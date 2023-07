O que são as plataformas No-Code?

As plataformas sem código são ferramentas de desenvolvimento de software que permitem aos indivíduos, independentemente das suas competências de codificação ou formação técnica, criar e implementar aplicações através da montagem visual de componentes. Estes componentes podem ser arrastados e largados numa tela ou espaço de trabalho, que pode ser personalizado e ligado para criar aplicações e fluxos de trabalho complexos.

No-code As plataformas de software reduzem significativamente a necessidade de conhecimentos de desenvolvimento e simplificam o processo de criação e implementação de soluções de software. Ao eliminar várias barreiras técnicas e de programação, as plataformas no-code permitem que as pessoas, muitas vezes designadas por cidadãos programadores, criem soluções para as suas necessidades comerciais específicas, aumentando a eficiência e a produtividade nas organizações. Quer se trate de automatizar tarefas manuais, de criar painéis de controlo interactivos ou de desenvolver aplicações Web e móveis completas, as plataformas no-code reformularam a forma como as empresas abordam o desenvolvimento de software.

Vantagens da utilização das plataformas No-Code para a automatização de processos empresariais

No-code As plataformas ganharam reconhecimento entre as empresas, oferecendo inúmeros benefícios para a automatização de processos e acelerando as transformações digitais. As principais vantagens incluem:

Redução do tempo de desenvolvimento: Ao utilizar interfaces de arrastar e largar e componentes pré-construídos, as plataformas no-code reduzem significativamente o tempo de desenvolvimento, permitindo uma rápida prototipagem e implementação de aplicações. As empresas podem criar e lançar rapidamente soluções personalizadas adaptadas às suas necessidades específicas. Custos de desenvolvimento mais baixos: Ao reduzir a dependência de recursos de desenvolvimento qualificados, as empresas podem poupar nos custos de desenvolvimento. Os programadores cidadãos podem criar e manter aplicações de forma independente utilizando as plataformas no-code , diminuindo consideravelmente a necessidade de conhecimentos de programação e de TI dispendiosos. Maior flexibilidade e agilidade: À medida que as empresas crescem e evoluem, os seus requisitos podem mudar. As plataformas No-code facilitam a adaptabilidade ao permitirem modificações rápidas nas aplicações, permitindo que as empresas se adaptem e optimizem os processos sem a necessidade de um desenvolvimento moroso e dispendioso. Maior colaboração: as plataformas No-code incentivam a colaboração interdisciplinar entre membros da equipa com diferentes conjuntos de competências. Estas ferramentas promovem um ambiente mais inclusivo, simplificando os processos de desenvolvimento de software, onde os funcionários não técnicos podem contribuir para a conceção de aplicações e otimização do fluxo de trabalho. Facilidade de integração: As plataformas No-code oferecem frequentemente opções de integração com sistemas populares de terceiros, como CRM, ERP ou software de contabilidade. Esta conetividade perfeita permite às empresas tirar partido de vários serviços e automatizar processos em diferentes plataformas, aumentando a eficiência e optimizando as operações.

AppMaster: Uma plataforma No-Code para uma automatização perfeita dos processos empresariais

O AppMaster é uma poderosa plataforma sem código que simplifica o processo de criação de aplicações backend, web e móveis para empresas que procuram otimizar as suas operações e automatizar processos complexos. Incorpora uma abordagem inovadora, regenerando aplicações a partir do zero sempre que os requisitos são modificados, eliminando assim a dívida técnica. Isto resulta em tempos de desenvolvimento mais rápidos e numa solução mais económica para empresas de todas as dimensões.

A plataforma baseia-se na premissa de que a criação de soluções de software sofisticadas deve ser acessível a todos, independentemente das competências de desenvolvimento. Como resultado, o AppMaster.io oferece uma gama abrangente de funcionalidades que permitem aos utilizadores criar facilmente aplicações escaláveis e de elevado desempenho sem conhecimentos prévios de programação. Algumas das principais vantagens de usar AppMaster para automação de processos de negócios incluem:

Escalabilidade imensa: AppMaster .io gera aplicações utilizando Go (golang) para backend, Vue3 framework e JS/TS para aplicações web, e Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para IOS. Esta compatibilidade entre plataformas garante que as aplicações criadas com AppMaster podem ser facilmente escaladas para satisfazer as necessidades comerciais em evolução.

.io gera aplicações utilizando Go (golang) para backend, Vue3 framework e JS/TS para aplicações web, e Kotlin e para Android e para IOS. Esta compatibilidade entre plataformas garante que as aplicações criadas com podem ser facilmente escaladas para satisfazer as necessidades comerciais em evolução. Facilidade de integração: As empresas modernas dependem de vários sistemas e serviços nos seus fluxos de trabalho. O AppMaster simplifica a integração com vários sistemas de terceiros para automatizar processos e facilitar o fluxo de dados sem problemas nestas diferentes plataformas.

As empresas modernas dependem de vários sistemas e serviços nos seus fluxos de trabalho. O simplifica a integração com vários sistemas de terceiros para automatizar processos e facilitar o fluxo de dados sem problemas nestas diferentes plataformas. Recursos extensivos de aprendizagem e suporte: Para orientar os utilizadores ao longo de todo o percurso de desenvolvimento de aplicações, o AppMaster .io fornece recursos de aprendizagem e apoio abrangentes. Isto ajuda tanto os novatos como os utilizadores experientes a aproveitarem todo o potencial da plataforma enquanto automatizam processos complexos.

AppMasterO .io é uma excelente escolha para empresas que procuram otimizar as suas operações através do poder das plataformas no-code. Desde sistemas de back-end escaláveis a aplicações Web e móveis visualmente apelativas, as empresas podem alcançar a automatização, melhorar a eficiência e impulsionar o crescimento com AppMaster.

Funcionalidade de arrastar e largar em AppMaster.io

AppMasterO .io foi concebido tendo em mente a simplicidade e a facilidade de utilização, facilitando a criação de aplicações personalizadas por utilizadores com pouca ou nenhuma formação técnica. A funcionalidade drag-and-drop está no centro desta experiência de utilizador, permitindo aos utilizadores conceber interfaces de utilizador de aplicações Web e móveis sem necessidade de competências de codificação.

Ao criar uma aplicação com o AppMaster.io, os utilizadores podem criar a IU simplesmente seleccionando componentes de uma biblioteca e arrastando-os para a tela do projeto. Estes incluem campos de entrada, botões, listas, imagens e outros elementos frequentemente utilizados para criar interfaces. Uma vez colocados, os componentes podem ser facilmente personalizados para atender a requisitos específicos, oferecendo flexibilidade em termos de estilo e funcionalidade.

Ao normalizar os componentes e permitir a funcionalidade drag-and-drop, o AppMaster.io elimina grande parte da complexidade e dos aspectos morosos do desenvolvimento tradicional, nivelando o campo de ação para empresas e programadores de todas as dimensões e níveis de competências.

Principais características do AppMaster para automatização de processos empresariais

AppMasterO .io fornece uma série de funcionalidades que permitem às empresas conceber, desenvolver e implementar aplicações Web, móveis e de backend optimizadas e escaláveis. Estas funcionalidades foram especificamente concebidas para ajudar as organizações a automatizar rapidamente os seus processos utilizando uma plataforma no-code. Alguns dos principais recursos do AppMaster.io para automação de processos de negócios incluem:

Modelo de dados visual e conceção de processos empresariais

Com o AppMaster.io, os utilizadores podem criar visualmente modelos de dados (esquema de base de dados) e conceber a lógica empresarial utilizando o Business Process Designer. Isto permite que as empresas definam processos complexos, criem fluxos de trabalho personalizados e determinem como as suas aplicações devem funcionar sem terem de escrever uma única linha de código.

Criação de aplicações back-end, Web e móveis

AppMasterO .io permite aos utilizadores criar serviços de backend, aplicações Web e aplicações móveis para dispositivos iOS e Android num ambiente de desenvolvimento integrado. Os programadores podem criar facilmente soluções de software abrangentes para as suas empresas utilizando a funcionalidade drag-and-drop e as ferramentas de design visual da plataforma.

Integração e gestão de API

AppMasterO .io permite aos utilizadores criar REST API e WSS Endpoints, permitindo que as aplicações comuniquem com sistemas e serviços externos. Ao integrar APIs, as organizações podem automatizar ainda mais os seus processos empresariais e alargar as capacidades das suas soluções de software existentes.

Infraestrutura escalável e segura

As aplicações criadas com o AppMaster.io podem tirar partido da infraestrutura escalável e segura da plataforma para lidar com tráfego elevado e casos de utilização de nível empresarial. Com as aplicações backend sem estado do AppMaster geradas com Go, as empresas podem tirar partido de uma escalabilidade e desempenho impressionantes para os seus processos automatizados.

Planos de preços personalizáveis

AppMasterO .io oferece uma gama de planos de preços para atender às necessidades de várias organizações, desde startups até grandes empresas. Com opções desde contas gratuitas a planos empresariais totalmente personalizáveis, as empresas podem tirar partido das funcionalidades e recursos adequados para satisfazer os seus requisitos específicos.

No-Code Casos de utilização da plataforma para automatização de processos empresariais

A automatização de processos empresariais pode ser aproveitada por organizações de todas as dimensões e sectores para melhorar a eficiência e simplificar as operações. As plataformas No-code como AppMaster.io tornam a automatização destes processos mais acessível do que nunca. Aqui estão alguns exemplos de como as plataformas no-code podem ser usadas para automação de processos de negócios:

Automação de vendas e CRM

No-code As plataformas podem ser utilizadas para criar sistemas CRM personalizados que automatizam o processo de vendas, incluindo a gestão de contactos, o acompanhamento e as conversões. Ao integrarem-se nos sistemas existentes, as equipas de vendas podem gerir melhor as suas reservas, acompanhar as comunicações e monitorizar o desempenho em tempo real, o que acaba por gerar mais receitas.

Gestão de recursos humanos

Os departamentos de recursos humanos podem beneficiar das plataformas no-code criando aplicações personalizadas para gerir a integração de funcionários, pedidos de dispensa de trabalho, avaliações de desempenho, etc. Ao automatizar estes processos, os profissionais de RH podem poupar tempo e concentrar-se em tarefas mais estratégicas.

Gestão de projectos e colaboração

No-code As plataformas de gestão de projectos podem ser utilizadas para desenvolver ferramentas de gestão de projectos e de colaboração de equipas adaptadas às necessidades específicas de uma organização. Ao automatizar tarefas como a atribuição de recursos, o acompanhamento do progresso e a comunicação entre equipas, as empresas podem melhorar a eficiência e promover uma melhor colaboração entre o seu pessoal.

Gestão do inventário e da cadeia de fornecimento

As aplicações de gestão da cadeia de fornecimento e do inventário podem ser criadas utilizando as plataformas no-code, permitindo às empresas monitorizar os níveis de inventário, acompanhar as expedições e tomar decisões baseadas em dados para melhorar a eficiência. Ao automatizar estes processos, as organizações podem reduzir o trabalho manual e minimizar os erros, ajudando a otimizar a sua cadeia de fornecimento global.

Automatização do apoio ao cliente

No-code As plataformas de suporte ao cliente podem capacitar as empresas para desenvolverem aplicações de apoio ao cliente equipadas com chatbots, sistemas de bilhética e bases de conhecimento. Estas ferramentas podem simplificar o processo de apoio ao cliente, permitindo às equipas gerir os pedidos de forma mais eficaz e proporcionar uma melhor experiência ao cliente.

Como estes casos de utilização demonstram, as plataformas no-code como AppMaster.io oferecem uma solução poderosa para as empresas que procuram simplificar e automatizar os seus processos. Aproveitando a funcionalidade drag-and-drop e o poderoso conjunto de recursos da plataforma, as organizações podem criar aplicativos abrangentes, escalonáveis e eficientes, adaptados às suas necessidades exclusivas, impulsionando o crescimento e o sucesso dos negócios.

Transição para as plataformas No-Code e introdução a AppMaster

Mudar para uma plataforma no-code para automação de processos de negócios pode ser uma mudança decisiva para sua organização. Com ferramentas fáceis de utilizar que permitem que até os utilizadores não técnicos criem aplicações sofisticadas, as plataformas no-code como AppMaster.io podem simplificar os seus processos empresariais e aumentar a eficiência geral. Se pretende fazer a transição da sua organização para a utilização de plataformas no-code como AppMaster, eis como começar:

Identifique os seus processos empresariais que precisam de automatização: O primeiro passo na transição para uma plataforma no-code é identificar quais os processos empresariais que mais beneficiam da automatização. Procure processos que sejam repetitivos, demorados ou que envolvam muito trabalho manual. Estes são os principais candidatos para serem automatizados utilizando uma solução no-code . Exemplos deste tipo de processos incluem a introdução de dados, geração de relatórios, gestão de inventário, emissão de bilhetes de apoio ao cliente e processamento de encomendas. Avalie as opções da plataforma No-Code : Com várias plataformas no-code disponíveis no mercado, é essencial avaliar as suas opções e escolher a que melhor se adapta às necessidades da sua organização. Considere seu orçamento, nível de conhecimento técnico, requisitos de integração e escalabilidade ao tomar essa decisão. AppMaster é uma ótima opção para empresas que procuram uma plataforma no-code poderosa e econômica que possa atender a uma ampla gama de clientes, de pequenas empresas a grandes corporações. Comece a usar AppMaster .io: Para começar a utilizar AppMaster , registe-se para obter uma conta gratuita. Com esta conta, pode explorar a plataforma AppMaster , aceder a tutoriais e recursos de aprendizagem e criar a sua primeira aplicação. À medida que os seus requisitos aumentam, pode escolher entre planos de subscrição acessíveis que oferecem funcionalidades e recursos adicionais. AppMaster oferece uma variedade de planos adaptados a diferentes tamanhos e necessidades de organizações, desde Startup ($195/mês) e Startup+ ($299/mês) a Business ($955/mês) e Business+ ($1575/mês), bem como soluções empresariais personalizadas. Aprenda a plataforma e crie seu primeiro aplicativo: Depois de se inscrever para uma conta, dedique algum tempo a aprender sobre os recursos e as ferramentas da plataforma. AppMaster fornece uma série de materiais de aprendizagem, incluindo documentação, tutoriais em vídeo e exemplos de projetos, para ajudá-lo a começar. Quando estiver confiante, crie seu primeiro aplicativo usando a interface drag-and-drop e as ferramentas visuais do AppMaster para projetar modelos de dados, lógica comercial, API REST e pontos de extremidade do WSS. Testar e iterar: Tal como acontece com qualquer solução de software, é crucial testar exaustivamente as suas aplicações antes de as implementar na sua organização. AppMaster simplifica a implementação e o teste das suas aplicações, garantindo que funcionam como pretendido e cumprem os seus requisitos. Utilize o feedback dos testes para melhorar as suas aplicações de forma iterativa. AppMaster A plataforma no-code facilita a atualização das aplicações e a regeneração do código-fonte com cada alteração, reduzindo a dívida técnica e mantendo as suas aplicações actualizadas. Implemente processos automatizados na sua organização: Depois de ter criado, testado e aperfeiçoado a sua aplicação, é altura de a implementar na sua organização. Apresente os seus novos processos automatizados à sua equipa, forneça qualquer formação necessária e comece a colher os benefícios de operações simplificadas. Melhore e optimize continuamente os seus processos: A automatização dos processos empresariais não termina com a implementação inicial. Avalie e optimize continuamente os seus processos para maximizar ainda mais a eficiência. AppMaster A plataforma no-code da Microsoft permite-lhe fazer alterações rápidas e fáceis às suas aplicações à medida que as suas necessidades empresariais evoluem, garantindo que a sua organização se mantém ágil e competitiva.

Ao seguir estes passos, pode fazer a transição com êxito da sua organização para a utilização de uma plataforma no-code como AppMaster.io para a automatização de processos empresariais. O resultado será o aumento da eficiência, a redução de erros humanos e o crescimento geral do negócio.