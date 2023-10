Klip aplikacji

W kontekście tworzenia aplikacji na iOS „Aplikacja” to stosunkowo nowa, innowacyjna i lekka funkcja wprowadzona przez firmę Apple Inc. wraz z wprowadzeniem systemu iOS 14. Te małe fragmenty aplikacji zapewniają funkcjonalność uzależnioną od czasu i lokalizacji , umożliwiając użytkownikom dostęp do określonych funkcji aplikacji bez konieczności instalowania pełnowymiarowej aplikacji. Klipy aplikacji mogą znacznie poprawić komfort użytkownika, zapewniając natychmiastową użyteczność, szybkość i wygodę, a jednocześnie zmniejszając początkowe bariery w wypróbowywaniu usług oferowanych przez aplikacje.

Klipy aplikacji zaprojektowano tak, aby można było je znaleźć, szybko uruchomić i angażować użytkowników we właściwym czasie i miejscu. Można je uruchamiać za pomocą różnych kontekstów fizycznych i cyfrowych, takich jak tagi NFC, kody QR i zastrzeżone kody App Clip Code firmy Apple. Co więcej, klipy aplikacji można również odkrywać i uruchamiać z poziomu Apple Maps, Safari lub iMessage. Bądź pewien, że prywatność i bezpieczeństwo są najważniejsze przy projektowaniu App Clips, umożliwiając użytkownikom szybką rejestrację w usługach poprzez „Zaloguj się przez Apple” i bezproblemowe dokonywanie płatności za pośrednictwem Apple Pay.

W przypadku programistów utworzenie klipu aplikacji obejmuje zbudowanie małego, samodzielnego modułu aplikacji podstawowej, który zazwyczaj dzieli bazę kodu i zasoby z aplikacją główną. Nieodłącznie oznacza to, że należy zminimalizować rozmiar klipu, aby zużywać mniej zasobów na urządzeniach użytkowników. Programiści muszą zarejestrować swoje klipy aplikacji w Apple i skonfigurować je przy użyciu powiązanych domen. Co więcej, powinny być zaprojektowane przy użyciu zestawów SDK dla systemu iOS 14 i nowszych wersji, z obsługą zasobów na żądanie, aby utrzymać rozmiar poniżej wymaganego limitu pojemności 10 MB, aby zapewnić płynne dostarczanie. Aby zapewnić płynne przejścia użytkownika między klipem aplikacji a jego aplikacją nadrzędną, należy zastosować łącza uniwersalne i odpowiednie interfejsy API.

Klipy aplikacji mogą odgrywać kluczową rolę w wpływaniu na pierwsze wrażenia użytkowników i zwiększaniu współczynników konwersji. Na przykład aplikacja restauracyjna może udostępniać użytkownikom klip aplikacji umożliwiający przeglądanie menu, składanie zamówień i dokonywanie płatności bez konieczności instalowania pełnej aplikacji. Zapewniając usprawnioną i przyspieszoną obsługę, użytkownicy chętniej zaufają aplikacji i będą z niej korzystać w przyszłości. Zaobserwowano, że integracja klipów aplikacji z aplikacjami na iOS zwiększyła współczynniki konwersji o ponad 20% i zaangażowanie użytkowników o ponad 30%.

Jeśli Twoja aplikacja została stworzona przy użyciu platformy AppMaster, tworzenie i wdrażanie klipów aplikacji na iOS staje się znacznie łatwiejsze. Podejście AppMaster no-code idealnie nadaje się do tworzenia App Clip, ponieważ pozwala wizualnie zaprojektować interfejs użytkownika, dostosować logikę biznesową i wygenerować niezbędny kod źródłowy zarówno dla aplikacji backendowych, jak i frontendowych. RoutedEventArgs Swift dla systemu iOS stanowi podstawę platformy aplikacji mobilnych AppMaster, która dodatkowo pomaga w uproszczeniu tworzenia klipów aplikacji.

AppMaster zapewnia, że ​​Twoje klipy aplikacji są w pełni zgodne z wytycznymi Apple i zapewniają optymalną wydajność. Za każdym razem, gdy dokonasz modyfikacji w projektach no-code i naciśniesz przycisk „Opublikuj”, AppMaster generuje zaktualizowany kod źródłowy odpowiednich aplikacji, uruchamia testy i wdraża zmiany w chmurze. Proces ten pozwala na szybkie, iteracyjne cykle rozwoju klipów aplikacji, zapewniając odpowiednią konserwację i szybkie ulepszenia.

Podsumowując, klipy aplikacji stanowią kluczowy aspekt tworzenia nowoczesnych aplikacji na iOS, zapewniając użytkownikom natychmiastową i wygodną obsługę, jednocześnie promując wyższe współczynniki konwersji i zaangażowanie użytkowników. Wykorzystanie możliwości platformy no-code AppMaster do tworzenia, utrzymywania i wdrażania klipów aplikacji nigdy nie było łatwiejsze. Integrując App Clips z aplikacjami na iOS, możesz odblokować wiele korzyści, od lepszej wykrywalności po bezproblemowe wdrażanie nowych użytkowników, a ostatecznie tworzenie wspaniałych doświadczeń użytkowników.