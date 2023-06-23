MongoDB Perşembe günü hizmet olarak NoSQL Atlas veritabanında yeni dil desteği, Atlas'ın Kubernetes Operatörü için basitleştirilmiş bir kurulum süreci ve tamamen desteklenen bir Kotlin sürücüsü dahil olmak üzere bir dizi güncelleme duyurdu. Bu iyileştirmeler, altyapı yönetimi gibi geliştirici görevlerini kolaylaştırmayı ve vektör arama ve akış işleme yetenekleriyle üretken AI uygulama geliştirmeyi desteklemeyi amaçlar.

Pek çok geliştiricinin Atlas'ı AWS'ye dağıtmak için JavaScript ve TypeScript dışındaki programlama dillerini kullanmayı tercih ettiğini fark eden MongoDB, desteği C#, Go, Java ve Python'u içerecek şekilde genişletti. Bu dillerin eklenmesi, geliştiricilerin altyapı yönetiminde zaman kazanmalarına yardımcı olur. Daha önce MongoDB geliştiricileri, genel bulut sağlayıcısının CloudFormation Genel Kaydı, İş Ortağı Çözümü Dağıtımları ve Bulut Geliştirme Kiti (CDK) aracılığıyla AWS'de kod olarak altyapıyı (IaC) yönetiyordu.

Ek olarak, MongoDB artık sunucu tarafı uygulamaları geliştirirken Kotlin desteği sunuyor. Bu güncellemeden önce geliştiriciler, istemci tarafı geliştirme için MongoDB Realm Kotlin yazılım geliştirme kitini (SDK) kullanabilirdi, ancak sunucu tarafı geliştiriciler, resmi olmayan MongoDB destekli topluluk tarafından oluşturulmuş bir sürücüye veya kapsamlı özel kodlamaya güveniyordu. Bu, MongoDB üzerinde sunucu tarafı Kotlin uygulamaları oluştururken daha uzun yazılım geliştirme döngülerine ve uygulama güvenilirliği endişelerine yol açtı.

Ayrıca MongoDB, Atlas Kubernetes Operatörünün kurulumunu kolaylaştırdı. Geliştiriciler artık MongoDB Atlas Kubernetes Operatörünü yüklemek ve güvenlik kimlik bilgilerini hızlı bir şekilde oluşturmak için MongoDB Atlas komut satırı arabirimini (CLI) kullanabilir ve böylece operasyonel ek yükü azaltabilir. Geliştiriciler ayrıca mevcut MongoDB Atlas projelerini ve dağıtımlarını tek bir komutla içe aktarabilir ve kapsayıcılarla çalışırken daha fazla çeviklik sağlar.

Bu güncellemelere ek olarak MongoDB, açık kaynaklı PyMongoArrow kitaplığının genel kullanılabilirliğini duyurdu. Kitaplık, geliştiricilerin Apache Arrow Tables, Pandas, DataFrames ve Numpy Arrays gibi yaygın olarak kullanılan çerçeveleri kullanarak MongoDB'de depolanan verileri dönüştürmesine olanak tanır.

MongoDB tarafından yapılan bu iyileştirmeler, uygulama geliştirmeyi geniş bir müşteri yelpazesi için daha verimli ve uygun maliyetli hale getirmeyi amaçlayan AppMaster.io'nun kodsuz platformuna benzer şekilde, platformunun daha fazla kullanıcı dostu olmasına yönelik bir adım olarak kabul edilebilir. MongoDB Atlas'ın altyapıyı yönetmek ve geliştirici görevlerini kolaylaştırmak için gereken süreyi azaltmayı amaçlamasına benzer şekilde AppMaster, arka uç, web ve mobil uygulama oluşturmayı destekleyen kapsamlı, görsel odaklı bir geliştirme ortamı sunar.