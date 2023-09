Aplikacja wieloplatformowa w kontekście tworzenia aplikacji mobilnych oznacza aplikację mobilną zaprojektowaną i zbudowaną do działania na wielu systemach operacyjnych i/lub urządzeniach, takich jak Android, iOS i Windows. Aplikacje wieloplatformowe umożliwiają programistom tworzenie pojedynczej bazy kodu, która działa na wielu platformach, redukując w ten sposób czas, wysiłek i koszty programowania, zachowując jednocześnie jednolite doświadczenie użytkownika. Aplikacje te są atrakcyjne dla firm, ponieważ mogą dotrzeć do większej liczby odbiorców bez konieczności tworzenia oddzielnych zespołów programistów dla każdej platformy.

Według najnowszych danych, Android i iOS łącznie posiadają ponad 99% udziału w światowym rynku mobilnych systemów operacyjnych, przy czym Android jest liderem na poziomie około 73%, a iOS na poziomie 26%. Biorąc pod uwagę tę statystykę, dla firm i programistów niezwykle istotne staje się skupienie się na obu platformach, aby zmaksymalizować bazę użytkowników i obecność na rynku. Tworzenie aplikacji wieloplatformowych odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu tego celu, umożliwiając jednolitą bazę kodu płynną obsługę obu platform.

Na rynku dostępnych jest kilka platform i narzędzi do tworzenia aplikacji wieloplatformowych, takich jak React Native, Xamarin, Flutter i PhoneGap. Każde z tych narzędzi ma jednak swoje ograniczenia, co powoduje konieczność opracowania bardziej kompleksowego i zintegrowanego rozwiązania programistycznego. To tutaj AppMaster, potężna platforma no-code, przoduje w zapewnianiu usprawnionego podejścia do tworzenia aplikacji wieloplatformowych.

Dzięki AppMaster programiści mogą tworzyć aplikacje backendowe, internetowe i mobilne przy użyciu interfejsu wizualnego, co pozwala im budować i projektować schemat bazy danych, logikę biznesową i endpoints interfejsu API REST bez pisania ani jednej linii kodu. Generując środowisko aplikacji mobilnych oparte na serwerze w oparciu o Kotlin i Jetpack Compose dla Androida oraz SwiftUI dla iOS, AppMaster oferuje spójne, wieloplatformowe doświadczenie bez uszczerbku dla wydajności natywnej.

Oprócz klasycznych możliwości tworzenia aplikacji wieloplatformowych AppMaster wykorzystuje również podejście oparte na serwerze, umożliwiając klientom aktualizację interfejsu użytkownika, logiki i kluczy API aplikacji mobilnych bez przesyłania nowych wersji do App Store i Play Market. Ta solidna funkcja zapewnia terminowe aktualizacje i zwiększoną stabilność aplikacji, jednocześnie znacznie zmniejszając potrzebę ciągłych cykli programistycznych.

Kolejną zaletą używania AppMaster do tworzenia aplikacji wieloplatformowych jest to, że eliminuje dług techniczny poprzez ponowne generowanie aplikacji od zera za każdym razem, gdy wymagania zostaną zmodyfikowane. Takie podejście, oszczędzające czas i elastyczne, gwarantuje, że aplikacje pozostaną aktualne i wolne od starszych problemów, które mogą pojawić się w wyniku aktualizacji przyrostowych. Co więcej, automatycznie generując dokumentację swagger (otwarte API) dla endpoints serwerów i skryptów migracji schematu bazy danych, AppMaster zapewnia bezproblemową integrację z istniejącymi systemami, eliminując złożoność i upraszczając proces programowania.

Platforma AppMaster to kompleksowe zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) zaprojektowane w celu usprawnienia procesu tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych. Dzięki niemu tworzenie aplikacji jest 10 razy szybsze i trzykrotnie tańsze dla szerokiego grona klientów: od małych firm po przedsiębiorstwa. Umożliwiając nawet pojedynczemu programiście stworzenie skalowalnego oprogramowania wraz z zapleczem serwerowym, stronami internetowymi, portalami klientów i natywnymi aplikacjami mobilnymi, AppMaster gwarantuje, że tworzenie aplikacji wieloplatformowych pozostanie dostępne i wydajne, zaspokajając stale rosnące wymagania rynek aplikacji mobilnych.

Podsumowując, aplikacje wieloplatformowe zyskują coraz większe znaczenie w świecie tworzenia aplikacji mobilnych, biorąc pod uwagę różnorodność dostępnych obecnie urządzeń i systemów operacyjnych. Narzędzia i platformy takie jak AppMaster umożliwiły firmom i programistom zaspokojenie tych różnorodnych potrzeb bez poświęcania jakości, wydajności i komfortu użytkownika. Wykorzystując potężne narzędzia no-code, zintegrowane środowiska IDE i frameworki oparte na serwerze, AppMaster stworzył dla siebie niszę w domenie tworzenia aplikacji wieloplatformowych, oferując niezrównaną wydajność, opłacalność i możliwości adaptacji.