MongoDB kondigde donderdag een reeks updates aan voor zijn NoSQL Atlas database-as-a-service, waaronder nieuwe taalondersteuning, een vereenvoudigd installatieproces voor Atlas' Kubernetes Operator en een volledig ondersteunde Kotlin-driver. Deze verbeteringen zijn bedoeld om taken van ontwikkelaars te stroomlijnen, zoals infrastructuurbeheer, en om de ontwikkeling van generatieve AI-toepassingen te ondersteunen met vectorzoeken en mogelijkheden voor streamverwerking.

Omdat veel ontwikkelaars liever andere programmeertalen gebruiken dan JavaScript en TypeScript om Atlas op AWS te implementeren, heeft MongoDB de ondersteuning uitgebreid met C#, Go, Java en Python. De toevoeging van deze talen helpt ontwikkelaars tijd te besparen bij het beheren van de infrastructuur. Voorheen beheerden MongoDB-ontwikkelaars infrastructure-as-code (IaC) op AWS via de CloudFormation Public Registry, Partner Solution Deployments en de Cloud Development Kit (CDK) van de publieke cloudprovider.

Daarnaast biedt MongoDB nu ondersteuning voor Kotlin bij het ontwikkelen van server-side applicaties. Vóór deze update konden ontwikkelaars de MongoDB Realm Kotlin software development kit (SDK) gebruiken voor client-side ontwikkeling, maar ontwikkelaars aan de server-side waren afhankelijk van een onofficiële MongoDB-ondersteunde community-created driver of uitgebreide custom coding. Dit leidde tot langere softwareontwikkelingscycli en problemen met de betrouwbaarheid van toepassingen bij het bouwen van server-side Kotlin-toepassingen op MongoDB.

Bovendien heeft MongoDB de installatie van de Atlas Kubernetes Operator eenvoudiger gemaakt. Ontwikkelaars kunnen nu de MongoDB Atlas command line interface (CLI) gebruiken om de MongoDB Atlas Kubernetes Operator te installeren en snel beveiligingsreferenties te genereren, wat de operationele overhead vermindert. Ontwikkelaars kunnen ook bestaande MongoDB Atlas projecten en implementaties importeren met een enkele opdracht, waardoor ze flexibeler kunnen werken met containers.

Naast deze updates kondigde MongoDB de algemene beschikbaarheid aan van de open-source PyMongoArrow-bibliotheek. Met deze bibliotheek kunnen ontwikkelaars gegevens converteren die zijn opgeslagen op MongoDB met behulp van veelgebruikte frameworks zoals Apache Arrow Tables, Pandas, DataFrames en Numpy Arrays.

Deze verbeteringen van MongoDB kunnen worden beschouwd als een stap in de richting van verdere gebruiksvriendelijkheid van zijn platform, vergelijkbaar met AppMaster.io's no-code platform, dat de ontwikkeling van toepassingen efficiënter en kosteneffectiever wil maken voor een breed scala aan klanten. Net zoals MongoDB Atlas de tijd die nodig is om infrastructuur te beheren wil verminderen en de taken van ontwikkelaars wil stroomlijnen, biedt AppMaster een uitgebreide, visueel gestuurde ontwikkelomgeving die het maken van backend-, web- en mobiele applicaties ondersteunt.