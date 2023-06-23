В четверг MongoDB объявила о ряде обновлений своей базы данных NoSQL Atlas как услуги, включая поддержку новых языков, упрощенный процесс установки для оператора Kubernetes Atlas и полностью поддерживаемый драйвер Kotlin. Эти усовершенствования направлены на оптимизацию задач разработчиков, таких как управление инфраструктурой, и поддержку разработки приложений генеративного искусственного интеллекта с помощью возможностей векторного поиска и потоковой обработки.

Признавая, что многие разработчики предпочитают использовать другие языки программирования, кроме JavaScript и TypeScript, для развертывания Atlas на AWS, MongoDB расширила поддержку, добавив C#, Go, Java и Python. Добавление этих языков помогает разработчикам сэкономить время на управление инфраструктурой. Ранее разработчики MongoDB управляли инфраструктурой как кодом (IaC) на AWS с помощью публичного реестра CloudFormation, развертывания партнерских решений и своего комплекта Cloud Development Kit (CDK).

Кроме того, MongoDB теперь предлагает поддержку Kotlin при разработке приложений на стороне сервера. До этого обновления разработчики могли использовать комплект разработки программного обеспечения (SDK) MongoDB Realm Kotlin для разработки клиентских приложений, но разработчики серверных приложений полагались на неофициальный драйвер, созданный сообществом и поддерживаемый MongoDB, или на обширный собственный код. Это привело к увеличению цикла разработки программного обеспечения и возникновению проблем с надежностью приложений при создании серверных Kotlin-приложений на MongoDB.

Кроме того, MongoDB упростила установку оператора Atlas Kubernetes. Теперь разработчики могут использовать интерфейс командной строки (CLI) MongoDB Atlas для установки MongoDB Atlas Kubernetes Operator и быстрой генерации учетных данных безопасности, что снижает операционные накладные расходы. Разработчики также могут импортировать существующие проекты и развертывания MongoDB Atlas с помощью одной команды, что обеспечивает большую гибкость при работе с контейнерами.

В дополнение к этим обновлениям MongoDB объявила об общей доступности библиотеки с открытым исходным кодом PyMongoArrow. Библиотека позволяет разработчикам преобразовывать данные, хранящиеся в MongoDB, с помощью широко используемых фреймворков, таких как Apache Arrow Tables, Pandas, DataFrames и Numpy Arrays.

Эти усовершенствования MongoDB можно рассматривать как шаг к дальнейшему повышению удобства использования платформы, подобно no-code платформе AppMaster.io, которая стремится сделать разработку приложений более эффективной и экономически выгодной для широкого круга пользователей. Подобно тому, как MongoDB Atlas стремится сократить время, необходимое для управления инфраструктурой, и упростить задачи разработчиков, AppMaster предлагает комплексную, визуально управляемую среду разработки, поддерживающую создание бэкэнд-, веб- и мобильных приложений.