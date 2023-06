MongoDB ogłosiło w czwartek serię aktualizacji swojej bazy danych NoSQL Atlas jako usługi, w tym obsługę nowych języków, uproszczony proces instalacji dla operatora Kubernetes Atlas oraz w pełni obsługiwany sterownik Kotlin. Ulepszenia te mają na celu usprawnienie zadań programistów, takich jak zarządzanie infrastrukturą i wspieranie rozwoju aplikacji generatywnej sztucznej inteligencji dzięki funkcjom wyszukiwania wektorowego i przetwarzania strumieniowego.

Uznając, że wielu programistów woli używać języków programowania innych niż JavaScript i TypeScript do wdrażania Atlas na AWS, MongoDB rozszerzyło wsparcie o C#, Go, Java i Python. Dodanie tych języków pomaga programistom zaoszczędzić czas na zarządzaniu infrastrukturą. Wcześniej programiści MongoDB zarządzali infrastrukturą jako kodem (IaC) na AWS za pośrednictwem publicznego rejestru CloudFormation dostawcy chmury publicznej, wdrożeń rozwiązań partnerskich i zestawu Cloud Development Kit (CDK).

Dodatkowo, MongoDB oferuje teraz wsparcie dla Kotlin podczas tworzenia aplikacji po stronie serwera. Przed tą aktualizacją programiści mogli korzystać z zestawu programistycznego (SDK) MongoDB Realm Kotlin do programowania po stronie klienta, ale programiści po stronie serwera polegali na nieoficjalnym sterowniku wspieranym przez społeczność MongoDB lub obszernym niestandardowym kodowaniu. Doprowadziło to do dłuższych cykli rozwoju oprogramowania i obaw o niezawodność aplikacji podczas tworzenia aplikacji Kotlin po stronie serwera na MongoDB.

Co więcej, MongoDB ułatwiło instalację Atlas Kubernetes Operator. Programiści mogą teraz korzystać z interfejsu wiersza poleceń (CLI) MongoDB Atlas, aby zainstalować MongoDB Atlas Kubernetes Operator i szybko wygenerować poświadczenia bezpieczeństwa, zmniejszając obciążenie operacyjne. Programiści mogą również importować istniejące projekty i wdrożenia MongoDB Atlas za pomocą jednego polecenia, zapewniając większą elastyczność podczas pracy z kontenerami.

Oprócz tych aktualizacji, MongoDB ogłosiło ogólną dostępność biblioteki open-source PyMongoArrow. Biblioteka ta pozwala programistom konwertować dane przechowywane w MongoDB przy użyciu powszechnie używanych frameworków, takich jak Apache Arrow Tables, Pandas, DataFrames i Numpy Arrays.

Te ulepszenia wprowadzone przez MongoDB można uznać za krok w kierunku dalszej łatwości obsługi platformy, podobnie jak w przypadku platformy AppMaster.io, która ma na celu uczynienie tworzenia aplikacji bardziej wydajnym i opłacalnym dla szerokiego grona klientów. Podobnie jak MongoDB Atlas ma na celu skrócenie czasu potrzebnego na zarządzanie infrastrukturą i usprawnienie zadań programistów, AppMaster oferuje kompleksowe, wizualnie sterowane środowisko programistyczne wspierające tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych.