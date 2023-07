O que são plataformas de código zero?

As plataformas de código zero, também conhecidas como plataformas sem código, são ferramentas de desenvolvimento de software concebidas para permitir aos utilizadores criar aplicações sem escrever qualquer código. Em vez de exigirem conhecimentos de programação, estas plataformas utilizam designers visuais, interfaces drag-and-drop e modelos pré-construídos para facilitar a criação e personalização de aplicações.

Estas plataformas democratizam o desenvolvimento de software, permitindo que os utilizadores empresariais e os intervenientes não técnicos criem e modifiquem facilmente aplicações, o que reduz significativamente a dependência de programadores especializados. Como resultado, as plataformas de código zero aceleram o desenvolvimento de aplicações, minimizam a dívida técnica e promovem a colaboração multifuncional.

Um exemplo de uma poderosa plataforma de código zero é a AppMaster.io, que oferece um vasto conjunto de ferramentas integradas, permitindo aos utilizadores criar facilmente aplicações Web, móveis e de back-end. Com o AppMaster.io, os clientes podem conceber visualmente modelos de dados, criar processos empresariais utilizando um BP Designer visual e gerar API REST e WSS endpoints. Esta abordagem permite o desenvolvimento rápido de aplicações, minimiza a dívida técnica ao gerar sempre aplicações de raiz e simplifica a colaboração entre os membros da equipa.

O que é o desenvolvimento ágil?

O Desenvolvimento Ágil é um conjunto de princípios e práticas que dão prioridade à flexibilidade, à colaboração e ao desenvolvimento iterativo em projectos de desenvolvimento de software. É uma abordagem que promove o planeamento adaptativo, a melhoria contínua e a entrega de valor aos clientes em ciclos de desenvolvimento mais curtos, conhecidos como sprints.

O desenvolvimento ágil enfatiza a comunicação e a colaboração frequentes entre equipas multifuncionais, permitindo-lhes responder mais eficazmente às mudanças de requisitos e ao feedback dos clientes. Esta abordagem iterativa e incremental permite uma maior flexibilidade e adaptabilidade na gestão de projectos complexos, resultando, em última análise, numa entrega mais rápida, melhor qualidade e maior satisfação do cliente.

Principais benefícios das plataformas de código zero no desenvolvimento ágil

No domínio do desenvolvimento de software, as metodologias ágeis são amplamente adoptadas, uma vez que dão prioridade à flexibilidade, adaptabilidade e colaboração. As plataformas de código zero podem ser um divisor de águas para as equipas de desenvolvimento ágil, capacitando-as com as seguintes vantagens:

Desenvolvimento mais rápido de aplicações: as plataformas No-code permitem aos utilizadores criar e modificar aplicações numa fração do tempo necessário para os métodos de desenvolvimento tradicionais, graças a modelos pré-construídos, componentes de IU e geração automática de código.

as plataformas permitem aos utilizadores criar e modificar aplicações numa fração do tempo necessário para os métodos de desenvolvimento tradicionais, graças a modelos pré-construídos, componentes de IU e geração automática de código. Dívida técnica minimizada: Uma vez que as plataformas de código zero geram código automaticamente e actualizam as aplicações com cada alteração dos requisitos, mantêm as aplicações actualizadas, minimizando assim a dívida técnica.

Uma vez que as plataformas de código zero geram código automaticamente e actualizam as aplicações com cada alteração dos requisitos, mantêm as aplicações actualizadas, minimizando assim a dívida técnica. Melhoria da colaboração: Com interfaces fáceis de utilizar e ferramentas intuitivas, as plataformas no-code permitem que os membros da equipa de diversas origens contribuam para o processo de desenvolvimento, promovendo assim a colaboração e alinhando o software com os objectivos empresariais.

Com interfaces fáceis de utilizar e ferramentas intuitivas, as plataformas permitem que os membros da equipa de diversas origens contribuam para o processo de desenvolvimento, promovendo assim a colaboração e alinhando o software com os objectivos empresariais. Capacitação de utilizadores não técnicos: As plataformas de código zero proporcionam um ponto de entrada acessível no desenvolvimento de software para utilizadores empresariais não técnicos, permitindo-lhes participar ativamente na criação e modificação de aplicações.

As plataformas de código zero proporcionam um ponto de entrada acessível no desenvolvimento de software para utilizadores empresariais não técnicos, permitindo-lhes participar ativamente na criação e modificação de aplicações. Prototipagem rápida: O design visual e os componentes de arrastar e largar fornecidos por estas plataformas facilitam a criação rápida de protótipos funcionais, permitindo que as equipas validem ideias e aperfeiçoem as aplicações de forma iterativa.

Como as plataformas de código zero permitem a prototipagem rápida

A prototipagem rápida é um aspeto crítico do desenvolvimento ágil, permitindo às equipas criar rapidamente versões funcionais de aplicações para validar ideias e recolher feedback dos utilizadores. As plataformas de código zero simplificam o processo de prototipagem, oferecendo vários recursos importantes:

Designers visuais e modelos pré-construídos: As plataformas sem código fornecem uma biblioteca de modelos pré-construídos, componentes de IU e designers visuais, permitindo aos utilizadores criar protótipos funcionais simplesmente arrastando e largando elementos numa tela. Este processo elimina a necessidade de escrever manualmente código para cada funcionalidade da aplicação.

As plataformas sem código fornecem uma biblioteca de modelos pré-construídos, componentes de IU e designers visuais, permitindo aos utilizadores criar protótipos funcionais simplesmente arrastando e largando elementos numa tela. Este processo elimina a necessidade de escrever manualmente código para cada funcionalidade da aplicação. Geração automatizada de código: Depois de criar um projeto de aplicação utilizando as ferramentas visuais fornecidas pela plataforma, as ferramentas de código zero, como AppMaster .io, tratam da geração de código-fonte para aplicações, compilando-as, executando testes e implementando-as na nuvem. Esta caraterística reduz significativamente o tempo necessário para o desenvolvimento de protótipos e garante que as aplicações são construídas corretamente.

Depois de criar um projeto de aplicação utilizando as ferramentas visuais fornecidas pela plataforma, as ferramentas de código zero, como .io, tratam da geração de código-fonte para aplicações, compilando-as, executando testes e implementando-as na nuvem. Esta caraterística reduz significativamente o tempo necessário para o desenvolvimento de protótipos e garante que as aplicações são construídas corretamente. Fácil iteração: As plataformas de código zero facilitam a iteração rápida, uma vez que os utilizadores podem simplesmente atualizar os seus esquemas de aplicações com novas funcionalidades ou alterações, e a plataforma regenera automaticamente as aplicações a partir do zero. Este processo ajuda a validar rapidamente as ideias e a incorporar o feedback na aplicação.

As plataformas de código zero facilitam a iteração rápida, uma vez que os utilizadores podem simplesmente atualizar os seus esquemas de aplicações com novas funcionalidades ou alterações, e a plataforma regenera automaticamente as aplicações a partir do zero. Este processo ajuda a validar rapidamente as ideias e a incorporar o feedback na aplicação. Integração com serviços de terceiros: Muitas plataformas de código zero oferecem suporte incorporado para a integração de serviços de terceiros, como CRMs, APIs e gateways de pagamento. Esta funcionalidade ajuda os programadores a incorporar rapidamente características essenciais nos protótipos sem terem de escrever integrações personalizadas.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

A incorporação da prototipagem rápida no processo de desenvolvimento ágil permite que as equipas validem rapidamente ideias, explorem várias opções de design e se adaptem facilmente a requisitos variáveis. Com plataformas de código zero, os utilizadores podem criar e aperfeiçoar protótipos numa fração do tempo exigido pelos métodos de desenvolvimento tradicionais, permitindo uma execução de projectos mais eficiente e económica.

Reduzir a dívida técnica e promover a colaboração

As plataformas de código zero desempenham um papel significativo na redução da dívida técnica tradicionalmente associada ao desenvolvimento de software. A dívida técnica refere-se às consequências a longo prazo de tomar atalhos ou de tomar decisões não optimizadas durante o processo de desenvolvimento, o que pode resultar em esforço, custo e tempo adicionais gastos na correção de problemas ou na atualização de código desatualizado.

Ao utilizar uma plataforma de código zero, grande parte do código de apoio, código padrão e outras tarefas repetitivas são tratadas automaticamente, reduzindo o risco de erro humano e assegurando que o código se mantém simples, eficiente e atualizado. Sempre que houver uma alteração nos requisitos ou actualizações no design original, as plataformas de código zero podem regenerar toda a aplicação com alguns cliques, eliminando a necessidade de actualizações manuais e de trabalho de base.

Além disso, as plataformas de código zero funcionam como potentes facilitadores da colaboração entre os membros da equipa, incluindo programadores, analistas empresariais e partes interessadas. Uma vez que estas plataformas oferecem uma interface visual, drag-and-drop, permitem que as equipas multifuncionais trabalhem em conjunto de forma eficiente. Os programadores podem concentrar-se em tarefas mais complexas e de valor acrescentado, enquanto os membros não técnicos da equipa podem contribuir para o processo de desenvolvimento, criando e actualizando componentes utilizando a interface de fácil utilização fornecida pelas plataformas de código zero. Esta colaboração melhorada traduz-se frequentemente em ciclos de desenvolvimento mais rápidos, estimativas mais exactas e processos iterativos mais suaves.

Capacitar os utilizadores não técnicos

Uma das vantagens mais significativas das plataformas de código-zero é a sua capacidade de integrar os utilizadores não técnicos no processo de desenvolvimento de software. Ao oferecer uma interface visual intuitiva com a funcionalidade drag-and-drop, estas plataformas permitem aos não programadores criar, personalizar e gerir aplicações de software sem necessitarem de quaisquer conhecimentos de programação.

Esta democratização do desenvolvimento de software ajuda a colmatar o fosso entre as equipas comerciais e tecnológicas, alinhando os seus objectivos e promovendo uma melhor comunicação. Os utilizadores não técnicos, tais como gestores de produto, analistas empresariais e outras partes interessadas, podem participar ativamente no ciclo de vida do desenvolvimento, fornecendo contributos valiosos e acelerando a entrega de soluções de software adaptadas às necessidades da organização.

Além disso, ao permitir que os utilizadores não técnicos contribuam para o processo de desenvolvimento, as organizações podem reduzir a sua dependência de recursos de desenvolvimento sobrecarregados. Isto permite que os programadores se concentrem em tarefas mais complexas e de maior valor, em vez de ficarem atolados em trabalho aborrecido ou repetitivo.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Escolher a plataforma de código zero certa para as suas necessidades de desenvolvimento ágil

Selecionar a plataforma de código zero certa para o seu processo de desenvolvimento ágil é uma decisão crucial que pode ter um grande impacto no sucesso dos seus projectos. Com inúmeras plataformas disponíveis no mercado, é vital considerar vários factores antes de fazer uma escolha. Aqui estão alguns aspectos essenciais a procurar numa plataforma de código zero que facilitaria um processo de desenvolvimento mais ágil:

Facilidade de uso e personalização

O principal objetivo da adoção de uma plataforma de código zero é agilizar o processo de desenvolvimento. Por conseguinte, certifique-se de que a plataforma escolhida é fácil de utilizar, tanto para os programadores como para os utilizadores não técnicos. As interfaces de fácil utilização, as capacidades do drag-and-drop e as ferramentas de design fáceis de utilizar devem ser parte integrante da plataforma. Além disso, deve oferecer um elevado grau de personalização, permitindo-lhe adaptar componentes da IU, escrever scripts personalizados e criar fluxos de trabalho complexos para satisfazer os requisitos exclusivos do seu projeto.

Capacidades de integração

Os processos de desenvolvimento ágil envolvem frequentemente a utilização de vários sistemas e APIs. Escolha uma plataforma de código zero que ofereça uma integração perfeita com as ferramentas que a sua equipa já utiliza. A plataforma deve ser capaz de se ligar e comunicar facilmente com bases de dados, sistemas CRM e ERP e APIs de terceiros. Uma plataforma que suporte uma grande variedade de conectores pré-construídos e pontos de integração facilitará a colaboração e a troca de dados entre diferentes sistemas.

Escalabilidade

Os seus projectos de desenvolvimento podem aumentar de complexidade ao longo do tempo, e a plataforma de código zero deve ser capaz de lidar com esse crescimento. Avalie a escalabilidade da plataforma, considerando a sua capacidade para acomodar um número crescente de utilizadores, armazenamento de dados e exigências de processamento. Além disso, a plataforma deve gerir eficazmente vários projectos em simultâneo sem quaisquer problemas de desempenho, garantindo que continua a ser uma ferramenta indispensável, mesmo quando a sua organização e os seus projectos se expandem.

Suporte da plataforma

A plataforma de código zero ideal irá atender a várias plataformas, como aplicações web, móveis e de back-end. Uma solução abrangente como AppMaster.io permite aos utilizadores criar aplicações com modelos de dados concebidos visualmente, lógica empresarial, API REST e WSS endpoints, entre outras funcionalidades. Uma plataforma que pode gerar aplicações Web, móveis e de back-end a partir de uma única base de código reduz significativamente o tempo e os esforços de desenvolvimento.

Suporte de qualidade e comunidade ativa

Uma comunidade ativa e um sistema de suporte sólido são essenciais para o sucesso de qualquer ferramenta de software. Escolha uma plataforma de código zero apoiada por uma comunidade onde pode encontrar recursos, tutoriais e guias de resolução de problemas. Além disso, o fornecedor da plataforma deve oferecer um excelente suporte para garantir uma resolução rápida de quaisquer problemas que possa encontrar.

Planos de subscrição e preços

Por fim, considere os planos de subscrição e as opções de preços disponíveis para a plataforma de código zero que escolheu. Os planos devem abranger uma vasta gama de necessidades, desde pequenas empresas a empresas, e oferecer as funcionalidades necessárias a um custo razoável. Por exemplo, AppMaster.io oferece seis tipos de subscrição, que vão desde um plano de aprendizagem e exploração gratuito até soluções empresariais personalizadas, que satisfazem vários requisitos e orçamentos de projectos.

Ao avaliar cuidadosamente estes factores e ao selecionar uma plataforma de código zero que se alinhe com os seus objectivos de desenvolvimento ágil, pode criar e implementar aplicações poderosas de forma rápida e eficiente. A adoção de uma plataforma de código zero abrangente, como a AppMaster.io, pode aumentar ainda mais os benefícios do desenvolvimento ágil, capacitando a sua equipa para criar aplicações escaláveis e ricas em funcionalidades com um débito técnico mínimo.