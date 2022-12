Met de toename van online verkopen, maakt de e-Commerce industrie de grootste groei door in de ontwikkeling van shopping apps om aan de eisen van klanten te voldoen. Klanten hebben de vrijheid nodig om altijd en overal goederen en diensten te kunnen kopen. Meer online shoppers verkiezen mobiele e-commerce applicaties boven websites, omdat ze aanpasbaarheid, gemak en meer geavanceerde snelheid bieden. Daarom is de sleutel tot de verkoop van uw product het bouwen van een shopping app, wat de snellere en meer betaalbare manier is om uw mobiele shopping app voor uw online winkel te lanceren. Dit artikel bespreekt alle functies die u nodig hebt om een shopping app te maken en uw online shopping app naar een hoger niveau te tillen. Laten we eens kijken.

Het proces van het maken van een shopping app

Voordat je begint met het maken van een shopping app en het direct naar de ontwikkelingsfase brengt, is het essentieel om de volgende stappen in je shopping app ontwikkelingsproces op te nemen.

Er is geen voordeel om het proces van shopping app ontwikkeling te starten zonder goed marktonderzoek te doen. Marktonderzoek is het verzamelen van informatie over de koper persona's van uw bedrijf, doelgroep, concurrenten en klanten om te bepalen hoe levensvatbaar en succesvol uw product of dienst zou zijn onder deze mensen. We weten allemaal dat bedrijven niet succesvol kunnen zijn als ze niet blijven voldoen aan de behoeften van hun klanten.



Prototype en parameters

Als je zeker weet wat je wilt ontwerpen en voor welke gebruikers, begin dan te werken aan het Prototype en de parameters. Op basis van de verwachtingen van uw klant, moet u de functies en functionaliteiten opsommen en een shopping app bouwen. Eenmaal voldaan met deze aspecten, ga je verder met het Prototype. Het is het eerste beeld van hoe uw online shopping app eruit zou zien. Het zou helpen als u voldoende tijd besteed aan het bepalen van het Prototype en de parameters. Als je wilt weten hoe je een online shopping app maakt, zijn er verschillende prototyping software en tools online beschikbaar.

App ontwerp

Niet elke winkel verkoopt online, maar dat betekent niet dat je het ontwikkelen van een shopping app achterwege moet laten. Je moet bij het ontwerpen van de online shopping app denken vanuit het oogpunt van de klant. Hieronder volgen de vijf ontwerptips om een shopping app te maken.

Houd de interface toegankelijk en responsief. Het kan een uitdaging zijn voor gebruikers om te begrijpen wat ze moeten doen als ze meteen worden overspoeld met inhoud.

Denk na over de afstand tussen elementen.

Blijf consistent en gebruik een kleurenpalet dat beperkt blijft tot enkele complementaire kleuren of vergelijkbare tinten.

Denk aan de navigatie. Gebruikers moeten gemakkelijk toegang hebben tot alle onderdelen van je online shopping app.

Volg platformspecifieke ontwerptalen; ios en Android hebben hun standaard ontwerprichtlijnen.

Wanneer je een shopping app maakt moet je je richten op twee onderdelen van het ontwerp, en dat zijn UX Design en UI Design.

Het platform kiezen

Waar moet je rekening mee houden bij het kiezen van het platform voor je applicatie, iOS of Android? Laten we het hebben over het kiezen van het juiste platform voor de ontwikkeling van uw mobiele applicatie. Om te beslissen voor welk besturingssysteem voor mobiele toepassingen u moet kiezen, iOS en Android vertegenwoordigen samen een marktaandeel van 99% voor mobiele besturingssystemen.

Allereerst moet u begrijpen dat iOS populair is in de VS, Canada, Australië, Japan en delen van West-Europa, terwijl Android populairder is in Zuid-Amerika, India, Afrika, China en het Midden-Oosten; kies een besturingssysteem voor uw shopping app ontwikkelingsproces dat het meest populair is in uw doelmarkt.



Winkel-app ontwikkeling en testen

Maak een shopping app die betere prestaties, naadloze functionaliteit en uitstekende bruikbaarheid biedt. U kunt een shopping app ontwikkelingsdeskundige of een bedrijf inhuren om uw app te coderen. De experts bouwen shopping apps en zorgen voor android of iOS shopping app development oplossingen die uw app helpen schalen. Nadat het Shopping App Development proces voorbij is, moet uw online shopping app voortdurend getest worden op vereiste updates en aanpassingen door een QA expert. Voordat uw online shopping app live gaat, moet hij worden getest.

Essentiële functies die u moet opnemen

Laten we na de bespreking van het proces van het ontwikkelen van een shopping app eens kijken naar de functies die je in je app moet opnemen. Je hoeft geen shopping app te bouwen door de applicatie van je concurrent te kopiëren. Het doel is om een shopping app te maken die een ongelooflijke winkelervaring geeft. Aangezien de concurrentie in de e-commerce industrie zeer hoog is, wilt u misschien zo snel mogelijk beginnen met de online shopping app ontwikkeling om uw bedrijf positief te beïnvloeden. Om een shopping app te maken en succesvol, moet u de essentiële functies op basis van het doel van uw app. U kunt profiteren van vele functies tijdens het online winkelen app ontwikkeling. Enkele van de essentiële functies om een shopping app te maken zijn hieronder vermeld

Online betalen 7 van de 10 klanten verlaat de mobile commerce app zonder de aankoop af te ronden. Je moet extra kosten uitsluiten, onnodige registratie verwijderen en het afrekenproces vereenvoudigen om dit aan te pakken. Maak de app gebruiksvriendelijk door persoonlijke gegevens maximaal te beveiligen en meerdere betaalmethoden in te bouwen.



Search Bar, de online shopping app, heeft als doel een productlijst aan te bieden en het zoeken te vereenvoudigen. Zoeken, filteren en sorteren zijn de basistools van online shopping apps.

Verzending De online shoppers van vandaag zijn veeleisender dan ooit; bij navraag gaf 77% aan dat betrouwbare tweedaagse verzending de doorslag geeft bij het afronden van een aankoop; daarom zal het introduceren van gratis en snelle verzending voor uw klanten u helpen op te vallen en de doorslag kunnen geven om bij u te kopen in plaats van bij een concurrent.



Klant inloggen. Klantenregistratie en inloggen kan optioneel zijn, maar het is een effectieve marketingtechniek om de social media gegevens en e-mail van klanten te krijgen om een meer gepersonaliseerde ervaring te ontwikkelen. De regel om ervoor te zorgen is om klanten nooit te dwingen zich te registreren voordat ze de kassa bereiken.

Verschillende soorten winkels voor mobiele handel

De sleutel tot uw productverkoop is het bouwen van een shopping app. U kunt een mobiele shopping app maken voor uw bestaande online winkel en uw verkoop een boost geven. Mobile commerce winkels of Mobile commerce apps zijn onderverdeeld in drie hoofdgroepen:

Winkel met één verkoper

Slechts één persoon verkoopt producten of diensten via deze online winkels. Deze winkels zijn gebouwd voor promotionele doeleinden en om de tussenkomst van tussenpersonen tussen de consument en het merk te vermijden. Bijvoorbeeld, Apple

Winkels met specifieke verkopers

Alleen specifieke verkopers mogen in dergelijke winkels hun producten of diensten aan de consument verkopen. Hier krijgen de klanten de kans om uit de vele verkopers die superieure producten of diensten aanbieden te kiezen. Bijvoorbeeld Wish, Amazon, enz.

Winkels met meerdere verkopers

Winkels met meerdere verkopers zijn open marktplaatsen online waarin de winkel elke verkoper zijn potentiële klanten laat bereiken. Bijvoorbeeld eBay of Upwork.

Voordelen van mobiele shopping apps

U vraagt zich misschien af waarom men een shopping app zou moeten maken? De ontwikkeling van online shopping apps zou uw hele bedrijf positief moeten beïnvloeden. Dus, laten we de voordelen van het bouwen van een shopping app voor uw bedrijf begrijpen. Het bouwen van een online shopping app helpt uw gebruikers om regelmatig aankopen te doen en stimuleert de koopactiviteit van uw klanten' daarom zal het ontwikkelen van een shopping app uw bedrijf op veel manieren voordeel opleveren:

Gepersonaliseerde inhoud. Winkelen activiteit en verleden bestellingen kunnen worden opgeslagen in de app, die dienen als het onderdeel voor gepersonaliseerde aanbiedingen.

Winkelen activiteit en verleden bestellingen kunnen worden opgeslagen in de app, die dienen als het onderdeel voor gepersonaliseerde aanbiedingen. Laadtijd. De app-pagina laadt sneller. Zo brengen ze meer klanten binnen. Veel shoppers verlaten de site als het meer dan drie seconden duurt om te laden, en de kans bestaat dat ze naar uw concurrenten rennen.

De app-pagina laadt sneller. Zo brengen ze meer klanten binnen. Veel shoppers verlaten de site als het meer dan drie seconden duurt om te laden, en de kans bestaat dat ze naar uw concurrenten rennen. Mobiliteit. Shoppers krijgen meer vrijheid van online shopping apps, altijd en overal.

Shoppers krijgen meer vrijheid van online shopping apps, altijd en overal. Offline toegang. De beste mobiele shopping app kan shoppers de mogelijkheid bieden om producten te vergelijken en prijzen nog offline te controleren met behulp van een smartphone op volle kracht.

Zo creëren shopping apps een solide loyaal publiek voor uw bedrijf.

Wat kost de ontwikkeling van een mobiele shopping app?

Als u denkt aan de online shopping app ontwikkelingskosten, om uw budget dienovereenkomstig te plannen, dan kunnen de uiteindelijke kosten om een shopping app te bouwen niet gemakkelijk worden bepaald. Dit komt omdat de uiteindelijke kosten afhankelijk zijn van verschillende factoren zoals

Complexiteit van de app



E-commerce platform



Locatie van de ontwikkelaars



Tijdlijn voor het bouwen van shopping app en vele andere factoren



Uit een onderzoek blijkt dat de gemiddelde kosten om een shopping app van een bureau te bouwen tussen $30.000 en $700.000 liggen. Maar shopping app ontwikkelingsdeskundigen zeggen dat de prijs om een online shopping app met basis e-commerce functies te maken begint bij $5.000 tot $7.000 voor zowel iOS als Android.

Wat is het verschil tussen een enkele e-commerce app en een marktplaats app ontwikkeling?

Met een enkele e-commerce app kunt u veel diensten met toegevoegde waarde bieden aan gebruikers. Bijvoorbeeld, Google Pay voert spelletjes uit om zijn betalingsoplossing te betrekken en aan te moedigen door middel van slim ontworpen taken. Aan de andere kant is Marketplace App een online platform dat softwaretoepassingen voor mobiele apparaten en desktopcomputers vermeldt. Het is gebruikelijk dat desktopapplicaties een mobiele versie van dezelfde app hebben. Apps zijn ontworpen voor een specifiek besturingssysteem zoals Windows, iOS, Android of macOS.

Is er een app om uw Shopping app te maken?

Shopping app ontwikkeling is een dienst die beschikbaar is voor bijna iedereen. Veel mensen denken dat alleen grote bedrijven een shopping app kunnen maken. Het bouwen van een shopping app vanaf het begin kan een uitdaging zijn, vooral als je een kort budget hebt. Gelukkig zijn er veel App makers om shopping Apps te maken zonder een enkele regel code zoals AppMaster. Je krijgt het volledige potentieel van een vertrouwd app ontwikkelingsplatform om shopping app te bouwen voor beide mobiele platformen.

Hoe maak ik een shopping app?

Winkelapps ontwikkelen voor Android en iPhone is eenvoudiger dan ooit. U kunt app maker software gebruiken waarmee u in enkele minuten een shopping app kunt maken; coderen is niet nodig! Kies een sjabloon, pas alles aan wat je wilt, en voeg je tekst, afbeeldingen, video's en meer toe om direct mobiel te worden.

Is het beter om te winkelen op een app of een website?

Moet u een winkel-app maken die op alle platforms werkt of gewoon een basiswinkelwebsite? Het antwoord is dat je ze allebei nodig hebt. In feite kunt u ook mobiele shopping apps maken voor uw online winkels. Aangezien 58% van het wereldwijde internetverkeer wordt gegenereerd door mobiele telefoons, is het aanpassen van uw e-commerce website aan mobiele apparaten een slimme en zakvriendelijke keuze. Maar 84% van de gebruikers zal waarschijnlijk meer tijd besteden aan het gebruik van apps dan aan een mobiele browser, waardoor de ontwikkeling van een shopping app noodzakelijk wordt.

3 effectieve manieren om uw app te lanceren

Drie veel voorkomende en populaire manieren om de online shopping app te lanceren die u kunt volgen:

Beta lancering

De eerste is de beta lancering. Dit is waar u uw app vrijgeeft aan uw vrienden en familie voor feedback. Je draait veel verbeteringscycli om de app te repareren, de bugs op te lossen en de app steeds beter te maken. Je kunt je app vrijgeven in de Appstore google play van je keuze, of dat nu Android of iPhone is. Het enige wat je doet is je mobiele commerce app snel verbeteren. In deze fase wil je feedback krijgen en snel verbeteren. In het begin wil je al die kwaliteitsverbeteringen doorvoeren om continu goede recensies te krijgen. Zodra je natuurlijk goede recensies krijgt van echte gebruikers die niet je vrienden of familie zijn, ben je klaar voor een lanceringstype.

Publiciteitslancering

In dit stadium moet je een shopping app bouwen op zowel iOS als Android omdat, laten we zeggen, mensen je online shopping app zien op sociale media of zelfs op TechCrunch. TechCrunch is een grote publicatie; als je niet bekend bent met hen en je bent slechts op één platform, mis je 50% van de potentiële downloaders. Je moet er dus voor zorgen dat mensen met Android toestellen en iOS toestellen je online shopping app kunnen downloaden. Terwijl je in de bètafase bent, dat is de eerste fase, moet je de bloggers, de beïnvloeders en verschillende publicaties bereiken en hen je winkel-app-ontwikkelingsproces voorleggen, zodat je bij de lancering een enorme piek aan downloads en een grote piek aan recensies en zo krijgt. Dat zal je veel hoger doen stijgen en je voortbewegen in je ranking. Dat is de hele strategie hier. Dit is waarom het zo belangrijk is, omdat al deze opbouw was om deze grote lancering te creëren om je hoger in de Appstore google play zoek rankings te krijgen, en je kunt de meeste van je downloads uiteindelijk uit App Store zoeken.

Lancering op conferentie

Als je een kleine shopping app maakt, zoals een puzzelspel of iets dergelijks, en het is niet nieuw, dan werkt dit misschien niet. Je moet een online shopping app maken die een indrukwekkende, nieuwe innovatieve app is. iets nieuws dat je maakt, dan kun je je aanmelden om te lanceren op TechCrunch Disrupt of lanceringsconferenties. Dat zijn enorme startup conferenties. Presenteer redenen om een shopping app te maken op het podium je kan ook presenteren in een stand. Leg solide punten uit over hoe efficiënt de shopping app is. Er zijn veel lokale meetups, lokale groepen en bedrijfsgroepen waar je ook kunt presenteren. Het is gemakkelijker om in die groepen te komen, en vaak zijn er extra verslaggevers, bloggers, beïnvloeders en soms zelfs investeerders aanwezig. Volg dit model zodat je alle voordelen van het lanceren op alle juiste manieren kunt benutten en zodat je meer exposure krijgt.

Conclusie

Als je een buitengewoon app idee hebt om een shopping app te bouwen, kun je de bovenstaande stappen volgen om je visie tot leven te brengen. Dit artikel zal wonderen voor je doen als je je doelgroep hebt bepaald. Deze pro-tips zullen je enorm helpen bij het bouwen van een shopping app.