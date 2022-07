Con el aumento de las ventas en línea, la industria del comercio electrónico está experimentando el crecimiento más sustancial en el desarrollo de aplicaciones de compras para satisfacer las demandas de los clientes. Los clientes necesitan la libertad de comprar bienes y servicios en cualquier momento y desde cualquier lugar. Más compradores en línea prefieren las aplicaciones móviles de comercio electrónico a los sitios web, ya que ofrecen adaptabilidad, comodidad y una velocidad más avanzada. Por lo tanto, la clave para las ventas de su producto es crear una aplicación de compras, que es la forma más rápida y económica de lanzar su aplicación de compras móvil para su tienda en línea. Este artículo discutirá todas las funciones que necesita para crear una aplicación de compras y llevar su aplicación de compras en línea al siguiente nivel. Vamos a ver.

El proceso de creación de una aplicación de compras.

Antes de comenzar a crear una aplicación de compras y llevarla directamente a la etapa de desarrollo, es fundamental incluir los siguientes pasos en el proceso de desarrollo de su aplicación de compras.

No hay ningún beneficio en iniciar el proceso de desarrollo de aplicaciones de compras sin realizar una investigación de mercado adecuada. La investigación de mercado consiste en recopilar información sobre los compradores, el público objetivo, los competidores y los clientes de su empresa para determinar qué tan viable y exitoso sería su producto o servicio entre estas personas. Todos sabemos que las empresas no pueden tener éxito si no siguen satisfaciendo las necesidades de sus clientes.



Prototipo y Parámetros

Cuando esté seguro de lo que desea diseñar y para qué usuarios, comience a trabajar en el prototipo y los parámetros. Según las expectativas de su cliente, debe enumerar las características y funcionalidades y crear una aplicación de compras. Una vez cumplido con estos aspectos, pasar al Prototipo. Es la primera vista de cómo aparecería su aplicación de compras en línea. Sería de ayuda si pasara suficiente tiempo decidiendo sobre el prototipo y los parámetros. Si desea saber cómo crear una aplicación de compras en línea, hay varios software y herramientas de creación de prototipos disponibles en línea.

Diseño de aplicaciones

No todas las tiendas venden en línea, pero esto no significa que debas dejar el desarrollo de aplicaciones de compras. Debe pensar desde el punto de vista del cliente al diseñar la aplicación de compras en línea. Los siguientes son cinco consejos de diseño para crear una aplicación de compras.

Mantenga la interfaz accesible y receptiva. Puede ser un desafío para los usuarios entender qué hacer si el contenido los abruma de inmediato.

Considere el espacio entre los elementos.

Sea consistente y use una paleta de colores limitada a unos pocos colores complementarios o tonos similares.

Considere la navegación. Los usuarios deben poder acceder fácilmente a todas las partes de su aplicación de compras en línea.

Siga los lenguajes de diseño específicos de la plataforma; iOS y Android tienen sus pautas de diseño estándar.

Cuando crea una aplicación de compras, debe concentrarse en dos secciones del diseño, y son Diseño UX y Diseño UI

Elegir la plataforma

¿Qué consideras al elegir la plataforma para tu aplicación, iOS o Android? Hablemos de elegir la plataforma adecuada para el desarrollo de su aplicación móvil. Decidir qué sistema operativo de aplicaciones móviles elegir para iOS y Android juntos representa una asombrosa cuota de mercado de sistemas operativos móviles del 99 %, vale la pena considerar la geografía de la audiencia objetivo.

En primer lugar, debe comprender que iOS es popular en los EE. UU., Canadá, Australia, Japón y partes de Europa Occidental, mientras que Android es más popular en América del Sur, India, África, China y Medio Oriente; elija un sistema operativo para el proceso de desarrollo de su aplicación de compras que sea más popular en su mercado objetivo.



Desarrollo y prueba de aplicaciones de compras

Cree una aplicación de compras que pueda ofrecer un mejor rendimiento, una funcionalidad perfecta y una usabilidad excelente. Puede contratar a un experto en desarrollo de aplicaciones de compras o a una empresa para codificar su aplicación. Los expertos crearán aplicaciones de compras y obtendrán soluciones de desarrollo de aplicaciones de compras para Android o iOS que ayudarán a escalar su aplicación. Una vez que finaliza el proceso de desarrollo de la aplicación de compras, su aplicación de compras en línea debe pasar por pruebas constantes para las actualizaciones y modificaciones necesarias por parte de un experto en control de calidad. Antes de que su aplicación de compras en línea se active, debe probarse.

Características esenciales que debe incluir

Ahora, después de discutir el proceso de desarrollo de la aplicación de compras, repasemos las funciones que se incluirán en su aplicación. No necesita crear una aplicación de compras copiando la aplicación de su competidor. El objetivo es crear una aplicación de compras que brinde una experiencia de compra increíble. Dado que la competencia en la industria del comercio electrónico es muy alta, es posible que desee comenzar el desarrollo de la aplicación de compras en línea lo antes posible para afectar positivamente su negocio. Para crear una aplicación de compras y que tenga éxito, debe incluir las características esenciales según el objetivo de su aplicación. Puede aprovechar muchas funciones durante el desarrollo de la aplicación de compras en línea. Algunas de las características esenciales para crear una aplicación de compras se mencionan a continuación.

Pago en línea 7 de cada 10 clientes abandonan la aplicación de comercio móvil sin finalizar la compra. Debe excluir los costos adicionales, eliminar el registro innecesario y simplificar el proceso de pago para lidiar con esto. Haga que la aplicación sea fácil de usar garantizando la máxima seguridad de los datos personales e incorporando múltiples métodos de pago.



Search Bar, la aplicación de compras en línea, tiene como objetivo ofrecer una lista de productos y simplificar la búsqueda. La búsqueda, el filtrado y la clasificación son las herramientas básicas de las aplicaciones de compras en línea.

Envíos Los compradores en línea de hoy son más exigentes que nunca; cuando se les preguntó, el 77 % indicó que el envío confiable en dos días es el factor decisivo para completar una compra; es por eso que presentar envíos gratuitos y rápidos a sus clientes lo ayudará a destacarse y podría ser el factor decisivo para comprarle a usted sobre un competidor.



Inicio de sesión del cliente. El registro de clientes y el inicio de sesión pueden ser opcionales, pero es una técnica de marketing efectiva para obtener los datos de las redes sociales y el correo electrónico de los clientes para desarrollar una experiencia más personalizada. La regla para asegurarse es nunca obligar a los clientes a registrarse antes de llegar a la etapa de pago.



Diferentes tipos de tiendas de comercio móvil

La clave para las ventas de su producto es crear una aplicación de compras. Puede crear una aplicación de compras móvil para su tienda en línea existente y aumentar sus ventas. Las tiendas de comercio móvil o las aplicaciones de comercio móvil se clasifican en tres grupos principales:

Tienda de un vendedor

Solo una sola persona vende productos o servicios a través de estas tiendas en línea. Estas tiendas se construyen con fines promocionales y para evitar la intervención de intermediarios entre el consumidor y la marca. por ejemplo, manzana

Tiendas con vendedores específicos

Solo los vendedores específicos pueden vender sus productos o servicios a los consumidores en dichas tiendas. Aquí los clientes tienen la oportunidad de elegir a los vendedores que ofrecen productos o servicios superiores entre muchos. Por ejemplo, Wish, Amazon, etc.

Tienda de múltiples vendedores

Las tiendas de vendedores múltiples son mercados abiertos en línea en los que la tienda permite que cada vendedor llegue a sus clientes potenciales. Por ejemplo, eBay o Upwork.

Ventajas de las aplicaciones de compras móviles

Quizás se pregunte por qué uno debería crear una aplicación de compras. El desarrollo de aplicaciones de compras en línea debería afectar positivamente a todo su negocio. Entonces, permítanos comprender las ventajas de crear una aplicación de compras para su negocio. La creación de una aplicación de compras en línea ayudará a sus usuarios a realizar compras regularmente y estimulará la actividad de compra de sus clientes, por lo tanto, el desarrollo de aplicaciones de compras le dará una ventaja a su negocio de muchas maneras:

Contenido personalizado. La actividad de compras y los pedidos anteriores se pueden guardar en la aplicación, sirviendo como parte de ofertas personalizadas.

Tiempo de carga. La página de la aplicación se carga más rápido. Por lo tanto, atraen a más clientes. Muchos compradores abandonarán el sitio si tarda más de tres segundos en cargarse, y existe la posibilidad de que corran hacia sus competidores.

Movilidad. Los compradores obtienen más libertad de las aplicaciones de compras en línea en cualquier momento y en cualquier lugar.

Acceso sin conexión . La mejor aplicación de compras móvil puede proporcionar a los compradores la posibilidad de comparar productos y comprobar los precios aún fuera de línea utilizando el rendimiento de potencia total de un teléfono inteligente.

Por lo tanto, las aplicaciones de compras crean una sólida audiencia leal para su empresa.

¿Cuál es el costo de desarrollar una aplicación de compras móvil?

Si está pensando en el costo de desarrollo de la aplicación de compras en línea, para planificar su presupuesto en consecuencia, entonces el costo final para crear una aplicación de compras no se puede determinar fácilmente. Esto se debe a que el costo final depende de varios factores como

Complejidad de la aplicación



Plataforma de comercio electrónico



Ubicación de los desarrolladores.



Línea de tiempo para crear una aplicación de compras y muchos otros factores



Una encuesta informó que el costo promedio para crear una aplicación de compras de las tarifas de la agencia oscila entre $ 30,000 y $ 700,000. Pero los expertos en desarrollo de aplicaciones de compras dicen que el precio para crear una aplicación de compras en línea con funciones básicas de comercio electrónico comienza entre $ 5,000 y $ 7,000 para iOS y Android.

¿Cuál es la diferencia entre una sola aplicación de comercio electrónico y el desarrollo de una aplicación de mercado?

Una sola aplicación de comercio electrónico le permite brindar muchos servicios de valor agregado a los usuarios. Por ejemplo, Google Pay realiza juegos para atraer y alentar su solución de pago a través de tareas diseñadas de manera inteligente. Por otro lado, Marketplace App es una plataforma en línea que enumera aplicaciones de software para dispositivos móviles y computadoras de escritorio. Es común que las aplicaciones de escritorio tengan una versión móvil de la misma aplicación. Las aplicaciones están diseñadas para ejecutar un sistema operativo específico, como Windows, iOS, Android o macOS.

¿Hay una aplicación para hacer su aplicación de compras?

El desarrollo de aplicaciones de compras es un servicio que está disponible para casi todos. Mucha gente piensa que solo las grandes corporaciones pueden hacer una aplicación de compras. Crear una aplicación de compras desde el principio puede ser un desafío, especialmente si tiene un presupuesto corto. Afortunadamente, hay muchos creadores de aplicaciones para crear aplicaciones de compras sin una sola línea de código como AppMaster. Obtiene todo el potencial de una plataforma de desarrollo de aplicaciones confiable para crear el desarrollo de aplicaciones de compras para ambas plataformas móviles.

¿Cómo creo una aplicación de compras?

El desarrollo de aplicaciones de compras para Android y iPhone es más fácil que nunca. Puede usar el software de creación de aplicaciones que le permite crear una aplicación de compras en minutos; no se requiere codificación! Elija una plantilla, ajuste lo que desee y agregue su texto, imágenes, videos y más para obtener dispositivos móviles al instante.



¿Es mejor comprar en una aplicación o en un sitio web?

¿Debería crear una aplicación de compras que funcione en todas las plataformas o simplemente ceñirse a un sitio web de compras básico? La respuesta es que los necesita a ambos. De hecho, también puede crear aplicaciones de compras móviles para sus tiendas en línea. Dado que el 58 % del tráfico mundial de Internet se genera a través de teléfonos móviles, adaptar su sitio web de comercio electrónico a dispositivos móviles es una opción inteligente y económica. Pero es probable que el 84% de los usuarios pasen más tiempo usando aplicaciones que un navegador móvil, por lo que es necesario desarrollar una aplicación de compras.

3 formas efectivas de lanzar su aplicación

Tres formas muy comunes y populares de iniciar la aplicación de compras en línea que puede seguir:

Lanzamiento beta

El primero es el lanzamiento beta. Aquí es donde lanza su aplicación a sus amigos y familiares para recibir comentarios. Ejecutas muchos ciclos de mejora para corregir la aplicación, corregir los errores y hacer que la aplicación sea cada vez mejor. Puede lanzar su aplicación en la tienda de aplicaciones de Google Play de su elección, ya sea Android o iPhone. Todo lo que está haciendo es mejorar rápidamente su aplicación de comercio móvil. En esta etapa, desea obtener comentarios y mejorar rápidamente. Al principio, desea realizar todas esas mejoras de calidad para obtener buenas críticas continuamente. Una vez que obtenga naturalmente buenas críticas de usuarios reales que no son sus amigos o familiares, estará listo para un tipo de lanzamiento.

Lanzamiento Publicitario

En esta etapa, debe crear una aplicación de compras tanto en iOS como en Android porque, digamos, las personas ven su aplicación de compras en línea en las redes sociales o incluso en TechCrunch. TechCrunch es una gran publicación; si no está familiarizado con ellos y solo está en una plataforma, perderá el 50% de los descargadores potenciales. Por lo tanto, debe asegurarse de que las personas con dispositivos Android y dispositivos iOS puedan descargar su aplicación de compras en línea. Mientras estás en la etapa beta, esa es la primera etapa; debe comunicarse con los blogueros, personas influyentes y diferentes publicaciones y presentarles el proceso de desarrollo de su aplicación de compras para que cuando la lance, obtenga un gran aumento de descargas y un gran aumento en las revisiones y todo. Eso te hará subir mucho y te impulsará en tu clasificación. Esa es toda la estrategia aquí. Es por eso que es tan importante porque toda esta acumulación fue para crear este gran lanzamiento para impulsarlo más alto en las clasificaciones de búsqueda de Google Play de Appstore, y puede obtener la mayoría de sus descargas eventualmente desde la búsqueda de App Store.

Lanzamiento en la conferencia

Si crea una pequeña aplicación de compras, como un juego de rompecabezas o algo así, y no es nueva, es posible que no funcione. Necesitas crear una aplicación de compras en línea que sea una nueva e innovadora aplicación impresionante. algo nuevo que está haciendo, luego puede solicitar el lanzamiento en TechCrunch Disrupt o lanzar conferencias. Son grandes conferencias de startups. Presente razones para crear una aplicación de compras en el escenario que también puede presentar en un stand. Explique puntos sólidos sobre cuán eficiente es la aplicación de compras. Hay muchas reuniones locales, grupos locales y grupos empresariales donde también puede presentar. Es más fácil ingresar a esos grupos y, muchas veces, asisten a ellos reporteros adicionales, blogueros, personas influyentes e incluso, a veces, inversores. Siga este modelo para que pueda obtener todos los beneficios del lanzamiento de todas las formas correctas y así podrá obtener más exposición.

Conclusión

Si tiene una idea de aplicación extraordinaria para crear una aplicación de compras, puede seguir los pasos anteriores para hacer realidad su visión. Este artículo hará maravillas por ti si has determinado tu público objetivo. Estos consejos profesionales lo ayudarán enormemente a crear una aplicación de compras.