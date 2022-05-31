مع زيادة المبيعات عبر الإنترنت ، تشهد صناعة التجارة الإلكترونية أكبر نمو في تطوير تطبيقات التسوق لتلبية طلبات العملاء. يحتاج العملاء إلى حرية شراء السلع والخدمات في أي وقت ومن أي مكان. يفضل المزيد من المتسوقين عبر الإنترنت تطبيقات التجارة الإلكترونية عبر الأجهزة المحمولة على مواقع الويب ، لأنها توفر القدرة على التكيف والراحة والسرعة الأكثر تقدمًا. ومن ثم ، فإن مفتاح مبيعات منتجك هو إنشاء تطبيق تسوق ، وهو الطريقة الأسرع والأكثر تكلفة لإطلاق تطبيق التسوق عبر الهاتف المحمول لمتجرك عبر الإنترنت. ستناقش هذه المقالة جميع الميزات التي تحتاجها لإنشاء تطبيق تسوق ونقل تطبيق التسوق عبر الإنترنت إلى المستوى التالي. دعونا نرى.

عملية إنشاء تطبيق تسوق

قبل البدء في إنشاء تطبيق تسوق ونقله مباشرة إلى مرحلة التطوير ، من الضروري تضمين الخطوات التالية في عملية تطوير تطبيق التسوق الخاص بك.

لا توجد فائدة من بدء عملية تطوير تطبيق التسوق دون إجراء أبحاث السوق المناسبة. تقوم أبحاث السوق بجمع معلومات حول شخصيات المشتري الخاصة بعملك ، والجمهور المستهدف ، والمنافسين ، والعملاء لتحديد مدى قابلية نجاح منتجك أو خدمتك من بين هؤلاء الأشخاص. نعلم جميعًا أن الشركات لا يمكن أن تكون ناجحة إذا لم تستمر في تلبية احتياجات عملائها.



النموذج الأولي والمعلمات

عندما تكون واثقًا مما تريد تصميمه ولأي مستخدمين ، ابدأ العمل على النموذج الأولي والمعلمات. بناءً على توقعات عميلك ، تحتاج إلى سرد الميزات والوظائف وإنشاء تطبيق تسوق. بمجرد استيفاء هذه الجوانب ، انتقل إلى النموذج الأولي. إنها النظرة الأولى لكيفية ظهور تطبيق التسوق عبر الإنترنت. سيكون من المفيد إذا أمضيت وقتًا كافيًا في اتخاذ قرار بشأن النموذج الأولي والمعلمات. إذا كنت تريد معرفة كيفية إنشاء تطبيق تسوق عبر الإنترنت ، فهناك العديد من برامج وأدوات النماذج الأولية المتاحة عبر الإنترنت.

تصميم التطبيق

لا يبيع كل متجر عبر الإنترنت ، لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك ترك تطوير تطبيق التسوق. يجب أن تفكر من وجهة نظر العميل عند تصميم تطبيق التسوق عبر الإنترنت. فيما يلي خمس نصائح تصميم لإنشاء تطبيق تسوق.

الحفاظ على الواجهة سهلة الوصول وسريعة الاستجابة. قد يكون من الصعب على المستخدمين فهم ما يجب عليهم فعله إذا تم التغلب عليهم فورًا بالمحتوى.

ضع في اعتبارك التباعد بين العناصر.

ابق متسقًا واستخدم لوحة ألوان تقتصر على عدد قليل من الألوان التكميلية أو الظلال المماثلة.

ضع في اعتبارك التنقل. يجب أن يكون المستخدمون قادرين على الوصول بسهولة إلى جميع أجزاء تطبيق التسوق عبر الإنترنت الخاص بك.

اتبع لغات التصميم الخاصة بالمنصة ؛ يحتوي نظامي iOS و Android على إرشادات التصميم القياسية الخاصة بهما.

عند إنشاء تطبيق تسوق ، تحتاج إلى التركيز على قسمين من التصميم ، وهما UX Design و UI Design

اختيار المنصة

ما الذي تفكر فيه عند اختيار النظام الأساسي لتطبيقك ، iOS أو Android؟ لنتحدث عن اختيار النظام الأساسي المناسب لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بك. يمثل تحديد نظام تشغيل تطبيقات الهاتف المحمول الذي سيتم استخدامه لنظامي التشغيل iOS و Android معًا حصة مذهلة بنسبة 99 ٪ في سوق نظام تشغيل الأجهزة المحمولة هنا ، وهو أمر يستحق النظر في جغرافية الجمهور المستهدف.

بادئ ذي بدء ، يجب أن تفهم أن نظام iOS يتمتع بشعبية في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وأجزاء من أوروبا الغربية ، في حين أن Android أكثر شيوعًا في أمريكا الجنوبية والهند وأفريقيا والصين والشرق الأوسط ؛ اختر نظام تشغيل لعملية تطوير تطبيق التسوق الأكثر شيوعًا في السوق المستهدفة.



تطوير واختبار تطبيقات التسوق

قم بإنشاء تطبيق تسوق يمكنه تقديم أداء أفضل ووظائف سلسة وسهولة استخدام ممتازة. يمكنك تعيين خبير تطوير تطبيق تسوق أو شركة لترميز تطبيقك. سيبني الخبراء تطبيقات التسوق ويحصلون على حلول تطوير تطبيقات التسوق التي تعمل بنظام Android أو iOS والتي تساعد على توسيع نطاق تطبيقك. بعد انتهاء عملية تطوير تطبيقات التسوق ، يجب أن يخضع تطبيق التسوق عبر الإنترنت الخاص بك للاختبار المستمر للتحديثات والتعديلات المطلوبة بواسطة خبير ضمان الجودة. قبل بدء تشغيل تطبيق التسوق عبر الإنترنت ، يجب اختباره.

الميزات الأساسية التي يجب تضمينها

الآن ، بعد مناقشة عملية تطوير تطبيق التسوق ، دعنا نستعرض الميزات التي سيتم تضمينها في تطبيقك. لا تحتاج إلى إنشاء تطبيق تسوق عن طريق نسخ تطبيق منافسك. الهدف هو إنشاء تطبيق تسوق يمنحك تجربة تسوق مذهلة. نظرًا لأن المنافسة في صناعة التجارة الإلكترونية عالية جدًا ، فقد ترغب في البدء في تطوير تطبيق التسوق عبر الإنترنت في أسرع وقت ممكن للتأثير بشكل إيجابي على عملك. لإنشاء تطبيق تسوق وإنجاحه ، تحتاج إلى تضمين الميزات الأساسية بناءً على الهدف من تطبيقك. يمكنك الاستفادة من العديد من الميزات أثناء تطوير تطبيق التسوق عبر الإنترنت. بعض الميزات الأساسية لإنشاء تطبيق تسوق مذكورة أدناه

الدفع عبر الإنترنت يغادر 7 من كل 10 عملاء تطبيق التجارة عبر الأجهزة المحمولة دون إنهاء عملية الشراء. يجب استبعاد التكاليف الإضافية وإزالة التسجيل غير الضروري وتبسيط عملية الخروج للتعامل مع هذا الأمر. اجعل التطبيق سهل الاستخدام من خلال ضمان أقصى درجات الأمان للبيانات الشخصية ودمج طرق دفع متعددة.



يهدف شريط البحث ، تطبيق التسوق عبر الإنترنت ، إلى تقديم قائمة بالمنتجات وتبسيط البحث. البحث والتصفية والفرز هي الأدوات الأساسية لتطبيقات التسوق عبر الإنترنت.

الشحن أصبح المتسوقون عبر الإنترنت اليوم أكثر تطلبًا من أي وقت مضى ؛ عند السؤال ، أشار 77٪ إلى أن الشحن الموثوق به لمدة يومين هو العامل الحاسم في إتمام الشراء ؛ هذا هو السبب في أن تقديم الشحن المجاني والسريع لعملائك سيساعدك على التميز وقد يكون العامل الحاسم للشراء منك على منافس.



الشحن أصبح المتسوقون عبر الإنترنت اليوم أكثر تطلبًا من أي وقت مضى ؛ عند السؤال ، أشار 77٪ إلى أن الشحن الموثوق به لمدة يومين هو العامل الحاسم في إتمام الشراء ؛ هذا هو السبب في أن تقديم الشحن المجاني والسريع لعملائك سيساعدك على التميز وقد يكون العامل الحاسم للشراء منك على منافس. مراجعة المستخدم تتيح ميزة المراجعة لعملائك تقديم ملاحظاتهم من خلال مراجعة المنتجات التي اشتروها. سيضيف هذا مستوى من الثقة إلى تطبيق التسوق عبر الإنترنت وسيشجع المستخدمين الآخرين أيضًا على اتخاذ قرار الشراء.



تسجيل دخول العميل. يمكن أن يكون تسجيل العملاء وتسجيل الدخول أمرًا اختياريًا ، ولكنه أسلوب تسويقي فعال للحصول على بيانات الوسائط الاجتماعية والبريد الإلكتروني للعملاء لتطوير تجربة أكثر تخصيصًا. قاعدة التأكد هي عدم إجبار العملاء على التسجيل قبل الوصول إلى مرحلة السداد.



أنواع مختلفة من متاجر التجارة المتنقلة

مفتاح مبيعات منتجك هو إنشاء تطبيق تسوق. يمكنك إنشاء تطبيق تسوق محمول لمتجرك الحالي عبر الإنترنت وتعزيز مبيعاتك. يتم تصنيف متاجر التجارة عبر الأجهزة المحمولة أو تطبيقات التجارة عبر الأجهزة المحمولة إلى ثلاث مجموعات رئيسية:

متجر بائع واحد

يقوم شخص واحد فقط ببيع المنتجات أو الخدمات من خلال هذه المتاجر عبر الإنترنت. تم تصميم هذه المتاجر لأهداف ترويجية ولتجنب تدخل الوسطاء بين المستهلك والعلامة التجارية. على سبيل المثال ، Apple

مخازن مع بائعين محددين

يُسمح فقط للبائعين المحددين ببيع منتجاتهم أو خدماتهم للمستهلكين في هذه المتاجر. هنا يحصل العملاء على فرصة اختيار البائعين الذين يقدمون منتجات أو خدمات متفوقة من بين العديد من البائعين. على سبيل المثال ، Wish ، Amazon ، إلخ.

متجر البائعين المتعددين

تعد متاجر البائعين المتعددة بمثابة أسواق مفتوحة عبر الإنترنت حيث يتيح المتجر لكل بائع الوصول إلى عملائه المحتملين. على سبيل المثال ، eBay أو Upwork.

مزايا تطبيقات التسوق عبر الهاتف المحمول

قد تتساءل لماذا يجب على المرء إنشاء تطبيق تسوق؟ يجب أن يؤثر تطوير تطبيق التسوق عبر الإنترنت بشكل إيجابي على عملك بالكامل. لذا ، دعنا نفهم مزايا إنشاء تطبيق تسوق لعملك. سيساعد إنشاء تطبيق تسوق عبر الإنترنت المستخدمين لديك على إجراء عمليات شراء بانتظام وتحفيز نشاط الشراء لعملائك ، وبالتالي ، فإن تطوير تطبيق التسوق سيعطي ميزة لعملك بعدة طرق:

محتوى مخصص. يمكن حفظ نشاط التسوق والطلبات السابقة في التطبيق ، والتي تعمل كجزء من العروض المخصصة.

يمكن حفظ نشاط التسوق والطلبات السابقة في التطبيق ، والتي تعمل كجزء من العروض المخصصة. وقت التحميل. يتم تحميل صفحة التطبيق بشكل أسرع. وبالتالي ، فإنها تجلب المزيد من العملاء. سيغادر العديد من المتسوقين الموقع إذا استغرق تحميله أكثر من ثلاث ثوان ، وهناك احتمال أن يتوجهوا إلى منافسيك.

يتم تحميل صفحة التطبيق بشكل أسرع. وبالتالي ، فإنها تجلب المزيد من العملاء. سيغادر العديد من المتسوقين الموقع إذا استغرق تحميله أكثر من ثلاث ثوان ، وهناك احتمال أن يتوجهوا إلى منافسيك. إمكانية التنقل. يتمتع المتسوقون بمزيد من الحرية من تطبيقات التسوق عبر الإنترنت في أي وقت وفي أي مكان.

يتمتع المتسوقون بمزيد من الحرية من تطبيقات التسوق عبر الإنترنت في أي وقت وفي أي مكان. الوصول دون اتصال . يمكن أن يوفر أفضل تطبيق للتسوق عبر الأجهزة المحمولة للمتسوقين إمكانية مقارنة المنتجات والتحقق من الأسعار التي لا تزال غير متصلة بالإنترنت باستخدام أداء كامل الطاقة لهاتف ذكي.

وبالتالي ، تنشئ تطبيقات التسوق جمهورًا مخلصًا قويًا لشركتك.

ما هي تكلفة تطوير تطبيق التسوق المحمول؟

إذا كنت تفكر في تكلفة تطوير تطبيق التسوق عبر الإنترنت ، لتخطيط ميزانيتك وفقًا لذلك ، فلا يمكن تحديد التكلفة النهائية لإنشاء تطبيق تسوق بسهولة. هذا لأن التكلفة النهائية تعتمد على عدة عوامل مثل

تعقيد التطبيق



منصة التجارة الإلكترونية



موقع المطورين



الجدول الزمني لإنشاء تطبيق التسوق والعديد من العوامل الأخرى



أفاد استطلاع أن متوسط تكلفة إنشاء تطبيق تسوق من أسعار الوكالة يتراوح بين 30 ألف دولار و 700 ألف دولار. لكن خبراء تطوير تطبيقات التسوق يقولون إن سعر إنشاء تطبيق تسوق عبر الإنترنت بميزات أساسية للتجارة الإلكترونية يبدأ من 5000 دولار إلى 7000 دولار لكل من iOS و Android.

ما الفرق بين تطبيق تجارة إلكترونية واحد وتطوير تطبيق سوق؟

يتيح لك تطبيق التجارة الإلكترونية الواحد تقديم العديد من الخدمات ذات القيمة المضافة للمستخدمين. على سبيل المثال ، يُجري Google Pay الألعاب للمشاركة في حل الدفع الخاص به وتشجيعه من خلال مهام مصممة بذكاء. من ناحية أخرى ، يعد Marketplace App نظامًا أساسيًا عبر الإنترنت يسرد التطبيقات البرمجية للأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية. من الشائع أن يكون لتطبيقات سطح المكتب إصدار محمول من نفس التطبيق. تم تصميم التطبيقات لتشغيل نظام تشغيل معين مثل Windows أو iOS أو Android أو macOS.

هل يوجد تطبيق لإنشاء تطبيق Shopping الخاص بك؟

تطوير تطبيق التسوق هو خدمة متاحة للجميع تقريبًا. يعتقد الكثير من الناس أن الشركات الكبيرة فقط هي التي يمكنها إنشاء تطبيق تسوق. يمكن أن يمثل إنشاء تطبيق تسوق من البداية تحديًا ، خاصة إذا كانت لديك ميزانية قصيرة. لحسن الحظ ، هناك العديد من صانعي التطبيقات لإنشاء تطبيقات تسوق بدون سطر واحد من التعليمات البرمجية مثل AppMaster. يمكنك الحصول على الإمكانات الكاملة لمنصة تطوير التطبيقات الموثوقة لبناء تطوير تطبيقات التسوق لكل من الأنظمة الأساسية للجوّال.

كيف أقوم بإنشاء تطبيق تسوق؟

أصبح تطوير تطبيقات التسوق لأجهزة Android و iPhone أسهل من أي وقت مضى. يمكنك استخدام برنامج صانع التطبيقات الذي يسمح لك بإنشاء تطبيق تسوق في دقائق ؛ لا يلزم الترميز! اختر نموذجًا ، واضبط أي شيء تريده ، وأضف النص والصور ومقاطع الفيديو والمزيد للحصول على الهاتف على الفور.



هل من الأفضل التسوق عبر تطبيق أو موقع ويب؟

هل يجب عليك إنشاء تطبيق تسوق يعمل عبر جميع الأنظمة الأساسية أو مجرد الالتزام بموقع التسوق الأساسي؟ الجواب هو أنك بحاجة لكليهما. في الواقع ، يمكنك أيضًا إنشاء تطبيقات تسوق للهاتف المحمول لمتاجرك عبر الإنترنت. وبقدر ما يتم إنشاء 58٪ من حركة مرور الإنترنت في جميع أنحاء العالم عن طريق الهواتف المحمولة ، فإن تغيير موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك إلى الأجهزة المحمولة يعد اختيارًا ذكيًا وسهل الاستخدام في الجيب. ولكن من المرجح أن يقضي 84٪ من المستخدمين وقتًا أطول في استخدام التطبيقات مقارنة بمتصفح الجوال ، مما يجعل تطوير تطبيق التسوق ضرورة.

3 طرق فعالة لبدء تشغيل التطبيق الخاص بك

ثلاث طرق شائعة جدًا لإطلاق تطبيق التسوق عبر الإنترنت يمكنك اتباعها:

إطلاق بيتا

الأول هو إطلاق النسخة التجريبية. هذا هو المكان الذي تطلق فيه تطبيقك لأصدقائك وعائلتك للحصول على آرائهم. تقوم بتشغيل العديد من دورات التحسين لإصلاح التطبيق وإصلاح الأخطاء وجعل التطبيق أفضل وأفضل. يمكنك إطلاق التطبيق الخاص بك في متجر التطبيقات google play الذي تختاره ، سواء كان Android أو iPhone. كل ما تفعله هو تحسين تطبيق التجارة عبر الأجهزة المحمولة بسرعة. في هذه المرحلة ، تريد الحصول على التعليقات والتحسين بسرعة. في البداية ، تريد إجراء كل تحسينات الجودة هذه للحصول على تقييمات جيدة باستمرار. بمجرد حصولك بشكل طبيعي على تقييمات جيدة من مستخدمين حقيقيين ليسوا من أصدقائك أو عائلتك ، فأنت جاهز لنوع الإطلاق.

إطلاق الدعاية

في هذه المرحلة ، يجب عليك إنشاء تطبيق تسوق على كل من iOS و Android لأنه ، دعنا نقول ، يرى الناس تطبيق التسوق عبر الإنترنت الخاص بك على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى على TechCrunch. TechCrunch هو منشور كبير ؛ إذا لم تكن على دراية بها وكنت تستخدم نظامًا أساسيًا واحدًا فقط ، فستفقد 50٪ من برامج التنزيل المحتملة. لذلك عليك التأكد من أن الأشخاص الذين لديهم أجهزة Android وأجهزة iOS يمكنهم تنزيل تطبيق التسوق عبر الإنترنت. عندما تكون في المرحلة التجريبية ، هذه هي المرحلة الأولى ؛ يجب أن تتواصل مع المدونين والمؤثرين والمنشورات المختلفة وأن تروج لهم عملية تطوير تطبيق التسوق الخاص بك حتى تحصل عند بدء التشغيل على زيادة هائلة في التنزيلات وزيادة كبيرة في المراجعات وكل ذلك. هذا سيجعلك تتقدم في الترتيب ويدفعك إلى ترتيبك. هذه هي الإستراتيجية بأكملها هنا. هذا هو السبب في أنه مهم للغاية لأن كل هذا التراكم كان لإنشاء هذا الإطلاق الرائع لدفعك إلى أعلى في تصنيفات البحث في Appstore google play ، ويمكنك الحصول على معظم التنزيلات الخاصة بك في النهاية من بحث App Store.

انطلاق في المؤتمر

إذا أنشأت تطبيقًا صغيرًا للتسوق ، مثل لعبة ألغاز أو شيء من هذا القبيل ، ولم يكن تطبيقًا جديدًا ، فقد لا ينجح ذلك. تحتاج إلى إنشاء تطبيق تسوق عبر الإنترنت يكون تطبيقًا مبتكرًا جديدًا مثيرًا للإعجاب. شيئًا جديدًا تقوم به ، ثم يمكنك التقدم لإطلاقه في TechCrunch Disrupt أو إطلاق المؤتمرات. إنها مؤتمرات بدء ضخمة. قدم أسبابًا لإنشاء تطبيق تسوق على خشبة المسرح ، يمكنك أيضًا تقديمه في كشك. اشرح النقاط القوية حول مدى كفاءة تطبيق التسوق. هناك العديد من اللقاءات المحلية والمجموعات المحلية ومجموعات الأعمال حيث يمكنك الحضور أيضًا. من الأسهل الانضمام إلى هذه المجموعات ، وفي كثير من الأحيان ، يحضرهم مراسلون ومدونون ومؤثرون آخرون ، وحتى في بعض الأحيان مستثمرون إضافيون. اتبع هذا النموذج حتى تتمكن من الحصول على جميع مزايا الإطلاق بكل الطرق الصحيحة وبذلك ستتمكن من الحصول على مزيد من التعرض.

استنتاج

إذا كانت لديك فكرة تطبيق غير عادية لإنشاء تطبيق تسوق ، فيمكنك اتباع الخطوات المذكورة أعلاه لإضفاء الحيوية على رؤيتك. هذه المقالة سوف تفعل المعجزات لك إذا كنت قد حددت جمهورك المستهدف. ستساعدك هذه النصائح المؤيدة على إنشاء تطبيق تسوق بشكل هائل.



