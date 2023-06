O MongoDB anunciou uma série de atualizações para seu banco de dados como serviço NoSQL Atlas na quinta-feira, incluindo suporte a novos idiomas, um processo de instalação simplificado para o Operador Kubernetes do Atlas e um driver Kotlin totalmente compatível. Essas melhorias visam simplificar as tarefas do desenvolvedor, como gerenciamento de infraestrutura e suporte ao desenvolvimento de aplicativos de IA generativa com pesquisa vetorial e recursos de processamento de fluxo.

Reconhecendo que muitos desenvolvedores preferem usar linguagens de programação diferentes de JavaScript e TypeScript para implantar o Atlas na AWS, o MongoDB expandiu o suporte para incluir C#, Go, Java e Python. A adição dessas linguagens ajuda os desenvolvedores a economizar tempo no gerenciamento da infraestrutura. Anteriormente, os desenvolvedores do MongoDB gerenciavam a infraestrutura como código (IaC) no AWS por meio do CloudFormation Public Registry do provedor de nuvem pública, Partner Solution Deployments e seu Cloud Development Kit (CDK).

Além disso, o MongoDB agora oferece suporte para Kotlin ao desenvolver aplicativos do lado do servidor. Antes dessa atualização, os desenvolvedores podiam usar o kit de desenvolvimento de software (SDK) MongoDB Realm Kotlin para o desenvolvimento do lado do cliente, mas os desenvolvedores do lado do servidor dependiam de um driver não oficial criado pela comunidade com suporte ao MongoDB ou de uma extensa codificação personalizada. Isso levou a ciclos de desenvolvimento de software mais longos e preocupações com a confiabilidade do aplicativo ao criar aplicativos Kotlin do lado do servidor no MongoDB.

Além disso, o MongoDB facilitou a instalação do Atlas Kubernetes Operator. Os desenvolvedores agora podem usar a interface de linha de comando (CLI) do MongoDB Atlas para instalar o MongoDB Atlas Kubernetes Operator e gerar credenciais de segurança rapidamente, reduzindo a sobrecarga operacional. Os desenvolvedores também podem importar projetos e implantações existentes do MongoDB Atlas com um único comando, proporcionando maior agilidade ao trabalhar com contêineres.

Além dessas atualizações, o MongoDB anunciou a disponibilidade geral da biblioteca de código aberto PyMongoArrow. A biblioteca permite que os desenvolvedores convertam dados armazenados no MongoDB usando frameworks amplamente utilizados, como Apache Arrow Tables, Pandas, DataFrames e Numpy Arrays.

Estas melhorias introduzidas pelo MongoDB podem ser consideradas um passo no sentido de uma maior facilidade de utilização da sua plataforma, à semelhança da plataforma sem código do AppMaster.io, que procura tornar o desenvolvimento de aplicações mais eficiente e rentável para uma vasta gama de clientes. À semelhança da forma como o MongoDB Atlas visa reduzir o tempo necessário para gerir a infraestrutura e simplificar as tarefas dos programadores, o AppMaster oferece um ambiente de desenvolvimento abrangente e visualmente orientado que suporta a criação de aplicações backend, Web e móveis.