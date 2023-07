O que são Citizen Developers?

Os Citizen Developers são profissionais não especializados em TI que criam aplicações de software sem grandes conhecimentos de programação. Utilizam plataformas de desenvolvimento no-code ou low-code, que simplificam o processo de desenvolvimento e permitem que indivíduos sem competências de programação especializadas criem e mantenham aplicações. Estes indivíduos trabalham frequentemente em funções não técnicas, como vendas, marketing ou operações, mas possuem aptidões técnicas suficientes para desenvolver aplicações que possam responder a necessidades comerciais específicas.

Os programadores cidadãos fazem a ponte entre o departamento de TI e outras áreas da empresa. Ao dar aos profissionais que não são de TI as ferramentas para conceber, criar e gerir aplicações, as organizações podem promover a inovação, melhorar a colaboração e reduzir o peso das equipas tradicionais de desenvolvimento de software. Isto permite que os funcionários enfrentem desafios e aproveitem oportunidades rapidamente, permitindo que as empresas se tornem mais reactivas às condições de mercado em mudança e às exigências dos clientes.

Porque é que os Citizen Developers são importantes

Os programadores cidadãos desempenham um papel fundamental na promoção da inovação, reduzindo a pressão sobre os departamentos de TI e aumentando a agilidade geral de uma empresa. Eis algumas razões pelas quais os programadores cidadãos são importantes na atual indústria tecnológica em rápida evolução:

Velocidade : Com a ajuda de plataformas de desenvolvimento sem código e low-code , os cidadãos programadores podem desenvolver e implementar rapidamente aplicações, permitindo que as empresas sejam mais ágeis e respondam mais rapidamente às condições de mercado em constante mudança.

: Com a ajuda de plataformas de desenvolvimento sem código e , os cidadãos programadores podem desenvolver e implementar rapidamente aplicações, permitindo que as empresas sejam mais ágeis e respondam mais rapidamente às condições de mercado em constante mudança. Democratização do desenvolvimento : Ao permitir que os funcionários não técnicos criem aplicações sem necessitarem de grandes conhecimentos de programação, as empresas podem libertar o potencial de um maior número de talentos e promover uma maior inovação.

: Ao permitir que os funcionários não técnicos criem aplicações sem necessitarem de grandes conhecimentos de programação, as empresas podem libertar o potencial de um maior número de talentos e promover uma maior inovação. Colaboração : Os programadores cidadãos facilitam uma melhor colaboração entre as unidades de negócio e as TI, quebrando os silos tradicionais e assegurando um melhor alinhamento entre o desenvolvimento tecnológico e os objectivos do negócio.

: Os programadores cidadãos facilitam uma melhor colaboração entre as unidades de negócio e as TI, quebrando os silos tradicionais e assegurando um melhor alinhamento entre o desenvolvimento tecnológico e os objectivos do negócio. Redução da pressão sobre os departamentos de TI : Com os programadores cidadãos a criarem aplicações para responder a necessidades comerciais específicas, os departamentos de TI podem concentrar-se em iniciativas mais estratégicas e de elevado valor, em vez de serem sobrecarregados por pedidos ad-hoc.

: Com os programadores cidadãos a criarem aplicações para responder a necessidades comerciais específicas, os departamentos de TI podem concentrar-se em iniciativas mais estratégicas e de elevado valor, em vez de serem sobrecarregados por pedidos ad-hoc. Redução de custos: Ao permitir que funcionários que não são de TI criem aplicações, as organizações podem potencialmente poupar nos custos de desenvolvimento de software e reduzir a dependência de fornecedores ou consultores externos. À medida que a procura de transformação digital continua a crescer, os programadores cidadãos desempenharão um papel cada vez mais importante na formação do sector de TI e na ajuda às empresas para se manterem competitivas.

Ascensão das plataformas No-code e Low-code

No-code As plataformas low-code e têm sido fundamentais para a ascensão dos cidadãos programadores. Estas plataformas simplificam o processo de desenvolvimento de aplicações, permitindo que os utilizadores criem e implementem rapidamente aplicações sem grandes conhecimentos de programação.

No-code As plataformas de desenvolvimento utilizam interfaces visuais de arrastar e largar para permitir aos utilizadores conceber e criar aplicações de software sem escrever uma única linha de código. Estas plataformas são particularmente apelativas para os utilizadores não técnicos, uma vez que estes podem desenvolver rapidamente aplicações sem barreiras significativas. As plataformas de desenvolvimento de baixo código, por outro lado, destinam-se a um público mais vasto, incluindo programadores de software experientes que procuram uma forma mais rápida de criar aplicações. As plataformas Low-code continuam a exigir alguns conhecimentos de codificação, mas simplificam o processo de desenvolvimento fornecendo componentes pré-construídos, modelos e outras ferramentas para acelerar a construção de aplicações.

As plataformas no-code e low-code ganharam popularidade nos últimos anos, impulsionadas pela necessidade crescente de agilidade empresarial, desenvolvimento rápido de aplicações e transformação digital. Estas plataformas permitem às organizações colmatar a crescente lacuna de competências técnicas, capacitando os funcionários não técnicos para contribuírem para os esforços de desenvolvimento e impulsionarem a inovação. À medida que as capacidades das plataformas no-code e low-code continuam a avançar, é provável que a tendência para um maior desenvolvimento por parte dos cidadãos só acelere, transformando o desenvolvimento de software e democratizando o acesso a ferramentas de desenvolvimento poderosas.

Benefícios dos programadores cidadãos na indústria das TI

Os programadores cidadãos estão a revolucionar o sector das TI, permitindo que profissionais que não são das TI criem aplicações e soluções de forma independente. Esta tendência crescente oferece vários benefícios significativos, incluindo:

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Desenvolvimento mais rápido de aplicações

Com o aumento das plataformas de desenvolvimento no-code e low-code, os programadores cidadãos podem agora criar aplicações a um ritmo muito mais rápido do que as metodologias tradicionais de desenvolvimento de software. Ao contornar actividades morosas como escrever e depurar código, os cidadãos programadores podem rapidamente criar protótipos e lançar aplicações, acelerando a inovação e a transformação digital nas organizações.

Redução do backlog de aplicações

À medida que as empresas passam pela transformação digital, a procura de novas aplicações ultrapassa frequentemente a capacidade dos departamentos de TI para as desenvolver. Os programadores cidadãos podem desempenhar um papel essencial no alívio da carga de trabalho dos programadores profissionais, ajudando a reduzir os atrasos e permitindo que os departamentos de TI se concentrem em projectos mais complexos e de missão crítica.

Poupança de custos

Recrutar, formar e reter programadores qualificados pode ser dispendioso e moroso. Ao permitir que profissionais que não são de TI criem aplicações com pouca ou nenhuma experiência em codificação, as empresas podem obter poupanças significativas nas despesas de desenvolvimento de software. Ao aproveitar os talentos do pessoal existente, as organizações podem minimizar os custos associados à contratação de programadores adicionais e reduzir a dependência de consultores e contratantes externos.

Inovação e colaboração

Os programadores cidadãos ajudam a promover um ambiente de inovação, permitindo que indivíduos de várias disciplinas concretizem as suas ideias. Esta democratização do desenvolvimento de aplicações conduz a uma maior colaboração entre as TI e outras unidades de negócio, eliminando barreiras e promovendo uma cultura de criatividade e resolução de problemas. Ao permitir que os funcionários experimentem e repitam ideias rapidamente, as organizações podem aumentar as hipóteses de descobrir novas oportunidades e impulsionar o crescimento.

Desafios e implicações

Embora a ascensão dos programadores cidadãos apresente inúmeros benefícios, também traz novos desafios e implicações que devem ser abordados:

Segurança e conformidade

Uma das principais preocupações com os cidadãos programadores é o potencial para violações de segurança e não conformidade com os regulamentos. Os profissionais que não são de TI podem nem sempre estar cientes das melhores práticas e podem introduzir involuntariamente vulnerabilidades nas suas aplicações. Para mitigar estes riscos, as organizações têm de encontrar um equilíbrio entre permitir aos cidadãos programadores e manter normas de segurança rigorosas, garantindo que as aplicações cumprem os requisitos regulamentares e fornecem proteção adequada aos dados sensíveis.

Qualidade e escalabilidade

Embora os programadores cidadãos possam criar aplicações funcionais, nem sempre possuem as competências necessárias para criar software optimizado em termos de desempenho e escalabilidade. As aplicações mal concebidas podem ser difíceis de manter, levando a um aumento da dívida técnica e a consequências negativas a longo prazo para as organizações. Para resolver este problema, as empresas devem considerar a implementação de directrizes, programas de formação e orientação de programadores experientes para garantir que as aplicações desenvolvidas pelos cidadãos cumprem as normas organizacionais de qualidade e escalabilidade.

Coordenação e governação

À medida que mais profissionais que não são de TI criam aplicações, as organizações podem enfrentar desafios na coordenação e governação do processo de desenvolvimento. Com várias aplicações a serem criadas por diferentes unidades de negócio, existe a possibilidade de duplicação, falta de comunicação e inconsistências. Uma estrutura de governação eficaz é crucial para gerir o número crescente de aplicações, garantindo a colaboração e minimizando potenciais conflitos.

O papel do AppMaster na capacitação dos cidadãos programadores

O AppMaster desempenha um papel significativo na capacitação dos cidadãos programadores, fornecendo uma poderosa plataforma sem código que simplifica o processo de desenvolvimento. A plataforma permite que os utilizadores concebam e criem visualmente esquemas de bases de dados, lógica empresarial e aplicações para backend, web e utilização móvel, sem grandes conhecimentos de codificação.

Ao oferecer uma interface de fácil utilização e uma vasta gama de recursos, o AppMaster torna o desenvolvimento de aplicações 10 vezes mais rápido e três vezes mais económico para várias organizações, desde pequenas empresas a empresas. Isto impulsiona a inovação e ajuda as organizações a satisfazer as exigências em rápida mutação do sector das TI.

Além disso, o AppMaster elimina a dívida técnica ao regenerar as aplicações a partir do zero sempre que os requisitos são alterados, garantindo que as aplicações permanecem fáceis de manter e se adaptam aos objectivos em evolução de uma organização. Com mais de 60.000 utilizadores e distinções como a designação Momentum Leader da G2 em No-Code Development Platforms, o AppMaster representa uma mudança significativa na forma como as organizações abordam o desenvolvimento de software e capacitam os seus cidadãos programadores.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Ao tirar partido da plataforma no-code da AppMaster, as organizações podem cultivar um ambiente ágil, inovador e colaborativo que abraça o desenvolvimento dos cidadãos, ao mesmo tempo que aborda com êxito os desafios e as implicações que lhe estão associados.

Perspectivas futuras para os desenvolvedores cidadãos

À medida que as empresas reconhecem o potencial dos programadores cidadãos, haverá uma procura crescente de integração dos seus esforços no ecossistema de TI. Espera-se que as empresas invistam mais nas plataformas no-code e low-code, capacitando os cidadãos programadores e permitindo um desenvolvimento mais rápido.

As tendências emergentes no domínio da transformação digital complementarão o crescimento do desenvolvimento dos cidadãos. Algumas previsões para as perspectivas futuras dos criadores cidadãos são

Adoção mais ampla das plataformas de desenvolvimento No-code e Low-code

É provável que as organizações adoptem mais amplamente as plataformas no-code e low-code para todos os níveis de desenvolvimento de aplicações. Estas plataformas evoluirão para suportar uma maior complexidade, um melhor desempenho e uma segurança reforçada. A integração perfeita com o atual ambiente de TI tornar-se-á cada vez mais importante à medida que as empresas tentam aproveitar o poder dos programadores cidadãos em todos os departamentos.

Melhoria da colaboração entre os departamentos de TI e comerciais

As empresas continuarão a promover a colaboração multifuncional entre os profissionais de TI e os cidadãos programadores, formando funcionários não técnicos para utilizarem plataformas de desenvolvimento e participarem em projectos tecnológicos. Isto promoverá um ambiente de inovação em que todos os funcionários podem contribuir para os esforços de transformação digital e manter-se alinhados com as necessidades comerciais em constante mudança.

Aplicação do desenvolvimento dos cidadãos à IA e à automatização

À medida que a inteligência artificial (IA) e as tecnologias de automação continuam a tornar-se parte integrante das operações quotidianas, as organizações estarão mais inclinadas a aplicar os princípios de desenvolvimento dos cidadãos no âmbito destas tecnologias. Os programadores cidadãos terão a capacidade de criar aplicações orientadas para a IA e de conceber fluxos de trabalho automatizados, impulsionando a eficiência e a inteligência empresarial.

Iniciativas de educação e formação

Incentivar os cidadãos programadores exigirá o investimento em iniciativas de educação e formação. Os funcionários precisarão de orientação sobre como usar as ferramentas no-code e low-code, entender as melhores práticas de desenvolvimento e seguir as políticas de TI. Estes investimentos dotarão os profissionais não especializados em TI das competências necessárias para contribuírem para projectos de desenvolvimento de software de forma eficaz e responsável.

Governação e gestão das TI

A utilização alargada de programadores cidadãos exigirá políticas de gestão e governação de TI aperfeiçoadas. As organizações terão de desenvolver estratégias para manter a segurança das aplicações, a conformidade regulamentar e a privacidade dos dados, permitindo simultaneamente que os funcionários não informáticos criem aplicações de forma eficiente. Essas estratégias envolverão um equilíbrio entre a capacitação dos cidadãos desenvolvedores e a manutenção da supervisão de TI.

Ênfase na escalabilidade e garantia de qualidade

À medida que o número de aplicações criadas pelos cidadãos programadores continua a aumentar, será fundamental garantir que estas aplicações são escaláveis e cumprem as normas de qualidade. Os departamentos de TI terão a tarefa de rever e validar as aplicações desenvolvidas pelos cidadãos criadores, assegurando que cumprem os princípios de conceção e estão preparadas para a utilização em produção.

O papel da AppMaster no futuro

AppMasterA no-code, como plataforma líder do sector, desempenhará um papel crucial na capacitação dos cidadãos programadores. À medida que mais empresas reconhecem o potencial dos programadores cidadãos, continuarão a confiar em plataformas ricas em funcionalidades como a AppMaster para simplificar os processos de desenvolvimento de aplicações e conseguir uma melhor colaboração entre departamentos. Com mais de 60.000 utilizadores, AppMaster continuará a abrir caminho para um desenvolvimento democratizado, permitindo um desenvolvimento rápido e eficiente para empresas de todas as dimensões.

À medida que a tecnologia continua a evoluir, a democratização do desenvolvimento persistirá, permitindo que funcionários de várias origens contribuam para projectos de desenvolvimento de software. A ascensão dos cidadãos programadores não só impulsionará a inovação como também ajudará as organizações a manterem-se ágeis num mercado dinâmico. A adoção destas tendências será crucial para as empresas que procuram manter-se competitivas e tirar o máximo partido do seu percurso de transformação digital.