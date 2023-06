MongoDB a annoncé jeudi une série de mises à jour de sa base de données NoSQL Atlas en tant que service, notamment la prise en charge de nouvelles langues, un processus d'installation simplifié pour l'opérateur Kubernetes d'Atlas et un pilote Kotlin entièrement pris en charge. Ces améliorations visent à rationaliser les tâches des développeurs telles que la gestion de l'infrastructure et à soutenir le développement d'applications d'IA générative avec des capacités de recherche vectorielle et de traitement des flux.

Reconnaissant que de nombreux développeurs préfèrent utiliser des langages de programmation autres que JavaScript et TypeScript pour déployer Atlas sur AWS, MongoDB a élargi la prise en charge pour inclure C#, Go, Java et Python. L'ajout de ces langages permet aux développeurs de gagner du temps dans la gestion de l'infrastructure. Auparavant, les développeurs MongoDB géraient l'infrastructure en tant que code (IaC) sur AWS via le registre public CloudFormation du fournisseur de cloud public, les déploiements de solutions partenaires et son kit de développement cloud (CDK).

En outre, MongoDB prend désormais en charge Kotlin pour le développement d'applications côté serveur. Avant cette mise à jour, les développeurs pouvaient utiliser le kit de développement logiciel (SDK) MongoDB Realm Kotlin pour le développement côté client, mais les développeurs côté serveur dépendaient d'un pilote non officiel créé par la communauté et pris en charge par MongoDB ou d'un codage personnalisé important. Cela a entraîné des cycles de développement de logiciels plus longs et des problèmes de fiabilité des applications lors de la création d'applications Kotlin côté serveur sur MongoDB.

En outre, MongoDB a facilité l'installation de l'opérateur Atlas Kubernetes. Les développeurs peuvent désormais utiliser l'interface de ligne de commande (CLI) de MongoDB Atlas pour installer MongoDB Atlas Kubernetes Operator et générer rapidement des informations d'identification de sécurité, réduisant ainsi les frais généraux opérationnels. Les développeurs sont également en mesure d'importer des projets et des déploiements MongoDB Atlas existants à l'aide d'une seule commande, ce qui offre une plus grande agilité lorsqu'ils travaillent avec des conteneurs.

En plus de ces mises à jour, MongoDB a annoncé la disponibilité générale de la bibliothèque open-source PyMongoArrow. Cette bibliothèque permet aux développeurs de convertir les données stockées sur MongoDB à l'aide de frameworks largement utilisés tels que Apache Arrow Tables, Pandas, DataFrames et Numpy Arrays.

