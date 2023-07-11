什么是公民开发者？

公民开发者是指无需大量编码知识即可构建软件应用程序的非IT专业人士。他们利用无代码或低代码开发平台简化开发流程，使不具备专业编程技能的个人也能创建和维护应用程序。这些人通常从事非技术性工作，如销售、营销或运营，但拥有足够的技术能力来开发能够满足特定业务需求的应用程序。

公民开发人员是IT部门和其他业务领域之间的桥梁。通过向非IT专业人员提供设计、构建和管理应用程序的工具，企业可以促进创新、改善协作，并减轻传统软件开发团队的负担。这使员工有能力应对挑战并迅速抓住机遇，使企业能够更好地应对不断变化的市场环境和客户需求。

公民开发者为何重要

公民开发者在推动创新、减轻IT部门压力和提高企业整体敏捷性方面发挥着至关重要的作用。以下是公民开发者在当今快速发展的科技行业中发挥重要作用的一些原因：

速度 ：在无代码和 low-code 开发平台的帮助下，公民开发者可以快速开发和实施应用程序，从而使企业更加灵活，更快地应对不断变化的市场环境。

：在无代码和 开发平台的帮助下，公民开发者可以快速开发和实施应用程序，从而使企业更加灵活，更快地应对不断变化的市场环境。 开发民主化 ：通过授权非技术员工创建应用程序而无需丰富的编码知识，企业可以释放更多人才的潜力，促进更大的创新。

：通过授权非技术员工创建应用程序而无需丰富的编码知识，企业可以释放更多人才的潜力，促进更大的创新。 协作 ：公民开发者促进了业务部门与IT部门之间的协作，打破了传统的孤岛，确保技术开发与业务目标之间更好地协调。

：公民开发者促进了业务部门与IT部门之间的协作，打破了传统的孤岛，确保技术开发与业务目标之间更好地协调。 减轻IT部门的压力 ：随着公民开发者针对特定业务需求创建应用程序，IT部门可以专注于更具战略性的高价值计划，而不是被临时性的请求所困扰。

：随着公民开发者针对特定业务需求创建应用程序，IT部门可以专注于更具战略性的高价值计划，而不是被临时性的请求所困扰。 节约成本：通过让非IT员工创建应用，企业可以节省软件开发成本，减少对外部供应商或顾问的依赖。随着数字化转型需求的不断增长，公民开发者将在塑造IT行业和帮助企业保持竞争力方面发挥越来越重要的作用。

No-code 和Low-code 平台的崛起

No-code 和 平台对公民开发者的崛起起到了关键作用。这些平台简化了应用程序开发流程，使用户无需丰富的编程知识即可快速构建和部署应用程序。low-code

No-code 开发平台利用可视化的拖放界面，使用户无需编写任何代码即可设计和创建软件应用程序。这些平台对非技术用户特别有吸引力，因为他们可以快速开发应用程序，而不会遇到重大障碍。另一方面，低代码开发平台迎合了更广泛的受众，包括寻求更快方法构建应用程序的经验丰富的软件开发人员。 平台仍然需要一定的编码知识，但通过提供预置组件、模板和其他工具来简化开发过程，从而加快应用程序的构建。Low-code

近年来，在业务敏捷性、快速应用开发和数字化转型需求日益增长的推动下，no-code 和low-code 平台都得到了普及。这些平台使企业能够解决日益增长的技术技能差距，让非技术员工能够为开发工作做出贡献并推动创新。随着no-code 和low-code 平台功能的不断进步，公民开发的趋势很可能只会加快，从而改变软件开发并使获取强大开发工具的途径民主化。

公民开发者在IT行业中的优势

通过允许非IT专业人士独立创建应用程序和解决方案，公民开发者正在彻底改变IT行业。这一日益增长的趋势提供了几个重要的好处，包括

更快的应用开发

随着no-code 和low-code 开发平台的兴起，公民开发者现在能够以比传统软件开发方法更快的速度创建应用程序。通过绕过编写和调试代码等耗时的活动，公民开发者可以快速构建原型并推出应用，从而加速企业内部的创新和数字化转型。

减少应用积压

随着企业进行数字化转型，对新应用的需求往往超过IT部门的开发能力。公民开发者可以在减轻专业开发人员的工作量方面发挥重要作用，帮助减少积压，使IT部门能够专注于更复杂的关键任务项目。

节约成本

招聘、培训和留住熟练的开发人员既昂贵又耗时。通过授权非IT专业人员创建只需很少或无需编码专业知识的应用程序，企业可大幅节省软件开发费用。通过利用现有员工的才能，企业可以最大限度地降低与雇用额外开发人员相关的成本，并减少对外部顾问和承包商的依赖。

创新与协作

公民开发者通过授权来自不同学科的个人将其想法付诸实践，有助于营造创新环境。这种应用程序开发的民主化能够加强IT部门和其他业务部门之间的协作，打破孤岛，培养创造力和解决问题的文化。通过允许员工对想法进行快速实验和迭代，企业可以增加发现新机遇和推动增长的机会。

挑战和影响

尽管公民开发者的崛起带来了诸多好处，但也带来了新的挑战和影响，必须加以解决：

安全性和合规性

公民开发者的主要问题之一是可能出现安全漏洞和不符合法规的情况。非IT专业人员可能并不总是了解最佳实践，并可能无意中将漏洞引入到他们的应用程序中。为了降低这些风险，企业必须在启用公民开发人员和保持严格的安全标准之间取得平衡，确保应用程序符合法规要求，并为敏感数据提供充分保护。

质量和可扩展性

虽然公民开发者可以创建正常运行的应用程序，但他们可能并不总是具备构建性能和可扩展性优化的软件所需的技能。设计不佳的应用程序可能难以维护，从而导致技术债务增加，并给企业带来长期的负面影响。为解决这一问题，企业应考虑实施指导方针、培训计划，并由经验丰富的开发人员提供指导，以确保公民开发的应用程序符合组织的质量和可扩展性标准。

协调与治理

随着越来越多的非IT专业人员创建应用，企业可能会在协调和管理开发流程方面面临挑战。不同的业务部门创建多个应用程序，可能会出现重复、沟通不畅和不一致的情况。有效的治理框架对于管理日益增多的应用、确保协作和最大限度地减少潜在冲突至关重要。

AppMaster 在增强公民开发者能力方面的作用

AppMaster提供了一个强大的无代码平台，简化了开发流程，在增强公民开发者能力方面发挥了重要作用。该平台使用户能够可视化地设计和创建数据库模式、业务逻辑以及后台、网络和移动应用，而无需大量的编码专业知识。

通过提供友好的用户界面和广泛的资源，AppMaster 使从小型企业到大型企业的各种组织的应用开发速度提高10倍，成本效益提高3倍。这推动了创新，帮助企业满足IT行业快速变化的需求。

此外，AppMaster ，无论何时修改需求，都可以从头开始重新生成应用程序，从而消除技术债务，确保应用程序易于维护并适应企业不断变化的目标。AppMaster 拥有超过60,000名用户，并获得了G2's Momentum Leader designation inNo-Code Development Platforms等荣誉称号，代表着企业在软件开发方式和授权公民开发人员方面的重大转变。

通过利用AppMaster 的no-code 平台，企业可以培养一个敏捷、创新和协作的环境，在成功应对随之而来的挑战和影响的同时接受公民开发。

公民开发者的未来展望

随着企业认识到公民开发者的潜力，将他们的工作整合到IT生态系统中的需求将日益增加。预计企业将加大对no-code 和low-code 平台的投资，增强公民开发者的能力，加快开发速度。

数字化转型领域的新兴趋势将对公民开发的发展起到补充作用。对公民开发者未来前景的一些预测包括

更广泛地采用No-code 和Low-code 开发平台

企业可能会更广泛地采用no-code 和low-code 平台进行各级应用开发。这些平台将不断发展，以支持更高的复杂性、更强的性能和更高的安全性。随着企业试图利用跨部门公民开发人员的力量，与当前IT环境的无缝集成将变得越来越重要。

加强IT和业务部门之间的协作

企业将继续促进IT专业人员与公民开发者之间的跨职能合作，培训非技术员工使用开发平台并参与技术项目。这将营造一种创新环境，让所有员工都能为数字化转型做出贡献，并与不断变化的业务需求保持一致。

公民开发在人工智能和自动化中的应用

随着人工智能（AI）和自动化技术不断融入日常运营，企业将更倾向于在这些技术中应用公民开发原则。公民开发人员将有能力构建人工智能驱动的应用程序并设计自动化工作流程，从而提高业务效率和智能化水平。

教育和培训计划

鼓励公民开发者需要对教育和培训计划进行投资。员工需要在使用no-code 和low-code 工具、了解开发最佳实践和遵守IT政策方面获得指导。这些投资将使非IT专业人员掌握有效、负责任地参与软件开发项目所需的技能。

IT治理和管理

扩大公民开发者的使用将需要完善的IT治理和管理政策。企业需要制定战略，以维护应用程序的安全性、合规性和数据隐私，同时使非IT员工能够高效地创建应用程序。这些策略将涉及到授权公民开发者和保持IT监督之间的平衡。

强调可扩展性和质量保证

随着公民开发者创建的应用数量不断增加，确保这些应用的可扩展性和符合质量标准将变得至关重要。IT部门将负责审查和验证由公民开发者开发的应用程序，确保其符合设计原则并可投入生产使用。

AppMaster 在未来的作用

AppMaster作为业界领先的no-code 平台，, 将在增强公民开发者能力方面发挥至关重要的作用。随着越来越多的企业认识到公民开发者的潜力，他们将继续依靠像AppMaster 这样功能丰富的平台来简化应用程序开发流程，并实现跨部门的更好协作。AppMaster 拥有超过60,000名用户，将继续为民主化开发铺平道路，为各种规模的企业实现快速高效的开发。

随着技术的不断发展，开发的民主化将持续下去，使来自不同背景的员工都能为软件开发项目做出贡献。公民开发者的崛起不仅将推动创新，还将帮助企业在动态市场中保持敏捷。对于希望保持竞争力并充分利用数字化转型之旅的企业而言，拥抱这些趋势至关重要。