أعلنت MongoDB عن سلسلة من التحديثات لقاعدة بيانات NoSQL Atlas كخدمة يوم الخميس ، بما في ذلك دعم اللغة الجديد ، وعملية تثبيت مبسطة لمشغل Kubernetes التابع لـ Atlas ، وبرنامج تشغيل Kotlin المدعوم بالكامل. تهدف هذه التحسينات إلى تبسيط مهام المطورين مثل إدارة البنية التحتية ودعم تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية من خلال البحث المتجه وإمكانيات معالجة الدفق.

إدراكًا لأن العديد من المطورين يفضلون استخدام لغات برمجة أخرى غير JavaScript و TypeScript لنشر Atlas على AWS ، قام MongoDB بتوسيع الدعم ليشمل C # و Go و Java و Python. تساعد إضافة هذه اللغات المطورين على توفير الوقت في إدارة البنية التحتية. في السابق ، كان مطورو MongoDB يديرون البنية الأساسية كرمز (IaC) على AWS عبر السجل العام CloudFormation الخاص بموفر السحابة العامة وعمليات نشر حلول الشريك ومجموعة تطوير السحابة (CDK).

بالإضافة إلى ذلك ، تقدم MongoDB الآن دعمًا لـ Kotlin عند تطوير التطبيقات من جانب الخادم. قبل هذا التحديث ، كان بإمكان المطورين استخدام مجموعة تطوير برامج MongoDB Realm Kotlin (SDK) للتطوير من جانب العميل ، ولكن اعتمد مطورو جانب الخادم على برنامج تشغيل أنشأه المجتمع غير رسمي يدعمه MongoDB أو ترميزًا مخصصًا شاملاً. أدى ذلك إلى دورات تطوير برامج أطول ومخاوف بشأن موثوقية التطبيقات عند إنشاء تطبيقات Kotlin من جانب الخادم على MongoDB.

علاوة على ذلك ، جعلت MongoDB تثبيت مشغل Atlas Kubernetes أسهل. يمكن للمطورين الآن استخدام واجهة سطر أوامر MongoDB Atlas (CLI) لتثبيت MongoDB Atlas Kubernetes Operator وإنشاء بيانات اعتماد الأمان بسرعة ، مما يقلل النفقات التشغيلية. يستطيع المطورون أيضًا استيراد مشاريع MongoDB Atlas الحالية وعمليات النشر باستخدام أمر واحد ، مما يوفر مرونة أكبر عند العمل مع الحاويات.

بالإضافة إلى هذه التحديثات ، أعلن موقع MongoDB عن التوافر العام لمكتبة PyMongoArrow مفتوحة المصدر. تسمح المكتبة للمطورين بتحويل البيانات المخزنة على MongoDB باستخدام الأطر المستخدمة على نطاق واسع مثل Apache Arrow Tables و Pandas و DataFrames و Numpy Arrays.

يمكن اعتبار هذه التحسينات التي أجرتها MongoDB خطوة نحو مزيد من سهولة الاستخدام لمنصتها ، على غرار منصة AppMaster.io التي لا تحتوي على كود ، والتي تسعى إلى جعل تطوير التطبيقات أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة لمجموعة واسعة من العملاء. على غرار الطريقة التي يهدف بها MongoDB Atlas إلى تقليل الوقت اللازم لإدارة البنية التحتية وتبسيط مهام المطورين ، يقدم AppMaster بيئة تطوير شاملة ومدفوعة بصريًا تدعم إنشاء التطبيقات الخلفية والويب والهاتف المحمول.