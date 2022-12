Con l'aumento delle vendite online, il settore del commercio elettronico sta registrando la crescita più consistente nello sviluppo di applicazioni per lo shopping per soddisfare le richieste dei clienti, che hanno bisogno della libertà di acquistare beni e servizi in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Un numero sempre maggiore di acquirenti online preferisce le applicazioni per il commercio elettronico mobile ai siti web, in quanto offrono adattabilità, comodità e velocità più avanzate. Pertanto, la chiave per le vendite dei vostri prodotti è la creazione di un'applicazione per lo shopping, che è il modo più veloce e conveniente per lanciare l'applicazione per lo shopping mobile per il vostro negozio online. Questo articolo illustra tutte le caratteristiche necessarie per creare un'app per lo shopping e portare la vostra app per lo shopping online a un livello superiore. Vediamo.

Il processo di creazione di un'app per lo shopping

Prima di iniziare a creare un'app per lo shopping e passare direttamente alla fase di sviluppo, è essenziale includere le seguenti fasi nel processo di sviluppo dell'app per lo shopping.

Non c'è alcun vantaggio nell'avviare il processo di sviluppo di un'app per lo shopping senza aver effettuato un'adeguata ricerca di mercato. Le ricerche di mercato consistono nella raccolta di informazioni sulle buyer personas, sul pubblico target, sui concorrenti e sui clienti della vostra azienda, al fine di determinare la validità e il successo del vostro prodotto o servizio tra queste persone. Sappiamo tutti che le aziende non possono avere successo se non continuano a soddisfare le esigenze dei loro clienti.



Prototipo e parametri

Quando siete sicuri di ciò che volete progettare e per quali utenti, iniziate a lavorare sul prototipo e sui parametri. In base alle aspettative del cliente, è necessario elencare le caratteristiche e le funzionalità e costruire un'app per lo shopping. Una volta soddisfatti questi aspetti, passate al prototipo. È la prima visione di come apparirà la vostra applicazione per lo shopping online. Sarebbe utile dedicare tempo sufficiente a decidere il prototipo e i parametri. Se volete sapere come creare un'app per lo shopping online, sono disponibili online diversi software e strumenti di prototipazione.

Design dell'app

Non tutti i negozi vendono online, ma questo non significa che si debba abbandonare lo sviluppo di app per lo shopping. Nella progettazione di un'app per lo shopping online è necessario pensare dal punto di vista del cliente. Ecco i cinque consigli di progettazione per creare un'app per lo shopping.

Mantenere l'interfaccia accessibile e reattiva. Per gli utenti può essere difficile capire cosa fare se vengono immediatamente sommersi dai contenuti.

Considerate la spaziatura tra gli elementi.

Rimanete coerenti e utilizzate una tavolozza di colori limitata a pochi colori complementari o a tonalità simili.

Considerate la navigazione. Gli utenti devono essere in grado di accedere facilmente a tutte le parti dell'applicazione per lo shopping online.

Seguite i linguaggi di progettazione specifici della piattaforma; iOS e Android hanno le loro linee guida di progettazione standard.

Quando si crea un'app per lo shopping è necessario concentrarsi su due sezioni del design: UX Design e UI Design.

Scelta della piattaforma

Cosa considerare quando si sceglie la piattaforma per la propria applicazione, iOS o Android? Parliamo della scelta della piattaforma giusta per lo sviluppo della vostra applicazione mobile. Per decidere quale sistema operativo per applicazioni mobili scegliere tra iOS e Android, che insieme rappresentano un'impressionante quota di mercato del 99% dei sistemi operativi mobili, vale la pena considerare la geografia del pubblico di destinazione.

Prima di tutto, bisogna capire che iOS è popolare negli Stati Uniti, in Canada, Australia, Giappone e in parte dell'Europa occidentale, mentre Android è più popolare in Sud America, India, Africa, Cina e Medio Oriente.



Sviluppo e test dell'app per lo shopping

Creare un'app per lo shopping in grado di offrire prestazioni migliori, funzionalità senza interruzioni ed eccellente usabilità. Potete assumere un esperto di sviluppo di app per lo shopping o un'azienda per codificare la vostra app. Gli esperti costruiranno app per lo shopping e otterranno soluzioni per lo sviluppo di app per lo shopping per Android o iOS in grado di aiutare la vostra app a scalare. Una volta terminato il processo di sviluppo dell'app per lo shopping, la vostra app per lo shopping online deve essere sottoposta a test costanti per gli aggiornamenti e le modifiche necessarie da parte di un esperto di QA. Prima che la vostra app per lo shopping online diventi operativa, deve essere testata.

Caratteristiche essenziali da includere

Dopo aver discusso il processo di sviluppo di un'app per lo shopping, analizziamo le caratteristiche da includere nella vostra app. Non dovete creare un'app per lo shopping copiando l'applicazione del vostro concorrente. L'obiettivo è creare un'app per lo shopping che offra un'esperienza di acquisto incredibile. Dal momento che la concorrenza nel settore dell'e-commerce è molto alta, potreste voler iniziare lo sviluppo di un'app per lo shopping online il prima possibile per influenzare positivamente la vostra attività. Per creare un'app per lo shopping e renderla di successo, è necessario includere le funzionalità essenziali in base all'obiettivo dell'app. Durante lo sviluppo di un'app per lo shopping online è possibile sfruttare molte funzionalità. Di seguito sono elencate alcune delle caratteristiche essenziali per la creazione di un'app per lo shopping

Pagamento online 7 clienti su 10 abbandonano l'app di mobile commerce senza concludere l'acquisto. Per far fronte a questo problema, dovreste escludere i costi aggiuntivi, eliminare le registrazioni non necessarie e semplificare il processo di checkout. Rendete l'app facile da usare, garantendo la massima sicurezza dei dati personali e incorporando più metodi di pagamento.



Search Bar, l'app per lo shopping online, mira a offrire un elenco di prodotti e a semplificare la ricerca. La ricerca, il filtro e l'ordinamento sono gli strumenti di base delle app per lo shopping online.

Spedizione Gli acquirenti online di oggi sono più esigenti che mai; quando è stato chiesto loro, il 77% ha indicato che la spedizione affidabile in due giorni è il fattore decisivo per completare un acquisto; ecco perché introdurre la spedizione gratuita e veloce per i vostri clienti vi aiuterà a distinguervi e potrebbe essere il fattore decisivo per acquistare da voi rispetto a un concorrente.



Spedizione Gli acquirenti online di oggi sono più esigenti che mai; quando è stato chiesto loro, il 77% ha indicato che la spedizione affidabile in due giorni è il fattore decisivo per completare un acquisto; ecco perché introdurre la spedizione gratuita e veloce per i vostri clienti vi aiuterà a distinguervi e potrebbe essere il fattore decisivo per acquistare da voi rispetto a un concorrente. Recensione degli utenti La funzione di recensione permette ai vostri clienti di dare il loro feedback recensendo i prodotti che hanno acquistato. Questo aggiungerà un livello di fiducia alla vostra app per lo shopping online e incoraggerà altri utenti a decidere di acquistare.



Accesso del cliente. La registrazione e il login dei clienti possono essere facoltativi, ma si tratta di una tecnica di marketing efficace per ottenere i dati dei social media e dell'e-mail dei clienti e sviluppare un'esperienza più personalizzata. La regola da seguire è quella di non forzare mai i clienti a registrarsi prima di raggiungere la fase di checkout.

Diversi tipi di negozi di commercio mobile

La chiave per le vendite dei vostri prodotti è la creazione di un'app per lo shopping. Potete creare un'app per lo shopping mobile per il vostro negozio online esistente e dare una spinta alle vostre vendite. I negozi di commercio mobile o le app di commercio mobile si dividono in tre gruppi principali:

Negozio con un solo venditore

Solo una singola persona vende prodotti o servizi attraverso questi negozi online. Questi negozi sono costruiti per obiettivi promozionali e per evitare l'intervento di intermediari tra il consumatore e il marchio. Ad esempio, Apple

Negozi con venditori specifici

In questi negozi solo alcuni venditori sono autorizzati a vendere i loro prodotti o servizi ai consumatori. In questo modo i clienti hanno la possibilità di scegliere i venditori che offrono prodotti o servizi di qualità superiore tra i tanti. Ad esempio, Wish, Amazon, ecc.

Negozio a venditore multiplo

I negozi di venditori multipli sono mercati aperti online in cui il negozio permette a ogni venditore di raggiungere i propri potenziali clienti. Ad esempio, eBay o Upwork.

Vantaggi delle app per lo shopping mobile

Vi chiederete perché creare un'app per lo shopping? Lo sviluppo di un'app per lo shopping online dovrebbe influire positivamente su tutta la vostra attività. Cerchiamo quindi di capire quali sono i vantaggi della creazione di un'app per lo shopping per la vostra azienda. La creazione di un'app per lo shopping online aiuterà i vostri utenti a fare acquisti regolarmente e stimolerà l'attività di acquisto dei vostri clienti; pertanto, lo sviluppo di un'app per lo shopping darà un vantaggio alla vostra attività in molti modi:

Contenuti personalizzati. L'attività di acquisto e gli ordini passati possono essere salvati nell'app, per essere utilizzati come parte integrante di offerte personalizzate.

L'attività di acquisto e gli ordini passati possono essere salvati nell'app, per essere utilizzati come parte integrante di offerte personalizzate. Tempo di caricamento. La pagina dell'app si carica più velocemente. In questo modo, portano più clienti. Se il sito impiega più di tre secondi a caricarsi, molti acquirenti lo abbandonano, e c'è la possibilità che si rivolgano ai vostri concorrenti.

La pagina dell'app si carica più velocemente. In questo modo, portano più clienti. Se il sito impiega più di tre secondi a caricarsi, molti acquirenti lo abbandonano, e c'è la possibilità che si rivolgano ai vostri concorrenti. Mobilità. Gli acquirenti hanno maggiore libertà grazie alle app per lo shopping online, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

Gli acquirenti hanno maggiore libertà grazie alle app per lo shopping online, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Accesso offline. Le migliori app per lo shopping mobile consentono agli acquirenti di confrontare i prodotti e controllare i prezzi anche offline, utilizzando le prestazioni dello smartphone a piena potenza.

In questo modo, le app per lo shopping creano un pubblico solido e fedele per la vostra azienda.

Qual è il costo dello sviluppo di un'app per lo shopping mobile?

Se state pensando al costo di sviluppo di un'app per lo shopping online, per pianificare il vostro budget di conseguenza, il costo finale per costruire un'app per lo shopping non può essere determinato facilmente. Questo perché il costo finale dipende da diversi fattori, come ad esempio

Complessità dell'app



Piattaforma di e-commerce



Ubicazione degli sviluppatori



tempistica di realizzazione dell'app per lo shopping e molti altri fattori



Secondo un sondaggio, il costo medio per la realizzazione di un'app per lo shopping da parte di un'agenzia è compreso tra 30.000 e 700.000 dollari, ma gli esperti di sviluppo di app per lo shopping affermano che il prezzo per creare un'app per lo shopping online con funzioni di e-commerce di base parte da 5.000-7.000 dollari sia per iOS che per Android.

Qual è la differenza tra un'app di e-commerce singola e lo sviluppo di un'app marketplace?

Una singola app di e-commerce consente di fornire molti servizi a valore aggiunto agli utenti. Ad esempio, Google Pay conduce giochi d'azzardo per coinvolgere e incoraggiare la sua soluzione di pagamento attraverso attività progettate in modo intelligente. D'altra parte, Marketplace App è una piattaforma online che elenca applicazioni software per dispositivi mobili e computer desktop. È comune che le applicazioni desktop abbiano una versione mobile della stessa applicazione. Le applicazioni sono progettate per funzionare con un sistema operativo specifico come Windows, iOS, Android o macOS.

Esiste un'applicazione per realizzare la vostra Shopping app?

Lo sviluppo di app per lo shopping è un servizio disponibile per quasi tutti. Molti pensano che solo le grandi aziende possano realizzare un'app per lo shopping. Creare un'app per lo shopping fin dall'inizio può essere una sfida, soprattutto se si dispone di un budget ridotto. Fortunatamente, esistono molti produttori di app per creare applicazioni per lo shopping senza una sola riga di codice, come AppMaster. Potrete usufruire di tutto il potenziale di una piattaforma di sviluppo di app affidabile per la creazione di shopping app per entrambe le piattaforme mobili.

Come si crea una shopping app?

Lo sviluppo di app per lo shopping per Android e iPhone è più facile che mai. È possibile utilizzare un software di creazione di app che consente di creare un'app per lo shopping in pochi minuti; non è richiesta alcuna codifica! Scegliete un modello, modificate tutto ciò che volete e aggiungete testo, immagini, video e altro ancora per diventare subito mobile.

È meglio fare acquisti su un'app o su un sito web?

Dovreste creare un'app per gli acquisti che funzioni su tutte le piattaforme o limitarvi a un sito web per gli acquisti di base? La risposta è che sono necessari entrambi. Infatti, è possibile creare app per lo shopping mobile per i propri negozi online. Dato che il 58% del traffico internet mondiale è generato dai telefoni cellulari, adattare il vostro sito di e-commerce ai dispositivi mobili è una scelta intelligente e conveniente. Ma l'84% degli utenti trascorrerà probabilmente più tempo utilizzando le applicazioni che il browser mobile, rendendo quindi necessario lo sviluppo di un'app per lo shopping.

3 modi efficaci per lanciare la vostra app

Tre modi molto comuni e popolari per lanciare un'app per lo shopping online che potete seguire:

Lancio beta

Il primo è il lancio beta. Si tratta di rilasciare l'applicazione ad amici e parenti per ottenere un feedback. Si eseguono molti cicli di miglioramento per sistemare l'app, risolvere i bug e renderla sempre migliore. Potete rilasciare la vostra applicazione nell'Appstore google play di vostra scelta, che sia Android o iPhone. Tutto ciò che state facendo è migliorare rapidamente la vostra applicazione per il commercio mobile. In questa fase, si vuole ottenere un feedback e migliorare rapidamente. All'inizio, si vogliono apportare tutti quei miglioramenti qualitativi per ottenere continuamente buone recensioni. Una volta ottenute naturalmente buone recensioni da parte di utenti reali che non sono i vostri amici o parenti, siete pronti per un lancio di tipo pubblicitario.

Lancio pubblicitario

In questa fase, dovreste creare un'app per lo shopping sia su iOS che su Android perché, diciamo, le persone vedono la vostra app per lo shopping online sui social media o anche su TechCrunch. TechCrunch è una pubblicazione importante; se non la conoscete e siete presenti solo su una piattaforma, vi perderete il 50% dei potenziali downloader. Dovete quindi assicurarvi che le persone con dispositivi Android e iOS possano scaricare la vostra app di shopping online. Mentre siete nella fase beta, che è la prima fase, dovreste contattare i blogger, gli influencer e le diverse testate giornalistiche e proporre loro il processo di sviluppo della vostra app per lo shopping, in modo che al momento del lancio si verifichi un'enorme ondata di download e un'impennata di recensioni e altro. Questo vi farà salire di livello e vi farà salire in classifica. Questa è l'intera strategia. Questo è il motivo per cui è così importante, perché tutto il lavoro di preparazione è servito a creare questo grande lancio per farvi salire nelle classifiche di ricerca dell'Appstore di Google Play, e alla fine potrete ottenere la maggior parte dei vostri download dalla ricerca dell'App Store.

Lancio alla conferenza

Se create un'applicazione per lo shopping di piccole dimensioni, come un puzzle game o qualcosa di simile, e non è una novità, questo potrebbe non funzionare. Dovete creare un'app per lo shopping online che sia un'app innovativa e di grande impatto. qualcosa di nuovo che state realizzando, allora potete fare domanda per il lancio a TechCrunch Disrupt o alle conferenze di lancio. Si tratta di grandi conferenze dedicate alle startup. Presentate le ragioni per creare un'app per lo shopping sul palco, ma potete anche presentarla in uno stand. Spiegate i punti salienti dell'efficienza dell'app per lo shopping. Ci sono molti meetup locali, gruppi locali e gruppi aziendali in cui è possibile presentare. È più facile entrare in questi gruppi e spesso vi partecipano altri giornalisti, blogger, influencer e talvolta anche investitori. Seguite questo modello per ottenere tutti i vantaggi del lancio nei modi giusti e per ottenere una maggiore esposizione.

Conclusione

Se avete un'idea straordinaria per la creazione di un'app per lo shopping, potete seguire i passi indicati sopra per dare vita alla vostra visione. Questo articolo farà miracoli per voi se avete determinato il vostro pubblico di riferimento. Questi suggerimenti vi aiuteranno a creare un'app per lo shopping.