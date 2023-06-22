Low-code geliştirme platformları, tasarım, geliştirme, test ve dağıtımı otomatikleştirerek uygulama geliştirme sürecini düzene soktukları için son yıllarda hızla popülerlik kazandı. Yine de, yazılım geliştirmeye yönelik bu umut verici yaklaşımı çevreleyen birçok yanlış anlama ve efsane vardır. Bu makale low-code geliştirmeyle ilgili yaygın mitleri çürütmeyi ve bu teknolojinin yeteneklerine ve potansiyeline ışık tutmayı amaçlamaktadır.

1. Efsane: Düşük Kod Yalnızca Basit Uygulamalar İçindir

low-code platformların yalnızca sınırlı işlevselliğe sahip basit uygulamalar oluşturmak için uygun olduğu yaygın bir yanılgıdır. Gerçekte, low-code platformlar, karmaşık kurumsal çözümler de dahil olmak üzere çok çeşitli uygulama türlerine hitap edecek şekilde tasarlanmıştır.

AppMaster gibi önde gelen düşük kodlu ve kodsuz platformlar, veri modellerini, iş süreçlerini, REST API'yi ve WSS endpoints görsel olarak tasarlayarak müşterilerin karmaşık uygulamaları kolaylıkla oluşturmasına olanak tanır. Modern low-code platformlar, geliştiricilerin IoT , gelişmiş veri işleme ve üçüncü taraf API'lerle entegrasyonlar dahil olmak üzere karmaşık ve karmaşık kullanım durumlarını işleyebilen uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan bir dizi araç ve özellikle birlikte gelir. Bu nedenle, low-code geliştirme platformlarının çok yönlülüğü, geliştiricilerin basit prototiplerin yanı sıra farklı endüstri gereksinimlerine göre uyarlanmış kapsamlı, zengin özelliklere sahip uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Efsane 2: Düşük Kod, Düşük Kalite Demektir

low-code geliştirmeyle ilgili bir başka yaygın efsane de, bu platformlar aracılığıyla geliştirilen uygulamaların düşük kalitede olduğudur. Aslında, low-code ve no-code platformlar, son kullanıcılarının ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılayan yüksek kaliteli uygulamalar üretmeye öncelik verir. AppMaster gibi platformlar, minimum teknik borçla yüksek kaliteli uygulamalar üretir. Bu, temel kodun temiz, yapılandırılmış ve bakımı yapılabilir kalmasını garanti ederek geliştiricilerin karmaşık bağımlılıkları ve ortak kodları yönetmek yerine değerli özellikler sunmaya odaklanmalarına olanak tanır.

Ayrıca, low-code platformlar genellikle endüstri standardı tasarım modellerini ve en iyi uygulamaları izleyen çok çeşitli önceden oluşturulmuş bileşenler ve şablonlar içerir. Bu kaynaklar low-code araçlarla oluşturulan uygulamaların yüksek kalite standartlarına uymasını sağlarken hata ve güvenlik açıkları oluşturma olasılığını azaltır. Ek olarak, bazı low-code platformlar, sıkı test süreçlerini kolaylaştırarak geliştiricilerin uygulamalarını dağıtımdan önce doğrulamalarına olanak tanır. Bu faktörler göz önüne alındığında, low-code platformları kullanmanın uygulama kalitesinden ödün vermek anlamına gelmediği ortaya çıkıyor. Bunun yerine, geliştiricilerin güvenli ve yüksek performanslı yazılım çözümleri oluşturmasını sağlar.

3. Efsane: Low-Code Yalnızca Geliştirici Olmayanlar İçindir

Low-code geliştirme platformları, uzun süredir derinlemesine programlama becerilerine sahip olmayan vatandaş geliştiricilerle ilişkilendirilmiştir. low-code platformların uygulama geliştirme sürecini basitleştirmeyi amaçladığı ve geliştirici olmayanların işlevsel uygulamalar oluşturmasına izin verdiği doğru olsa da, profesyonel geliştiriciler için de önemli faydalar sağlarlar.

Profesyonel geliştiriciler , iş akışlarını düzene sokmak ve görevleri otomatikleştirmek için low-code platformları hızlandırıcı olarak kullanabilirler.

için platformları hızlandırıcı olarak kullanabilirler. Low-code platformlar, geliştiricilerin yaratıcı problem çözme ve kullanıcı deneyimi tasarımına odaklanması için zaman kazandırır .

platformlar, geliştiricilerin yaratıcı problem çözme ve kullanıcı deneyimi tasarımına odaklanması için . Geliştirme ekipleri içindeki işbirliği , paylaşılan çalışma alanları ve birleştirilmiş ortamlar aracılığıyla geliştirilir.

aracılığıyla geliştirilir. Low-code platformlar, çeşitli becerilere sahip ekip üyelerinden etkili katkılar sağlar.



Hem geliştiricilere hem de geliştirici olmayanlara hitap eden no-code bir platform örneği, AppMaster. no-code güçlü bir araç olan AppMaster, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için kapsamlı işlevsellik sunar. Görsel olarak sezgisel arayüz, platformun geliştirici olmayanlar için erişilebilir olmasını sağlarken, iş süreci tasarımcısı, REST API ve özel kod seçenekleri gibi gelişmiş özellikleri profesyonel geliştirici ihtiyaçlarını destekler.

4. Efsane: Düşük Kod Karmaşık İş Mantığını Kaldıramaz

low-code platformların karmaşık iş mantığını yönetemeyeceği yanılgısı, önceden oluşturulmuş bileşenlerin ve görsel tasarımcıların yeteneklerini sınırladığı varsayımından kaynaklanır. Gerçekte, modern low-code platformlar, geliştiricilerin karmaşık iş gereksinimlerini karşılayan güçlü uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan gelişmiş araçlar ve özelliklerle donatılmıştır.

Birçok low-code platform, standart işlevsellik için önceden oluşturulmuş bileşenler sunarken, aynı zamanda özelleştirme için yetenekler de sağlar. Geliştiriciler, karmaşık iş mantığına sahip uygulamalar oluşturmak için özel mantık oluşturabilir, mevcut bileşenleri genişletebilir veya üçüncü taraf kitaplıklarını entegre edebilir. Bu önceden oluşturulmuş ve özel işlevsellik dengesi low-code platformlar kullanılarak oluşturulan uygulamaların benzersiz iş gereksinimlerini karşılayabilmesini sağlar.

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Örneğin, AppMaster iş süreci tasarımcısı, geliştiricilerin uygulamalarında karmaşık iş mantığını görsel olarak oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanır. Geliştiriciler, mantığı hem ön uç hem de arka uç uygulamaları için esnek bir şekilde tasarlayabilir. Ayrıca, AppMaster, gereksinimler değiştirildiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturma yaklaşımı sayesinde, teknik borç biriktirme riski yoktur.

Efsane 5: Düşük Kodlu Platformlar Yaratıcılığı Sınırlıyor

low-code geliştirme platformlarının önceden oluşturulmuş bileşenlere ve şablonlara güvenerek yaratıcılığı boğduğuna dair popüler ancak yanlış bir inanış var. Bu düşüncenin aksine, low-code platformlar, geliştiricilere bir temel sağlarken özelleştirme için alan sağlayarak aslında yaratıcılığı teşvik edebilir.

Soyutlamanın Gücü

Popüler inanışın aksine, low-code platformlar, geliştiricileri önceden tanımlanmış bir dizi işlevsellikle sınırlayan kısıtlayıcı çerçeveler değildir. Bunun yerine, geliştiricilerin uygulamalarının mantığına ve iş gereksinimlerine odaklanmasına izin vererek, kodlama sürecini basitleştiren güçlü bir soyutlama katmanı sağlarlar. low-code platformlar, karmaşık teknik ayrıntıları soyutlayarak, geliştiricilerin karmaşık zorluklarda daha verimli bir şekilde gezinmelerine ve zamanlarını ve enerjilerini yaratıcı problem çözmeye ayırmalarına olanak tanır.

Esnek Özelleştirme

low-code platformları çevreleyen başka bir yanlış anlama, uygulamaları belirli gereksinimlere göre uyarlama yeteneğini sınırlayarak, herkese uyan tek bir yaklaşımı zorlamalarıdır. Bununla birlikte, modern low-code platformlar, çok çeşitli özelleştirme seçenekleri sunarak geliştiricilerin uygulamalarını kendi benzersiz vizyonlarına göre şekillendirmelerine olanak tanır.

Bu platformlar genellikle sürükle ve bırak arabirimleri, yapılandırılabilir bileşenler ve özelleştirilebilir şablonlar sunarak geliştiricilerin görsel olarak çekici ve kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimleri oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca, birçok low-code platform, harici sistemlerle entegrasyonları destekleyerek, geliştiricilerin özel işlevleri ve üçüncü taraf hizmetleri sorunsuz bir şekilde dahil etmesini sağlayarak yaratıcı olasılıkları daha da genişletir.

İşbirlikçi Geliştirme

Yaratıcılık, işbirliğini teşvik eden bir ortamda gelişir ve low-code platformlar, geliştiriciler, tasarımcılar ve iş paydaşları arasında ekip çalışmasını kolaylaştırmada mükemmeldir. Bu platformlar genellikle görsel modelleme, gerçek zamanlı işbirliği ve sürüm kontrolü gibi özellikleri içerir ve ekiplerin geliştirme yaşam döngüsü boyunca sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasını sağlar. Etkili iletişim ve yinelemeli geri bildirim döngülerini teşvik eden low-code platformlar, çok disiplinli ekipleri fikir alışverişinde bulunma, farklı kavramlarla denemeler yapma ve toplu olarak yaratıcılığın sınırlarını zorlama konusunda güçlendirir.

Örneğin AppMaster, web ve mobil uygulamalarda kullanıcı arabirimi öğeleri tasarlamak için görsel olarak zengin, drag-and-drop arabirimi sunar. Geliştiriciler, uygulama paketlerinde tutarlı bir görünüm ve hissi korurken , kullanıcı arayüzünü yaratıcı vizyonlarını yansıtacak şekilde özelleştirebilir . Ek olarak, platformun iş süreci tasarımcısı, geliştiricilerin benzersiz iş zorluklarına ustaca çözümler bulmasına olanak tanır.

Sonuç olarak, low-code geliştirme platformları yaratıcılığı sınırlamaktan uzaktır. Bunun yerine, geliştiricilerin gerçekten yenilikçi uygulamalar oluşturmak için hayal güçlerini inşa edebilecekleri ve serbest bırakabilecekleri güçlü bir temel sağlarlar.

Efsane 6: Düşük Kod Güvenli Değil

low-code geliştirme platformlarıyla ilgili yaygın bir yanılgı, ürettikleri uygulamaların geleneksel programlama yöntemleriyle geliştirilenler kadar güvenli olmadığıdır. Bu efsane gerçeklerden daha fazla olamazdı. Aslında, low-code geliştirme platformları, güvenliğe herhangi bir geleneksel özel yazılım geliştirme yaklaşımı kadar öncelik verir.

AppMaster gibi no-code bir platform kullanırken, uygulamalar, yerinde güçlü güvenlik önlemleri temeli ile oluşturulur. Bu platformlar genellikle kullanıcı kimlik doğrulaması, rol tabanlı erişim kontrolü ve veri şifreleme yöntemleri gibi önceden oluşturulmuş güvenlik özellikleriyle birlikte gelir. Sonuç olarak geliştiriciler, manuel güvenlik uygulamasında daha az çaba ve zaman harcayarak yüksek güvenlik standartlarına uyan uygulamalar oluşturabilir.

Ancak, hem geliştiriciler hem de geliştirici olmayan kişiler için uygulama geliştirme sırasında tetikte olmak ve en iyi güvenlik uygulamalarını takip etmek çok önemlidir. Bu, en az ayrıcalık ilkesine bağlı kalmayı, girdi doğrulamayı, çıktı temizlemeyi ve en son güvenlik açıkları ve yamaları ile güncel kalmayı içerir. low-code platformların, güvenlik özelliklerini sürekli olarak değerlendirip güncelleyerek, platformda geliştirilen uygulamaların ortaya çıkan tehditlere karşı her zaman korunmasını sağladığını belirtmekte fayda var.

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7. Efsane: Düşük Kodlu Çözümlerde Ölçeklenebilirlik Yoktur

low-code platformlarla ilgili bir diğer yanılgı da bunlarla üretilen uygulamaların ölçeklenebilir olmamasıdır. Bununla birlikte, modern low-code geliştirme platformları, ölçeklenebilirlik temel bir husus olarak tasarlanır. AppMaster gibi Low-code ve no-code platformlar, yüksek yük ve kurumsal senaryolar dahil olmak üzere çok çeşitli kullanım durumlarını destekleyen uygulamalar sunar.

AppMaster, olağanüstü verimliliği ve performansıyla tanınan Go programlama dilini kullanarak arka uç uygulamaları oluşturur ve oluşturulan uygulamaların etkileyici ölçeklenebilirlik sergilemesine olanak tanır. low-code platformlar, uygulamaları ölçeklendirmeye sorunsuz bir yaklaşım sağlayarak, geliştirme sürecinde zamandan ve kaynaklardan tasarruf sağlar.

low-code bir platformla, geliştiriciler, yurttaş geliştiriciler ve iş kullanıcıları, herhangi bir zorluk yaşamadan değişen iş gereksinimlerini karşılamak için büyüyebilen ve uyum sağlayabilen uygulamalar oluşturabilir. Ek olarak, low-code platformlar, uygulamaların ölçeklenebilirliğini, dayanıklılığını ve sürdürülebilirliğini daha da geliştirmek için mikro hizmet mimarilerinin ve Docker gibi konteynerleştirmenin kullanımını kolaylaştırır.

8. Efsane: Low-Code'u benimsemek, satıcıya kilitlenme anlamına gelir

low-code geliştirmenin birçok faydasına rağmen, bazı işletmeler hala satıcıya bağlı kalma olasılığı konusunda endişe duyuyor. Korku şu ki, bir şirket belirli bir low-code platforma büyük yatırım yaparsa, uygulamanın özellikleri, entegrasyonları ve kodu seçilen platforma sıkı sıkıya bağlı hale geldikçe başka bir platforma geçmek veya satıcı değiştirmek giderek zorlaşacaktır. Ancak, bu her zaman böyle değildir ve birçok modern low-code ve no-code platform, uygulamaların kaynak kodunu veya yürütülebilir ikili dosyalarını dışa aktarma seçenekleri sunarak bu sorunu giderir.

Örneğin, AppMaster müşterilerin oluşturulan kaynak koduna erişmesini ve uygulamaları yerinde barındırmasını sağlayan Enterprise aboneliği de dahil olmak üzere çeşitli abonelik planları sunar. Bu, kuruluşların kendi kodlarına sahip olmalarına ve uygulamalarını nereye dağıtacaklarını seçmelerine olanak tanıyarak satıcıya bağlı kalma endişesini etkili bir şekilde ortadan kaldırır.

Ek olarak, low-code platformlar genellikle çeşitli üçüncü taraf hizmetler ve API'lerle entegrasyonu destekleyerek kuruluşların uygulamalarını zaten kullandıkları diğer hizmetlere ve sistemlere bağlamasına olanak tanır. Bu yaklaşım ayrıca, low-code bir platformun benimsenmesinin bir şirketi belirli bir ekosisteme hapsetmemesini ve tercih ettikleri araç ve hizmetleri seçme esnekliğini korumalarını sağlar.

Sonuç olarak, low-code geliştirmeyi düşünen işletmelerin, satıcıya bağlı kalmanın bir sorun olmayacağından emin olmak için platformların esnekliğini, dışa aktarma seçeneklerini ve entegrasyon yeteneklerini değerlendirmesi önemlidir.

Çözüm

Low-code geliştirme, yazılım endüstrisinde güçlü bir güç olarak ortaya çıktı ve işletmelerin uygulamaları daha az kaynakla daha hızlı geliştirmesini ve dağıtmasını sağladı. Kapsamlı ve verimli bir geliştirme yaklaşımı olarak low-code, birçok kuruluş için ilk tercih haline geldi.

Bununla birlikte, artan popülaritesine rağmen, bazı mitler ve yanlış anlamalar hala devam etmektedir. low-code platformların sunduğu gerçek potansiyelin dengeli bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için bu mitleri çürütmek çok önemlidir. Bu makalede, low-code geliştirmeyle ilgili bazı yaygın yanılgıları ele aldık.

Efsanelerin aksine, low-code platformlar, karmaşık iş mantığı, yüksek kalite ve güçlü güvenlik önlemleri ile güçlü uygulamalar sunabilir. Bu platformlar, hem geliştirici olmayanlara hem de profesyonel geliştiricilere benzer şekilde hitap ederek, uygulamaları daha hızlı ve daha verimli bir şekilde oluşturup devreye almalarını sağlar.

AppMaster gibi No-code platformlar yalnızca kapsamlı, kullanıcı dostu bir geliştirme ortamı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda teknik borç olmamasını sağlar ve kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için inanılmaz ölçeklenebilirlik sunar. İkili dosyalar ve kaynak kodu için dışa aktarma seçenekleriyle, AppMaster gibi platformlar satıcı bağımlılığını önleyerek işletmelerin low-code geliştirmenin avantajlarından yararlanırken uygulamalarının kontrolünü ellerinde tutmalarına olanak tanır.

Sektör geliştikçe, low-code platformlar olgunlaşmaya devam ediyor ve kuruluşların yazılım çözümlerini daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir şekilde oluşturmasını sağlayan daha da gelişmiş yetenekler sunuyor. İşletmeler ve geliştiriciler, low-code geliştirmeyi çevreleyen mitleri açığa çıkararak, bu platformları benimseme ve yazılım geliştirme süreçlerini optimize etme konusunda bilinçli kararlar alabilirler.