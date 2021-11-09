С ростом онлайн-продаж в индустрии электронной коммерции наблюдается самый значительный рост разработки приложений для покупок, чтобы удовлетворить потребности клиентов. Клиентам нужна свобода покупать товары и услуги в любое время и в любом месте. Все больше онлайн-покупателей предпочитают мобильные приложения для электронной коммерции веб-сайтам, поскольку они предлагают адаптивность, удобство и более высокую скорость. Следовательно, ключом к продажам вашего продукта является создание приложения для покупок, которое является более быстрым и доступным способом запуска мобильного приложения для покупок в вашем интернет-магазине. В этой статье мы обсудим все функции, необходимые для создания приложения для покупок и выведения вашего приложения для онлайн-покупок на новый уровень. Посмотрим.

Процесс создания приложения для покупок

Прежде чем приступить к созданию приложения для покупок и перейти непосредственно к этапу разработки, важно включить следующие шаги в процесс разработки вашего приложения для покупок.





Нет смысла начинать процесс разработки приложения для покупок без надлежащего исследования рынка. Исследование рынка — это сбор информации о покупателях вашего бизнеса, целевой аудитории, конкурентах и клиентах, чтобы определить, насколько жизнеспособными и успешными будут ваш продукт или услуга среди этих людей. Мы все знаем, что бизнес не может быть успешным, если он не будет продолжать удовлетворять потребности своих клиентов.



Прототип и параметры

Когда вы будете уверены в том, что хотите разработать и для каких пользователей, начните работать над прототипом и параметрами. Основываясь на ожиданиях вашего клиента, вам необходимо составить список функций и функций и создать приложение для покупок. После того, как вы разберетесь с этими аспектами, переходите к прототипу. Это первое представление о том, как будет выглядеть ваше приложение для онлайн-покупок. Будет полезно, если вы потратите достаточно времени на выбор прототипа и параметров. Если вы хотите узнать, как создать приложение для онлайн-покупок, в Интернете доступно несколько программ и инструментов для создания прототипов.

Дизайн приложения

Не каждый магазин продает онлайн, но это не значит, что вы должны оставить разработку приложений для покупок. Вы должны думать с точки зрения клиента при разработке приложения для онлайн-покупок. Ниже приведены пять советов по дизайну для создания приложения для покупок.

Сохраняйте интерфейс доступным и отзывчивым. Пользователям может быть сложно понять, что делать, если они сразу перегружены контентом.

Учитывайте расстояние между элементами.

Сохраняйте последовательность и используйте цветовую палитру, ограниченную несколькими дополнительными цветами или похожими оттенками.

Рассмотрим навигацию. Пользователи должны иметь легкий доступ ко всем частям вашего приложения для онлайн-покупок.

Следуйте языкам дизайна для конкретных платформ; iOS и Android имеют свои стандартные рекомендации по дизайну.

Когда вы создаете приложение для покупок, вам нужно сосредоточиться на двух разделах дизайна: дизайне UX и дизайне пользовательского интерфейса.

Выбор платформы

На что вы обращаете внимание при выборе платформы для своего приложения, iOS или Android? Поговорим о выборе правильной платформы для разработки вашего мобильного приложения. При принятии решения о том, какая операционная система мобильного приложения для iOS и Android вместе составляет ошеломляющую долю рынка мобильных операционных систем, составляющую 99%, стоит учитывать географию целевой аудитории.

Прежде всего, вам нужно понять, что iOS популярна в США, Канаде, Австралии, Японии и некоторых частях Западной Европы, тогда как Android более популярен в Южной Америке, Индии, Африке, Китае и на Ближнем Востоке; выберите операционную систему для процесса разработки приложения для покупок, наиболее популярную на вашем целевом рынке.



Разработка и тестирование приложения для покупок

Создайте приложение для покупок, которое может предложить лучшую производительность, бесшовную функциональность и отличное удобство использования. Вы можете нанять эксперта по разработке приложений для покупок или компанию для написания кода вашего приложения. Эксперты создадут приложения для покупок и предоставят решения для разработки приложений для покупок на Android или iOS, которые помогут вашему приложению масштабироваться. После того, как процесс разработки приложения для покупок завершен, ваше приложение для онлайн-покупок должно пройти постоянное тестирование на наличие необходимых обновлений и модификаций экспертом по контролю качества. Прежде чем ваше приложение для онлайн-покупок заработает, его необходимо протестировать.

Основные функции, которые вы должны включить

Теперь, после обсуждения процесса разработки приложения для покупок, давайте рассмотрим функции, которые должны быть включены в ваше приложение. Вам не нужно создавать приложение для покупок, копируя приложение вашего конкурента. Цель состоит в том, чтобы создать приложение для покупок, которое дает невероятный опыт покупок. Поскольку конкуренция в индустрии электронной коммерции очень высока, вы можете начать разработку приложения для онлайн-покупок как можно скорее, чтобы положительно повлиять на свой бизнес. Чтобы создать приложение для покупок и сделать его успешным, вам необходимо включить основные функции в зависимости от цели вашего приложения. Вы можете воспользоваться многими функциями при разработке приложения для онлайн-покупок. Некоторые из основных функций для создания приложения для покупок упомянуты ниже.

Онлайн-платежи 7 из 10 клиентов покидают мобильное приложение для коммерции, не совершив покупку. Чтобы справиться с этим, вам следует исключить дополнительные расходы, убрать ненужную регистрацию и упростить процесс оформления заказа. Сделайте приложение удобным для пользователя, обеспечив максимальную безопасность личных данных и включив несколько способов оплаты.



Search Bar, приложение для онлайн-покупок, предлагает список продуктов и упрощает поиск. Поиск, фильтрация и сортировка — основные инструменты приложений для онлайн-покупок.

Доставка Сегодняшние онлайн-покупатели более требовательны, чем когда-либо; когда их спросили, 77% указали, что надежная двухдневная доставка является решающим фактором при совершении покупки; вот почему предоставление бесплатной и быстрой доставки вашим клиентам поможет вам выделиться и может стать решающим фактором для покупки у вас, а не у конкурента.



Доставка Сегодняшние онлайн-покупатели более требовательны, чем когда-либо; когда их спросили, 77% указали, что надежная двухдневная доставка является решающим фактором при совершении покупки; вот почему предоставление бесплатной и быстрой доставки вашим клиентам поможет вам выделиться и может стать решающим фактором для покупки у вас, а не у конкурента. Пользовательский обзор Функция обзора позволяет вашим клиентам оставлять отзывы, просматривая продукты, которые они купили. Это повысит уровень доверия к вашему приложению для онлайн-покупок, а также побудит других пользователей принять решение о покупке.



Вход для клиентов. Регистрация клиентов и вход в систему могут быть необязательными, но это эффективный маркетинговый метод, позволяющий получать данные клиентов из социальных сетей и электронную почту для разработки более персонализированного опыта. Следите за правилом: никогда не заставляйте клиентов регистрироваться до того, как они достигнут стадии оформления заказа.



Различные типы магазинов мобильной коммерции

Ключом к продажам вашего продукта является создание приложения для покупок. Вы можете создать мобильное приложение для покупок для существующего интернет-магазина и увеличить продажи. Магазины мобильной коммерции или приложения для мобильной коммерции делятся на три основные группы:

Один магазин продавца

Только один человек продает товары или услуги через эти интернет-магазины. Эти магазины созданы в рекламных целях и во избежание вмешательства посредников между потребителем и брендом. Например, Apple

Магазины с конкретными продавцами

Только конкретным продавцам разрешается продавать свои товары или услуги потребителям в таких магазинах. Здесь клиенты получают возможность выбрать из множества продавцов, предлагающих превосходные товары или услуги. Например, Wish, Amazon и т. д.

Магазин с несколькими продавцами

Магазины с несколькими продавцами — это открытые торговые площадки в Интернете, где магазин позволяет каждому продавцу связаться со своими потенциальными клиентами. Например, eBay или Upwork.

Преимущества мобильных приложений для покупок

Вы можете задаться вопросом, зачем создавать приложение для покупок? Разработка приложения для онлайн-покупок должна положительно повлиять на весь ваш бизнес. Итак, давайте разберемся в преимуществах создания приложения для покупок для вашего бизнеса. Создание приложения для онлайн-покупок поможет вашим пользователям совершать покупки регулярно и стимулировать покупательскую активность ваших клиентов, поэтому разработка приложения для покупок даст вашему бизнесу множество преимуществ:

Персонализированный контент. Покупки и прошлые заказы могут быть сохранены в приложении, служащем частью персонализированных предложений.

Покупки и прошлые заказы могут быть сохранены в приложении, служащем частью персонализированных предложений. Время загрузки. Страница приложения загружается быстрее. Таким образом, они приводят больше клиентов. Многие покупатели уйдут с сайта, если он загружается более трех секунд, и есть вероятность, что они убегут к вашим конкурентам.

Страница приложения загружается быстрее. Таким образом, они приводят больше клиентов. Многие покупатели уйдут с сайта, если он загружается более трех секунд, и есть вероятность, что они убегут к вашим конкурентам. Мобильность. Покупатели получают больше свободы от приложений для онлайн-покупок в любое время и в любом месте.

Покупатели получают больше свободы от приложений для онлайн-покупок в любое время и в любом месте. Оффлайн доступ . Лучшее мобильное приложение для покупок может предоставить покупателям возможность сравнивать продукты и проверять цены в автономном режиме, используя полную мощность смартфона.

Таким образом, приложения для покупок создают солидную лояльную аудиторию для вашей компании.

Какова стоимость разработки мобильного приложения для покупок?

Если вы думаете о стоимости разработки приложения для онлайн-покупок, чтобы соответствующим образом спланировать свой бюджет, то конечную стоимость создания приложения для покупок определить нелегко. Это связано с тем, что конечная стоимость зависит от нескольких факторов, таких как

Сложность приложения



Платформа электронной коммерции



Расположение разработчиков



Сроки создания приложения для покупок и многие другие факторы



Опрос показал, что средняя стоимость создания приложения для покупок в агентстве составляет от 30 000 до 700 000 долларов. Но эксперты по разработке приложений для покупок говорят, что стоимость создания приложения для онлайн-покупок с базовыми функциями электронной коммерции начинается от 5000 до 7000 долларов как для iOS, так и для Android.





В чем разница между одним приложением для электронной коммерции и разработкой приложения для торговой площадки?

Одно приложение для электронной коммерции позволяет предоставлять пользователям множество дополнительных услуг. Например, Google Pay проводит игры, чтобы заинтересовать и поощрить свое платежное решение с помощью продуманных задач. С другой стороны, Marketplace App — это онлайн-платформа, на которой перечислены программные приложения для мобильных устройств и настольных компьютеров. Обычно настольные приложения имеют мобильную версию того же приложения. Приложения предназначены для работы с определенной операционной системой, такой как Windows, iOS, Android или macOS.

Есть ли приложение для создания приложения для покупок?

Разработка приложения для шоппинга — услуга, доступная практически каждому. Многие думают, что только крупные корпорации могут сделать приложение для покупок. Создание приложения для покупок с самого начала может оказаться сложной задачей, особенно если у вас ограниченный бюджет. К счастью, есть много разработчиков приложений, которые создают приложения для покупок без единой строчки кода, как AppMaster. Вы получаете весь потенциал надежной платформы разработки приложений для создания приложений для покупок для обеих мобильных платформ.

Как создать приложение для покупок?

Разработка приложений для покупок для Android и iPhone стала проще, чем когда-либо. Вы можете использовать программное обеспечение для создания приложений, которое позволяет создать приложение для покупок за считанные минуты; кодирование не требуется! Выберите шаблон, настройте все, что хотите, и добавьте свой текст, изображения, видео и многое другое, чтобы мгновенно стать мобильным.



Лучше покупать в приложении или на сайте?

Следует ли вам создать приложение для покупок, которое работает на всех платформах, или просто придерживаться основного веб-сайта для покупок? Ответ: они нужны вам обоим. Фактически, вы также можете создавать мобильные приложения для покупок в своих интернет-магазинах. Поскольку 58% мирового интернет-трафика генерируется мобильными телефонами, изменение вашего веб-сайта электронной коммерции для мобильных устройств является разумным и удобным выбором. Но 84% пользователей, скорее всего, будут проводить больше времени в приложениях, чем в мобильном браузере, поэтому разработка приложений для покупок становится необходимостью.

3 эффективных способа запуска вашего приложения

Три очень распространенных и популярных способа запуска приложения для онлайн-покупок, которым вы можете следовать:

Запуск бета-версии

Первый — запуск бета-версии. Здесь вы публикуете свое приложение для своих друзей и семьи для обратной связи. Вы запускаете множество циклов улучшения, чтобы исправить приложение, исправить ошибки и сделать приложение все лучше и лучше. Вы можете опубликовать свое приложение в магазине приложений Google Play по вашему выбору, будь то Android или iPhone. Все, что вы делаете, — это быстро улучшаете свое приложение для мобильной коммерции. На этом этапе вы хотите получить обратную связь и быстро улучшиться. В начале вы хотите сделать все эти улучшения качества, чтобы постоянно получать хорошие отзывы. Как только вы, естественно, получите хорошие отзывы от реальных пользователей, которые не являются вашими друзьями или родственниками, вы готовы к запуску типа.

Рекламный запуск

На этом этапе вы должны создать приложение для покупок как на iOS, так и на Android, потому что, скажем, люди видят ваше приложение для онлайн-покупок в социальных сетях или даже на TechCrunch. TechCrunch — крупное издание; если вы не знакомы с ними и используете только одну платформу, вы упустите 50% потенциальных загрузчиков. Поэтому вы должны убедиться, что люди с устройствами Android и iOS могут загрузить ваше приложение для онлайн-покупок. Пока вы находитесь на стадии бета-тестирования, это первая стадия; вы должны обратиться к блоггерам, влиятельным лицам и различным публикациям и рассказать им о процессе разработки вашего приложения для покупок, чтобы при запуске вы получили огромный всплеск загрузок и большой всплеск отзывов и все такое. Это заставит вас подняться и подняться в рейтинге. Вот и вся стратегия. Вот почему это так важно, потому что все это наращивание было сделано для того, чтобы создать этот отличный запуск, чтобы поднять вас выше в рейтинге поиска Google Play в App Store, и вы можете получить большую часть своих загрузок в конечном итоге из поиска в App Store.

Запуск на конференции

Если вы создаете небольшое приложение для покупок, например, игру-головоломку или что-то в этом роде, и оно не новое, это может не сработать. Вам нужно создать впечатляющее инновационное приложение для онлайн-покупок. что-то новое, что вы делаете, вы можете подать заявку на запуск на TechCrunch Disrupt или на конференциях по запуску. Это огромные стартап-конференции. Представьте причины для создания приложения для покупок на сцене, которые вы также можете представить на стенде. Объясните важные моменты о том, насколько эффективно приложение для покупок. Есть много местных встреч, местных групп и бизнес-групп, где вы также можете выступать. В эти группы легче попасть, и часто их посещают дополнительные репортеры, блоггеры, влиятельные лица и даже иногда инвесторы. Следуйте этой модели, чтобы получить все преимущества запуска всеми правильными способами и получить больше информации.

Вывод

Если у вас есть необычная идея для создания приложения для покупок, вы можете выполнить описанные выше шаги, чтобы воплотить свое видение в жизнь. Эта статья будет творить чудеса для вас, если вы определили свою целевую аудиторию. Эти профессиональные советы помогут вам создать приложение для покупок.



