le piattaforme di sviluppo hanno guadagnato rapidamente popolarità negli ultimi anni, in quanto semplificano il processo di sviluppo delle app automatizzando la progettazione, lo sviluppo, i test e la distribuzione. Tuttavia, molte idee sbagliate e miti circondano questo promettente approccio allo sviluppo del software. Questo articolo si propone di sfatare i miti comuni che circondano lo sviluppo low-code, facendo luce sulle capacità e sul potenziale di questa tecnologia.

Mito 1: Low-Code è solo per applicazioni semplici

È un'idea errata comune che le piattaforme low-code siano adatte solo alla realizzazione di applicazioni semplici con funzionalità limitate. In realtà, le piattaforme low-code sono progettate per soddisfare un'ampia gamma di tipi di applicazioni, comprese le soluzioni aziendali complesse.

Le principali piattaforme low-code e no-code, come AppMaster, consentono ai clienti di creare applicazioni complesse con facilità, progettando visivamente modelli di dati, processi aziendali, API REST e WSS endpoints. Le moderne piattaforme low-code sono dotate di una serie di strumenti e funzionalità che consentono agli sviluppatori di creare applicazioni in grado di gestire casi d'uso complessi e sofisticati, tra cui IoT, elaborazione avanzata dei dati e integrazioni con API di terze parti. Pertanto, la versatilità delle piattaforme di sviluppo low-code consente agli sviluppatori di creare semplici prototipi, ma anche applicazioni estese e ricche di funzionalità, adatte ai diversi requisiti del settore.

Mito 2: Low-Code significa bassa qualità

Un altro mito diffuso associato allo sviluppo su low-code è che le applicazioni sviluppate attraverso queste piattaforme siano di bassa qualità. In realtà, le piattaforme low-code e no-code danno priorità alla produzione di applicazioni di alta qualità che rispondono efficacemente alle esigenze degli utenti finali. Piattaforme come AppMaster generano applicazioni di alta qualità con un debito tecnico minimo. Questo garantisce che il codice di base rimanga pulito, strutturato e manutenibile, consentendo agli sviluppatori di concentrarsi sull'offerta di funzionalità di valore piuttosto che sulla gestione di dipendenze complesse e codice boilerplate.

Inoltre, le piattaforme low-code spesso includono un'ampia gamma di componenti e modelli precostituiti che seguono i modelli di progettazione e le best practice standard del settore. Queste risorse aiutano a garantire che le applicazioni costruite con gli strumenti di low-code aderiscano a standard di alta qualità, riducendo al contempo le possibilità di introdurre errori e vulnerabilità. Inoltre, alcune piattaforme low-code facilitano processi di test rigorosi, consentendo agli sviluppatori di convalidare le loro applicazioni prima della distribuzione. Considerando questi fattori, risulta chiaro che l'utilizzo delle piattaforme low-code non equivale a compromettere la qualità delle applicazioni. Al contrario, consente agli sviluppatori di creare soluzioni software sicure e performanti.

Mito 3: il Low-Code è solo per i non sviluppatori

Low-code Le piattaforme di sviluppo sono state a lungo associate ai cittadini sviluppatori che non hanno competenze approfondite di programmazione. Se è vero che le piattaforme low-code mirano a semplificare il processo di sviluppo delle applicazioni, consentendo anche a chi non è uno sviluppatore di creare applicazioni funzionali, è anche vero che offrono vantaggi significativi agli sviluppatori professionisti.

Gli sviluppatori professionisti possono sfruttare le piattaforme low-code come acceleratori per semplificare i flussi di lavoro e automatizzare le attività .

come acceleratori per . Low-code Le piattaforme liberano tempo agli sviluppatori per concentrarsi sulla risoluzione creativa dei problemi e sulla progettazione dell'esperienza utente.

Le piattaforme agli sviluppatori per concentrarsi sulla risoluzione creativa dei problemi e sulla progettazione dell'esperienza utente. La collaborazione all'interno dei team di sviluppo è migliorata grazie a spazi di lavoro condivisi e ambienti unificati .

. Low-code le piattaforme consentono di contribuire efficacemente a membri del team con competenze diverse.



Un esempio di piattaforma no-code che si rivolge sia agli sviluppatori che ai non sviluppatori è AppMaster. Come potente strumento no-code, AppMaster offre funzionalità complete per la creazione di applicazioni backend, web e mobili. L'interfaccia visivamente intuitiva rende la piattaforma accessibile anche ai non sviluppatori, mentre le sue funzionalità avanzate, come il designer di processi aziendali, l'API REST e le opzioni di codice personalizzato, supportano le esigenze degli sviluppatori professionisti.

Mito 4: Low-Code non può gestire logiche aziendali complesse

L'idea errata che le piattaforme low-code non siano in grado di gestire logiche aziendali complesse deriva dal presupposto che i componenti precostituiti e i designer visivi ne limitino le capacità. In realtà, le moderne piattaforme low-code sono dotate di strumenti e funzionalità avanzate che consentono agli sviluppatori di creare applicazioni potenti che rispondono a requisiti aziendali complessi.

Sebbene molte piattaforme low-code offrano componenti precostituiti per le funzionalità standard, esse offrono anche funzionalità di personalizzazione. Gli sviluppatori possono creare logica personalizzata, estendere i componenti esistenti o integrare librerie di terze parti per creare applicazioni con una logica aziendale complessa. Questo equilibrio tra funzionalità precostituite e personalizzate garantisce che le applicazioni realizzate con le piattaforme low-code possano soddisfare esigenze aziendali uniche.

Per esempio, il designer di processi aziendali di AppMaster consente agli sviluppatori di creare e gestire visivamente la logica aziendale complessa nelle loro applicazioni. Gli sviluppatori possono progettare in modo flessibile la logica sia per le applicazioni frontend che per quelle backend. Inoltre, grazie all'approccio di AppMaster di rigenerare le applicazioni da zero ogni volta che i requisiti vengono modificati, non c'è il rischio di accumulare debiti tecnici.

Mito 5: Le piattaforme low-code limitano la creatività

Una convinzione diffusa ma errata è che le piattaforme di sviluppo low-code soffochino la creatività affidandosi a componenti e modelli precostituiti. Contrariamente a questa idea, le piattaforme low-code possono in realtà favorire la creatività, fornendo agli sviluppatori una base e lasciando spazio alla personalizzazione.

Il potere dell'astrazione

Contrariamente a quanto si pensa, le piattaforme low-code non sono framework restrittivi che limitano gli sviluppatori a un insieme predefinito di funzionalità. Al contrario, forniscono un potente livello di astrazione che semplifica il processo di codifica, consentendo agli sviluppatori di concentrarsi sulla logica e sui requisiti aziendali delle loro applicazioni. Astraendo i dettagli tecnici complessi, le piattaforme low-code consentono agli sviluppatori di affrontare sfide complesse in modo più efficiente e di dedicare tempo ed energie alla risoluzione creativa dei problemi.

Personalizzazione flessibile

Un'altra idea sbagliata che circonda le piattaforme low-code è che esse impongano un approccio unico, limitando la possibilità di adattare le applicazioni a requisiti specifici. Tuttavia, le moderne piattaforme low-code offrono un'ampia gamma di opzioni di personalizzazione, consentendo agli sviluppatori di plasmare le applicazioni secondo la loro visione unica.

Queste piattaforme offrono spesso interfacce drag-and-drop, componenti configurabili e modelli personalizzabili, consentendo agli sviluppatori di creare esperienze utente visivamente accattivanti e personalizzate. Inoltre, molte piattaforme low-code supportano integrazioni con sistemi esterni, consentendo agli sviluppatori di incorporare senza problemi funzionalità personalizzate e servizi di terze parti, ampliando ulteriormente le possibilità creative.

Sviluppo collaborativo

La creatività prospera in un ambiente che favorisce la collaborazione e le piattaforme low-code eccellono nel facilitare il lavoro di squadra tra sviluppatori, designer e stakeholder aziendali. Queste piattaforme spesso includono funzioni come la modellazione visiva, la collaborazione in tempo reale e il controllo delle versioni, consentendo ai team di collaborare senza problemi durante l'intero ciclo di vita dello sviluppo. Favorendo una comunicazione efficace e cicli di feedback iterativi, le piattaforme low-code consentono ai team multidisciplinari di scambiarsi idee, sperimentare concetti diversi e spingersi collettivamente oltre i confini della creatività.

AppMaster drag-and-drop, ad esempio, offre un'interfaccia visivamente ricca per la progettazione di elementi dell'interfaccia utente in applicazioni web e mobili. Gli sviluppatori possono personalizzare l'interfaccia utente in modo da riflettere la loro visione creativa, mantenendo al contempo un aspetto coerente in tutta la suite di applicazioni. Inoltre, il designer di processi aziendali della piattaforma consente agli sviluppatori di ideare soluzioni ingegnose a sfide aziendali uniche.

In conclusione, le piattaforme di sviluppo low-code non limitano affatto la creatività. Al contrario, forniscono una solida base su cui gli sviluppatori possono costruire e liberare la loro immaginazione per creare applicazioni veramente innovative.

Mito 6: Il Low-Code non è sicuro

Un'idea sbagliata comune sulle piattaforme di sviluppo low-code è che le applicazioni che producono non siano sicure come quelle sviluppate con metodi di programmazione tradizionali. Questo mito non potrebbe essere più lontano dalla verità. In realtà, le piattaforme di sviluppo low-code danno priorità alla sicurezza tanto quanto qualsiasi altro approccio convenzionale allo sviluppo di software personalizzato.

Quando si utilizza una piattaforma no-code come AppMaster, le applicazioni vengono costruite con una base di solide misure di sicurezza. Queste piattaforme sono spesso dotate di funzioni di sicurezza precostituite, come l'autenticazione degli utenti, il controllo degli accessi basato sui ruoli e i metodi di crittografia dei dati. Di conseguenza, gli sviluppatori possono creare applicazioni che aderiscono a standard di sicurezza elevati con meno sforzi e tempo spesi per l'implementazione manuale della sicurezza.

Tuttavia, è fondamentale che gli sviluppatori e i non sviluppatori rimangano vigili e seguano le migliori pratiche di sicurezza durante lo sviluppo delle applicazioni. Ciò include il rispetto del principio del minimo privilegio, la convalida dell'input, la sanitizzazione dell'output e l'aggiornamento con le ultime vulnerabilità e patch di sicurezza. Vale la pena notare che le piattaforme low-code valutano e aggiornano continuamente le loro caratteristiche di sicurezza, garantendo che le applicazioni sviluppate sulla piattaforma siano sempre protette dalle minacce emergenti.

Mito 7: Le soluzioni low-code mancano di scalabilità

Un'altra idea sbagliata sulle piattaforme low-code è che le applicazioni prodotte con esse non siano scalabili. Tuttavia, le moderne piattaforme di sviluppo low-code sono progettate tenendo conto della scalabilità. Le piattaforme Low-code e no-code, come AppMaster, offrono applicazioni che supportano un'ampia gamma di casi d'uso, tra cui scenari aziendali e ad alto carico.

AppMaster genera applicazioni backend utilizzando il linguaggio di programmazione Go, noto per la sua straordinaria efficienza e le sue prestazioni, consentendo alle applicazioni generate di dimostrare una scalabilità impressionante. Fornendo un approccio continuo alla scalabilità delle applicazioni, le piattaforme low-code consentono di risparmiare tempo e risorse nel processo di sviluppo.

Con una piattaforma low-code, gli sviluppatori, i citizen developer e gli utenti aziendali possono creare applicazioni in grado di crescere e adattarsi alle mutevoli esigenze aziendali senza alcun problema. Inoltre, le piattaforme low-code facilitano l'utilizzo di architetture a microservizi e la containerizzazione, come Docker, per migliorare ulteriormente la scalabilità, la resilienza e la manutenibilità delle applicazioni.

Mito 8: Adottare il Low-Code significa avere il blocco dei fornitori

Nonostante i numerosi vantaggi dello sviluppo su low-code, alcune aziende sono ancora preoccupate dalla possibilità di un vendor lock-in. Il timore è che, se un'azienda investe pesantemente in una particolare piattaforma low-code, diventi sempre più difficile passare a un'altra piattaforma o cambiare fornitore, poiché le funzionalità, le integrazioni e il codice dell'applicazione diventano strettamente legati alla piattaforma scelta. Tuttavia, non è sempre così e molte piattaforme moderne low-code e no-code affrontano questo problema offrendo opzioni per esportare il codice sorgente o i file binari eseguibili delle applicazioni.

Ad esempio, AppMaster offre diversi piani di abbonamento, tra cui quello Enterprise, che consente ai clienti di accedere al codice sorgente generato e di ospitare le applicazioni in sede. Questo elimina efficacemente il problema del vendor lock-in, consentendo alle organizzazioni di possedere il proprio codice e di scegliere dove distribuire le applicazioni.

Inoltre, le piattaforme low-code spesso supportano l'integrazione con vari servizi e API di terze parti, consentendo alle organizzazioni di collegare le proprie applicazioni ad altri servizi e sistemi già in uso. Questo approccio garantisce ulteriormente che l'adozione di una piattaforma low-code non blocchi l'azienda in un ecosistema specifico e le permetta di mantenere la flessibilità nella scelta degli strumenti e dei servizi preferiti.

In conclusione, è importante che le aziende che prendono in considerazione lo sviluppo su low-code valutino la flessibilità, le opzioni di esportazione e le capacità di integrazione delle piattaforme per assicurarsi che il vendor lock-in non sia un problema.

Conclusione

Low-code Lo sviluppo è emerso come una forza potente nell'industria del software, consentendo alle aziende di sviluppare e distribuire applicazioni più velocemente con meno risorse. Come approccio di sviluppo completo ed efficiente, low-code è diventato la scelta obbligata per molte organizzazioni.

Tuttavia, nonostante la sua crescente popolarità, persistono ancora diversi miti e idee sbagliate. È fondamentale sfatare questi miti per fornire una comprensione equilibrata del reale potenziale offerto dalle piattaforme low-code. In questo articolo abbiamo affrontato alcune idee sbagliate comuni sullo sviluppo di low-code.

Contrariamente ai miti, le piattaforme low-code sono in grado di fornire applicazioni potenti con una logica aziendale complessa, alta qualità e forti misure di sicurezza. Queste piattaforme si rivolgono sia ai non sviluppatori che agli sviluppatori professionisti, consentendo loro di creare e distribuire applicazioni in modo più rapido ed efficiente.

No-code Piattaforme come AppMaster non solo forniscono un ambiente di sviluppo completo e facile da usare, ma garantiscono anche l'assenza di debiti tecnici e offrono un'incredibile scalabilità per i casi di utilizzo aziendali e ad alto carico. Grazie alle opzioni di esportazione per i file binari e il codice sorgente, le piattaforme come AppMaster impediscono il vendor lock-in, consentendo alle aziende di mantenere il controllo delle proprie applicazioni e di godere al contempo dei vantaggi dello sviluppo low-code.

Con l'evoluzione del settore, le piattaforme low-code continuano a maturare e a offrire funzionalità ancora più avanzate che consentono alle aziende di creare soluzioni software in modo più rapido ed economico. Demistificando i miti che circondano lo sviluppo low-code, le aziende e gli sviluppatori possono prendere decisioni informate sull'adozione di queste piattaforme e sull'ottimizzazione dei processi di sviluppo del software.