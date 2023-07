Cosa sono le piattaforme zero-code?

Le piattaforme zero-code, note anche come piattaforme no-code, sono strumenti di sviluppo software progettati per consentire agli utenti di creare applicazioni senza scrivere alcun codice. Invece di richiedere competenze di programmazione, queste piattaforme utilizzano designer visivi, interfacce drag-and-drop e modelli precostituiti per facilitare la creazione e la personalizzazione delle applicazioni.

Queste piattaforme democratizzano lo sviluppo del software, consentendo agli utenti aziendali e agli stakeholder non tecnici di creare e modificare facilmente le applicazioni, riducendo in modo significativo la dipendenza da sviluppatori specializzati. Di conseguenza, le piattaforme zero-code accelerano lo sviluppo delle applicazioni, riducono al minimo il debito tecnico e favoriscono la collaborazione interfunzionale.

Un esempio di una potente piattaforma zero-code è AppMaster.io, che offre un'ampia suite di strumenti integrati, consentendo agli utenti di creare facilmente applicazioni web, mobili e backend. Con AppMaster.io, i clienti possono progettare visivamente modelli di dati, creare processi aziendali utilizzando un BP Designer visuale e generare API REST e WSS endpoints. Questo approccio consente uno sviluppo rapido delle applicazioni, riduce al minimo il debito tecnico generando sempre applicazioni da zero e semplifica la collaborazione tra i membri del team.

Che cos'è lo sviluppo agile?

Lo sviluppo agile è un insieme di principi e pratiche che privilegiano la flessibilità, la collaborazione e lo sviluppo iterativo nei progetti di sviluppo software. È un approccio che promuove la pianificazione adattiva, il miglioramento continuo e la fornitura di valore ai clienti in cicli di sviluppo più brevi, noti come sprint.

Lo sviluppo agile enfatizza la comunicazione e la collaborazione frequenti tra i team interfunzionali, consentendo loro di rispondere più efficacemente ai requisiti in evoluzione e al feedback dei clienti. Questo approccio iterativo e incrementale consente una maggiore flessibilità e adattabilità nella gestione di progetti complessi, che si traduce in una consegna più rapida, in una migliore qualità e in una maggiore soddisfazione dei clienti.

Vantaggi principali delle piattaforme zero-code nello sviluppo agile

Nel campo dello sviluppo del software, le metodologie agili sono ampiamente diffuse in quanto privilegiano la flessibilità, l'adattabilità e la collaborazione. Le piattaforme zero-code possono cambiare le carte in tavola per i team di sviluppo agile, consentendo loro di ottenere i seguenti vantaggi:

Sviluppo più rapido delle applicazioni: le piattaforme No-code consentono agli utenti di creare e modificare le applicazioni in una frazione del tempo richiesto dai metodi di sviluppo tradizionali, grazie a modelli precostituiti, componenti dell'interfaccia utente e generazione automatica del codice.

Riduzione del debito tecnico: Poiché le piattaforme zero-code generano automaticamente il codice e aggiornano le applicazioni a ogni modifica dei requisiti, mantengono le applicazioni aggiornate, riducendo così al minimo il debito tecnico.

Miglioramento della collaborazione: Grazie a interfacce facili da usare e a strumenti intuitivi, le piattaforme no-code consentono a membri del team con background diversi di contribuire al processo di sviluppo, favorendo così la collaborazione e allineando il software agli obiettivi aziendali.

Responsabilizzazione degli utenti non tecnici: Le piattaforme zero-code forniscono un punto di ingresso accessibile nello sviluppo del software per gli utenti aziendali non tecnici, consentendo loro di partecipare attivamente alla creazione e alla modifica delle applicazioni.

Prototipazione rapida: Il design visivo e i componenti drag-and-drop forniti da queste piattaforme facilitano la creazione rapida di prototipi funzionali, consentendo ai team di convalidare le idee e perfezionare iterativamente le applicazioni.

Come le piattaforme Zero-Code consentono la prototipazione rapida

La prototipazione rapida è un aspetto critico dello sviluppo agile, che consente ai team di creare rapidamente versioni funzionali delle applicazioni per convalidare le idee e raccogliere il feedback degli utenti. Le piattaforme zero-code semplificano il processo di prototipazione offrendo diverse funzionalità chiave:

Designer visivi e modelli precostituiti: Le piattaforme no-code forniscono una libreria di modelli precostituiti, componenti dell'interfaccia utente e designer visivi, consentendo agli utenti di creare prototipi funzionanti semplicemente trascinando e rilasciando gli elementi su un canvas. Questo processo elimina la necessità di scrivere manualmente il codice per ogni funzione dell'applicazione.

Generazione automatica del codice: Dopo aver creato un blueprint dell'applicazione utilizzando gli strumenti visivi forniti dalla piattaforma, gli strumenti zero-code, come AppMaster .io, si occupano di generare il codice sorgente delle applicazioni, di compilarle, di eseguire i test e di distribuirle nel cloud. Questa caratteristica riduce significativamente il tempo necessario per lo sviluppo dei prototipi e garantisce che le applicazioni siano costruite correttamente.

Facile iterazione: Le piattaforme zero-code facilitano l'iterazione rapida, in quanto gli utenti possono semplicemente aggiornare i blueprint delle applicazioni con nuove funzionalità o modifiche e la piattaforma rigenera automaticamente le applicazioni da zero. Questo processo aiuta a convalidare rapidamente le idee e a incorporare il feedback nell'applicazione.

Integrazione con servizi di terze parti: Molte piattaforme zero-code offrono un supporto integrato per l'integrazione di servizi di terze parti, come CRM, API e gateway di pagamento. Questa funzionalità aiuta gli sviluppatori a incorporare rapidamente le caratteristiche essenziali nei prototipi senza dover scrivere integrazioni personalizzate.

L'integrazione della prototipazione rapida nel processo di sviluppo agile consente ai team di convalidare rapidamente le idee, di esplorare più opzioni di progettazione e di adattarsi facilmente ai requisiti in evoluzione. Con le piattaforme zero-code, gli utenti possono costruire e perfezionare i prototipi in una frazione del tempo richiesto dai metodi di sviluppo tradizionali, consentendo un'esecuzione del progetto più efficiente ed economica.

Riduzione del debito tecnico e promozione della collaborazione

Le piattaforme zero-code svolgono un ruolo significativo nella riduzione del debito tecnico tradizionalmente legato allo sviluppo del software. Il debito tecnico si riferisce alle conseguenze a lungo termine dell'adozione di scorciatoie o di decisioni non ottimali durante il processo di sviluppo, che possono comportare sforzi, costi e tempo aggiuntivi per la correzione di problemi o l'aggiornamento di codice obsoleto.

Utilizzando una piattaforma zero-code, gran parte del codice collante, del codice boilerplate e di altre attività ripetitive vengono gestite automaticamente, riducendo il rischio di errori umani e garantendo che il codice rimanga snello, efficiente e aggiornato. In caso di modifica dei requisiti o di aggiornamento del progetto originale, le piattaforme zero-code possono rigenerare l'intera applicazione con pochi clic, eliminando la necessità di aggiornamenti manuali e di lavoro di base.

Inoltre, le piattaforme zero-code fungono da potenti strumenti di collaborazione tra i membri del team, compresi gli sviluppatori, gli analisti di business e gli stakeholder. Poiché queste piattaforme offrono un'interfaccia visiva, drag-and-drop, consentono ai team interfunzionali di lavorare insieme in modo efficiente. Gli sviluppatori possono concentrarsi su attività più complesse e a valore aggiunto, mentre i membri non tecnici del team possono contribuire al processo di sviluppo creando e aggiornando i componenti grazie all'interfaccia user-friendly fornita dalle piattaforme zero-code. Questa migliore collaborazione si traduce spesso in cicli di sviluppo più rapidi, stime più accurate e processi iterativi più fluidi.

Responsabilizzazione degli utenti non tecnici

Tra i vantaggi più significativi delle piattaforme zero-code c'è la loro capacità di coinvolgere gli utenti non tecnici nel processo di sviluppo del software. Offrendo un'interfaccia intuitiva e visiva con funzionalità drag-and-drop, queste piattaforme consentono ai non sviluppatori di creare, personalizzare e gestire applicazioni software senza richiedere alcuna conoscenza di programmazione.

Questa democratizzazione dello sviluppo software aiuta a colmare il divario tra i team aziendali e tecnologici, allineando i loro obiettivi e favorendo una migliore comunicazione. Gli utenti non tecnici, come i product manager, gli analisti aziendali e altri stakeholder, possono partecipare attivamente al ciclo di vita dello sviluppo, fornendo input preziosi e accelerando la fornitura di soluzioni software su misura per le esigenze dell'organizzazione.

Inoltre, dando la possibilità agli utenti non tecnici di contribuire al processo di sviluppo, le organizzazioni possono ridurre la loro dipendenza dalle risorse di sviluppo sovraccariche di lavoro. In questo modo gli sviluppatori possono concentrarsi su attività più complesse e di alto valore, invece di rimanere impantanati in un lavoro noioso o ripetitivo.

Scegliere la giusta piattaforma zero-code per le esigenze di sviluppo agile

La scelta della giusta piattaforma zero-code per il vostro processo di sviluppo agile è una decisione cruciale che può influire notevolmente sul successo dei vostri progetti. Con numerose piattaforme disponibili sul mercato, è fondamentale considerare diversi fattori prima di fare una scelta. Ecco alcuni aspetti essenziali da ricercare in una piattaforma zero-code che faciliti un processo di sviluppo più agile:

Facilità d'uso e personalizzazione

L'obiettivo principale dell'adozione di una piattaforma zero-code è quello di semplificare il processo di sviluppo. Pertanto, è necessario assicurarsi che la piattaforma scelta sia facile da usare sia per gli sviluppatori che per gli utenti non tecnici. Interfacce di facile utilizzo, funzionalità di drag-and-drop e strumenti di progettazione facili da usare devono essere parte integrante della piattaforma. Inoltre, deve offrire un elevato grado di personalizzazione, consentendo di adattare i componenti dell'interfaccia utente, di scrivere script personalizzati e di creare flussi di lavoro complessi per soddisfare i requisiti unici del progetto.

Capacità di integrazione

I processi di sviluppo agile spesso prevedono l'utilizzo di più sistemi e API. Scegliete una piattaforma zero-code che offra una perfetta integrazione con gli strumenti già utilizzati dal vostro team. La piattaforma deve essere in grado di connettersi e comunicare facilmente con database, sistemi CRM ed ERP e API di terze parti. Una piattaforma che supporti un'ampia gamma di connettori e punti di integrazione precostituiti faciliterà la collaborazione e lo scambio di dati tra sistemi diversi.

Scalabilità

I progetti di sviluppo possono diventare sempre più complessi nel tempo e la piattaforma zero-code deve essere in grado di gestire questa crescita. Valutate la scalabilità della piattaforma considerando la sua capacità di gestire un numero sempre maggiore di utenti, di archiviazione dei dati e di richieste di elaborazione. Inoltre, la piattaforma deve gestire in modo efficiente più progetti contemporaneamente senza problemi di prestazioni, assicurando che rimanga uno strumento indispensabile anche quando l'organizzazione e i progetti si espandono.

Supporto della piattaforma

La piattaforma zero-code ideale è in grado di supportare diverse piattaforme, come applicazioni web, mobili e backend. Una soluzione completa come AppMaster.io consente agli utenti di creare applicazioni con modelli di dati progettati visivamente, logica aziendale, API REST e WSS endpoints, tra le altre caratteristiche. Una piattaforma in grado di generare applicazioni web, mobili e backend da un'unica base di codice riduce significativamente i tempi e gli sforzi di sviluppo.

Supporto di qualità e comunità attiva

Una comunità attiva e un forte sistema di supporto sono parte integrante del successo di qualsiasi strumento software. Scegliete una piattaforma zero-code supportata da una comunità in cui potete trovare risorse, tutorial e guide alla risoluzione dei problemi. Inoltre, il fornitore della piattaforma deve offrire un'assistenza eccellente per garantire una rapida risoluzione di qualsiasi problema.

Piani di abbonamento e prezzi

Infine, considerate i piani di abbonamento e le opzioni di prezzo disponibili per la piattaforma zero-code scelta. I piani dovrebbero coprire un'ampia gamma di esigenze, dalle piccole imprese alle aziende, e offrire le funzionalità richieste a un costo ragionevole. Per esempio, AppMaster.io offre sei tipi di abbonamento, che vanno da un piano gratuito di apprendimento ed esplorazione a soluzioni aziendali personalizzate, in grado di soddisfare i vari requisiti e budget dei progetti.

Valutando attentamente questi fattori e scegliendo una piattaforma zero-code in linea con i vostri obiettivi di sviluppo agile, potrete costruire e distribuire applicazioni potenti in modo rapido ed efficiente. L'adozione di una piattaforma zero-code completa come AppMaster.io può migliorare ulteriormente i vantaggi dello sviluppo agile, consentendo al team di creare applicazioni scalabili e ricche di funzionalità con un debito tecnico minimo.