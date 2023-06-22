اكتسبت منصات التطوير Low-code شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة لأنها تبسط عملية تطوير التطبيقات من خلال أتمتة التصميم والتطوير والاختبار والنشر. ومع ذلك ، فإن العديد من المفاهيم الخاطئة والأساطير تحيط بهذا النهج الواعد لتطوير البرمجيات. تهدف هذه المقالة إلى فضح الخرافات الشائعة المحيطة بتطوير low-code ، وتسليط الضوء على إمكانيات وإمكانيات هذه التكنولوجيا.

الخرافة الأولى: الكود المنخفض مخصص للتطبيقات البسيطة فقط

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن الأنظمة الأساسية low-code مناسبة فقط لبناء تطبيقات بسيطة ذات وظائف محدودة. في الواقع ، تم تصميم الأنظمة الأساسية low-code لتلبية مجموعة واسعة من أنواع التطبيقات ، بما في ذلك حلول المؤسسات المعقدة.

تمكّن الأنظمة الأساسية الرائدة منخفضة التعليمات البرمجية وغير المشفرة مثل AppMaster العملاء من إنشاء تطبيقات معقدة بسهولة من خلال التصميم المرئي لنماذج البيانات والعمليات التجارية و REST API endpoints WSS. تأتي الأنظمة الأساسية الحديثة low-code مع مجموعة من الأدوات والميزات التي تمكن المطورين من إنشاء تطبيقات يمكنها التعامل مع حالات الاستخدام المعقدة والمتطورة ، بما في ذلك إنترنت الأشياء ومعالجة البيانات المتقدمة والتكامل مع واجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية. وبالتالي ، فإن تعدد استخدامات منصات التطوير low-code يسمح للمطورين بإنشاء نماذج أولية بسيطة ، بالإضافة إلى تطبيقات واسعة النطاق غنية بالميزات مصممة خصيصًا لمتطلبات الصناعة المختلفة.

الخرافة الثانية: الشفرة المنخفضة تعني الجودة المنخفضة

هناك أسطورة أخرى منتشرة مرتبطة بتطوير low-code وهي أن التطبيقات التي تم تطويرها من خلال هذه الأنظمة الأساسية منخفضة الجودة. في الواقع ، تعطي الأنظمة الأساسية low-code no-code الأولوية لإنتاج تطبيقات عالية الجودة تلبي بشكل فعال احتياجات المستخدمين النهائيين. تعمل المنصات مثل AppMaster على إنشاء تطبيقات عالية الجودة بأقل ديون تقنية. يضمن هذا بقاء الكود الأساسي نظيفًا ومنظمًا وقابل للصيانة ، مما يسمح للمطورين بالتركيز على تقديم ميزات قيمة بدلاً من إدارة التبعيات المعقدة والتعليمات البرمجية المعيارية.

علاوة على ذلك ، غالبًا ما تشتمل الأنظمة الأساسية low-code على مجموعة واسعة من المكونات والقوالب المعدة مسبقًا التي تتبع أنماط التصميم وأفضل الممارسات المتوافقة مع معايير الصناعة. تساعد هذه الموارد في ضمان التزام التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام أدوات ذات low-code بمعايير عالية الجودة مع تقليل فرص حدوث أخطاء ونقاط ضعف. بالإضافة إلى ذلك ، تسهل بعض الأنظمة الأساسية low-code عمليات الاختبار الصارمة ، مما يسمح للمطورين بالتحقق من صحة تطبيقاتهم قبل النشر. بالنظر إلى هذه العوامل ، يتضح أن استخدام الأنظمة الأساسية low-code لا يعني المساومة على جودة التطبيق. بدلاً من ذلك ، فإنه يمكّن المطورين من إنشاء حلول برمجية آمنة وعالية الأداء.

الخرافة الثالثة: التعليمات البرمجية المنخفضة مخصصة لغير المطورين فقط

لطالما ارتبطت منصات التطوير Low-code بالمطورين المواطنين الذين يفتقرون إلى مهارات البرمجة المتعمقة. في حين أنه من الصحيح أن الأنظمة الأساسية low-code تهدف إلى تبسيط عملية تطوير التطبيقات ، مما يسمح لغير المطورين بإنشاء تطبيقات وظيفية ، إلا أنها تحمل فوائد كبيرة للمطورين المحترفين أيضًا.

يمكن للمطورين المحترفين الاستفادة من الأنظمة الأساسية low-code كمسرعات لتبسيط سير العمل وأتمتة المهام .

كمسرعات . توفر الأنظمة Low-code وقتًا للمطورين للتركيز على حل المشكلات الإبداعي وتصميم تجربة المستخدم.

للمطورين للتركيز على حل المشكلات الإبداعي وتصميم تجربة المستخدم. يتم تعزيز التعاون داخل فرق التطوير من خلال مساحات العمل المشتركة والبيئات الموحدة .

. تتيح المنصات Low-code مساهمات فعالة من أعضاء الفريق ذوي المهارات المتنوعة.



يعد AppMaster أحد الأمثلة على النظام الأساسي الذي no-code والذي يلبي احتياجات كل من المطورين وغير المطورين. كأداة قوية no-code ، يوفر AppMaster وظائف شاملة لإنشاء الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب والجوال. تجعل الواجهة البديهية بصريًا النظام الأساسي في متناول غير المطورين ، بينما تدعم ميزاته المتقدمة مثل مصمم عمليات الأعمال و REST API وخيارات التعليمات البرمجية المخصصة احتياجات المطورين المحترفين.

الخرافة الرابعة: لا يمكن للقواعد المنخفضة التعامل مع منطق الأعمال المعقد

ينبع الاعتقاد الخاطئ بأن الأنظمة الأساسية low-code غير قادرة على التعامل مع منطق الأعمال المعقد من الافتراض بأن المكونات المبنية مسبقًا والمصممين المرئيين يحدون من قدراتهم. في الواقع ، تأتي الأنظمة الأساسية الحديثة low-code مزودة بأدوات وميزات متقدمة تسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات قوية تلبي متطلبات العمل المعقدة.

في حين أن العديد من الأنظمة الأساسية low-code تقدم مكونات مسبقة الصنع للوظائف القياسية ، فإنها توفر أيضًا إمكانات للتخصيص . يمكن للمطورين إنشاء منطق مخصص أو توسيع المكونات الموجودة أو دمج مكتبات الجهات الخارجية لإنشاء تطبيقات بمنطق أعمال معقد. يضمن هذا التوازن بين الوظائف المبنية مسبقًا والمخصصة أن التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام منصات low-code يمكن أن تلبي احتياجات العمل الفريدة.

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على سبيل المثال ، يتيح مصمم عمليات الأعمال في AppMaster للمطورين إنشاء وإدارة منطق الأعمال المعقدة بشكل مرئي في تطبيقاتهم. يمكن للمطورين تصميم المنطق بمرونة لتطبيقات الواجهة الأمامية والخلفية. علاوة على ذلك ، بفضل نهج AppMaster المتمثل في تجديد التطبيقات من نقطة الصفر كلما تم تعديل المتطلبات ، لا يوجد خطر تراكم الديون التقنية.

الخرافة الخامسة: المنصات منخفضة التعليمات البرمجية تحد من الإبداع

هناك اعتقاد شائع ولكنه مضلل هو أن منصات التطوير low-code تخنق الإبداع من خلال الاعتماد على المكونات والقوالب المعدة مسبقًا. على عكس هذه الفكرة ، يمكن للمنصات low-code في الواقع تعزيز الإبداع من خلال تزويد المطورين بأساس مع إتاحة مساحة للتخصيص.

قوة التجريد

خلافًا للاعتقاد الشائع ، فإن الأنظمة الأساسية low-code ليست إطارات عمل مقيدة تحصر المطورين بمجموعة محددة مسبقًا من الوظائف. بدلاً من ذلك ، فإنها توفر طبقة تجريد قوية تبسط عملية الترميز ، مما يسمح للمطورين بالتركيز على المنطق ومتطلبات العمل لتطبيقاتهم. من خلال استخلاص التفاصيل التقنية المعقدة ، تمكّن الأنظمة الأساسية low-code المطورين من التغلب على التحديات المعقدة بشكل أكثر كفاءة وتخصيص وقتهم وطاقتهم نحو حل المشكلات بشكل إبداعي.

التخصيص المرن

هناك مفهوم خاطئ آخر يحيط بالمنصات low-code وهو أنها تفرض نهجًا واحدًا يناسب الجميع ، مما يحد من القدرة على تكييف التطبيقات وفقًا لمتطلبات محددة. ومع ذلك ، توفر الأنظمة الأساسية الحديثة low-code مجموعة واسعة من خيارات التخصيص ، مما يمكّن المطورين من تشكيل تطبيقاتهم وفقًا لرؤيتهم الفريدة.

غالبًا ما توفر هذه الأنظمة الأساسية واجهات سحب وإفلات ومكونات قابلة للتكوين وقوالب قابلة للتخصيص ، مما يسمح للمطورين بإنشاء تجارب مستخدم جذابة ومخصصة. علاوة على ذلك ، تدعم العديد من الأنظمة الأساسية low-code عمليات التكامل مع الأنظمة الخارجية ، مما يمكّن المطورين من دمج الوظائف المخصصة وخدمات الجهات الخارجية بسلاسة ، مما يوسع الإمكانات الإبداعية بشكل أكبر.

التنمية التعاونية

يزدهر الإبداع في بيئة تعزز التعاون ، وتتفوق الأنظمة الأساسية low-code في تسهيل العمل الجماعي بين المطورين والمصممين وأصحاب المصلحة في الأعمال. غالبًا ما تتضمن هذه الأنظمة الأساسية ميزات مثل النمذجة المرئية والتعاون في الوقت الفعلي والتحكم في الإصدار ، مما يتيح للفرق التعاون بسلاسة طوال دورة حياة التطوير. من خلال تعزيز التواصل الفعال وحلقات التغذية الراجعة المتكررة ، تعمل الأنظمة الأساسية low-code على تمكين الفرق متعددة التخصصات من تبادل الأفكار ، وتجربة المفاهيم المختلفة ، ودفع حدود الإبداع بشكل جماعي.

AppMaster ، على سبيل المثال ، يوفر واجهة ثرية بصريًا drag-and-drop لتصميم عناصر واجهة المستخدم في تطبيقات الويب والجوال. يمكن للمطورين تخصيص واجهة المستخدم لتعكس رؤيتهم الإبداعية مع الحفاظ على شكل وأسلوب متسقين عبر مجموعة تطبيقاتهم. بالإضافة إلى ذلك ، يتيح مصمم عمليات الأعمال في النظام الأساسي للمطورين ابتكار حلول مبتكرة لتحديات الأعمال الفريدة.

في الختام ، منصات التطوير low-code بعيدة كل البعد عن الحد من الإبداع. بدلاً من ذلك ، فإنها توفر أساسًا قويًا يمكن للمطورين أن يبنيوا عليه ويطلقوا العنان لخيالهم لإنشاء تطبيقات مبتكرة حقًا.

الخرافة السادسة: الشفرة المنخفضة ليست آمنة

من المفاهيم الخاطئة الشائعة حول منصات التطوير low-code أن التطبيقات التي تنتجها ليست آمنة مثل تلك التي تم تطويرها من خلال طرق البرمجة التقليدية. هذه الأسطورة لا يمكن أن تكون أبعد عن الحقيقة. في الواقع ، تعطي منصات التطوير low-code الأولوية للأمان تمامًا مثل أي نهج تطوير برامج مخصصة تقليدية.

عند استخدام نظام أساسي no-code مثل AppMaster ، يتم إنشاء التطبيقات بأساس من إجراءات الأمان القوية المعمول بها. غالبًا ما تأتي هذه الأنظمة الأساسية مزودة بميزات أمان مسبقة الإنشاء ، مثل مصادقة المستخدم والتحكم في الوصول المستند إلى الدور وطرق تشفير البيانات. نتيجة لذلك ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات تلتزم بمعايير أمان عالية مع بذل جهد ووقت أقل في تنفيذ الأمان اليدوي.

ومع ذلك ، من الأهمية بمكان للمطورين وغير المطورين أن يظلوا يقظين وأن يتبعوا أفضل ممارسات الأمان أثناء تطوير التطبيق. يتضمن ذلك الالتزام بمبدأ الامتياز الأقل والتحقق من صحة الإدخال وتعقيم المخرجات والبقاء على اطلاع بأحدث الثغرات الأمنية والتصحيحات. تجدر الإشارة إلى أن الأنظمة الأساسية low-code تقوم باستمرار بتقييم وتحديث ميزات الأمان الخاصة بها ، مما يضمن حماية التطبيقات المطورة على النظام الأساسي دائمًا من التهديدات الناشئة.

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الخرافة السابعة: حلول التعليمات البرمجية المنخفضة تفتقر إلى قابلية التوسع

هناك اعتقاد خاطئ آخر حول الأنظمة low-code وهو أن التطبيقات المنتجة باستخدامها ليست قابلة للتطوير. ومع ذلك ، تم تصميم منصات التطوير الحديثة low-code مع قابلية التوسع كأحد الاعتبارات الرئيسية. توفر الأنظمة الأساسية Low-code no-code ، مثل AppMaster ، تطبيقات تدعم نطاقًا واسعًا من حالات الاستخدام ، بما في ذلك سيناريوهات المؤسسة عالية التحميل.

يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات خلفية باستخدام لغة البرمجة Go ، والمعروفة بكفاءتها وأدائها المتميزين ، مما يسمح للتطبيقات التي تم إنشاؤها بإثبات قابلية التوسع المذهلة. من خلال توفير نهج سلس لتوسيع نطاق التطبيقات ، توفر الأنظمة الأساسية low-code الوقت والموارد في عملية التطوير.

باستخدام نظام low-code ، يمكن للمطورين والمطورين المواطنين ومستخدمي الأعمال إنشاء تطبيقات يمكنها النمو والتكيف لتلبية متطلبات العمل المتغيرة دون أي متاعب. بالإضافة إلى ذلك ، تسهل الأنظمة الأساسية low-code استخدام بنيات الخدمات المصغرة والتعبئة بالحاويات ، مثل Docker ، لزيادة تحسين قابلية التوسع والمرونة وقابلية الصيانة للتطبيقات.

الأسطورة الثامنة: اعتماد رمز منخفض يعني تأمين البائع

على الرغم من الفوائد العديدة لتطوير low-code ، لا تزال بعض الشركات تشعر بالقلق بشأن إمكانية تقييد البائع. الخوف هو أنه إذا استثمرت شركة ما بكثافة في منصة معينة low-code ، فسيصبح من الصعب بشكل متزايد التبديل إلى نظام أساسي آخر أو تغيير البائعين حيث تصبح ميزات التطبيق والتكامل والرمز مرتبطًا بإحكام بالمنصة المختارة. ومع ذلك ، فإن هذا ليس هو الحال دائمًا ، والعديد من الأنظمة الأساسية الحديثة low-code والتي no-code تعالج هذا القلق من خلال تقديم خيارات لتصدير الكود المصدري أو الملفات الثنائية القابلة للتنفيذ للتطبيقات.

على سبيل المثال ، يقدم AppMaster خطط اشتراك متنوعة ، بما في ذلك اشتراك Enterprise ، والذي يوفر للعملاء الوصول إلى كود المصدر الذي تم إنشاؤه والقدرة على استضافة التطبيقات المحلية. هذا يلغي بشكل فعال قلق البائع من خلال السماح للمؤسسات بامتلاك كودها واختيار مكان نشر تطبيقاتها.

بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما تدعم الأنظمة الأساسية low-code التكامل مع العديد من خدمات الجهات الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات ، مما يمكّن المؤسسات من توصيل تطبيقاتها بالخدمات والأنظمة الأخرى التي تستخدمها بالفعل. يضمن هذا النهج أيضًا أن اعتماد نظام low-code لا يحبس الشركة في نظام بيئي معين ويسمح لها بالحفاظ على المرونة في اختيار الأدوات والخدمات المفضلة لديها.

في الختام ، من المهم للشركات التي تفكر في تطوير low-code تقييم المرونة وخيارات التصدير وإمكانيات التكامل للمنصات لضمان ألا يكون قفل البائع مصدر قلق.

خاتمة

برز تطوير Low-code كقوة قوية في صناعة البرمجيات ، مما يمكّن الشركات من تطوير ونشر التطبيقات بشكل أسرع بموارد أقل. كنهج تطوير شامل وفعال ، أصبح low-code هو الخيار المفضل للعديد من المؤسسات.

ومع ذلك ، على الرغم من شعبيتها المتزايدة ، لا تزال العديد من الأساطير والمفاهيم الخاطئة قائمة. من الأهمية بمكان دحض هذه الأساطير لتوفير فهم متوازن للإمكانيات الحقيقية التي توفرها المنصات low-code. في هذه المقالة ، عالجنا بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة المحيطة بتطوير low-code.

على عكس الأساطير ، يمكن للمنصات low-code تقديم تطبيقات قوية بمنطق أعمال معقد وجودة عالية وإجراءات أمان قوية. تلبي هذه المنصات احتياجات غير المطورين والمطورين المحترفين على حد سواء ، وتمكنهم من إنشاء ونشر التطبيقات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

No-code مثل AppMaster بيئة تطوير شاملة وسهلة الاستخدام فحسب ، بل تضمن أيضًا عدم وجود ديون تقنية وتوفر قابلية تطوير مذهلة للمؤسسات وحالات الاستخدام عالية الحمل. من خلال خيارات التصدير للملفات الثنائية وكود المصدر ، تمنع الأنظمة الأساسية مثل AppMaster قفل البائع ، مما يسمح للشركات بالحفاظ على التحكم في تطبيقاتها مع الاستمتاع بفوائد التطوير low-code.

مع تطور الصناعة ، تستمر الأنظمة الأساسية low-code في النضج وتقدم المزيد من القدرات المتقدمة التي تمكن المؤسسات من إنشاء حلول برمجية بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة. من خلال إزالة الغموض عن الخرافات المحيطة بالتطوير low-code ، يمكن للشركات والمطورين اتخاذ قرارات مستنيرة حول اعتماد هذه الأنظمة الأساسية وتحسين عمليات تطوير البرامج الخاصة بهم.