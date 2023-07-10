ما هي منصات الرمز الصفري؟

منصات الكود الصفري ، والمعروفة أيضًا باسم الأنظمة الأساسية بدون رمز ، هي أدوات تطوير برامج مصممة لتمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات دون كتابة أي رمز. بدلاً من طلب خبرة في البرمجة ، تستخدم هذه الأنظمة الأساسية المصممين المرئيين وواجهات drag-and-drop والقوالب المعدة مسبقًا لتسهيل بناء التطبيقات وتخصيصها.

تعمل هذه المنصات على إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات من خلال السماح لمستخدمي الأعمال وأصحاب المصلحة غير التقنيين بإنشاء التطبيقات وتعديلها بسهولة ، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على المطورين المتخصصين. ونتيجة لذلك ، تعمل الأنظمة الأساسية ذات الشفرة الصفرية على تسريع تطوير التطبيقات وتقليل الديون الفنية وتعزيز التعاون متعدد الوظائف.

يعد AppMaster.io أحد الأمثلة على النظام الأساسي القوي الذي لا يحتوي على رمز صفري ، والذي يوفر مجموعة واسعة من الأدوات المتكاملة ، مما يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية بسهولة. باستخدام AppMaster.io ، يمكن للعملاء تصميم نماذج البيانات بشكل مرئي وإنشاء عمليات الأعمال باستخدام مصمم BP المرئي وإنشاء endpoints REST API و WSS. يتيح هذا النهج التطوير السريع للتطبيقات ، ويقلل الديون التقنية من خلال إنشاء تطبيقات دائمًا من البداية ، ويبسط التعاون بين أعضاء الفريق.

ما هو التطوير السريع؟

Agile Development هي مجموعة من المبادئ والممارسات التي تعطي الأولوية للمرونة والتعاون والتطوير المتكرر في مشاريع تطوير البرمجيات . إنه نهج يعزز التخطيط التكيفي والتحسين المستمر وتقديم قيمة للعملاء في دورات تطوير أقصر تُعرف باسم سباقات السرعة.

تؤكد Agile Development على الاتصال والتعاون المتكرر بين الفرق متعددة الوظائف ، مما يمكنها من الاستجابة للمتطلبات المتغيرة وتعليقات العملاء بشكل أكثر فعالية. يتيح هذا النهج التكراري والمتزايد مزيدًا من المرونة والقدرة على التكيف في إدارة المشاريع المعقدة ، مما يؤدي في النهاية إلى تسليم أسرع وتحسين الجودة وزيادة رضا العملاء.

الفوائد الرئيسية لمنصات الرمز الصفري في التطوير السريع

في مجال تطوير البرمجيات ، يتم تبني المنهجيات الرشيقة على نطاق واسع لأنها تعطي الأولوية للمرونة والقدرة على التكيف والتعاون. يمكن للمنصات ذات الكود الصفري أن تغير قواعد اللعبة لفرق التطوير السريع ، حيث تمنحهم المزايا التالية:

تطوير أسرع للتطبيقات: تتيح الأنظمة الأساسية No-code للمستخدمين إنشاء التطبيقات وتعديلها في جزء بسيط من الوقت المطلوب لأساليب التطوير التقليدية ، وذلك بفضل القوالب المُعدة مسبقًا ومكونات واجهة المستخدم وإنشاء التعليمات البرمجية تلقائيًا.

تتيح الأنظمة الأساسية للمستخدمين إنشاء التطبيقات وتعديلها في جزء بسيط من الوقت المطلوب لأساليب التطوير التقليدية ، وذلك بفضل القوالب المُعدة مسبقًا ومكونات واجهة المستخدم وإنشاء التعليمات البرمجية تلقائيًا. الدين التقني المحدود: نظرًا لأن الأنظمة الأساسية ذات الشفرة الصفرية تنشئ الكود تلقائيًا وتقوم بتحديث التطبيقات مع كل تغيير في المتطلبات ، فإنها تحافظ على تحديث التطبيقات ، وبالتالي تقليل الديون التقنية.

نظرًا لأن الأنظمة الأساسية ذات الشفرة الصفرية تنشئ الكود تلقائيًا وتقوم بتحديث التطبيقات مع كل تغيير في المتطلبات ، فإنها تحافظ على تحديث التطبيقات ، وبالتالي تقليل الديون التقنية. تحسين التعاون: من خلال الواجهات سهلة الاستخدام والأدوات البديهية ، تسمح الأنظمة الأساسية no-code لأعضاء الفريق من خلفيات متنوعة بالمساهمة في عملية التطوير ، وبالتالي تعزيز التعاون ومواءمة البرامج مع أهداف العمل.

من خلال الواجهات سهلة الاستخدام والأدوات البديهية ، تسمح الأنظمة الأساسية لأعضاء الفريق من خلفيات متنوعة بالمساهمة في عملية التطوير ، وبالتالي تعزيز التعاون ومواءمة البرامج مع أهداف العمل. تمكين المستخدمين غير التقنيين: توفر الأنظمة الأساسية ذات الشفرات الصفرية نقطة دخول يمكن الوصول إليها في تطوير البرامج للمستخدمين غير التقنيين من رجال الأعمال ، مما يسمح لهم بالمشاركة بنشاط في إنشاء التطبيقات وتعديلها.

توفر الأنظمة الأساسية ذات الشفرات الصفرية نقطة دخول يمكن الوصول إليها في تطوير البرامج للمستخدمين غير التقنيين من رجال الأعمال ، مما يسمح لهم بالمشاركة بنشاط في إنشاء التطبيقات وتعديلها. النماذج الأولية السريعة: يعمل التصميم المرئي ومكونات السحب والإفلات التي توفرها هذه الأنظمة الأساسية على تسهيل الإنشاء السريع للنماذج الأولية الوظيفية ، مما يتيح للفرق التحقق من صحة الأفكار وتحسين التطبيقات بشكل متكرر.

كيف تُمكِّن الأنظمة الأساسية ذات الرمز الصفري النماذج الأولية السريعة

تعد النماذج الأولية السريعة جانبًا مهمًا من جوانب التطوير السريع ، مما يسمح للفرق ببناء إصدارات وظيفية بسرعة من التطبيقات للتحقق من صحة الأفكار وجمع تعليقات المستخدمين. تعمل منصات الكود الصفري على تبسيط عملية النمذجة من خلال تقديم العديد من الميزات الرئيسية:

المصممون المرئيون والقوالب المبنية مسبقًا: توفر الأنظمة الأساسية بدون تعليمات برمجية مكتبة من القوالب المبنية مسبقًا ومكونات واجهة المستخدم والمصممين المرئيين ، مما يتيح للمستخدمين إنشاء نماذج أولية للعمل ببساطة عن طريق سحب العناصر وإفلاتها على لوحة الرسم. هذه العملية تلغي الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية يدويًا لكل ميزة تطبيق.

توفر الأنظمة الأساسية بدون تعليمات برمجية مكتبة من القوالب المبنية مسبقًا ومكونات واجهة المستخدم والمصممين المرئيين ، مما يتيح للمستخدمين إنشاء نماذج أولية للعمل ببساطة عن طريق سحب العناصر وإفلاتها على لوحة الرسم. هذه العملية تلغي الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية يدويًا لكل ميزة تطبيق. إنشاء الكود الآلي: بعد إنشاء مخطط تطبيق باستخدام الأدوات المرئية التي يوفرها النظام الأساسي ، تهتم أدوات الكود الصفري ، مثل AppMaster .io ، بإنشاء كود المصدر للتطبيقات ، وتجميعها ، وتشغيل الاختبارات ، ونشرها على السحابة. تعمل هذه الميزة على تقليل الوقت اللازم لتطوير النموذج الأولي بشكل كبير وتضمن إنشاء التطبيقات بشكل صحيح.

بعد إنشاء مخطط تطبيق باستخدام الأدوات المرئية التي يوفرها النظام الأساسي ، تهتم أدوات الكود الصفري ، مثل .io ، بإنشاء كود المصدر للتطبيقات ، وتجميعها ، وتشغيل الاختبارات ، ونشرها على السحابة. تعمل هذه الميزة على تقليل الوقت اللازم لتطوير النموذج الأولي بشكل كبير وتضمن إنشاء التطبيقات بشكل صحيح. سهولة التكرار: تسهل الأنظمة الأساسية ذات الكود الصفري التكرار السريع حيث يمكن للمستخدمين ببساطة تحديث مخططات تطبيقاتهم بميزات أو تغييرات جديدة ، ويقوم النظام الأساسي تلقائيًا بإعادة إنشاء التطبيقات من البداية. تساعد هذه العملية في التحقق من صحة الأفكار بسرعة ودمج الملاحظات في التطبيق.

تسهل الأنظمة الأساسية ذات الكود الصفري التكرار السريع حيث يمكن للمستخدمين ببساطة تحديث مخططات تطبيقاتهم بميزات أو تغييرات جديدة ، ويقوم النظام الأساسي تلقائيًا بإعادة إنشاء التطبيقات من البداية. تساعد هذه العملية في التحقق من صحة الأفكار بسرعة ودمج الملاحظات في التطبيق. التكامل مع خدمات الجهات الخارجية: تقدم العديد من الأنظمة الأساسية ذات الشفرة الصفرية دعمًا مضمنًا لتكامل خدمات الجهات الخارجية ، مثل CRMs و APIs وبوابات الدفع. تساعد هذه الوظيفة المطورين على دمج الميزات الأساسية بسرعة في النماذج الأولية دون الحاجة إلى كتابة عمليات تكامل مخصصة.

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يتيح دمج النماذج الأولية السريعة في عملية التطوير السريع للفرق التحقق من صحة الأفكار بسرعة واستكشاف خيارات تصميم متعددة والتكيف مع المتطلبات المتغيرة بسهولة. باستخدام الأنظمة الأساسية ذات الشفرة الصفرية ، يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج أولية وتحسينها في جزء بسيط من الوقت الذي تتطلبه أساليب التطوير التقليدية ، مما يسمح بتنفيذ مشروع أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

تخفيض الديون الفنية وتعزيز التعاون

تلعب منصات الكود الصفري دورًا مهمًا في تقليل الديون التقنية المرتبطة تقليديًا بتطوير البرامج. يشير الدين الفني إلى العواقب طويلة الأجل المترتبة على اتخاذ طرق مختصرة أو اتخاذ قرارات دون المستوى الأمثل أثناء عملية التطوير ، مما قد يؤدي إلى بذل جهد إضافي وتكلفة ووقت إضافي في إصلاح المشكلات أو تحديث التعليمات البرمجية القديمة.

باستخدام منصة ذات رمز صفري ، يتم التعامل مع الكثير من كود الغراء ، والشفرة المعيارية ، والمهام المتكررة الأخرى تلقائيًا ، مما يقلل من مخاطر الخطأ البشري ويضمن بقاء الكود هزيلًا وفعالًا وحديثًا. عندما يكون هناك تغيير في المتطلبات أو التحديثات في التصميم الأصلي ، يمكن للأنظمة الأساسية ذات الرمز الصفري إعادة إنشاء التطبيق بالكامل ببضع نقرات ، مما يلغي الحاجة إلى التحديثات اليدوية والعمل الأساسي.

علاوة على ذلك ، تعمل المنصات ذات الشفرة الصفرية كعوامل تمكين قوية للتعاون بين أعضاء الفريق ، بما في ذلك المطورين ومحللي الأعمال وأصحاب المصلحة. نظرًا لأن هذه الأنظمة الأساسية توفر واجهة مرئية drag-and-drop ، فإنها تتيح للفرق متعددة الوظائف العمل معًا بكفاءة. يمكن للمطورين التركيز على مهام أكثر تعقيدًا وذات قيمة مضافة ، بينما يمكن لأعضاء الفريق غير التقنيين المساهمة في عملية التطوير من خلال إنشاء وتحديث المكونات باستخدام واجهة سهلة الاستخدام توفرها الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية الصفرية. غالبًا ما يُترجم هذا التعاون المحسّن إلى دورات تطوير أسرع وتقديرات أكثر دقة وعمليات تكرارية أكثر سلاسة.

تمكين المستخدمين غير التقنيين

من بين أهم مزايا الأنظمة الأساسية ذات الشفرة الصفرية قدرتها على إشراك المستخدمين غير التقنيين في عملية تطوير البرمجيات. من خلال تقديم واجهة مرئية بديهية مع وظيفة drag-and-drop ، تتيح هذه الأنظمة الأساسية لغير المطورين إنشاء تطبيقات البرامج وتخصيصها وإدارتها دون الحاجة إلى أي معرفة برمجية.

يساعد إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات على سد الفجوة بين فرق الأعمال والتكنولوجيا ، ومواءمة أهدافهم وتعزيز الاتصالات المحسنة. يمكن للمستخدمين غير التقنيين ، مثل مديري المنتجات ومحللي الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرين ، المشاركة بنشاط في دورة حياة التطوير ، وتوفير مدخلات قيمة وتسريع تسليم حلول البرامج المصممة لاحتياجات المنظمة.

علاوة على ذلك ، من خلال تمكين المستخدمين غير التقنيين من المساهمة في عملية التنمية ، يمكن للمنظمات تقليل اعتمادها على موارد التنمية المرهقة. يتيح ذلك للمطورين التركيز على المهام الأكثر تعقيدًا وذات القيمة العالية بدلاً من الانغماس في العمل الشاق أو المتكرر.

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اختيار النظام الأساسي المناسب للرمز الصفري لاحتياجات التطوير السريع لديك

يعد اختيار النظام الأساسي الصحيح ذي الرمز الصفري لعملية التطوير السريع قرارًا حاسمًا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على نجاح مشاريعك. مع وجود العديد من المنصات المتاحة في السوق ، من الضروري مراعاة العوامل المختلفة قبل الاختيار. فيما يلي بعض الجوانب الأساسية التي يجب البحث عنها في النظام الأساسي ذي الرمز الصفري والذي من شأنه تسهيل عملية تطوير أكثر مرونة:

سهولة الاستخدام والتخصيص

الهدف الأساسي من اعتماد منصة ذات رمز صفري هو تبسيط عملية التطوير. لذلك ، تأكد من أن النظام الأساسي الذي اخترته سهل الاستخدام للمطورين والمستخدمين غير التقنيين على حد سواء. يجب أن تكون الواجهات سهلة الاستخدام وإمكانيات drag-and-drop وأدوات التصميم سهلة الاستخدام جزءًا لا يتجزأ من النظام الأساسي. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يوفر درجة عالية من قابلية التخصيص ، مما يسمح لك بتخصيص مكونات واجهة المستخدم ، وكتابة نصوص برمجية مخصصة ، وبناء تدفقات عمل معقدة لتلائم المتطلبات الفريدة لمشروعك.

قدرات التكامل

غالبًا ما تتضمن عمليات التطوير الرشيقة استخدام أنظمة وواجهات برمجة تطبيقات متعددة. اختر نظامًا أساسيًا بدون رمز يوفر تكاملاً سلسًا مع الأدوات التي يستخدمها فريقك بالفعل. يجب أن يكون النظام الأساسي قادرًا على الاتصال والتواصل بسهولة مع قواعد البيانات وأنظمة CRM و ERP وواجهات برمجة تطبيقات الطرف الثالث. ستعمل المنصة التي تدعم مجموعة متنوعة من الموصلات ونقاط التكامل مسبقة الصنع على تسهيل التعاون وتبادل البيانات بين الأنظمة المختلفة.

قابلية التوسع

قد تزداد تعقيد مشاريعك التنموية بمرور الوقت ، ويجب أن تكون منصة الكود الصفري قادرة على التعامل مع هذا النمو. قم بتقييم قابلية تطوير النظام الأساسي من خلال النظر في قدرته على استيعاب الأعداد المتزايدة من المستخدمين وتخزين البيانات ومعالجة الطلبات. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على النظام الأساسي إدارة مشاريع متعددة بكفاءة في وقت واحد دون أي مشاكل في الأداء ، مما يضمن بقاءها أداة لا غنى عنها حتى مع توسع مؤسستك ومشاريعك.

دعم المنصة

ستلبي منصة الكود الصفري المثالية العديد من المنصات مثل تطبيقات الويب والجوال والخلفية. يتيح الحل الشامل مثل AppMaster.io للمستخدمين إنشاء تطبيقات بنماذج بيانات مصممة بصريًا ومنطق الأعمال و REST API endpoints WSS ، من بين ميزات أخرى. النظام الأساسي الذي يمكنه إنشاء تطبيقات الويب والجوّال والخلفية من قاعدة برمجية واحدة يقلل بشكل كبير من وقت التطوير وجهوده.

دعم الجودة والمجتمع النشط

يعد المجتمع النشط ونظام الدعم القوي جزءًا لا يتجزأ من نجاح أي أداة برمجية. اختر نظامًا أساسيًا بدون رمز مدعوم من المجتمع حيث يمكنك العثور على الموارد والبرامج التعليمية وأدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يقدم موفر النظام الأساسي دعمًا ممتازًا لضمان الحل السريع لأي مشكلات قد تواجهها.

خطط الاشتراك والتسعير

أخيرًا ، ضع في اعتبارك خطط الاشتراك وخيارات التسعير المتاحة لمنصة الرمز الصفري التي اخترتها. يجب أن تغطي الخطط مجموعة واسعة من الاحتياجات ، من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات ، وأن تقدم الميزات المطلوبة بتكلفة معقولة. على سبيل المثال ، يقدم AppMaster.io ستة أنواع من الاشتراكات ، تتراوح من خطة التعلم والاستكشاف المجانية إلى حلول المؤسسات المخصصة ، والتي تلبي متطلبات وميزانيات المشاريع المختلفة.

من خلال تقييم هذه العوامل بعناية واختيار نظام أساسي بدون رمز يتماشى مع أهداف التطوير الرشيقة ، يمكنك إنشاء تطبيقات قوية ونشرها بسرعة وكفاءة. يمكن أن يؤدي اعتماد نظام أساسي شامل بدون رمز مثل AppMaster.io إلى زيادة تعزيز فوائد التطوير السريع من خلال تمكين فريقك من إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وغنية بالميزات بأقل قدر من الديون التقنية.