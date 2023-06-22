Low-code Платформы разработки быстро набрали популярность в последние годы, поскольку они упрощают процесс разработки приложений, автоматизируя проектирование, разработку, тестирование и развертывание. Тем не менее, многие заблуждения и мифы окружают этот перспективный подход к разработке программного обеспечения. Цель этой статьи - развенчать распространенные мифы, связанные с разработкой low-code, и пролить свет на возможности и потенциал этой технологии.

Миф 1: Low-Code предназначен только для простых приложений

Это распространенное заблуждение, что платформы low-code подходят только для создания простых приложений с ограниченной функциональностью. В действительности, платформы low-code предназначены для широкого спектра типов приложений, включая сложные корпоративные решения.

Ведущие платформы с low-code/no-code, такие как AppMaster, позволяют клиентам с легкостью создавать сложные приложения, визуально проектируя модели данных, бизнес-процессы, REST API и WSS endpoints. Современные платформы low-code оснащены целым рядом инструментов и функций, которые позволяют разработчикам создавать приложения, способные работать с комплексными и сложными сценариями использования, включая IoT, расширенную обработку данных и интеграцию со сторонними API. Таким образом, универсальность платформ разработки low-code позволяет разработчикам создавать как простые прототипы, так и обширные, многофункциональные приложения, адаптированные к различным отраслевым требованиям.

Миф 2: Low-code означает низкое качество

Еще один распространенный миф, связанный с разработкой low-code, заключается в том, что приложения, созданные на этих платформах, отличаются низким качеством. На самом деле, платформы low-code и no-code ставят во главу угла создание высококачественных приложений, которые эффективно удовлетворяют потребности конечных пользователей. Такие платформы, как AppMaster, создают высококачественные приложения с минимальным техническим долгом. Это гарантирует, что основной код остается чистым, структурированным и удобным в обслуживании, что позволяет разработчикам сосредоточиться на создании ценных функций, а не на управлении сложными зависимостями и кодовыми шаблонами.

Более того, платформы low-code часто включают широкий набор готовых компонентов и шаблонов, которые соответствуют стандартным шаблонам проектирования и лучшим практикам. Эти ресурсы помогают гарантировать, что приложения, созданные с помощью инструментов low-code, соответствуют стандартам высокого качества, снижая при этом вероятность появления ошибок и уязвимостей. Кроме того, некоторые платформы low-code поддерживают строгие процессы тестирования, позволяя разработчикам проверять свои приложения перед развертыванием. Учитывая эти факторы, становится ясно, что использование платформ low-code не равносильно снижению качества приложений. Наоборот, это позволяет разработчикам создавать безопасные и высокопроизводительные программные решения.

Миф 3: Low-Code предназначен только для неразработчиков

Low-code Платформы разработки долгое время ассоциировались с гражданскими разработчиками, которым не хватает глубоких навыков программирования. Хотя это правда, что платформы low-code направлены на упрощение процесса разработки приложений, позволяя неразработчикам создавать функциональные приложения, они имеют значительные преимущества и для профессиональных разработчиков.

Профессиональные разработчики могут использовать платформы low-code в качестве ускорителей для оптимизации рабочих процессов и автоматизации задач .

в качестве ускорителей для . Low-code Платформы высвобождают время разработчиков, чтобы сосредоточиться на творческом решении проблем и проектировании пользовательского опыта.

Платформы высвобождают разработчиков, чтобы сосредоточиться на творческом решении проблем и проектировании пользовательского опыта. Совместная работа в командах разработчиков улучшается благодаря общим рабочим пространствам и унифицированным средам .

. Low-code Платформы обеспечивают эффективный вклад членов команды с различными навыками.



Примером платформы no-code, ориентированной как на разработчиков, так и на не разработчиков, является AppMaster. Являясь мощным no-code инструментом, AppMaster предлагает широкие функциональные возможности для создания бэкенд-, веб- и мобильных приложений. Визуально интуитивный интерфейс делает платформу доступной для неразработчиков, в то время как ее расширенные возможности, такие как конструктор бизнес-процессов, REST API и опции пользовательского кода, поддерживают потребности профессиональных разработчиков.

Миф 4: Low-Code не может справиться со сложной бизнес-логикой

Заблуждение о том, что платформы low-code не способны обрабатывать сложную бизнес-логику, связано с предположением, что готовые компоненты и визуальные конструкторы ограничивают их возможности. В действительности, современные платформы low-code оснащены передовыми инструментами и функциями, которые позволяют разработчикам создавать мощные приложения, отвечающие сложным бизнес-требованиям.

Хотя многие платформы low-code предлагают готовые компоненты для стандартной функциональности, они также предоставляют возможности для настройки. Разработчики могут создавать пользовательскую логику, расширять существующие компоненты или интегрировать сторонние библиотеки для создания приложений со сложной бизнес-логикой. Такой баланс готовой и пользовательской функциональности гарантирует, что приложения, созданные с использованием платформ low-code, могут удовлетворять уникальные потребности бизнеса.

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Например, конструктор бизнес-процессов AppMaster позволяет разработчикам визуально создавать и управлять сложной бизнес-логикой в своих приложениях. Разработчики могут гибко проектировать логику как для frontend, так и для backend приложений. Кроме того, благодаря подходу AppMaster, при котором приложения создаются с нуля при изменении требований, отсутствует риск накопления технического долга.

Миф 5: Платформы Low-Code ограничивают креативность

Популярное, но ошибочное мнение заключается в том, что платформы разработки low-code подавляют творческий потенциал, поскольку полагаются на готовые компоненты и шаблоны. Вопреки этому мнению, платформы low-code на самом деле могут способствовать творчеству, предоставляя разработчикам основу и оставляя место для индивидуальной разработки.

Сила абстракции

Вопреки распространенному мнению, платформы low-code не являются ограничивающими фреймворками, которые ограничивают разработчиков заранее определенным набором функций. Вместо этого они предоставляют мощный уровень абстракции, который упрощает процесс кодирования, позволяя разработчикам сосредоточиться на логике и бизнес-требованиях своих приложений. Абстрагируясь от сложных технических деталей, платформы low-code позволяют разработчикам более эффективно решать сложные задачи и направлять свое время и энергию на творческое решение проблем.

Гибкая настройка

Еще одно заблуждение, связанное с платформами low-code, заключается в том, что они навязывают универсальный подход, ограничивая возможность адаптации приложений к конкретным требованиям. Однако современные платформы low-code предлагают широкий спектр возможностей по настройке, позволяя разработчикам создавать приложения в соответствии со своим уникальным видением.

Эти платформы часто предоставляют интерфейсы drag-and-drop, конфигурируемые компоненты и настраиваемые шаблоны, что позволяет разработчикам создавать визуально привлекательные и персонализированные пользовательские интерфейсы. Кроме того, многие платформы low-code поддерживают интеграцию с внешними системами, позволяя разработчикам легко внедрять пользовательские функции и сторонние сервисы, что еще больше расширяет творческие возможности.

Совместная разработка

Творчество процветает в среде, способствующей сотрудничеству, а платформы low-code отлично подходят для облегчения совместной работы разработчиков, дизайнеров и заинтересованных сторон. Эти платформы часто включают такие функции, как визуальное моделирование, совместная работа в реальном времени и контроль версий, что позволяет командам беспрепятственно сотрудничать на протяжении всего жизненного цикла разработки. Способствуя эффективному общению и итеративным циклам обратной связи, платформы low-code позволяют многопрофильным командам обмениваться идеями, экспериментировать с различными концепциями и коллективно расширять границы творчества.

AppMaster, например, предлагает визуально богатый интерфейс drag-and-drop для проектирования элементов пользовательского интерфейса в веб- и мобильных приложениях. Разработчики могут настраивать пользовательский интерфейс, чтобы отразить свое творческое видение, сохраняя при этом единый внешний вид и ощущение во всем наборе приложений. Кроме того, конструктор бизнес-процессов платформы позволяет разработчикам придумывать оригинальные решения для уникальных бизнес-задач.

В заключение следует отметить, что платформы разработки low-code отнюдь не ограничивают творческий потенциал. Напротив, они обеспечивают прочный фундамент, на котором разработчики могут строить и раскрывать свое воображение для создания действительно инновационных приложений.

Миф 6: Low-Code небезопасен

Распространенное заблуждение о платформах разработки low-code заключается в том, что создаваемые ими приложения не так безопасны, как приложения, разработанные с помощью традиционных методов программирования. Этот миф не может быть дальше от истины. На самом деле, платформы разработки low-code уделяют безопасности не меньше внимания, чем любой другой традиционный подход к разработке пользовательского программного обеспечения.

При использовании платформы no-code, такой как AppMaster, приложения создаются на основе надежных мер безопасности. Эти платформы часто поставляются со встроенными функциями безопасности, такими как аутентификация пользователей, контроль доступа на основе ролей и методы шифрования данных. В результате разработчики могут создавать приложения, соответствующие высоким стандартам безопасности, затрачивая меньше усилий и времени на ручную реализацию мер безопасности.

Однако как разработчикам, так и не разработчикам крайне важно сохранять бдительность и следовать лучшим практикам безопасности при разработке приложений. Это включает в себя соблюдение принципа наименьших привилегий, валидацию ввода, санацию вывода, а также постоянное обновление информации о последних уязвимостях и исправлениях. Стоит отметить, что платформы low-code постоянно оценивают и обновляют свои функции безопасности, гарантируя, что приложения, разработанные на этой платформе, всегда защищены от возникающих угроз.

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Миф 7: Low-Code решениям не хватает масштабируемости

Еще одно заблуждение о платформах low-code заключается в том, что создаваемые на них приложения не масштабируются. Однако современные платформы разработки low-code разработаны с учетом масштабируемости. Платформы Low-code и no-code, такие как AppMaster, предлагают приложения, поддерживающие широкий спектр сценариев использования, включая сценарии с высокой нагрузкой и корпоративные сценарии.

AppMaster генерирует бэкенд-приложения с использованием языка программирования Go, который известен своей исключительной эффективностью и производительностью, что позволяет генерируемым приложениям демонстрировать впечатляющую масштабируемость. Обеспечивая бесшовный подход к масштабированию приложений, платформы low-code экономят время и ресурсы в процессе разработки.

С помощью платформы low-code разработчики, гражданские разработчики и бизнес-пользователи могут создавать приложения, которые могут расти и адаптироваться к изменяющимся требованиям бизнеса без каких-либо трудностей. Кроме того, платформы low-code позволяют использовать микросервисные архитектуры и контейнеризацию, например, Docker, для дальнейшего повышения масштабируемости, устойчивости и ремонтопригодности приложений.

Миф 8: Принятие Low-Code означает привязку к поставщику

Несмотря на многочисленные преимущества разработки на сайте low-code, некоторые компании все еще обеспокоены возможностью блокировки поставщиков. Опасение заключается в том, что если компания инвестирует значительные средства в определенную платформу low-code, то ей будет все труднее перейти на другую платформу или сменить поставщика, поскольку функции, интеграции и код приложения становятся тесно связанными с выбранной платформой. Однако это не всегда так, и многие современные платформы low-code и no-code решают эту проблему, предлагая возможность экспорта исходного кода или исполняемых двоичных файлов приложений.

Например, AppMaster предлагает различные планы подписки, включая подписку Enterprise, которая предоставляет клиентам доступ к сгенерированному исходному коду и возможность размещения приложений на месте. Это эффективно устраняет проблему блокировки поставщиков, позволяя организациям владеть своим кодом и выбирать, где развертывать свои приложения.

Кроме того, платформы low-code часто поддерживают интеграцию с различными сторонними сервисами и API, позволяя организациям подключать свои приложения к другим сервисам и системам, которые они уже используют. Такой подход гарантирует, что использование платформы low-code не привязывает компанию к конкретной экосистеме и позволяет ей сохранять гибкость в выборе инструментов и услуг.

В заключение следует отметить, что компаниям, рассматривающим возможность разработки low-code, важно оценить гибкость, возможности экспорта и интеграционные возможности платформ, чтобы убедиться, что привязка к поставщику не будет проблемой.

Заключение

Low-code Разработка стала мощной силой в индустрии программного обеспечения, позволяя предприятиям быстрее разрабатывать и внедрять приложения с меньшими затратами ресурсов. Как комплексный и эффективный подход к разработке, low-code стал выбором для многих организаций.

Однако, несмотря на его растущую популярность, до сих пор сохраняется несколько мифов и заблуждений. Очень важно развенчать эти мифы, чтобы обеспечить сбалансированное понимание реального потенциала, который предлагают платформы low-code. В этой статье мы рассмотрим некоторые распространенные заблуждения, связанные с разработкой low-code.

Вопреки мифам, платформы low-code способны создавать мощные приложения со сложной бизнес-логикой, высоким качеством и надежными мерами безопасности. Эти платформы предназначены как для разработчиков, не являющихся разработчиками, так и для профессиональных разработчиков, позволяя им создавать и внедрять приложения быстрее и эффективнее.

No-code Такие платформы, как AppMaster, не только предоставляют комплексную и удобную среду разработки, но и обеспечивают отсутствие технического долга и невероятную масштабируемость для корпоративных и высоконагруженных случаев использования. Благодаря возможности экспорта бинарных файлов и исходного кода, платформы типа AppMaster предотвращают привязку к поставщику, позволяя предприятиям сохранять контроль над своими приложениями, пользуясь преимуществами разработки low-code.

По мере развития отрасли платформы low-code продолжают совершенствоваться и предлагают еще более продвинутые возможности, которые позволяют организациям создавать программные решения быстрее и экономически эффективнее. Развенчание мифов, окружающих разработку low-code, поможет предприятиям и разработчикам принять обоснованные решения о внедрении этих платформ и оптимизации процессов разработки программного обеспечения.