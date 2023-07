Was sind Null-Code-Plattformen?

Zero-Code-Plattformen, auch bekannt als No-Code-Plattformen, sind Software-Entwicklungstools, mit denen Benutzer Anwendungen erstellen können, ohne Code zu schreiben. Anstatt Programmierkenntnisse zu erfordern, nutzen diese Plattformen visuelle Designer, drag-and-drop Schnittstellen und vorgefertigte Vorlagen, um die Erstellung und Anpassung von Anwendungen zu erleichtern.

Diese Plattformen demokratisieren die Softwareentwicklung, indem sie es Geschäftsanwendern und nichttechnischen Interessengruppen ermöglichen, Anwendungen auf einfache Weise zu erstellen und zu ändern, was die Abhängigkeit von spezialisierten Entwicklern erheblich verringert. Infolgedessen beschleunigen Zero-Code-Plattformen die Anwendungsentwicklung, minimieren die technische Schuld und fördern die funktionsübergreifende Zusammenarbeit.

Ein Beispiel für eine leistungsstarke Zero-Code-Plattform ist AppMaster.io, die eine umfangreiche Suite integrierter Tools bietet, mit denen Benutzer mühelos Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen erstellen können. Mit AppMaster.io können Kunden Datenmodelle visuell entwerfen, Geschäftsprozesse mit einem visuellen BP Designer erstellen und REST API und WSS endpoints generieren. Dieser Ansatz ermöglicht eine schnelle Anwendungsentwicklung, minimiert technische Schulden, indem Anwendungen immer von Grund auf neu erstellt werden, und vereinfacht die Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern.

Was ist agile Entwicklung?

Agile Entwicklung ist eine Reihe von Prinzipien und Praktiken, die Flexibilität, Zusammenarbeit und iterative Entwicklung in Softwareentwicklungsprojekten in den Vordergrund stellen. Es handelt sich um einen Ansatz, der adaptive Planung, kontinuierliche Verbesserung und die Bereitstellung von Mehrwert für Kunden in kürzeren Entwicklungszyklen, den so genannten Sprints, fördert.

Bei der agilen Entwicklung stehen häufige Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen funktionsübergreifenden Teams im Vordergrund, damit diese effektiver auf sich ändernde Anforderungen und Kundenfeedback reagieren können. Dieser iterative und inkrementelle Ansatz ermöglicht eine größere Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bei der Verwaltung komplexer Projekte, was letztendlich zu einer schnelleren Lieferung, verbesserter Qualität und höherer Kundenzufriedenheit führt.

Die wichtigsten Vorteile von Zero-Code-Plattformen in der agilen Entwicklung

Im Bereich der Softwareentwicklung sind agile Methoden weit verbreitet, da sie Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Zusammenarbeit in den Vordergrund stellen. Zero-Code-Plattformen können für agile Entwicklungsteams eine entscheidende Rolle spielen, da sie ihnen die folgenden Vorteile bieten:

Schnellere Anwendungsentwicklung: Die Plattformen von No-code ermöglichen es den Benutzern, Anwendungen in einem Bruchteil der Zeit zu erstellen und zu ändern, die für herkömmliche Entwicklungsmethoden erforderlich ist, dank vorgefertigter Vorlagen, UI-Komponenten und automatischer Codegenerierung.

Minimierung der technischen Schulden: Da Zero-Code-Plattformen den Code automatisch generieren und die Anwendungen bei jeder Änderung der Anforderungen aktualisieren, halten sie die Anwendungen auf dem neuesten Stand und minimieren so die technischen Schulden.

Verbesserte Zusammenarbeit: Mit benutzerfreundlichen Oberflächen und intuitiven Tools ermöglichen no-code Plattformen Teammitgliedern mit unterschiedlichem Hintergrund, zum Entwicklungsprozess beizutragen, was die Zusammenarbeit fördert und die Software auf die Unternehmensziele abstimmt.

Befähigung nicht-technischer Benutzer: Zero-Code-Plattformen bieten nicht-technischen Geschäftsanwendern einen leicht zugänglichen Einstieg in die Softwareentwicklung und ermöglichen es ihnen, sich aktiv an der Erstellung und Änderung von Anwendungen zu beteiligen.

Schnelles Prototyping: Das visuelle Design und die Drag-and-Drop-Komponenten dieser Plattformen erleichtern die schnelle Erstellung von Funktionsprototypen, so dass Teams Ideen validieren und Anwendungen iterativ verfeinern können.

Wie Zero-Code-Plattformen Rapid Prototyping ermöglichen

Rapid Prototyping ist ein wichtiger Aspekt der agilen Entwicklung, der es den Teams ermöglicht, schnell funktionale Versionen von Anwendungen zu erstellen, um Ideen zu validieren und Benutzerfeedback zu sammeln. Zero-Code-Plattformen rationalisieren den Prototyping-Prozess, indem sie mehrere wichtige Funktionen bieten:

Visuelle Designer und vorgefertigte Vorlagen: No-Code-Plattformen bieten eine Bibliothek mit vorgefertigten Vorlagen, UI-Komponenten und visuellen Designern, mit denen Benutzer durch einfaches Ziehen und Ablegen von Elementen auf eine Leinwand funktionierende Prototypen erstellen können. Durch diesen Prozess entfällt die Notwendigkeit, manuell Code für jede Anwendungsfunktion zu schreiben.

Automatisierte Codegenerierung: Nach der Erstellung eines Anwendungsentwurfs mit den visuellen Tools der Plattform übernehmen Zero-Code-Tools wie AppMaster.io die Generierung von Quellcode für Anwendungen, deren Kompilierung, die Durchführung von Tests und die Bereitstellung in der Cloud. Diese Funktion verkürzt die für die Entwicklung von Prototypen benötigte Zeit erheblich und stellt sicher, dass die Anwendungen korrekt erstellt werden.

Einfache Iteration: Zero-Code-Plattformen erleichtern die schnelle Iteration, da die Benutzer ihre Anwendungsentwürfe einfach mit neuen Funktionen oder Änderungen aktualisieren können und die Plattform die Anwendungen automatisch von Grund auf neu generiert. Dieser Prozess hilft bei der raschen Validierung von Ideen und der Einarbeitung von Feedback in die Anwendung.

Integration mit Diensten von Drittanbietern: Viele Zero-Code-Plattformen bieten integrierte Unterstützung für die Integration von Drittanbieterdiensten wie CRMs, APIs und Zahlungs-Gateways. Diese Funktionalität hilft Entwicklern, wichtige Funktionen schnell in Prototypen einzubinden, ohne dass sie eigene Integrationen schreiben müssen.

Die Einbindung von Rapid Prototyping in den agilen Entwicklungsprozess ermöglicht es Teams, Ideen schnell zu validieren, mehrere Designoptionen zu untersuchen und sich problemlos an veränderte Anforderungen anzupassen. Mit Zero-Code-Plattformen können Benutzer Prototypen in einem Bruchteil der Zeit erstellen und verfeinern, die für herkömmliche Entwicklungsmethoden erforderlich ist, was eine effizientere und kostengünstigere Projektdurchführung ermöglicht.

Verringerung der technischen Verschuldung und Förderung der Zusammenarbeit

Zero-Code-Plattformen spielen eine wichtige Rolle bei der Verringerung der technischen Schulden, die traditionell mit der Softwareentwicklung verbunden sind. Die technische Schuld bezieht sich auf die langfristigen Folgen von Abkürzungen oder suboptimalen Entscheidungen während des Entwicklungsprozesses, die zu zusätzlichem Aufwand, Kosten und Zeit für die Behebung von Problemen oder die Aktualisierung von veraltetem Code führen können.

Durch den Einsatz einer Zero-Code-Plattform wird ein Großteil des Glue-Codes, des Boilerplate-Codes und anderer sich wiederholender Aufgaben automatisch abgewickelt, wodurch das Risiko menschlicher Fehler verringert und sichergestellt wird, dass der Code schlank, effizient und aktuell bleibt. Wann immer sich die Anforderungen ändern oder das ursprüngliche Design aktualisiert wird, können Zero-Code-Plattformen die gesamte Anwendung mit wenigen Klicks neu generieren, wodurch manuelle Aktualisierungen und Vorarbeiten überflüssig werden.

Darüber hinaus dienen Zero-Code-Plattformen als leistungsstarke Enabler für die Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern, einschließlich Entwicklern, Business-Analysten und Stakeholdern. Da diese Plattformen eine visuelle Schnittstelle ( drag-and-drop) bieten, können funktionsübergreifende Teams effizient zusammenarbeiten. Entwickler können sich auf komplexere und wertschöpfende Aufgaben konzentrieren, während nicht-technische Teammitglieder zum Entwicklungsprozess beitragen können, indem sie Komponenten über die benutzerfreundliche Oberfläche von Zero-Code-Plattformen erstellen und aktualisieren. Diese verbesserte Zusammenarbeit führt häufig zu schnelleren Entwicklungszyklen, genaueren Schätzungen und reibungsloseren iterativen Prozessen.

Befähigung nicht-technischer Benutzer

Einer der wichtigsten Vorteile von Zero-Code-Plattformen ist ihre Fähigkeit, nicht-technische Benutzer in den Softwareentwicklungsprozess einzubeziehen. Durch das Angebot einer intuitiven, visuellen Benutzeroberfläche mit der Funktionalität von drag-and-drop ermöglichen diese Plattformen auch Nicht-Entwicklern die Erstellung, Anpassung und Verwaltung von Softwareanwendungen, ohne dass dafür Programmierkenntnisse erforderlich sind.

Diese Demokratisierung der Softwareentwicklung trägt dazu bei, die Kluft zwischen Geschäfts- und Technologie-Teams zu überbrücken, ihre Ziele aufeinander abzustimmen und eine bessere Kommunikation zu fördern. Nicht-technische Benutzer wie Produktmanager, Geschäftsanalysten und andere Interessengruppen können aktiv am Entwicklungszyklus teilnehmen, wertvolle Beiträge leisten und die Bereitstellung von Softwarelösungen beschleunigen, die auf die Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnitten sind.

Indem Unternehmen auch nicht-technischen Benutzern die Möglichkeit geben, zum Entwicklungsprozess beizutragen, können sie außerdem ihre Abhängigkeit von überlasteten Entwicklungsressourcen verringern. So können sich die Entwickler auf komplexere, hochwertige Aufgaben konzentrieren, anstatt sich in langweiligen oder sich wiederholenden Arbeiten zu verzetteln.

Die Auswahl der richtigen Zero-Code-Plattform für Ihre agilen Entwicklungsbedürfnisse

Die Auswahl der richtigen Zero-Code-Plattform für Ihren agilen Entwicklungsprozess ist eine wichtige Entscheidung, die den Erfolg Ihrer Projekte erheblich beeinflussen kann. Angesichts der zahlreichen Plattformen, die auf dem Markt verfügbar sind, ist es wichtig, verschiedene Faktoren zu berücksichtigen, bevor Sie eine Wahl treffen. Hier sind einige wesentliche Aspekte, auf die Sie bei einer Zero-Code-Plattform achten sollten, um einen agilen Entwicklungsprozess zu ermöglichen:

Benutzerfreundlichkeit und Anpassungsfähigkeit

Das primäre Ziel der Einführung einer Zero-Code-Plattform ist die Rationalisierung des Entwicklungsprozesses. Stellen Sie daher sicher, dass die von Ihnen gewählte Plattform sowohl für Entwickler als auch für nicht-technische Benutzer einfach zu bedienen ist. Benutzerfreundliche Schnittstellen, drag-and-drop und einfach zu bedienende Design-Tools sollten ein integraler Bestandteil der Plattform sein. Darüber hinaus sollte sie ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit bieten, so dass Sie UI-Komponenten maßschneidern, benutzerdefinierte Skripte schreiben und komplexe Workflows erstellen können, die den besonderen Anforderungen Ihres Projekts entsprechen.

Integrationsfähigkeiten

Agile Entwicklungsprozesse erfordern häufig die Nutzung mehrerer Systeme und APIs. Wählen Sie eine Zero-Code-Plattform, die eine nahtlose Integration mit den Tools bietet, die Ihr Team bereits verwendet. Die Plattform sollte sich problemlos mit Datenbanken, CRM- und ERP-Systemen sowie APIs von Drittanbietern verbinden und kommunizieren können. Eine Plattform, die eine Vielzahl von vorgefertigten Konnektoren und Integrationspunkten unterstützt, erleichtert die reibungslose Zusammenarbeit und den Datenaustausch zwischen verschiedenen Systemen.

Skalierbarkeit

Ihre Entwicklungsprojekte können im Laufe der Zeit immer komplexer werden, und die Zero-Code-Plattform sollte in der Lage sein, dieses Wachstum zu bewältigen. Bewerten Sie die Skalierbarkeit der Plattform anhand ihrer Fähigkeit, eine steigende Zahl von Benutzern, Datenspeichern und Verarbeitungsanforderungen zu bewältigen. Darüber hinaus sollte die Plattform mehrere Projekte gleichzeitig effizient und ohne Leistungsprobleme verwalten können, damit sie auch dann ein unverzichtbares Werkzeug bleibt, wenn Ihr Unternehmen und Ihre Projekte wachsen.

Plattform-Unterstützung

Die ideale Zero-Code-Plattform unterstützt verschiedene Plattformen wie Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen. Eine umfassende Lösung wie AppMaster.io ermöglicht es Anwendern, Anwendungen mit visuell gestalteten Datenmodellen, Geschäftslogik, REST API und WSS endpoints zu erstellen, neben anderen Funktionen. Eine Plattform, die Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen aus einer einzigen Codebasis erstellen kann, reduziert die Entwicklungszeit und den Aufwand erheblich.

Qualitativer Support und aktive Gemeinschaft

Eine aktive Community und ein starkes Supportsystem sind für den Erfolg eines jeden Softwaretools unerlässlich. Wählen Sie eine Zero-Code-Plattform, die von einer Community unterstützt wird, in der Sie Ressourcen, Tutorials und Anleitungen zur Fehlerbehebung finden können. Darüber hinaus sollte der Anbieter der Plattform einen ausgezeichneten Support bieten, um eine schnelle Lösung aller Probleme zu gewährleisten, auf die Sie stoßen könnten.

Abo-Pläne und Preise

Schließlich sollten Sie auch die Abonnementpläne und Preisoptionen für die von Ihnen gewählte Zero-Code-Plattform prüfen. Die Pläne sollten ein breites Spektrum an Bedürfnissen abdecken, von kleinen Unternehmen bis hin zu Großunternehmen, und die erforderlichen Funktionen zu einem angemessenen Preis anbieten. AppMaster.io bietet beispielsweise sechs Abonnementtypen an, die von einem kostenlosen Lern- und Erkundungstarif bis hin zu maßgeschneiderten Unternehmenslösungen reichen und verschiedene Projektanforderungen und Budgets abdecken.

Wenn Sie diese Faktoren sorgfältig abwägen und eine Zero-Code-Plattform auswählen, die Ihren Zielen im Bereich der agilen Entwicklung entspricht, können Sie schnell und effizient leistungsstarke Anwendungen erstellen und einsetzen. Der Einsatz einer umfassenden Zero-Code-Plattform wie AppMaster.io kann die Vorteile der agilen Entwicklung noch weiter steigern, indem Ihr Team in die Lage versetzt wird, skalierbare, funktionsreiche Anwendungen mit minimaler technischer Schuld zu erstellen.