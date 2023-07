Was sind Citizen Developers?

Citizen Developer sind Nicht-IT-Fachleute, die Softwareanwendungen ohne umfassende Programmierkenntnisse erstellen. Sie nutzen No-Code- oder Low-Code-Entwicklungsplattformen, die den Entwicklungsprozess vereinfachen und es Personen ohne spezielle Programmierkenntnisse ermöglichen, Anwendungen zu erstellen und zu pflegen. Diese Personen arbeiten oft in nicht-technischen Bereichen, wie z. B. Vertrieb, Marketing oder Betrieb, verfügen aber über genügend technisches Geschick, um Anwendungen zu entwickeln, die spezifische Geschäftsanforderungen erfüllen können.

Citizen Developer schließen die Lücke zwischen der IT-Abteilung und anderen Unternehmensbereichen. Indem sie Nicht-IT-Fachleuten die Tools zum Entwerfen, Erstellen und Verwalten von Anwendungen an die Hand geben, können Unternehmen Innovationen fördern, die Zusammenarbeit verbessern und die Belastung für herkömmliche Softwareentwicklungsteams verringern. Auf diese Weise sind die Mitarbeiter in der Lage, Herausforderungen zu bewältigen und Chancen schnell zu ergreifen, so dass Unternehmen besser auf sich ändernde Marktbedingungen und Kundenanforderungen reagieren können.

Warum Citizen Developers wichtig sind

Citizen Developer spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Innovationen, bei der Entlastung der IT-Abteilungen und bei der Steigerung der allgemeinen Agilität eines Unternehmens. Hier sind einige Gründe, warum bürgerliche Entwickler in der heutigen, sich schnell entwickelnden Technologiebranche wichtig sind:

Schnelligkeit : Mit Hilfe von No-Code- und low-code -Entwicklungsplattformen können Bürgerentwickler Anwendungen schnell entwickeln und implementieren, wodurch Unternehmen agiler werden und schneller auf veränderte Marktbedingungen reagieren können.

: Mit Hilfe von No-Code- und -Entwicklungsplattformen können Bürgerentwickler Anwendungen schnell entwickeln und implementieren, wodurch Unternehmen agiler werden und schneller auf veränderte Marktbedingungen reagieren können. Demokratisierung der Entwicklung : Indem sie nicht-technische Mitarbeiter in die Lage versetzen, Anwendungen zu erstellen, ohne dass sie über umfassende Programmierkenntnisse verfügen müssen, können Unternehmen das Potenzial eines größeren Talentpools erschließen und mehr Innovationen fördern.

: Indem sie nicht-technische Mitarbeiter in die Lage versetzen, Anwendungen zu erstellen, ohne dass sie über umfassende Programmierkenntnisse verfügen müssen, können Unternehmen das Potenzial eines größeren Talentpools erschließen und mehr Innovationen fördern. Kollaboration : Bürgerliche Entwickler erleichtern die Zusammenarbeit zwischen den Geschäftsbereichen und der IT-Abteilung, indem sie die traditionellen Silos aufbrechen und eine bessere Abstimmung zwischen Technologieentwicklung und Geschäftszielen gewährleisten.

: Bürgerliche Entwickler erleichtern die Zusammenarbeit zwischen den Geschäftsbereichen und der IT-Abteilung, indem sie die traditionellen Silos aufbrechen und eine bessere Abstimmung zwischen Technologieentwicklung und Geschäftszielen gewährleisten. Geringerer Druck auf IT-Abteilungen : Da Bürgerentwickler Anwendungen für spezifische Geschäftsanforderungen erstellen, können sich IT-Abteilungen auf strategischere, hochwertigere Initiativen konzentrieren, statt sich mit Ad-hoc-Anfragen herumzuschlagen.

: Da Bürgerentwickler Anwendungen für spezifische Geschäftsanforderungen erstellen, können sich IT-Abteilungen auf strategischere, hochwertigere Initiativen konzentrieren, statt sich mit Ad-hoc-Anfragen herumzuschlagen. Kosteneinsparungen: Indem sie es Nicht-IT-Mitarbeitern ermöglichen, Anwendungen zu erstellen, können Unternehmen potenziell Kosten für die Softwareentwicklung einsparen und die Abhängigkeit von externen Anbietern oder Beratern verringern. Da die Nachfrage nach digitaler Transformation weiter steigt, werden bürgerliche Entwickler eine immer wichtigere Rolle bei der Gestaltung der IT-Branche spielen und Unternehmen helfen, wettbewerbsfähig zu bleiben.

Aufschwung der Plattformen No-code und Low-code

No-code Die Plattformen low-code und haben entscheidend zum Aufstieg der Bürgerentwickler beigetragen. Diese Plattformen rationalisieren den Prozess der Anwendungsentwicklung und ermöglichen es den Nutzern, ohne umfangreiche Programmierkenntnisse schnell Anwendungen zu erstellen und einzusetzen.

No-code Die Entwicklungsplattformen nutzen visuelle Drag-and-Drop-Schnittstellen, die es den Benutzern ermöglichen, Softwareanwendungen zu entwerfen und zu erstellen, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. Diese Plattformen sind vor allem für technisch nicht versierte Benutzer interessant, da sie Anwendungen schnell und ohne große Hindernisse entwickeln können. Low-Code-Entwicklungsplattformen hingegen richten sich an ein breiteres Publikum, darunter auch erfahrene Softwareentwickler, die eine schnellere Methode zur Erstellung von Anwendungen suchen. Low-code Plattformen erfordern zwar immer noch einige Programmierkenntnisse, vereinfachen aber den Entwicklungsprozess, indem sie vorgefertigte Komponenten, Vorlagen und andere Tools zur Verfügung stellen, die die Erstellung von Anwendungen beschleunigen.

Sowohl die Plattformen no-code als auch low-code haben in den letzten Jahren an Popularität gewonnen, was auf den zunehmenden Bedarf an geschäftlicher Agilität, schneller Anwendungsentwicklung und digitaler Transformation zurückzuführen ist. Diese Plattformen ermöglichen es Unternehmen, die wachsende technische Qualifikationslücke zu schließen und nicht-technische Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, zur Entwicklung beizutragen und Innovationen voranzutreiben. Da die Möglichkeiten der Plattformen no-code und low-code immer weiter ausgebaut werden, ist es wahrscheinlich, dass sich der Trend zu einer verstärkten Entwicklung durch Bürgerinnen und Bürger noch beschleunigen wird, was die Softwareentwicklung verändern und den Zugang zu leistungsstarken Entwicklungswerkzeugen demokratisieren wird.

Vorteile von Bürgerentwicklern in der IT-Industrie

Bürgerentwickler revolutionieren die IT-Branche, indem sie es Nicht-IT-Fachleuten ermöglichen, Anwendungen und Lösungen unabhängig zu erstellen. Dieser wachsende Trend bietet mehrere bedeutende Vorteile, darunter:

Schnellere Anwendungsentwicklung

Mit dem Aufkommen der Entwicklungsplattformen no-code und low-code sind Bürgerentwickler nun in der Lage, Anwendungen wesentlich schneller zu erstellen als mit herkömmlichen Softwareentwicklungsmethoden. Durch die Umgehung zeitaufwändiger Aktivitäten wie das Schreiben und Debuggen von Code können bürgerliche Entwickler schnell Prototypen erstellen und Anwendungen einführen, was die Innovation und den digitalen Wandel in Unternehmen beschleunigt.

Reduzierter Anwendungsrückstand

Im Zuge der digitalen Transformation von Unternehmen übersteigt die Nachfrage nach neuen Anwendungen oft die Kapazität der IT-Abteilungen, diese zu entwickeln. Bürgerentwickler können eine wichtige Rolle bei der Entlastung professioneller Entwickler spielen, um den Rückstand zu verringern und den IT-Abteilungen die Möglichkeit zu geben, sich auf komplexere, unternehmenskritische Projekte zu konzentrieren.

Kosteneinsparungen

Die Rekrutierung, Schulung und Bindung qualifizierter Entwickler kann teuer und zeitaufwändig sein. Indem Nicht-IT-Fachleute in die Lage versetzt werden, Anwendungen mit geringen oder gar keinen Programmierkenntnissen zu erstellen, können Unternehmen erhebliche Einsparungen bei den Softwareentwicklungskosten erzielen. Durch die Nutzung der Talente der vorhandenen Mitarbeiter können Unternehmen die Kosten für die Einstellung zusätzlicher Entwickler minimieren und die Abhängigkeit von externen Beratern und Auftragnehmern verringern.

Innovation und Kollaboration

Bürgerentwickler tragen zur Förderung eines innovativen Umfelds bei, indem sie Menschen aus verschiedenen Bereichen die Möglichkeit geben, ihre Ideen zu verwirklichen. Diese Demokratisierung der Anwendungsentwicklung führt zu einer besseren Zusammenarbeit zwischen der IT-Abteilung und anderen Geschäftsbereichen, wodurch Silos abgebaut und eine Kultur der Kreativität und Problemlösung gefördert werden. Indem sie ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, zu experimentieren und Ideen schnell zu wiederholen, erhöhen sie die Chancen, neue Möglichkeiten zu entdecken und das Wachstum zu fördern.

Herausforderungen und Implikationen

Der Aufstieg der bürgerlichen Entwickler bietet zwar zahlreiche Vorteile, bringt aber auch neue Herausforderungen und Auswirkungen mit sich, die bewältigt werden müssen:

Sicherheit und Compliance

Eines der Hauptprobleme bei bürgerlichen Entwicklern ist das Potenzial für Sicherheitsverletzungen und die Nichteinhaltung von Vorschriften. Nicht-IT-Fachleute sind sich möglicherweise nicht immer über die besten Praktiken im Klaren und können unbeabsichtigt Schwachstellen in ihre Anwendungen einbringen. Um diese Risiken zu minimieren, müssen Unternehmen ein Gleichgewicht zwischen der Ermöglichung von Bürgerentwicklern und der Einhaltung strenger Sicherheitsstandards finden, um sicherzustellen, dass die Anwendungen den gesetzlichen Vorschriften entsprechen und einen angemessenen Schutz für sensible Daten bieten.

Qualität und Skalierbarkeit

Auch wenn bürgerliche Entwickler funktionierende Anwendungen erstellen können, verfügen sie nicht immer über die notwendigen Fähigkeiten, um Software zu entwickeln, die für Leistung und Skalierbarkeit optimiert ist. Schlecht konzipierte Anwendungen können schwer zu warten sein, was zu erhöhten technischen Schulden und langfristigen negativen Folgen für Unternehmen führt. Daher sollten Unternehmen die Einführung von Richtlinien, Schulungsprogrammen und die Betreuung durch erfahrene Entwickler in Erwägung ziehen, um sicherzustellen, dass die von Bürgern entwickelten Anwendungen den Qualitäts- und Skalierungsstandards des Unternehmens entsprechen.

Koordinierung und Steuerung

Da immer mehr Nicht-IT-Fachleute Anwendungen erstellen, stehen Unternehmen möglicherweise vor der Herausforderung, den Entwicklungsprozess zu koordinieren und zu steuern. Wenn mehrere Anwendungen von verschiedenen Geschäftseinheiten erstellt werden, besteht die Gefahr von Doppelarbeit, Fehlkommunikation und Inkonsistenzen. Ein effektiver Governance-Rahmen ist entscheidend für die Verwaltung der wachsenden Anzahl von Anwendungen, die Gewährleistung der Zusammenarbeit und die Minimierung potenzieller Konflikte.

Die Rolle von AppMaster bei der Befähigung von bürgerlichen Entwicklern

AppMaster spielt eine wichtige Rolle bei der Befähigung von Bürgerentwicklern, indem es eine leistungsstarke No-Code-Plattform bereitstellt, die den Entwicklungsprozess rationalisiert. Die Plattform ermöglicht es den Benutzern, Datenbankschemata, Geschäftslogik und Anwendungen für Backend-, Web- und Mobilanwendungen visuell zu entwerfen und zu erstellen, ohne über umfangreiche Programmierkenntnisse zu verfügen.

Durch das Angebot einer benutzerfreundlichen Oberfläche und einer breiten Palette von Ressourcen macht AppMaster die Anwendungsentwicklung zehnmal schneller und dreimal kostengünstiger für verschiedene Organisationen, von kleinen Unternehmen bis hin zu Konzernen. Dies fördert die Innovation und hilft Organisationen, die sich schnell ändernden Anforderungen in der IT-Branche zu erfüllen.

Darüber hinaus eliminiert AppMaster technische Schulden, indem es Anwendungen bei jeder Änderung der Anforderungen von Grund auf neu generiert und so sicherstellt, dass die Anwendungen einfach zu warten und an die sich entwickelnden Ziele einer Organisation anzupassen sind. Mit mehr als 60.000 Nutzern und Auszeichnungen wie dem Momentum Leader von G2 in No-Code Development Platforms, stellt AppMaster einen bedeutenden Wandel in der Art und Weise dar, wie Unternehmen an die Softwareentwicklung herangehen und ihre bürgerlichen Entwickler befähigen.

Durch die Nutzung der no-code Plattform von AppMaster können Unternehmen ein agiles, innovatives und kollaboratives Umfeld schaffen, das die Entwicklung durch Bürger unterstützt und gleichzeitig die damit verbundenen Herausforderungen und Auswirkungen erfolgreich bewältigt.

Zukunftsaussichten für Bürgerentwickler

In dem Maße, wie Unternehmen das Potenzial von Citizen Developers erkennen, wird die Nachfrage nach der Integration ihrer Bemühungen in das IT-Ökosystem steigen. Es wird erwartet, dass die Unternehmen verstärkt in die Plattformen no-code und low-code investieren werden, um bürgerliche Entwickler zu befähigen und eine schnellere Entwicklung zu ermöglichen.

Aufkommende Trends im Bereich der digitalen Transformation werden das Wachstum der Bürgerentwicklung ergänzen. Einige Prognosen für die Zukunftsaussichten von Bürgerentwicklern sind:

Breitere Akzeptanz von No-code und Low-code Entwicklungsplattformen

Unternehmen werden wahrscheinlich die Plattformen no-code und low-code in größerem Umfang für alle Ebenen der Anwendungsentwicklung einsetzen. Diese Plattformen werden sich dahingehend weiterentwickeln, dass sie mehr Komplexität, höhere Leistung und verbesserte Sicherheit unterstützen. Die nahtlose Integration in die bestehende IT-Umgebung wird immer wichtiger, da Unternehmen versuchen werden, die Leistung von bürgerlichen Entwicklern abteilungsübergreifend zu nutzen.

Verbesserte Zusammenarbeit zwischen IT- und Geschäftsabteilungen

Unternehmen werden weiterhin die funktionsübergreifende Zusammenarbeit zwischen IT-Fachleuten und bürgerlichen Entwicklern fördern und nichttechnische Mitarbeiter in der Nutzung von Entwicklungsplattformen und der Teilnahme an Technologieprojekten schulen. Dies wird ein innovatives Umfeld fördern, in dem alle Mitarbeiter zur digitalen Transformation beitragen und sich an den sich ändernden Geschäftsanforderungen orientieren können.

Anwendung von Citizen Development für KI und Automatisierung

Da künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierungstechnologien immer mehr zu einem integralen Bestandteil der täglichen Arbeit werden, werden Unternehmen eher geneigt sein, die Prinzipien der Bürgerentwicklung auf diese Technologien anzuwenden. Bürgerentwickler werden in die Lage versetzt, KI-gesteuerte Anwendungen zu entwickeln und automatisierte Arbeitsabläufe zu entwerfen, die die Effizienz und Intelligenz des Unternehmens steigern.

Bildungs- und Schulungsinitiativen

Die Förderung von Bürgerentwicklern erfordert Investitionen in Aus- und Weiterbildungsinitiativen. Die Mitarbeiter müssen bei der Nutzung der Tools no-code und low-code angeleitet werden, sie müssen die besten Entwicklungsmethoden verstehen und die IT-Richtlinien befolgen. Durch solche Investitionen werden auch Nicht-IT-Fachleute in die Lage versetzt, effektiv und verantwortungsbewusst zu Softwareentwicklungsprojekten beizutragen.

IT-Governance und Management

Der verstärkte Einsatz von bürgerlichen Entwicklern wird eine verfeinerte IT-Governance und Managementpolitik erforderlich machen. Unternehmen werden Strategien entwickeln müssen, um die Anwendungssicherheit, die Einhaltung von Vorschriften und den Datenschutz zu gewährleisten und gleichzeitig Nicht-IT-Mitarbeitern die effiziente Erstellung von Anwendungen zu ermöglichen. Diese Strategien werden ein Gleichgewicht zwischen der Ermächtigung von Bürgerentwicklern und der Beibehaltung der IT-Kontrolle erfordern.

Schwerpunkt auf Skalierbarkeit und Qualitätssicherung

Da die Zahl der von bürgerlichen Entwicklern erstellten Anwendungen weiter steigt, wird es von entscheidender Bedeutung sein, sicherzustellen, dass diese Anwendungen skalierbar sind und den Qualitätsstandards entsprechen. IT-Abteilungen werden die Aufgabe haben, die von Bürgerentwicklern entwickelten Anwendungen zu überprüfen und zu validieren, um sicherzustellen, dass sie den Entwurfsprinzipien entsprechen und für den Produktionseinsatz geeignet sind.

Die Rolle von AppMaster in der Zukunft

AppMasterAls branchenführende Plattform no-code wird eine entscheidende Rolle bei der Befähigung von Bürgerentwicklern spielen. Da immer mehr Unternehmen das Potenzial von Bürgerentwicklern erkennen, werden sie sich weiterhin auf funktionsreiche Plattformen wie AppMaster verlassen, um App-Entwicklungsprozesse zu rationalisieren und eine bessere abteilungsübergreifende Zusammenarbeit zu erreichen. Mit mehr als 60.000 Nutzern, Tendenz steigend, wird AppMaster weiterhin den Weg für eine demokratisierte Entwicklung ebnen und Unternehmen jeder Größe eine schnelle und effiziente Entwicklung ermöglichen.

Mit der Weiterentwicklung der Technologie wird die Demokratisierung der Entwicklung weiter voranschreiten und Mitarbeiter mit unterschiedlichem Hintergrund in die Lage versetzen, zu Softwareentwicklungsprojekten beizutragen. Das Aufkommen von Bürgerentwicklern wird nicht nur die Innovation vorantreiben, sondern auch dazu beitragen, dass Unternehmen in einem dynamischen Markt agil bleiben. Für Unternehmen, die wettbewerbsfähig bleiben und das Beste aus ihrer digitalen Transformation machen wollen, wird es entscheidend sein, diese Trends zu nutzen.