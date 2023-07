Cosa sono i citizen developer?

I citizen developer sono professionisti non informatici che creano applicazioni software senza possedere conoscenze approfondite di codifica. Sfruttano piattaforme di sviluppo no-code o low-code, che semplificano il processo di sviluppo e consentono a persone senza competenze specialistiche di programmazione di creare e mantenere applicazioni. Queste persone spesso lavorano in ruoli non tecnici, come le vendite, il marketing o le operazioni, ma possiedono un'attitudine tecnica sufficiente per sviluppare applicazioni in grado di rispondere a specifiche esigenze aziendali.

I citizen developer colmano il divario tra il reparto IT e le altre aree aziendali. Dando a professionisti non IT gli strumenti per progettare, costruire e gestire le applicazioni, le organizzazioni possono promuovere l'innovazione, migliorare la collaborazione e ridurre l'onere dei team di sviluppo software tradizionali. In questo modo i dipendenti sono in grado di affrontare le sfide e cogliere rapidamente le opportunità, consentendo alle aziende di essere più reattive ai cambiamenti del mercato e alle richieste dei clienti.

Perché gli sviluppatori cittadini sono importanti

I citizen developer svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere l'innovazione, ridurre la pressione sui reparti IT e aumentare l'agilità complessiva di un'azienda. Ecco alcuni motivi per cui i citizen developer sono importanti nell'industria tecnologica di oggi, in rapida evoluzione:

Velocità : con l'aiuto delle piattaforme di sviluppo no-code e di low-code , i citizen developer possono sviluppare e implementare rapidamente le applicazioni, consentendo alle aziende di essere più agili e di rispondere più velocemente ai cambiamenti del mercato.

: con l'aiuto delle piattaforme di sviluppo no-code e di , i citizen developer possono sviluppare e implementare rapidamente le applicazioni, consentendo alle aziende di essere più agili e di rispondere più velocemente ai cambiamenti del mercato. Democratizzazione dello sviluppo : Dando la possibilità ai dipendenti non tecnici di creare applicazioni senza bisogno di conoscenze approfondite di codifica, le aziende possono sbloccare il potenziale di un pool di talenti più ampio e promuovere una maggiore innovazione.

: Dando la possibilità ai dipendenti non tecnici di creare applicazioni senza bisogno di conoscenze approfondite di codifica, le aziende possono sbloccare il potenziale di un pool di talenti più ampio e promuovere una maggiore innovazione. Collaborazione : I citizen developer facilitano una migliore collaborazione tra le unità aziendali e l'IT, abbattendo i tradizionali silos e garantendo un migliore allineamento tra lo sviluppo tecnologico e gli obiettivi aziendali.

: I citizen developer facilitano una migliore collaborazione tra le unità aziendali e l'IT, abbattendo i tradizionali silos e garantendo un migliore allineamento tra lo sviluppo tecnologico e gli obiettivi aziendali. Riduzione della pressione sui reparti IT : Con i citizen developer che creano applicazioni per rispondere a specifiche esigenze aziendali, i reparti IT possono concentrarsi su iniziative più strategiche e di alto valore, anziché essere impantanati da richieste ad hoc.

: Con i citizen developer che creano applicazioni per rispondere a specifiche esigenze aziendali, i reparti IT possono concentrarsi su iniziative più strategiche e di alto valore, anziché essere impantanati da richieste ad hoc. Risparmio sui costi: Consentendo ai dipendenti non IT di creare applicazioni, le organizzazioni possono potenzialmente risparmiare sui costi di sviluppo del software e ridurre la dipendenza da fornitori o consulenti esterni. Con la continua crescita della domanda di trasformazione digitale, i citizen developer svolgeranno un ruolo sempre più importante nel plasmare il settore IT e aiutare le aziende a rimanere competitive.

L'ascesa delle piattaforme No-code e Low-code

No-code Le piattaforme low-code e sono state fondamentali per l'ascesa dei citizen developer. Queste piattaforme semplificano il processo di sviluppo delle applicazioni, consentendo agli utenti di creare e distribuire rapidamente applicazioni senza possedere conoscenze approfondite di programmazione.

No-code Le piattaforme di sviluppo utilizzano interfacce visuali e drag-and-drop per consentire agli utenti di progettare e creare applicazioni software senza scrivere una sola riga di codice. Queste piattaforme sono particolarmente interessanti per gli utenti non tecnici, che possono sviluppare rapidamente le applicazioni senza ostacoli significativi. Le piattaforme di sviluppo low-code, invece, si rivolgono a un pubblico più ampio, che comprende sviluppatori di software esperti che cercano un modo più rapido per creare applicazioni. Low-code richiedono comunque una certa conoscenza di codifica, ma semplificano il processo di sviluppo fornendo componenti precostituiti, modelli e altri strumenti per accelerare la costruzione delle applicazioni.

Entrambe le piattaforme no-code e low-code hanno guadagnato popolarità negli ultimi anni, spinte dalla crescente necessità di agilità aziendale, sviluppo rapido di applicazioni e trasformazione digitale. Queste piattaforme consentono alle organizzazioni di colmare il crescente divario di competenze tecniche, consentendo ai dipendenti non tecnici di contribuire agli sforzi di sviluppo e di guidare l'innovazione. Con l'avanzare delle capacità delle piattaforme no-code e low-code, è probabile che la tendenza all'aumento dello sviluppo da parte dei cittadini non potrà che accelerare, trasformando lo sviluppo del software e democratizzando l'accesso a potenti strumenti di sviluppo.

Vantaggi degli sviluppatori cittadini nel settore IT

I citizen developer stanno rivoluzionando il settore IT, consentendo ai non addetti ai lavori di creare applicazioni e soluzioni in modo indipendente. Questa tendenza in crescita offre diversi vantaggi significativi, tra cui:

Sviluppo più rapido delle applicazioni

Con l'avvento delle piattaforme di sviluppo no-code e low-code, i citizen developer sono ora in grado di creare applicazioni a un ritmo molto più veloce rispetto alle metodologie di sviluppo software tradizionali. Evitando attività lunghe come la scrittura e il debug del codice, i citizen developer possono prototipare e lanciare rapidamente le applicazioni, accelerando l'innovazione e la trasformazione digitale all'interno delle organizzazioni.

Riduzione dell'arretrato di applicazioni

Con la trasformazione digitale delle aziende, la domanda di nuove applicazioni spesso supera la capacità dei reparti IT di svilupparle. I citizen developer possono svolgere un ruolo essenziale nell'alleggerire il carico di lavoro degli sviluppatori professionisti, contribuendo a ridurre il backlog e consentendo ai reparti IT di concentrarsi su progetti più complessi e mission-critical.

Risparmio sui costi

Reclutare, formare e mantenere sviluppatori qualificati può essere costoso e richiede molto tempo. Dando la possibilità a professionisti non IT di creare applicazioni con poca o nessuna esperienza di codifica, le aziende possono realizzare risparmi significativi sulle spese di sviluppo del software. Sfruttando il talento del personale esistente, le organizzazioni possono ridurre al minimo i costi associati all'assunzione di ulteriori sviluppatori e ridurre la dipendenza da consulenti e appaltatori esterni.

Innovazione e collaborazione

I citizen developer contribuiscono a promuovere un ambiente innovativo, consentendo a persone di diverse discipline di portare a compimento le proprie idee. Questa democratizzazione dello sviluppo delle applicazioni porta a una maggiore collaborazione tra l'IT e le altre unità aziendali, abbattendo i silos e promuovendo una cultura della creatività e della risoluzione dei problemi. Consentendo ai dipendenti di sperimentare e iterare rapidamente le idee, le organizzazioni possono aumentare le possibilità di scoprire nuove opportunità e di promuovere la crescita.

Sfide e implicazioni

L'ascesa dei citizen developer presenta numerosi vantaggi, ma comporta anche nuove sfide e implicazioni che devono essere affrontate:

Sicurezza e conformità

Una delle principali preoccupazioni dei citizen developer è il potenziale di violazione della sicurezza e di non conformità alle normative. I professionisti non IT non sempre sono a conoscenza delle best practice e possono involontariamente introdurre vulnerabilità nelle loro applicazioni. Per mitigare questi rischi, le organizzazioni devono trovare un equilibrio tra l'abilitazione dei citizen developer e il mantenimento di rigorosi standard di sicurezza, assicurando che le applicazioni aderiscano ai requisiti normativi e forniscano un'adeguata protezione dei dati sensibili.

Qualità e scalabilità

Sebbene gli sviluppatori cittadini siano in grado di creare applicazioni funzionanti, non sempre possiedono le competenze necessarie per creare software ottimizzato per le prestazioni e la scalabilità. Applicazioni mal progettate possono essere difficili da mantenere, con conseguente aumento del debito tecnico e conseguenze negative a lungo termine per le organizzazioni. Per risolvere questo problema, le aziende dovrebbero considerare l'implementazione di linee guida, programmi di formazione e mentorship da parte di sviluppatori esperti per garantire che le applicazioni sviluppate dai cittadini soddisfino gli standard organizzativi di qualità e scalabilità.

Coordinamento e governance

Con la creazione di applicazioni da parte di un numero sempre maggiore di professionisti non informatici, le organizzazioni possono trovarsi di fronte a problemi di coordinamento e di governance del processo di sviluppo. Con la creazione di più applicazioni da parte di diverse unità aziendali, è possibile che si verifichino duplicazioni, errori di comunicazione e incoerenze. Un quadro di governance efficace è fondamentale per gestire il numero crescente di applicazioni, garantire la collaborazione e ridurre al minimo i potenziali conflitti.

Il ruolo di AppMaster nella responsabilizzazione degli sviluppatori cittadini

AppMaster svolge un ruolo significativo nella responsabilizzazione dei cittadini sviluppatori, fornendo una potente piattaforma no-code che semplifica il processo di sviluppo. La piattaforma consente agli utenti di progettare e creare visivamente lo schema del database, la logica aziendale e le applicazioni per il backend, il web e i dispositivi mobili, senza dover disporre di una vasta esperienza di codifica.

Grazie a un'interfaccia facile da usare e a un'ampia gamma di risorse, AppMaster rende lo sviluppo di applicazioni 10 volte più veloce e tre volte più conveniente per diverse organizzazioni, dalle piccole imprese alle aziende. Questo stimola l'innovazione e aiuta le organizzazioni a soddisfare le richieste in rapida evoluzione del settore IT.

Inoltre, AppMaster elimina il debito tecnico rigenerando le applicazioni da zero ogni volta che i requisiti vengono modificati, garantendo che le applicazioni rimangano facili da mantenere e si adattino agli obiettivi in evoluzione di un'organizzazione. Con oltre 60.000 utenti e riconoscimenti come la designazione Momentum Leader di G2 per le piattaforme di sviluppo No-Code, AppMaster rappresenta un cambiamento significativo nel modo in cui le organizzazioni approcciano lo sviluppo del software e responsabilizzano i loro cittadini sviluppatori.

Sfruttando la piattaforma AppMaster'no-code, le organizzazioni possono coltivare un ambiente agile, innovativo e collaborativo che abbraccia lo sviluppo dei cittadini, affrontando con successo le sfide e le implicazioni che ne derivano.

Prospettive future per gli sviluppatori cittadini

Man mano che le aziende riconoscono il potenziale dei citizen developer, aumenterà la richiesta di integrare i loro sforzi nell'ecosistema IT. Ci si aspetta che le aziende investano maggiormente nelle piattaforme no-code e low-code, per dare potere ai citizen developer e consentire uno sviluppo più rapido.

Le tendenze emergenti nel campo della trasformazione digitale completeranno la crescita dello sviluppo dei cittadini. Alcune previsioni sulle prospettive future degli sviluppatori cittadini sono:

Maggiore adozione delle piattaforme di sviluppo No-code e Low-code

È probabile che le organizzazioni adottino più diffusamente le piattaforme no-code e low-code per tutti i livelli di sviluppo delle applicazioni. Queste piattaforme si evolveranno per supportare una maggiore complessità, prestazioni più elevate e una maggiore sicurezza. La perfetta integrazione con l'ambiente IT attuale diventerà sempre più importante, poiché le aziende cercheranno di sfruttare la potenza dei cittadini sviluppatori in tutti i reparti.

Maggiore collaborazione tra IT e dipartimenti aziendali

Le aziende continueranno a promuovere la collaborazione interfunzionale tra i professionisti IT e i citizen developer, formando i dipendenti non tecnici all'uso delle piattaforme di sviluppo e alla partecipazione ai progetti tecnologici. Ciò favorirà un ambiente di innovazione in cui tutti i dipendenti potranno contribuire agli sforzi di trasformazione digitale e rimanere allineati alle mutevoli esigenze aziendali.

Applicazione dello sviluppo dei cittadini per l'intelligenza artificiale e l'automazione

Poiché le tecnologie di intelligenza artificiale (AI) e di automazione continuano a diventare parte integrante delle operazioni quotidiane, le organizzazioni saranno più inclini ad applicare i principi del citizen development a queste tecnologie. Gli sviluppatori cittadini saranno in grado di creare applicazioni basate sull'intelligenza artificiale e di progettare flussi di lavoro automatizzati, promuovendo l'efficienza e l'intelligenza aziendale.

Iniziative di istruzione e formazione

Per incoraggiare i citizen developer sarà necessario investire in iniziative di istruzione e formazione. I dipendenti dovranno essere guidati nell'utilizzo degli strumenti no-code e low-code, nella comprensione delle best practice di sviluppo e nel rispetto delle policy IT. Questi investimenti forniranno ai professionisti non informatici le competenze necessarie per contribuire ai progetti di sviluppo software in modo efficace e responsabile.

Governance e gestione IT

L'aumento dell'uso dei citizen developer richiederà l'affinamento delle politiche di governance e gestione dell'IT. Le organizzazioni dovranno sviluppare strategie per mantenere la sicurezza delle applicazioni, la conformità alle normative e la privacy dei dati, consentendo al contempo ai dipendenti non IT di creare applicazioni in modo efficiente. Queste strategie comporteranno un equilibrio tra la responsabilizzazione dei citizen developer e il mantenimento della supervisione IT.

Enfasi sulla scalabilità e sulla garanzia di qualità

Con l'aumento del numero di applicazioni realizzate dagli sviluppatori cittadini, diventerà fondamentale garantire che queste applicazioni siano scalabili e soddisfino gli standard di qualità. I dipartimenti IT avranno il compito di rivedere e convalidare le applicazioni sviluppate dai cittadini sviluppatori, assicurandosi che aderiscano ai principi di progettazione e siano pronte per l'uso in produzione.

Il ruolo di AppMaster nel futuro

AppMaster no-code, in quanto piattaforma leader del settore, svolgerà un ruolo cruciale nel dare potere ai cittadini sviluppatori. Man mano che un numero maggiore di aziende riconoscerà il potenziale dei citizen developer, continuerà ad affidarsi a piattaforme ricche di funzionalità come per snellire i processi di sviluppo delle app e ottenere una migliore collaborazione tra i vari reparti. Con oltre 60.000 utenti, continuerà ad aprire la strada a uno sviluppo democratizzato, consentendo uno sviluppo rapido ed efficiente per le aziende di tutte le dimensioni. AppMaster AppMaster

Con la continua evoluzione della tecnologia, la democratizzazione dello sviluppo continuerà, consentendo a dipendenti di diversa estrazione di contribuire ai progetti di sviluppo software. L'ascesa dei citizen developer non solo promuoverà l'innovazione, ma aiuterà anche le organizzazioni a rimanere agili in un mercato dinamico. L'adozione di queste tendenze sarà fondamentale per le aziende che vogliono rimanere competitive e trarre il massimo dal loro percorso di trasformazione digitale.