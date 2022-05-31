Çevrimiçi satışlardaki artışla birlikte, e-Ticaret sektörü, müşterilerin taleplerini karşılamak için alışveriş uygulaması geliştirmede en önemli büyümeyi yaşıyor. Müşterilerin herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerden mal ve hizmet satın alma özgürlüğüne ihtiyaçları vardır. Daha fazla çevrimiçi alışveriş yapan kişi, uyarlanabilirlik, kolaylık ve daha gelişmiş hız sundukları için mobil e-Ticaret uygulamalarını web sitelerine tercih ediyor. Bu nedenle, ürününüzün satışının anahtarı, çevrimiçi mağazanız için mobil alışveriş uygulamanızı başlatmanın daha hızlı ve daha uygun maliyetli yolu olan bir alışveriş uygulaması oluşturmaktır. Bu makale, bir alışveriş uygulaması oluşturmak ve çevrimiçi alışveriş uygulamanızı bir sonraki düzeye taşımak için ihtiyaç duyduğunuz tüm özellikleri tartışacaktır. Bakalım.

Bir alışveriş uygulaması oluşturma süreci

Bir alışveriş uygulaması oluşturmaya başlamadan ve doğrudan geliştirme aşamasına geçmeden önce, alışveriş uygulaması geliştirme sürecinize aşağıdaki adımları dahil etmeniz önemlidir.





Uygun pazar araştırması yapmadan alışveriş uygulaması geliştirme sürecini başlatmanın hiçbir faydası yoktur. Pazar araştırması, ürün veya hizmetinizin bu insanlar arasında ne kadar uygulanabilir ve başarılı olacağını belirlemek için işletmenizin alıcı kişileri, hedef kitlesi, rakipleri ve müşterileri hakkında bilgi toplar. Müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmezlerse işletmelerin başarılı olamayacağını hepimiz biliyoruz.



Prototip ve Parametreler

Neyi, hangi kullanıcılar için tasarlamak istediğinizden emin olduğunuzda, Prototip ve parametreler üzerinde çalışmaya başlayın. Müşterinizin beklentilerine göre özellikleri ve işlevleri listelemeniz ve bir alışveriş uygulaması oluşturmanız gerekir. Bu yönleri tamamladığınızda, Prototip'e geçin. Çevrimiçi alışveriş uygulamanızın nasıl görüneceğinin ilk görünümüdür. Prototip ve parametrelere karar vermek için yeterli zaman harcarsanız bu yardımcı olacaktır. Bir çevrimiçi alışveriş uygulamasının nasıl oluşturulacağını öğrenmek istiyorsanız, çevrimiçi olarak çeşitli prototip oluşturma yazılımları ve araçları mevcuttur.

Uygulama Tasarımı

Her mağaza çevrimiçi satış yapmaz, ancak bu, alışveriş uygulaması geliştirmeyi bırakmanız gerektiği anlamına gelmez. Online alışveriş uygulamasını tasarlarken müşterinin bakış açısından düşünmelisiniz. Aşağıda bir alışveriş uygulaması oluşturmak için beş tasarım ipucu verilmiştir.

Arayüzün erişilebilir ve duyarlı olmasını sağlayın. Kullanıcıların, içeriğin üstesinden hemen gelirlerse ne yapmaları gerektiğini anlamaları zor olabilir.

Öğeler arasındaki boşlukları düşünün.

Tutarlı kalın ve birkaç tamamlayıcı renk veya benzer tonlarla sınırlı bir renk paleti kullanın.

Navigasyonu düşünün. Kullanıcılar, çevrimiçi alışveriş uygulamanızın tüm bölümlerine kolayca erişebilmelidir.

Platforma özel tasarım dillerini takip edin; ios ve Android'in standart tasarım yönergeleri vardır.

Bir alışveriş uygulaması oluşturduğunuzda, tasarımın iki bölümüne odaklanmanız gerekir ve bunlar UX Design ve UI Design'dır.

Platformu Seçmek

Uygulamanız, iOS veya Android için platform seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Mobil uygulama geliştirmeniz için doğru platformu seçmekten bahsedelim. Burada iOS ve Android için hangi mobil uygulama işletim sisteminin birlikte kullanılacağına karar vermek, burada yüzde 99 gibi şaşırtıcı bir mobil işletim sistemi pazar payını temsil ediyor, hedef kitlenin coğrafyasını göz önünde bulundurmaya değer.

Her şeyden önce, iOS'un ABD, Kanada, Avustralya, Japonya ve Batı Avrupa'nın bazı bölgelerinde popüler olduğunu, Android'in ise Güney Amerika, Hindistan, Afrika, Çin ve Orta Doğu'da daha popüler olduğunu anlamanız gerekir; alışveriş uygulaması geliştirme süreciniz için hedef pazarınızda en popüler olan bir işletim sistemi seçin.



Alışveriş Uygulaması Geliştirme ve Test Etme

Daha iyi performans, kusursuz işlevsellik ve mükemmel kullanılabilirlik sunabilen bir alışveriş uygulaması oluşturun. Uygulamanızı kodlaması için bir alışveriş uygulaması geliştirme uzmanı veya bir şirket kiralayabilirsiniz. Uzmanlar, alışveriş uygulamaları geliştirecek ve uygulamanızın ölçeklenmesine yardımcı olacak android veya iOS alışveriş uygulaması geliştirme çözümlerini alacak. Alışveriş Uygulaması Geliştirme süreci tamamlandıktan sonra, çevrimiçi alışveriş uygulamanızın bir QA uzmanı tarafından gerekli güncellemeler ve değişiklikler için sürekli testlerden geçmesi gerekir. Çevrimiçi alışveriş uygulamanız yayınlanmadan önce test edilmesi gerekir.

Eklemeniz Gereken Temel Özellikler

Şimdi, alışveriş uygulaması geliştirme sürecini tartıştıktan sonra, uygulamanıza dahil edilecek özelliklere geçelim. Rakibinizin uygulamasını kopyalayarak bir alışveriş uygulaması oluşturmanız gerekmez. Amaç, inanılmaz bir alışveriş deneyimi sunan bir alışveriş uygulaması oluşturmaktır. E-ticaret endüstrisindeki rekabet çok yüksek olduğundan, işinizi olumlu yönde etkilemek için en kısa sürede çevrimiçi alışveriş uygulaması geliştirmeye başlamak isteyebilirsiniz. Bir alışveriş uygulaması oluşturmak ve bunu başarılı kılmak için, uygulamanızın amacına göre temel özellikleri eklemeniz gerekir. Online alışveriş uygulaması geliştirme sırasında birçok özellikten yararlanabilirsiniz. Bir alışveriş uygulaması oluşturmak için gerekli bazı özellikler aşağıda belirtilmiştir.

Online Ödeme Her 10 müşteriden 7'si satın alma işlemini tamamlamadan mobil ticaret uygulamasından ayrılıyor. Bununla başa çıkmak için ekstra maliyetleri hariç tutmalı, gereksiz kaydı kaldırmalı ve ödeme sürecini basitleştirmelisiniz. Kişisel veriler için maksimum güvenlik sağlayarak ve birden fazla ödeme yöntemini birleştirerek uygulamayı kullanıcı dostu hale getirin.



Online alışveriş uygulaması Search Bar, bir ürün listesi sunmayı ve aramayı basitleştirmeyi amaçlıyor. Arama, Filtreleme ve sıralama, çevrimiçi alışveriş uygulamalarının temel araçlarıdır.

Nakliye Bugünün çevrimiçi alışverişçileri her zamankinden daha talepkar; sorulduğunda, %77'si bir satın alma işlemini tamamlamada belirleyici faktörün güvenilir iki günlük sevkiyat olduğunu belirtti; bu nedenle müşterilerinize ücretsiz ve hızlı nakliye hizmeti sunmak, öne çıkmanıza yardımcı olacak ve bir rakip yerine sizden satın almanın belirleyici faktörü olabilir.



Nakliye Bugünün çevrimiçi alışverişçileri her zamankinden daha talepkar; sorulduğunda, %77'si bir satın alma işlemini tamamlamada belirleyici faktörün güvenilir iki günlük sevkiyat olduğunu belirtti; bu nedenle müşterilerinize ücretsiz ve hızlı nakliye hizmeti sunmak, öne çıkmanıza yardımcı olacak ve bir rakip yerine sizden satın almanın belirleyici faktörü olabilir. Kullanıcı incelemesi İnceleme özelliği, müşterilerinizin satın aldıkları ürünleri inceleyerek geri bildirimde bulunmalarını sağlar. Bu, çevrimiçi alışveriş uygulamanıza bir güven düzeyi katacak ve diğer kullanıcıları satın alma kararlarını vermeye teşvik edecektir.



Müşteri girişi. Müşteri kaydı ve oturum açma isteğe bağlı olabilir, ancak daha kişiselleştirilmiş bir deneyim geliştirmek için müşterilerin sosyal medya verilerini ve e-postalarını almak için etkili bir pazarlama tekniğidir. Emin olmanın kuralı, müşterileri asla ödeme aşamasına gelmeden kaydolmaya zorlamamaktır.



Farklı Mobil Ticaret Mağazaları Türleri

Ürün satışlarınızın anahtarı bir alışveriş uygulaması oluşturmaktır. Mevcut çevrimiçi mağazanız için bir mobil alışveriş uygulaması oluşturabilir ve satışlarınızı artırabilirsiniz. Mobil ticaret mağazaları veya Mobil ticaret uygulamaları üç ana gruba ayrılır:

Tek Satıcı Mağazası

Bu çevrimiçi mağazalar aracılığıyla yalnızca tek bir kişi ürün veya hizmet satar. Bu mağazalar promosyon amaçları için ve tüketici ile marka arasına aracıların müdahalesini önlemek için inşa edilmiştir. Örneğin, elma

Belirli Satıcıların Bulunduğu Mağazalar

Bu tür mağazalarda yalnızca belirli satıcıların ürün veya hizmetlerini tüketicilere satmasına izin verilir. Burada müşteriler, çok sayıda ürün veya hizmet sunan satıcıları seçme şansına sahip olurlar. Örneğin, Wish, Amazon vb.

Çoklu Satıcı Mağazası

Birden çok Satıcı mağazası, mağazanın her satıcının potansiyel müşterilerine ulaşmasına izin verdiği çevrimiçi açık pazar yerleridir. Örneğin, eBay veya Upwork.

Mobil Alışveriş Uygulamalarının Avantajları

Neden bir alışveriş uygulaması oluşturmanız gerektiğini merak edebilirsiniz. Çevrimiçi alışveriş uygulaması geliştirme, tüm işinizi olumlu yönde etkilemelidir. Öyleyse, işletmeniz için bir alışveriş uygulaması oluşturmanın avantajlarını anlayalım. Bir çevrimiçi alışveriş uygulaması oluşturmak, kullanıcılarınızın düzenli olarak alışveriş yapmasına ve müşterilerinizin satın alma etkinliğini canlandırmasına yardımcı olacaktır, bu nedenle alışveriş uygulaması geliştirme, işinize birçok yönden avantaj sağlayacaktır:

Kişiselleştirilmiş içerik. Kişiselleştirilmiş tekliflerin bir parçası olarak, alışveriş etkinliği ve geçmiş siparişler uygulamaya kaydedilebilir.

Kişiselleştirilmiş tekliflerin bir parçası olarak, alışveriş etkinliği ve geçmiş siparişler uygulamaya kaydedilebilir. Yüklenme zamanı. Uygulama sayfası daha hızlı yüklenir. Böylece daha fazla müşteri getiriyorlar. Yüklenmesi üç saniyeden uzun sürerse, alışveriş yapanların çoğu siteyi terk eder ve rakiplerinize koşma şansları vardır.

Uygulama sayfası daha hızlı yüklenir. Böylece daha fazla müşteri getiriyorlar. Yüklenmesi üç saniyeden uzun sürerse, alışveriş yapanların çoğu siteyi terk eder ve rakiplerinize koşma şansları vardır. Hareketlilik. Alışveriş yapanlar her zaman ve her yerde çevrimiçi alışveriş uygulamalarından daha fazla özgürlüğe kavuşur.

Alışveriş yapanlar her zaman ve her yerde çevrimiçi alışveriş uygulamalarından daha fazla özgürlüğe kavuşur. Çevrimdışı erişim . En iyi mobil alışveriş uygulaması, alışveriş yapanların bir akıllı telefonun tam güçlü performansını kullanarak ürünleri karşılaştırmalarını ve hala çevrimdışı fiyatları kontrol etmelerini sağlayabilir.

Böylece alışveriş uygulamaları, şirketiniz için sağlam bir sadık kitle oluşturur.

Bir mobil alışveriş uygulaması geliştirmenin maliyeti nedir?

Bütçenizi buna göre planlamak için çevrimiçi alışveriş uygulaması geliştirme maliyetini düşünüyorsanız, bir alışveriş uygulaması oluşturmanın nihai maliyeti kolayca belirlenemez. Bunun nedeni, nihai maliyetin aşağıdaki gibi birkaç faktöre bağlı olmasıdır.

Uygulama karmaşıklığı



e-ticaret platformu



Geliştiricilerin konumu



Alışveriş uygulaması oluşturmak için zaman çizelgesi ve diğer birçok faktör



Bir anket, ajans oranlarından bir alışveriş uygulaması oluşturmanın ortalama maliyetinin 30.000 ila 700.000 ABD Doları arasında olduğunu bildirdi. Ancak alışveriş uygulaması geliştirme uzmanları, temel e-ticaret özelliklerine sahip bir çevrimiçi alışveriş uygulaması oluşturmanın fiyatının hem iOS hem de Android için 5.000 ila 7.000 ABD Doları arasında olduğunu söylüyor.





Tek bir e-ticaret uygulaması ile pazar yeri uygulaması geliştirme arasındaki fark nedir?

Tek bir e-ticaret uygulaması, kullanıcılara birçok katma değerli hizmet sunmanıza olanak tanır. Örneğin, Google Pay, akıllıca tasarlanmış görevler aracılığıyla ödeme çözümünü devreye sokmak ve teşvik etmek için oyun oynar. Öte yandan Marketplace App, mobil cihazlar ve masaüstü bilgisayarlar için yazılım uygulamalarını listeleyen çevrimiçi bir platformdur. Masaüstü uygulamalarının aynı uygulamanın mobil sürümüne sahip olması yaygın bir durumdur. Uygulamalar, Windows, iOS, Android veya macOS gibi belirli bir işletim sistemini çalıştırmak üzere tasarlanmıştır.

Shopping uygulamanızı yapmak için bir uygulama var mı?

Alışveriş uygulaması geliştirme, hemen hemen herkesin kullanabileceği bir hizmettir. Birçok kişi, yalnızca büyük şirketlerin bir alışveriş uygulaması yapabileceğini düşünüyor. Özellikle kısa bir bütçeniz varsa, baştan bir alışveriş uygulaması oluşturmak zor olabilir. Neyse ki, AppMaster gibi tek bir kod satırı olmadan alışveriş Uygulamaları oluşturmak için birçok Uygulama üreticisi var. Her iki mobil platform için de alışveriş uygulaması geliştirme oluşturmak için güvenilir bir uygulama geliştirme platformunun tüm potansiyelinden yararlanırsınız.

Bir alışveriş uygulamasını nasıl oluştururum?

Android ve iPhone için alışveriş uygulaması geliştirme hiç olmadığı kadar kolay. Dakikalar içinde bir alışveriş uygulaması oluşturmanıza olanak tanıyan uygulama oluşturucu yazılımını kullanabilirsiniz; kodlama gerekmez! Bir şablon seçin, istediğiniz her şeyi ayarlayın ve anında mobil olmak için metin, resim, video ve daha fazlasını ekleyin.



Bir uygulamadan mı yoksa bir web sitesinde mi alışveriş yapmak daha iyi?

Tüm platformlarda çalışan bir alışveriş uygulaması mı oluşturmalısınız yoksa sadece basit bir alışveriş sitesine mi bağlı kalmalısınız? Cevap, ikisine de ihtiyacınız var. Aslında, çevrimiçi mağazalarınız için mobil alışveriş uygulamaları da oluşturabilirsiniz. Dünya çapındaki internet trafiğinin %58'i cep telefonları tarafından oluşturulduğundan, e-ticaret web sitenizi mobil cihazlara çevirmek akıllı ve cep dostu bir seçimdir. Ancak, kullanıcıların %84'ünün bir mobil tarayıcıya kıyasla uygulamaları kullanarak daha fazla zaman harcaması muhtemeldir, bu nedenle bir alışveriş uygulaması geliştirme gerekliliği ortaya çıkar.

Uygulamanızı Başlatmanın 3 Etkili Yolu

Takip edebileceğiniz çevrimiçi alışveriş uygulamasını başlatmanın çok yaygın ve popüler üç yolu:

Beta Lansmanı

Bunlardan ilki beta lansmanı. Burası, uygulamanızı geri bildirim için arkadaşlarınıza ve ailenize yayınladığınız yerdir. Uygulamayı düzeltmek, hataları düzeltmek ve uygulamayı daha iyi ve daha iyi hale getirmek için birçok iyileştirme döngüsü çalıştırıyorsunuz. İster Android ister iPhone olsun, uygulamanızı istediğiniz Appstore google play'de yayınlayabilirsiniz. Tek yaptığınız mobil ticaret uygulamanızı hızla geliştirmek. Bu aşamada geri bildirim almak ve hızla gelişmek istiyorsunuz. Başlangıçta, sürekli olarak iyi incelemeler almak için tüm bu kalite iyileştirmelerini yapmak istersiniz. Arkadaşlarınız veya aileniz olmayan gerçek kullanıcılardan doğal olarak iyi yorumlar aldığınızda, bir lansman türü için hazırsınız demektir.

Tanıtım Lansmanı

Bu aşamada hem iOS hem de Android üzerinde bir alışveriş uygulaması oluşturmalısınız, çünkü diyelim ki insanlar çevrimiçi alışveriş uygulamanızı sosyal medyada ve hatta TechCrunch'ta görüyor. TechCrunch büyük bir yayındır; Bunlara aşina değilseniz ve yalnızca bir platformdaysanız, potansiyel indiricilerin %50'sini kaçıracaksınız. Bu nedenle, Android cihazlara ve iOS cihazlara sahip kişilerin çevrimiçi alışveriş uygulamanızı indirebildiğinden emin olmalısınız. Beta aşamasındayken, bu ilk aşamadır; Blog yazarlarına, etkileyicilere ve farklı yayınlara ulaşmalı ve onlara alışveriş uygulaması geliştirme sürecinizi tanıtmalısınız, böylece piyasaya sürdüğünüzde büyük bir indirme artışı ve incelemelerde büyük bir artış elde edersiniz. Bu, sizi yukarılara taşıyacak ve sıralamanızda sizi ilerletecek. Buradaki tüm strateji bu. Bu nedenle bu çok önemlidir, çünkü tüm bu birikim, sizi Appstore google play arama sıralamalarında daha yukarılara taşımak için bu harika lansmanı oluşturmaktı ve indirmelerinizin çoğunu sonunda App Store aramasından alabilirsiniz.

Konferansta lansman

Yapboz oyunu veya buna benzer bir şey gibi küçük bir alışveriş uygulaması oluşturursanız ve bu yeni değilse, bu çalışmayabilir. Etkileyici, yeni ve yenilikçi bir uygulama olan bir çevrimiçi alışveriş uygulaması oluşturmanız gerekiyor. Yaptığınız yeni bir şey varsa, TechCrunch Disrupt'ta başlatmak veya konferanslar başlatmak için başvurabilirsiniz. Onlar büyük başlangıç konferansları. Sahnede bir alışveriş uygulaması oluşturmak için mevcut nedenleri bir stantta da sunabilirsiniz. Alışveriş uygulamasının ne kadar verimli olduğuna dair somut noktaları açıklayın. Ayrıca sunum yapabileceğiniz birçok yerel buluşma, yerel grup ve iş grubu var. Bu gruplara girmek daha kolaydır ve çoğu zaman ek muhabirler, blogcular, etkileyiciler ve hatta bazen yatırımcılar onlara katılır. Lansmanın tüm avantajlarından tüm doğru yollardan yararlanabilmeniz ve böylece daha fazla görünürlük elde edebilmeniz için bu modeli takip edin.

Çözüm

Bir alışveriş uygulaması oluşturmak için sıra dışı bir uygulama fikriniz varsa, vizyonunuzu hayata geçirmek için yukarıda verilen adımları takip edebilirsiniz. Hedef kitlenizi belirlediyseniz bu yazı sizin için harikalar yaratacaktır. Bu profesyonel ipuçları, muazzam bir alışveriş uygulaması oluşturmanıza yardımcı olacaktır.



