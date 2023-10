W kontekście tworzenia aplikacji na iOS Metal to wysokowydajna, niskopoziomowa platforma graficzna i do obliczeń równoległych dla programistów, która umożliwia im wykorzystanie pełnego potencjału nowoczesnego sprzętu Apple, w tym procesorów graficznych. Zapewnia usprawniony i wydajny interfejs API, umożliwiający programistom niezwykle zbliżenie się do sprzętu GPU. Wprowadzony przez firmę Apple w 2014 r. framework Metal był początkowo przeznaczony dla urządzeń z systemem iOS, ale później rozszerzył jego obsługę na urządzenia macOS, watchOS i tvOS. Przełomowa platforma Metal przynosi korzyści zarówno programistom, jak i użytkownikom końcowym, zapewniając energooszczędne, wysokiej jakości renderowanie grafiki dla gier 2D i 3D, aplikacji wizualizacyjnych i innego oprogramowania wymagającego dużej wydajności.

Metal łączy w sobie możliwości obliczeniowe procesora i procesora graficznego, co jest koncepcją znaną jako przetwarzanie heterogeniczne, co dodatkowo zwiększa wydajność aplikacji. Kluczową zaletą Metalu jest niski narzut, zmniejszający ilość pracy, jaką musi wykonać procesor przed przeniesieniem obciążenia do procesora graficznego. W rezultacie Metal umożliwia wysoce zoptymalizowaną wydajność i responsywność aplikacji na wszystkich platformach Apple, z postępem w renderowaniu, przetwarzaniu i równoległości.

Główny przełom w wydajności Metalu wynika ze skutecznej redukcji kosztów ogólnych sterownika. W tradycyjnych technologiach OpenGL i OpenGL ES duże obciążenie sterownika powoduje powstawanie potencjalnych wąskich gardeł zmniejszających wydajność aplikacji intensywnie korzystających z grafiki. Metal rozwiązuje ten problem bezpośrednio, zapewniając niskobinarny interfejs bezpośrednio pomiędzy kodem programisty a procesorem graficznym. Dzięki tej zoptymalizowanej architekturze Metal zwiększa responsywność aplikacji i umożliwia inteligentną alokację zasobów GPU, maksymalizując w ten sposób operacje oparte na grafice i obliczeniach.

W AppMaster dostrzegamy potencjał Metalu w zapewnianiu wysokiej jakości i wydajnego renderowania grafiki dla aplikacji naszych klientów. Aby w pełni wykorzystać zalety oferowane przez Metal, potężna platforma AppMaster oparta na serwerze, zbudowana na Kotlin i Jetpack Compose dla Androida oraz SwiftUI dla iOS, umożliwia naszym klientom dostarczanie płynnych i wydajnych aplikacji mobilnych. Wykorzystując możliwości Metal, AppMaster może generować oszałamiające wizualnie aplikacje bez utraty wydajności.

Niektóre godne uwagi funkcje Metal, które obsługują tworzenie aplikacji na iOS, obejmują:

1. Ujednolicony język grafiki i cieniowania obliczeniowego: Metal Shading Language (MSL) to oparty na C++ 11 język z jednego źródła, który zapewnia łatwy do zrozumienia i skuteczny sposób pisania shaderów zarówno dla obciążeń graficznych, jak i obliczeniowych. To ujednolicone podejście upraszcza proces programowania i zmniejsza złożoność tworzenia aplikacji o wysokiej wydajności.

2. Wydajna wielowątkowość: API Metalu umożliwia twórcom aplikacji tworzenie wielu buforów poleceń i zarządzanie nimi, które można przesłać do wykonania jako niezależne zadania w kolejce. Ta wydajna wielowątkowość zapewnia maksymalne wykorzystanie procesora graficznego.

3. Renderowanie sterowane przez GPU: Metal umożliwia programistom wdrożenie precyzyjnej kontroli nad zadaniami renderowania. Ta funkcja, znana jako pośrednie bufory poleceń (ICB), pozwala procesorowi graficznemu kontrolować proces renderowania, zmniejszając w ten sposób obciążenie procesora i poprawiając ogólną wydajność aplikacji.

4. Dokładne zarządzanie zasobami: Metal wprowadza nowe podejście zwane stertami zasobów i płotami do zarządzania zasobami pamięci, oferując programistom precyzyjną kontrolę nad alokacją pamięci i zarządzaniem zasobami. Dzięki tym mechanizmom programiści mogą lepiej optymalizować swoje aplikacje pod kątem pamięci i wydajności.

5. Adaptacyjna skalowalna kompresja tekstur (ASTC): ASTC to zaawansowana, oparta na blokach technika kompresji tekstur, która jest bezpłatna i oferuje szeroki zakres opcji jakości i szybkości transmisji. Metal w pełni obsługuje ASTC, co prowadzi do zmniejszonego zużycia pamięci, efektywności energetycznej i lepszej jakości tekstur w aplikacjach.

Rozwój aplikacji Metal umożliwia programistom wykorzystanie pełnej mocy sprzętu Apple i zapewnia optymalne działanie aplikacji na różnych platformach Apple. Włączając Metal do platformy no-code AppMaster, dajemy naszym klientom możliwość tworzenia atrakcyjnych wizualnie, szybkich i najwyższej jakości aplikacji. Powstałe w ten sposób aplikacje są nie tylko bardziej wciągające, ale także wysoce niezawodne i gotowe do sprostania wymaganiom dotyczącym wysokiej wydajności i dużym obciążeniom, często spotykanym w zastosowaniach korporacyjnych lub wymagających dużego obciążenia.

Dzięki unikalnie zaprojektowanej platformie AppMaster i solidnym możliwościom Metal programiści mogą tworzyć aplikacje, które łączą wydajność obu platform i ostatecznie poprawiają ogólne doświadczenie tworzenia aplikacji, płynnie zmierzając w stronę szybszej, bardziej opłacalnej i wydajnej przyszłości tworzenia oprogramowania .