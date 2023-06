Low-code ont rapidement gagné en popularité ces dernières années, car elles rationalisent le processus de développement d'applications en automatisant la conception, le développement, les tests et le déploiement. Pourtant, de nombreuses idées fausses et mythes entourent cette approche prometteuse du développement de logiciels. Cet article vise à démystifier les mythes courants qui entourent le développement low-code, en mettant en lumière les capacités et le potentiel de cette technologie.

Mythe 1 : Low-Code est réservé aux applications simples

On pense souvent à tort que les plateformes low-code ne conviennent qu'à la création d'applications simples aux fonctionnalités limitées. En réalité, les plateformes low-code sont conçues pour répondre à un large éventail de types d'applications, y compris des solutions d'entreprise complexes.

Les principales plateformes "low-code" et "no-code" comme AppMaster permettent aux clients de créer facilement des applications complexes en concevant visuellement des modèles de données, des processus d'entreprise, des API REST et WSS endpoints. Les plateformes low-code modernes sont dotées d'une gamme d'outils et de fonctionnalités qui permettent aux développeurs de créer des applications capables de gérer des cas d'utilisation complexes et sophistiqués, y compris l'IoT, le traitement avancé des données et les intégrations avec des API tierces. Ainsi, la polyvalence des plateformes de développement low-code permet aux développeurs de créer de simples prototypes, ainsi que des applications étendues et riches en fonctionnalités, adaptées aux différentes exigences de l'industrie.

Mythe n° 2 : un code bas est synonyme de qualité médiocre

Un autre mythe répandu associé au développement low-code est que les applications développées par le biais de ces plateformes sont de faible qualité. En fait, les plateformes low-code et no-code donnent la priorité à la production d'applications de haute qualité qui répondent efficacement aux besoins de leurs utilisateurs finaux. Les plateformes telles que AppMaster génèrent des applications de haute qualité avec une dette technique minimale. Cela garantit que le code de base reste propre, structuré et facile à maintenir, ce qui permet aux développeurs de se concentrer sur la fourniture de fonctionnalités intéressantes plutôt que sur la gestion de dépendances complexes et de code standard.

En outre, les plateformes low-code comprennent souvent un large éventail de composants et de modèles préconstruits qui respectent les modèles de conception et les meilleures pratiques de l'industrie. Ces ressources permettent de s'assurer que les applications construites avec les outils low-code respectent des normes de haute qualité tout en réduisant les risques d'introduction d'erreurs et de vulnérabilités. En outre, certaines plateformes low-code facilitent des processus de test rigoureux, permettant aux développeurs de valider leurs applications avant de les déployer. Compte tenu de ces facteurs, il apparaît clairement que l'utilisation des plateformes low-code n'équivaut pas à un compromis sur la qualité des applications. Au contraire, elles permettent aux développeurs de créer des solutions logicielles sûres et performantes.

Mythe n° 3 : Low-Code est réservé aux non-développeurs

Low-code Les plateformes de développement Low-Code ont longtemps été associées aux développeurs citoyens qui n'ont pas de compétences approfondies en programmation. S'il est vrai que les plateformes low-code visent à simplifier le processus de développement d'applications, en permettant aux non-développeurs de créer des applications fonctionnelles, elles présentent également des avantages significatifs pour les développeurs professionnels.

Les développeurs professionnels peuvent utiliser les plateformes low-code comme accélérateurs pour rationaliser les flux de travail et automatiser les tâches .

comme accélérateurs pour . Low-code Les plates-formes de développement de logiciels libèrent du temps pour que les développeurs puissent se concentrer sur la résolution créative de problèmes et la conception de l'expérience utilisateur.

Les plates-formes de développement de logiciels pour que les développeurs puissent se concentrer sur la résolution créative de problèmes et la conception de l'expérience utilisateur. La collaboration au sein des équipes de développement est améliorée grâce à des espaces de travail partagés et des environnements unifiés .

. Low-code les plateformes permettent une contribution efficace des membres de l'équipe ayant des compétences diverses.



Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

AppMaster est un exemple de plateforme no-code qui s'adresse à la fois aux développeurs et aux non-développeurs. no-code Outil puissant, AppMaster offre des fonctionnalités complètes pour la création d'applications dorsales, web et mobiles. L'interface visuellement intuitive rend la plateforme accessible aux non-développeurs, tandis que ses fonctionnalités avancées, telles que le concepteur de processus métier, l'API REST et les options de code personnalisé, répondent aux besoins des développeurs professionnels.

Mythe n° 4 : le code bas ne peut pas gérer une logique d'entreprise complexe

L'idée fausse selon laquelle les plateformes low-code sont incapables de gérer une logique commerciale complexe découle de l'hypothèse selon laquelle les composants préconstruits et les concepteurs visuels limitent leurs capacités. En réalité, les plateformes low-code modernes sont équipées d'outils et de fonctions avancés qui permettent aux développeurs de créer des applications puissantes répondant à des exigences commerciales complexes.

Si de nombreuses plates-formes low-code proposent des composants préconstruits pour les fonctionnalités standard, elles offrent également des possibilités de personnalisation. Les développeurs peuvent créer une logique personnalisée, étendre les composants existants ou intégrer des bibliothèques tierces pour créer des applications dotées d'une logique commerciale complexe. Cet équilibre entre les fonctionnalités prédéfinies et les fonctionnalités personnalisées garantit que les applications créées à l'aide des plates-formes low-code peuvent répondre à des besoins commerciaux uniques.

Par exemple, le concepteur de processus d'entreprise de AppMaster permet aux développeurs de créer et de gérer visuellement une logique d'entreprise complexe dans leurs applications. Les développeurs peuvent concevoir avec souplesse la logique des applications frontales et dorsales. De plus, grâce à l'approche de AppMaster qui consiste à régénérer les applications à partir de zéro chaque fois que les exigences sont modifiées, il n'y a pas de risque d'accumulation de dette technique.

Mythe n° 5 : les plateformes Low-Code limitent la créativité

Une croyance populaire mais erronée veut que les plateformes de développement low-code étouffent la créativité en s'appuyant sur des composants et des modèles préconstruits. Contrairement à cette idée, les plateformes low-code peuvent en fait favoriser la créativité en fournissant aux développeurs une base tout en leur laissant une marge de manœuvre pour la personnalisation.

Le pouvoir de l'abstraction

Contrairement à la croyance populaire, les plateformes low-code ne sont pas des cadres restrictifs qui confinent les développeurs à un ensemble prédéfini de fonctionnalités. Au contraire, elles fournissent une couche d'abstraction puissante qui simplifie le processus de codage, permettant aux développeurs de se concentrer sur la logique et les exigences commerciales de leurs applications. En faisant abstraction des détails techniques complexes, les plateformes low-code permettent aux développeurs de relever plus efficacement les défis complexes et de consacrer leur temps et leur énergie à la résolution créative des problèmes.

Personnalisation flexible

Une autre idée fausse concernant les plateformes low-code est qu'elles appliquent une approche unique, limitant la possibilité d'adapter les applications à des besoins spécifiques. Cependant, les plateformes low-code modernes offrent un large éventail d'options de personnalisation, ce qui permet aux développeurs de modeler leurs applications en fonction de leur vision unique.

Ces plateformes proposent souvent des interfaces de type "glisser-déposer", des composants configurables et des modèles personnalisables, ce qui permet aux développeurs de créer des expériences utilisateur visuellement attrayantes et personnalisées. En outre, de nombreuses plateformes low-code prennent en charge les intégrations avec des systèmes externes, ce qui permet aux développeurs d'incorporer de manière transparente des fonctionnalités personnalisées et des services tiers, élargissant ainsi encore davantage les possibilités créatives.

Développement collaboratif

La créativité se développe dans un environnement qui favorise la collaboration, et les plateformes low-code excellent dans la facilitation du travail d'équipe entre les développeurs, les concepteurs et les parties prenantes de l'entreprise. Ces plateformes comprennent souvent des fonctionnalités telles que la modélisation visuelle, la collaboration en temps réel et le contrôle des versions, ce qui permet aux équipes de collaborer de manière transparente tout au long du cycle de développement. En favorisant une communication efficace et des boucles de rétroaction itératives, les plateformes low-code permettent aux équipes pluridisciplinaires d'échanger des idées, d'expérimenter différents concepts et de repousser collectivement les limites de la créativité.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

AppMasterLa plateforme de création d'applications web, par exemple, offre une interface drag-and-drop visuellement riche pour la conception d'éléments d'interface utilisateur dans les applications web et mobiles. Les développeurs peuvent personnaliser l'interface utilisateur pour refléter leur vision créative tout en conservant un aspect et une convivialité cohérents dans leur suite d'applications. En outre, le concepteur de processus d'entreprise de la plateforme permet aux développeurs de concevoir des solutions ingénieuses pour relever des défis commerciaux uniques.

En conclusion, les plateformes de développement low-code sont loin de limiter la créativité. Au contraire, elles fournissent une base solide sur laquelle les développeurs peuvent s'appuyer et laisser libre cours à leur imagination pour créer des applications réellement innovantes.

Mythe n° 6 : Low-Code n'est pas sûr

Une idée fausse très répandue à propos des plateformes de développement low-code est que les applications qu'elles produisent ne sont pas aussi sûres que celles qui sont développées à l'aide de méthodes de programmation traditionnelles. Ce mythe ne pourrait être plus éloigné de la vérité. En fait, les plateformes de développement low-code accordent autant d'importance à la sécurité que n'importe quelle approche conventionnelle de développement de logiciels personnalisés.

Lorsqu'on utilise une plateforme no-code telle que AppMaster, les applications sont créées en s'appuyant sur des mesures de sécurité solides. Ces plateformes sont souvent dotées de fonctions de sécurité prédéfinies, telles que l'authentification des utilisateurs, le contrôle d'accès basé sur les rôles et les méthodes de cryptage des données. Les développeurs peuvent ainsi créer des applications qui respectent des normes de sécurité élevées en consacrant moins d'efforts et de temps à la mise en œuvre manuelle de la sécurité.

Toutefois, il est essentiel que les développeurs et les non-développeurs restent vigilants et suivent les meilleures pratiques de sécurité pendant le développement de l'application. Il s'agit notamment d'adhérer au principe du moindre privilège, de la validation des entrées, de l'assainissement des sorties et de se tenir au courant des dernières vulnérabilités et des derniers correctifs en matière de sécurité. Il convient de noter que les plateformes low-code évaluent et mettent à jour en permanence leurs fonctions de sécurité, ce qui garantit que les applications développées sur la plateforme sont toujours protégées contre les nouvelles menaces.

Mythe n° 7 : les solutions à code bas manquent d'évolutivité

Une autre idée fausse concernant les plateformes low-code est que les applications produites avec elles ne sont pas évolutives. low-code Les plateformes Low-code et no-code, telles que AppMaster, offrent des applications qui prennent en charge un large éventail de cas d'utilisation, y compris des scénarios à forte charge et des scénarios d'entreprise.

AppMaster génère des applications dorsales à l'aide du langage de programmation Go, connu pour son efficacité et ses performances exceptionnelles, ce qui permet aux applications générées de faire preuve d'une évolutivité impressionnante. En offrant une approche transparente de la mise à l'échelle des applications, les plateformes low-code permettent de gagner du temps et d'économiser des ressources dans le processus de développement.

Avec une plateforme low-code, les développeurs, les développeurs citoyens et les utilisateurs professionnels peuvent créer des applications qui peuvent évoluer et s'adapter aux besoins changeants de l'entreprise sans aucun problème. En outre, les plateformes low-code facilitent l'utilisation des architectures microservices et de la conteneurisation, comme Docker, pour améliorer encore l'évolutivité, la résilience et la maintenabilité des applications.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Mythe 8 : Adopter le Low-Code, c'est s'enfermer dans une logique de fournisseur

Malgré les nombreux avantages du développement low-code, certaines entreprises s'inquiètent encore de la possibilité d'un verrouillage des fournisseurs. La crainte est que si une entreprise investit massivement dans une plateforme low-code particulière, il deviendra de plus en plus difficile de passer à une autre plateforme ou de changer de fournisseur, car les fonctionnalités, les intégrations et le code de l'application sont étroitement liés à la plateforme choisie. Toutefois, ce n'est pas toujours le cas, et de nombreuses plateformes modernes low-code et no-code répondent à cette préoccupation en offrant des options d'exportation du code source ou des fichiers binaires exécutables des applications.

Par exemple, AppMaster propose différents plans d'abonnement, y compris l'abonnement Entreprise, qui permet aux clients d'accéder au code source généré et d'héberger les applications sur site. Cela élimine effectivement le problème du verrouillage du fournisseur en permettant aux organisations de posséder leur code et de choisir où déployer leurs applications.

En outre, les plateformes low-code prennent souvent en charge l'intégration avec divers services et API tiers, ce qui permet aux organisations de connecter leurs applications à d'autres services et systèmes qu'elles utilisent déjà. Cette approche garantit que l'adoption d'une plateforme low-code n'enferme pas une entreprise dans un écosystème spécifique et lui permet de conserver une certaine flexibilité dans le choix de ses outils et services préférés.

En conclusion, il est important que les entreprises qui envisagent de développer low-code évaluent la flexibilité, les options d'exportation et les capacités d'intégration des plateformes afin de s'assurer qu'elles ne seront pas enfermées dans un système de distribution.

Conclusion

Low-code Le développement en ligne s'est imposé comme une force puissante dans l'industrie du logiciel, permettant aux entreprises de développer et de déployer des applications plus rapidement avec moins de ressources. En tant qu'approche de développement complète et efficace, low-code est devenu le choix privilégié de nombreuses organisations.

Cependant, malgré sa popularité croissante, plusieurs mythes et idées fausses persistent. Il est essentiel de démystifier ces mythes afin de fournir une compréhension équilibrée du potentiel réel qu'offrent les plateformes low-code. Dans cet article, nous avons abordé quelques idées fausses courantes concernant le développement de low-code.

Contrairement aux mythes, les plateformes low-code peuvent fournir des applications puissantes dotées d'une logique commerciale complexe, d'une qualité élevée et de mesures de sécurité solides. Ces plateformes s'adressent aussi bien aux non-développeurs qu'aux développeurs professionnels, leur permettant de créer et de déployer des applications plus rapidement et plus efficacement.

No-code Les plateformes telles que AppMaster fournissent non seulement un environnement de développement complet et convivial, mais garantissent également l'absence de dette technique et offrent une incroyable évolutivité pour les entreprises et les cas d'utilisation à forte charge. Avec des options d'exportation pour les fichiers binaires et le code source, les plateformes comme AppMaster empêchent le verrouillage des fournisseurs, ce qui permet aux entreprises de garder le contrôle de leurs applications tout en profitant des avantages du développement low-code.

Au fur et à mesure que le secteur évolue, les plateformes low-code continuent de mûrir et d'offrir des fonctionnalités encore plus avancées qui permettent aux entreprises de créer des solutions logicielles plus rapidement et de manière plus rentable. En démystifiant les mythes qui entourent le développement low-code, les entreprises et les développeurs peuvent prendre des décisions éclairées quant à l'adoption de ces plateformes et à l'optimisation de leurs processus de développement de logiciels.