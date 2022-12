Wraz ze wzrostem sprzedaży online, branża e-commerce doświadcza najbardziej znaczącego wzrostu w rozwoju aplikacji zakupowych, aby sprostać wymaganiom klientów. Klienci potrzebują swobody w kupowaniu towarów i usług w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Więcej kupujących online woli mobilne aplikacje e-commerce od stron internetowych, ponieważ oferują one możliwość dostosowania, wygodę i bardziej zaawansowaną szybkość. Stąd kluczem do sprzedaży Twojego produktu jest zbudowanie aplikacji zakupowej, która jest szybszym i bardziej przystępnym sposobem na uruchomienie mobilnej aplikacji zakupowej dla Twojego sklepu internetowego. W tym artykule omówimy wszystkie funkcje, których potrzebujesz, aby stworzyć aplikację do zakupów i przenieść swoją aplikację do zakupów online na następny poziom. Zobaczmy.

Proces tworzenia aplikacji do robienia zakupów

Przed rozpoczęciem tworzenia aplikacji zakupowej i zabraniem jej bezpośrednio do etapu rozwoju, konieczne jest uwzględnienie następujących kroków w procesie rozwoju aplikacji zakupowej.

Nie ma żadnej korzyści z rozpoczęcia procesu rozwoju aplikacji zakupowej bez wykonania odpowiedniego badania rynku. Badania rynku jest zbieranie informacji o swojej firmy kupujących person, docelowych odbiorców, konkurentów i klientów, aby określić, jak realne i udane swój produkt lub usługę będzie wśród tych ludzi. Wszyscy wiemy, że firmy nie mogą być udane, jeśli nie nadal spełniać potrzeby swoich klientów.



Prototyp i parametry

Kiedy jesteś pewny tego, co chcesz zaprojektować i dla jakich użytkowników, rozpocznij pracę nad prototypem i parametrami. W oparciu o oczekiwania klienta, musisz wymienić cechy i funkcjonalności i zbudować aplikację zakupową. Po spełnieniu tych aspektów, przejdź do Prototypu. Jest to pierwszy widok tego, jak wyglądałaby Twoja aplikacja do robienia zakupów online. Pomogłoby to, gdybyś spędził wystarczająco dużo czasu decydując się na Prototyp i parametry. Jeśli chcesz wiedzieć, jak stworzyć aplikację do zakupów online, kilka programów i narzędzi do prototypowania jest dostępnych online.

Projektowanie aplikacji

Nie każdy sklep sprzedaje online, ale to nie znaczy, że powinieneś opuścić rozwój aplikacji zakupowej. Musisz myśleć z punktu widzenia klienta podczas projektowania aplikacji do zakupów online. Poniżej przedstawiamy pięć wskazówek dotyczących projektowania, aby stworzyć aplikację zakupową.

Utrzymuj interfejs dostępny i responsywny. Może być wyzwaniem dla użytkowników, aby zrozumieć, co zrobić, jeśli są natychmiast pokonani przez treść.

Rozważ odstępy między elementami.

Zachowaj spójność i użyj palety kolorów ograniczonej do kilku kolorów uzupełniających lub podobnych odcieni.

Weź pod uwagę nawigację. Użytkownicy powinni mieć możliwość łatwego dostępu do wszystkich części Twojej aplikacji do zakupów online.

Podążaj za językami projektowymi specyficznymi dla danej platformy; ios i Android mają swoje standardowe wytyczne projektowe.

Kiedy tworzysz aplikację zakupową musisz skupić się na dwóch sekcjach projektu, i, są to UX Design i UI Design

Wybór platformy

Co bierzesz pod uwagę przy wyborze platformy dla swojej aplikacji, iOS czy Android? Porozmawiajmy o wyborze odpowiedniej platformy do rozwoju aplikacji mobilnej. Decydując, który system operacyjny aplikacji mobilnej iść dla iOS i Android razem reprezentuje oszałamiający 99% udział w rynku mobilnych systemów operacyjnych tutaj warto rozważyć geografię docelowych odbiorców.

Przede wszystkim należy zrozumieć, że iOS jest popularny w USA, Kanadzie, Australii, Japonii i części Europy Zachodniej, podczas gdy Android jest bardziej popularny w Ameryce Południowej, Indiach, Afryce, Chinach i na Bliskim Wschodzie; wybierz system operacyjny dla procesu rozwoju aplikacji na zakupy, który jest najbardziej popularny na rynku docelowym.



Rozwój i testowanie aplikacji zakupowej

Stwórz aplikację na zakupy, która może zaoferować lepszą wydajność, bezproblemową funkcjonalność i doskonałą użyteczność. Możesz zatrudnić eksperta ds. rozwoju aplikacji na zakupy lub firmę, która zakoduje Twoją aplikację. Eksperci będą budować aplikacje na zakupy i uzyskać android lub iOS rozwiązania rozwoju aplikacji na zakupy, które pomogą Twojej aplikacji skali. Po procesie rozwoju aplikacji na zakupy jest ponad, Twoja aplikacja na zakupy online musi przejść przez ciągłe testy na wymagane aktualizacje i modyfikacje przez eksperta QA. Zanim Twoja aplikacja do zakupów online pójdzie na żywo, musi być przetestowana.

Istotne cechy, które musisz zawrzeć

Teraz, po omówieniu procesu rozwoju aplikacji do zakupów, przejdźmy przez funkcje, które należy uwzględnić w aplikacji. Nie musisz budować aplikacji zakupowej poprzez kopiowanie aplikacji konkurencji. Celem jest stworzenie aplikacji zakupowej, która daje niesamowite doświadczenie zakupowe. Ponieważ konkurencja w branży e-commerce jest bardzo wysoka, możesz chcieć rozpocząć rozwój aplikacji do zakupów online ASAP, aby pozytywnie wpłynąć na swoją działalność. Aby stworzyć aplikację do zakupów i uczynić ją udaną, musisz uwzględnić istotne funkcje oparte na celu Twojej aplikacji. Możesz skorzystać z wielu funkcji podczas rozwoju aplikacji zakupów online. Niektóre z istotnych funkcji do tworzenia aplikacji zakupów są wymienione poniżej

Płatności online 7 na 10 klientów opuszcza aplikację mobilną commerce bez dokończenia zakupu. Aby sobie z tym poradzić, powinieneś wykluczyć dodatkowe koszty, usunąć niepotrzebną rejestrację i uprościć proces kasowy. Spraw, aby aplikacja była przyjazna dla użytkownika, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo danych osobowych i włączając wiele metod płatności.



Search Bar, aplikacja do zakupów online, ma na celu zaoferowanie listy produktów i uproszczenie wyszukiwania. Wyszukiwanie, filtrowanie i sortowanie to podstawowe narzędzia aplikacji do zakupów online.

Wysyłka Dzisiejsi kupujący online są bardziej wymagający niż kiedykolwiek; zapytani, 77% wskazało niezawodną dwudniową wysyłkę jako czynnik decydujący o zakończeniu zakupu; dlatego wprowadzenie bezpłatnej i szybkiej wysyłki do klientów pomoże Ci się wyróżnić i może być czynnikiem decydującym o zakupie od Ciebie nad konkurentem.



Wysyłka Dzisiejsi kupujący online są bardziej wymagający niż kiedykolwiek; zapytani, 77% wskazało niezawodną dwudniową wysyłkę jako czynnik decydujący o zakończeniu zakupu; dlatego wprowadzenie bezpłatnej i szybkiej wysyłki do klientów pomoże Ci się wyróżnić i może być czynnikiem decydującym o zakupie od Ciebie nad konkurentem. Recenzja użytkownika Funkcja recenzji pozwala Twoim klientom wyrazić swoją opinię, recenzując zakupione przez nich produkty. Doda to poziom zaufania do Twojej aplikacji do zakupów online, a także zachęci innych użytkowników do podjęcia decyzji o zakupie.



Logowanie klienta. Rejestracja klienta i logowanie może być opcjonalne, ale jest to skuteczna technika marketingowa, aby uzyskać dane z mediów społecznościowych i e-mail klientów w celu opracowania bardziej spersonalizowanego doświadczenia. Zasadą, której należy się upewnić, jest to, aby nigdy nie zmuszać klientów do rejestracji przed osiągnięciem etapu kasowego.

Różne rodzaje sklepów mobilnych

Kluczem do sprzedaży Twoich produktów jest zbudowanie aplikacji zakupowej. Możesz stworzyć mobilną aplikację handlową dla swojego istniejącego sklepu internetowego i dać impuls do sprzedaży. Mobilne sklepy handlowe lub mobilne aplikacje handlowe dzielą się na trzy główne grupy:

Sklep z jednym sprzedawcą

Tylko jedna osoba sprzedaje produkty lub usługi za pośrednictwem tych sklepów internetowych. Te sklepy są zbudowane dla celów promocyjnych i aby uniknąć interwencji pośredników między konsumentem a marką. Na przykład, Apple

Sklepy z określonymi sprzedawcami

Tylko konkretni sprzedawcy mogą sprzedawać swoje produkty lub usługi konsumentom w takich sklepach. Tutaj klienci mają szansę wybrać sprzedawców oferujących lepsze produkty lub usługi spośród wielu. Na przykład, Wish, Amazon, itp.

Sklep wielu sprzedawców

Sklepy dla wielu sprzedawców to otwarte rynki online, gdzie sklep pozwala każdemu sprzedawcy dotrzeć do swoich potencjalnych klientów. Na przykład eBay lub Upwork.

Zalety mobilnych aplikacji handlowych

Być może zastanawiasz się, dlaczego warto stworzyć aplikację zakupową? Rozwój aplikacji do zakupów online powinien pozytywnie wpłynąć na cały Twój biznes. Tak więc, zrozummy zalety budowania aplikacji zakupowej dla Twojego biznesu. Stworzenie aplikacji do robienia zakupów online pomoże Twoim użytkownikom w regularnym dokonywaniu zakupów i pobudzi aktywność zakupową Twoich klientów, dlatego rozwój aplikacji do robienia zakupów da przewagę Twojemu biznesowi na wiele sposobów:

Spersonalizowane treści. Aktywność zakupowa i przeszłe zamówienia mogą być zapisane w aplikacji, służąc jako część do spersonalizowanej oferty.

Aktywność zakupowa i przeszłe zamówienia mogą być zapisane w aplikacji, służąc jako część do spersonalizowanej oferty. Czas ładowania. Strona aplikacji ładuje się szybciej. W ten sposób przynoszą więcej klientów. Wielu kupujących opuści stronę, jeśli jej załadowanie zajmie więcej niż trzy sekundy i istnieje szansa, że pobiegną do Twojej konkurencji.

Strona aplikacji ładuje się szybciej. W ten sposób przynoszą więcej klientów. Wielu kupujących opuści stronę, jeśli jej załadowanie zajmie więcej niż trzy sekundy i istnieje szansa, że pobiegną do Twojej konkurencji. Mobilność. Kupujący zyskują większą swobodę dzięki aplikacjom do zakupów online w dowolnym czasie i miejscu.

Kupujący zyskują większą swobodę dzięki aplikacjom do zakupów online w dowolnym czasie i miejscu. Dostęp offline. Najlepsza mobilna aplikacja zakupowa może zapewnić kupującym porównanie produktów i sprawdzenie cen jeszcze w trybie offline przy wykorzystaniu pełnej mocy smartfona.

W ten sposób aplikacje zakupowe tworzą solidną, lojalną publiczność dla Twojej firmy.

Jaki jest koszt stworzenia mobilnej aplikacji zakupowej?

Jeśli myślisz o kosztach rozwoju aplikacji zakupowej online, aby odpowiednio zaplanować swój budżet, to ostateczny koszt budowy aplikacji zakupowej nie może być łatwo określony. To dlatego, że ostateczny koszt zależy od kilku czynników, takich jak

Złożoność aplikacji



Platforma e-commerce



Lokalizacja deweloperów



Timeline do budowania aplikacji zakupów i wiele innych czynników



Badanie wykazało, że średni koszt budowy aplikacji do robienia zakupów z agencji wynosi od 30 000 do 700 000 USD. Ale eksperci od rozwoju aplikacji do robienia zakupów mówią, że cena stworzenia aplikacji do robienia zakupów online z podstawowymi funkcjami e-commerce zaczyna się od 5 000 do 7 000 USD zarówno dla systemu iOS, jak i Android.

Jaka jest różnica między pojedynczą aplikacją e-commerce a rozwojem aplikacji marketplace?

Pojedyncza aplikacja e-commerce pozwala na dostarczenie wielu usług dodanych dla użytkowników. Na przykład Google Pay prowadzi rozgrywkę, aby zaangażować i zachęcić swoje rozwiązanie płatnicze poprzez inteligentnie zaprojektowane zadania. Z drugiej strony, Marketplace App to platforma internetowa, która wymienia aplikacje oprogramowania dla urządzeń mobilnych i komputerów stacjonarnych. Powszechne jest to, że aplikacje desktopowe mają mobilną wersję tej samej aplikacji. Aplikacje są przeznaczone do uruchamiania określonego systemu operacyjnego, takiego jak Windows, iOS, Android lub macOS.

Czy istnieje aplikacja do tworzenia aplikacji Shopping?

Tworzenie aplikacji sklepowych to usługa, która jest dostępna niemal dla każdego. Wiele osób myśli, że tylko duże korporacje mogą zrobić aplikację zakupową. Budowanie aplikacji zakupowej od początku może być wyzwaniem, zwłaszcza jeśli masz krótki budżet. Na szczęście istnieje wielu twórców aplikacji do tworzenia aplikacji zakupowych bez jednej linii kodu, takich jak AppMaster. Otrzymujesz pełny potencjał zaufanej platformy rozwoju aplikacji do tworzenia aplikacji zakupowych dla obu platform mobilnych.

Jak stworzyć aplikację zakupową?

Tworzenie aplikacji zakupowych dla Androida i iPhone'a jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Możesz skorzystać z oprogramowania do tworzenia aplikacji, które pozwala na stworzenie aplikacji zakupowej w ciągu kilku minut; kodowanie nie jest wymagane! Wybierz szablon, dostosuj wszystko, co chcesz, i dodaj swój tekst, obrazy, filmy i więcej, aby uzyskać mobilność natychmiast.

Czy lepiej robić zakupy w aplikacji czy na stronie internetowej?

Czy powinieneś stworzyć aplikację do robienia zakupów, która będzie działać na wszystkich platformach, czy po prostu trzymać się podstawowej strony internetowej? Odpowiedź brzmi: potrzebujesz ich obu. W rzeczywistości możesz również stworzyć mobilne aplikacje zakupowe dla swoich sklepów internetowych. Ponieważ 58% światowego ruchu internetowego jest generowane przez telefony komórkowe, zróżnicowanie Twojej strony e-commerce na urządzenia mobilne jest mądrym i przyjaznym dla kieszeni wyborem. Jednak 84% użytkowników będzie spędzać więcej czasu korzystając z aplikacji niż z przeglądarki mobilnej, co sprawia, że tworzenie aplikacji zakupowych staje się koniecznością.

3 skuteczne sposoby na uruchomienie aplikacji

Trzy bardzo powszechne i popularne sposoby na uruchomienie aplikacji do zakupów online, które możesz śledzić:

Beta Launch

Pierwszym z nich jest uruchomienie beta. To jest, gdy zwolnienie aplikacji do znajomych i rodziny na opinie. Prowadzisz wiele cykli poprawy, aby naprawić aplikację, naprawić błędy i uczynić aplikację lepszą i lepszą. Możesz wydać swoją aplikację w Appstore google play swojego wyboru, czy Android lub iPhone. Wszystko, co robisz, to szybkie ulepszanie swojej aplikacji do handlu mobilnego. Na tym etapie chcesz uzyskać informacje zwrotne i szybko poprawić. Na początku chcesz dokonać tych wszystkich ulepszeń jakościowych, aby stale otrzymywać dobre recenzje. Kiedy już naturalnie zdobędziesz dobre recenzje od prawdziwych użytkowników, którzy nie są twoimi przyjaciółmi lub rodziną, jesteś gotowy na typ startowy.

Start z reklamą

Na tym etapie powinieneś zbudować aplikację do zakupów zarówno na iOS, jak i na Androida, ponieważ, powiedzmy, ludzie widzą twoją aplikację do zakupów online w mediach społecznościowych lub nawet na TechCrunch. TechCrunch to duża publikacja; jeśli nie jesteś z nimi zaznajomiony i jesteś tylko na jednej platformie, przegapisz 50% potencjalnych pobierających. Musisz więc upewnić się, że ludzie z urządzeniami z systemem Android i urządzeniami z systemem iOS mogą pobrać twoją aplikację do zakupów online. Podczas gdy jesteś w fazie beta, to jest pierwszy etap, należy dotrzeć do blogerów, influencerów i różnych publikacji i pitching im swój proces rozwoju aplikacji na zakupy, tak aby po uruchomieniu, masz ogromny skok pobrań i duży skok w recenzjach i wszystkich. To sprawi, że pójdziesz w górę i napędza cię w rankingu. To jest cała strategia tutaj. Dlatego jest to tak ważne, ponieważ wszystkie te budowanie było stworzyć ten wielki uruchomienie napędzać cię wyżej w Appstore google play rankingów wyszukiwania, i można uzyskać większość swoich pobrań ostatecznie z App Store wyszukiwania.

Uruchomienie na konferencji

Jeśli tworzysz małą aplikację do zakupów, jak gra logiczna lub coś w tym stylu, i nie jest to nowe, to może nie działać. Musisz stworzyć aplikację do zakupów online, która jest imponującą, nową innowacyjną aplikacją. coś nowego, co tworzysz, wtedy możesz ubiegać się o uruchomienie na TechCrunch Disrupt lub konferencjach launchowych. To są ogromne konferencje dla startupów. Przedstawić powody stworzenia aplikacji zakupowej na scenie możesz również w kabinie. Wyjaśnij solidne punkty o tym, jak wydajna jest aplikacja zakupowa. Istnieje wiele lokalnych meetupów, grup lokalnych i grup biznesowych, w których możesz również zaprezentować. Łatwiej jest dostać się do tych grup, a wiele razy, dodatkowe reporterów, blogerów, influencerów, a nawet czasami inwestorów uczestniczyć w nich. Postępuj zgodnie z tym modelem, abyś mógł uzyskać wszystkie korzyści z uruchomienia we wszystkich właściwych sposobach i tak będziesz w stanie uzyskać więcej ekspozycji.

Wnioski

Jeśli masz niezwykły pomysł na aplikację do budowania zakupów, możesz wykonać kroki podane powyżej, aby wprowadzić swoją wizję w życie. Ten artykuł zrobi dla Ciebie cuda, jeśli określiłeś swoją docelową grupę odbiorców. Te pro-porady pomogą Ci zbudować aplikację zakupową ogromnie.