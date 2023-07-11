من هم Citizen Developers؟

المطورون المواطنون هم من غير المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات الذين ينشئون تطبيقات برمجية دون معرفة واسعة بالترميز. إنهم يستفيدون من منصات التطوير التي لا تحتوي على كود أو برمز منخفض ، مما يبسط عملية التطوير ويمكّن الأفراد الذين ليس لديهم مهارات برمجة متخصصة من إنشاء التطبيقات وصيانتها. غالبًا ما يعمل هؤلاء الأفراد في أدوار غير تقنية ، مثل المبيعات أو التسويق أو العمليات ، لكنهم يمتلكون القدرة التقنية الكافية لتطوير التطبيقات التي يمكن أن تلبي احتياجات العمل المحددة.

يقوم المطورون المواطنون بسد الفجوة بين قسم تكنولوجيا المعلومات ومجالات العمل الأخرى. من خلال منح غير المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات الأدوات اللازمة لتصميم وبناء وإدارة التطبيقات ، يمكن للمؤسسات تعزيز الابتكار وتحسين التعاون وتقليل العبء على فرق تطوير البرامج التقليدية. هذا يمكّن الموظفين من مواجهة التحديات واغتنام الفرص بسرعة ، مما يمكّن الشركات من أن تصبح أكثر استجابة لظروف السوق المتغيرة ومتطلبات العملاء.

لماذا المطورين المواطنين مهمون

يلعب المطورون المواطنون دورًا حاسمًا في دفع عجلة الابتكار ، وتقليل الضغط على أقسام تكنولوجيا المعلومات ، وزيادة السرعة الكلية للأعمال. فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل المطورين المواطنين مهمين في صناعة التكنولوجيا سريعة التطور اليوم:

السرعة : بمساعدة منصات التطوير التي لا تحتوي على أكواد ومنصات low-code ، يمكن للمطورين من المواطنين تطوير التطبيقات وتنفيذها بسرعة ، مما يسمح للشركات بأن تكون أكثر مرونة والاستجابة بشكل أسرع لظروف السوق المتغيرة.

: بمساعدة منصات التطوير التي لا تحتوي على أكواد ومنصات ، يمكن للمطورين من المواطنين تطوير التطبيقات وتنفيذها بسرعة ، مما يسمح للشركات بأن تكون أكثر مرونة والاستجابة بشكل أسرع لظروف السوق المتغيرة. إضفاء الطابع الديمقراطي على التنمية : من خلال تمكين الموظفين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات دون الحاجة إلى معرفة ترميز واسعة النطاق ، يمكن للشركات إطلاق إمكانات مجموعة مواهب أوسع وتعزيز مزيد من الابتكار.

: من خلال تمكين الموظفين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات دون الحاجة إلى معرفة ترميز واسعة النطاق ، يمكن للشركات إطلاق إمكانات مجموعة مواهب أوسع وتعزيز مزيد من الابتكار. التعاون : يعمل المطورون المواطنون على تسهيل التعاون المحسن بين وحدات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ، مما يؤدي إلى تحطيم الصوامع التقليدية وضمان توافق أفضل بين تطوير التكنولوجيا وأهداف الأعمال.

: يعمل المطورون المواطنون على تسهيل التعاون المحسن بين وحدات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ، مما يؤدي إلى تحطيم الصوامع التقليدية وضمان توافق أفضل بين تطوير التكنولوجيا وأهداف الأعمال. تقليل الضغط على أقسام تكنولوجيا المعلومات : مع قيام المطورين المواطنين بإنشاء تطبيقات لتلبية احتياجات العمل المحددة ، يمكن لأقسام تكنولوجيا المعلومات التركيز على مبادرات أكثر استراتيجية وذات قيمة عالية بدلاً من التعثر بسبب الطلبات المخصصة.

: مع قيام المطورين المواطنين بإنشاء تطبيقات لتلبية احتياجات العمل المحددة ، يمكن لأقسام تكنولوجيا المعلومات التركيز على مبادرات أكثر استراتيجية وذات قيمة عالية بدلاً من التعثر بسبب الطلبات المخصصة. توفير التكاليف : من خلال تمكين الموظفين غير المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات من إنشاء التطبيقات ، يمكن للمؤسسات توفير تكاليف تطوير البرامج وتقليل الاعتماد على البائعين أو الاستشاريين الخارجيين. مع استمرار تزايد الطلب على التحول الرقمي ، سيلعب المطورون المواطنون دورًا متزايد الأهمية في تشكيل صناعة تكنولوجيا المعلومات ومساعدة الشركات على أن تظل قادرة على المنافسة.

ظهور الأنظمة الأساسية No-code Low-code

كانت المنصات No-code والمنصات low-code محورية في صعود المطورين المواطنين. تعمل هذه الأنظمة الأساسية على تبسيط عملية تطوير التطبيقات ، مما يسمح للمستخدمين ببناء ونشر التطبيقات بسرعة دون معرفة برمجية واسعة.

تستخدم منصات التطوير No-code أكواد واجهات مرئية وسحب وإفلات لتمكين المستخدمين من تصميم وإنشاء تطبيقات برمجية دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. هذه المنصات جذابة بشكل خاص للمستخدمين غير التقنيين ، حيث يمكنهم تطوير التطبيقات بسرعة دون حواجز كبيرة. من ناحية أخرى ، تلبي منصات التطوير منخفضة الكود جمهورًا أوسع ، بما في ذلك مطوري البرامج ذوي الخبرة الذين يسعون إلى طريقة أسرع لبناء التطبيقات. لا تزال الأنظمة الأساسية Low-code تتطلب بعض المعرفة بالتشفير ولكنها تبسط عملية التطوير من خلال توفير مكونات وقوالب وأدوات أخرى مُعدة مسبقًا لتسريع إنشاء التطبيقات.

اكتسبت كل من الأنظمة الأساسية no-code low-code شعبية في السنوات الأخيرة ، مدفوعة بالحاجة المتزايدة لسرعة الأعمال ، والتطوير السريع للتطبيقات ، والتحول الرقمي. تمكن هذه المنصات المؤسسات من معالجة فجوة المهارات الفنية المتزايدة ، وتمكين الموظفين غير التقنيين من المساهمة في جهود التنمية ودفع الابتكار. مع استمرار تقدم قدرات المنصات الخالية من no-code والمنصات low-code ، فمن المرجح أن الاتجاه نحو زيادة تنمية المواطنين سوف يتسارع فقط ، مما يؤدي إلى تحويل تطوير البرامج وإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى أدوات التطوير القوية.

فوائد المطورين المواطنين في صناعة تكنولوجيا المعلومات

يُحدث المطورون المواطنون ثورة في صناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال السماح لغير المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات بإنشاء تطبيقات وحلول بشكل مستقل. يقدم هذا الاتجاه المتنامي العديد من الفوائد المهمة ، بما في ذلك:

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تطوير أسرع للتطبيقات

مع ظهور منصات التطوير no-code ومنصات low-code ، أصبح بإمكان المطورين المواطنين الآن إنشاء تطبيقات بوتيرة أسرع بكثير من منهجيات تطوير البرامج التقليدية. من خلال تجاوز الأنشطة التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل كتابة التعليمات البرمجية وتصحيحها ، يمكن للمطورين المواطنين إنشاء نماذج أولية للتطبيقات وإطلاقها بسرعة ، وتسريع الابتكار والتحول الرقمي داخل المؤسسات.

تقليل تراكم التطبيقات

نظرًا لأن الأعمال التجارية تخضع للتحول الرقمي ، غالبًا ما يتجاوز الطلب على التطبيقات الجديدة قدرة أقسام تكنولوجيا المعلومات على تطويرها. يمكن للمطورين المواطنين أن يلعبوا دورًا أساسيًا في تخفيف عبء العمل على المطورين المحترفين ، مما يساعد على تقليل الأعمال المتراكمة وتمكين أقسام تكنولوجيا المعلومات من التركيز على المشاريع الأكثر تعقيدًا والمهمة الحرجة.

توفير في التكاليف

قد يكون توظيف المطورين المهرة وتدريبهم والاحتفاظ بهم مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً. من خلال تمكين غير المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات لإنشاء تطبيقات ذات خبرة قليلة أو معدومة في الترميز ، يمكن للشركات تحقيق وفورات كبيرة في نفقات تطوير البرامج. من خلال الاستفادة من مواهب الموظفين الحاليين ، يمكن للمؤسسات تقليل التكاليف المرتبطة بتعيين مطورين إضافيين وتقليل الاعتماد على الاستشاريين والمقاولين الخارجيين.

الابتكار والتعاون

يساعد المطورون المواطنون في تعزيز بيئة الابتكار من خلال تمكين الأفراد من مجموعة متنوعة من التخصصات لتحقيق أفكارهم. يؤدي إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات إلى تعاون أكبر بين تكنولوجيا المعلومات ووحدات الأعمال الأخرى ، مما يؤدي إلى تحطيم الصوامع وتعزيز ثقافة الإبداع وحل المشكلات. من خلال السماح للموظفين بتجربة الأفكار وتكرارها بسرعة ، يمكن للمؤسسات زيادة فرص اكتشاف فرص جديدة ودفع عجلة النمو.

التحديات والآثار

في حين أن ظهور المطورين المواطنين يقدم العديد من الفوائد ، فإنه يجلب أيضًا تحديات وآثار جديدة يجب معالجتها:

الأمان والامتثال

أحد الاهتمامات الأساسية للمطورين المواطنين هو احتمال حدوث انتهاكات أمنية وعدم الامتثال للوائح. قد لا يكون المتخصصون من غير المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات على دراية دائمًا بأفضل الممارسات وقد يتسببون عن غير قصد في إدخال نقاط ضعف في تطبيقاتهم. للتخفيف من هذه المخاطر ، يجب على المؤسسات تحقيق توازن بين تمكين المطورين المواطنين والحفاظ على معايير أمان صارمة ، وضمان التزام التطبيقات بالمتطلبات التنظيمية وتوفير الحماية الكافية للبيانات الحساسة.

الجودة وقابلية التوسع

بينما يمكن للمطورين المواطنين إنشاء تطبيقات عاملة ، فقد لا يمتلكون دائمًا المهارات اللازمة لإنشاء برامج مُحسَّنة للأداء وقابلية التوسع. قد يكون من الصعب صيانة التطبيقات المصممة بشكل سيئ ، مما يؤدي إلى زيادة الديون الفنية وعواقب سلبية طويلة الأجل على المؤسسات. لمعالجة هذا الأمر ، يجب على المؤسسات التفكير في تنفيذ المبادئ التوجيهية وبرامج التدريب والإرشاد من المطورين ذوي الخبرة لضمان أن التطبيقات التي يطورها المواطنون تلبي المعايير التنظيمية للجودة وقابلية التوسع.

التنسيق والحوكمة

نظرًا لأن المزيد من المتخصصين غير المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات ينشئون التطبيقات ، فقد تواجه المؤسسات تحديات في تنسيق عملية التطوير وحكمها. مع وجود تطبيقات متعددة يتم إنشاؤها بواسطة وحدات عمل مختلفة ، هناك احتمال للازدواجية وسوء التواصل وعدم الاتساق. يعد إطار الحوكمة الفعال أمرًا بالغ الأهمية لإدارة العدد المتزايد من التطبيقات ، وضمان التعاون وتقليل النزاعات المحتملة.

دور AppMaster في تمكين المطورين المواطنين

يلعب AppMaster دورًا مهمًا في تمكين المطورين المواطنين من خلال توفير نظام أساسي قوي لا يحتوي على تعليمات برمجية يبسط عملية التطوير. يتيح النظام الأساسي للمستخدمين تصميم وإنشاء مخطط قاعدة بيانات ومنطق الأعمال وتطبيقات الواجهة الخلفية والويب والمحمول بشكل مرئي دون خبرة واسعة في الترميز.

من خلال تقديم واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة واسعة من الموارد ، يجعل AppMaster تطوير التطبيقات أسرع بعشر مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات للمؤسسات المختلفة ، من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات. هذا يقود الابتكار ويساعد المؤسسات على تلبية المتطلبات المتغيرة بسرعة في صناعة تكنولوجيا المعلومات.

علاوة على ذلك ، يلغي AppMaster الديون التقنية عن طريق تجديد التطبيقات من البداية كلما تم تعديل المتطلبات ، مما يضمن بقاء التطبيقات سهلة الصيانة والتكيف مع الأهداف المتطورة للمؤسسة. مع أكثر من 60،000 مستخدم وتقدير مثل تعيين G2's Momentum Leader في منصات تطوير No-Code ، يمثل AppMaster تحولًا مهمًا في كيفية تعامل المؤسسات مع تطوير البرامج وتمكين مطوريها المواطنين.

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من خلال الاستفادة من منصة AppMaster التي no-code ، يمكن للمؤسسات تنمية بيئة مرنة ومبتكرة وتعاونية تحتضن تنمية المواطن بينما تتعامل بنجاح مع التحديات والآثار التي تأتي معها.

النظرة المستقبلية للمطورين المواطنين

نظرًا لأن الشركات تدرك إمكانات المطورين المواطنين ، سيكون هناك طلب متزايد على دمج جهودهم في النظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات. من المتوقع أن تستثمر الشركات أكثر في الأنظمة الأساسية no-code low-code ، وتمكين المطورين المواطنين وتمكين التطوير الأسرع.

الاتجاهات الناشئة في مجال التحول الرقمي ستكمل نمو تنمية المواطن. بعض التوقعات للتوقعات المستقبلية للمطورين المواطنين هي:

اعتماد أوسع لمنصات التطوير التي No-code ومنصات Low-code

من المحتمل أن تتبنى المؤسسات الأنظمة الأساسية no-code low-code على نطاق أوسع لجميع مستويات تطوير التطبيقات. ستتطور هذه الأنظمة الأساسية لدعم المزيد من التعقيد والأداء الأفضل والأمان المحسن. سيصبح التكامل السلس مع بيئة تكنولوجيا المعلومات الحالية ذا أهمية متزايدة حيث تحاول الشركات الاستفادة من قوة المطورين المواطنين عبر الإدارات.

تعزيز التعاون بين أقسام تكنولوجيا المعلومات والأعمال

ستستمر الشركات في تعزيز التعاون متعدد الوظائف بين متخصصي تكنولوجيا المعلومات والمطورين المواطنين ، وتدريب الموظفين غير التقنيين على استخدام منصات التطوير والمشاركة في مشاريع التكنولوجيا. سيعزز ذلك بيئة من الابتكار حيث يمكن لجميع الموظفين المساهمة في جهود التحول الرقمي والبقاء متسقين مع احتياجات العمل المتغيرة.

تطبيق تنمية المواطن للذكاء الاصطناعي والأتمتة

مع استمرار الذكاء الاصطناعي (AI) وتقنيات الأتمتة في أن تصبح جزءًا لا يتجزأ من العمليات اليومية ، ستكون المنظمات أكثر ميلًا لتطبيق مبادئ تنمية المواطن ضمن هذه التقنيات. سيتم تمكين المطورين المواطنين لبناء تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتصميم تدفقات عمل مؤتمتة ، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة الأعمال والذكاء.

مبادرات التعليم والتدريب

سيتطلب تشجيع المطورين المواطنين الاستثمار في مبادرات التعليم والتدريب. سيحتاج الموظفون إلى إرشادات حول استخدام أدوات no-code low-code ، وفهم أفضل ممارسات التطوير ، واتباع سياسات تكنولوجيا المعلومات. ستعمل هذه الاستثمارات على تزويد غير المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات بالمهارات المطلوبة للمساهمة في مشاريع تطوير البرمجيات بشكل فعال ومسؤول.

حوكمة وإدارة تكنولوجيا المعلومات

سوف يتطلب الاستخدام الموسع للمطورين المواطنين سياسات إدارة وإدارة تقنية المعلومات المصقولة. ستحتاج المؤسسات إلى تطوير استراتيجيات للحفاظ على أمان التطبيق والامتثال التنظيمي وخصوصية البيانات مع تمكين الموظفين غير المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات من إنشاء التطبيقات بكفاءة. ستشمل هذه الاستراتيجيات التوازن بين تمكين المطورين المواطنين والحفاظ على الإشراف على تكنولوجيا المعلومات.

التأكيد على قابلية التوسع وضمان الجودة

مع استمرار ارتفاع عدد التطبيقات التي أنشأها مطورو المواطنون ، سيصبح من الضروري التأكد من أن هذه التطبيقات قابلة للتطوير وتفي بمعايير الجودة. سيتم تكليف أقسام تكنولوجيا المعلومات بمراجعة والتحقق من صحة التطبيقات التي طورها المطورون المواطنون ، والتأكد من التزامهم بمبادئ التصميم واستعدادهم لاستخدام الإنتاج.

دور AppMaster في المستقبل

ستلعب AppMaster ، باعتبارها منصة no-code رائدة في الصناعة ، دورًا حاسمًا في تمكين المطورين المواطنين. نظرًا لأن المزيد من الشركات تدرك إمكانات المطورين المواطنين ، فإنها ستستمر في الاعتماد على منصات غنية بالميزات مثل AppMaster لتبسيط عمليات تطوير التطبيقات وتحقيق تعاون أفضل عبر الإدارات. مع أكثر من 60.000 مستخدم والعدد في ازدياد ، سيستمر AppMaster في تمهيد الطريق لتطوير ديمقراطي ، مما يتيح التطوير السريع والفعال للشركات من جميع الأحجام.

مع استمرار تطور التكنولوجيا ، ستستمر إضفاء الطابع الديمقراطي على التنمية ، وتمكين الموظفين من خلفيات مختلفة للمساهمة في مشاريع تطوير البرمجيات. لن يؤدي ظهور المطورين المواطنين إلى دفع الابتكار فحسب ، بل سيساعد أيضًا المؤسسات على الحفاظ على رشاقتها في سوق ديناميكي. سيكون تبني هذه الاتجاهات أمرًا بالغ الأهمية للشركات التي تتطلع إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية وتحقيق أقصى استفادة من رحلة التحول الرقمي.