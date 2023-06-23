MongoDB周四宣布对其NoSQL Atlas数据库即服务进行一系列更新，包括新的语言支持，Atlas的Kubernetes运营商的简化安装过程，以及完全支持的Kotlin驱动程序。这些增强功能旨在简化开发人员的任务，如基础设施管理，并通过矢量搜索和流处理能力支持生成性人工智能应用开发。

认识到许多开发人员喜欢使用JavaScript和TypeScript以外的编程语言在AWS上部署Atlas，MongoDB已将支持范围扩大到C#、Go、Java和Python。这些语言的增加有助于开发人员节省管理基础设施的时间。此前，MongoDB开发者通过公共云提供商的CloudFormation公共注册表、合作伙伴解决方案部署及其云开发工具包（CDK）在AWS上管理基础设施即代码（IaC）。

此外，MongoDB现在在开发服务器端应用程序时提供对Kotlin的支持。在这次更新之前，开发者可以使用MongoDB Realm Kotlin软件开发工具包（SDK）进行客户端开发，但服务器端开发者则依赖于非官方的MongoDB支持的社区创建的驱动程序或大量的自定义编码。这导致了在MongoDB上构建服务器端Kotlin应用程序时，软件开发周期较长，应用程序的可靠性也令人担忧。

此外，MongoDB使安装Atlas Kubernetes运营商变得更加容易。开发人员现在可以使用MongoDB Atlas命令行界面（CLI）来安装MongoDB Atlas Kubernetes Operator，并快速生成安全凭证，减少操作开销。开发人员还可以通过一个命令导入现有的MongoDB Atlas项目和部署，在使用容器时提供更大的敏捷性。

除了这些更新之外，MongoDB还宣布了开源的PyMongoArrow库的普遍可用性。该库允许开发者使用广泛使用的框架，如Apache Arrow Tables、Pandas、DataFrames和Numpy Arrays，转换存储在MongoDB上的数据。

MongoDB所做的这些改进可以被认为是其平台进一步方便用户的一步，类似于AppMaster.io'的无代码平台，其目的是让广大客户的应用开发更加高效和经济。与MongoDB Atlas旨在减少管理基础设施和简化开发人员任务所需的时间类似，AppMaster 提供了一个全面的、视觉驱动的开发环境，支持后端、网络和移动应用程序的创建。