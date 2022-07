Com o aumento das vendas on-line, a indústria do comércio electrónico está a experimentar o crescimento mais substancial no desenvolvimento de aplicações de compras para satisfazer as exigências dos clientes. Os clientes precisam da liberdade de comprar bens e serviços a qualquer altura e a partir de qualquer lugar. Mais compradores em linha preferem aplicações móveis de comércio electrónico a websites, uma vez que oferecem adaptabilidade, conveniência, e velocidade mais avançada. Assim, a chave para as vendas do seu produto é construir uma aplicação de compras, que é a forma mais rápida e mais acessível de lançar a sua aplicação de compras móvel para a sua loja online. Este artigo irá discutir todas as características de que necessita para criar uma aplicação de compras e levar a sua aplicação de compras online para o próximo nível. Vejamos.

O processo de criação de uma aplicação de compras

Antes de começar a criar uma aplicação de compras e levá-la directamente à fase de desenvolvimento, é essencial incluir os seguintes passos no seu processo de desenvolvimento de uma aplicação de compras.

Não há benefício em iniciar o processo de desenvolvimento de uma aplicação de compras sem fazer uma pesquisa de mercado adequada. A pesquisa de mercado está a recolher informações sobre os compradores da sua empresa, público alvo, concorrentes e clientes para determinar a viabilidade e o sucesso do seu produto ou serviço entre estas pessoas. Todos sabemos que as empresas não podem ter sucesso se não continuarem a satisfazer as necessidades dos seus clientes.



>> forte>Protótipo e Parâmetros>/p>p> Quando estiver confiante sobre o que pretende conceber e para que utilizadores, comece a trabalhar no Protótipo e parâmetros. Com base nas expectativas do seu cliente, precisa de listar as características e funcionalidades e construir uma aplicação de compras. Uma vez cumpridos estes aspectos, passe para o Protótipo. É a primeira visão de como a sua aplicação de compras online iria aparecer. Ajudaria se passasse tempo suficiente a decidir sobre o Protótipo e os parâmetros. Se quiser saber como criar uma aplicação de compras online, vários programas e ferramentas de prototipagem estão disponíveis online.

Concepção da aplicação>>p>p>Nem todas as lojas vendem online, mas isto não significa que deva deixar o desenvolvimento da aplicação de compras. Deve-se pensar do ponto de vista do cliente ao conceber a aplicação de compras online. Seguem-se cinco dicas de design para criar uma aplicação de compras.

<

Manter a interface acessível e reactiva. Pode ser um desafio para os utilizadores compreenderem o que fazer se forem imediatamente ultrapassados com o conteúdo. >li>Espaçamento de opiniões entre elementos. >li>li>Fique consistente e utilize uma paleta de cores limitada a algumas cores complementares ou tonalidades semelhantes.li>Considerar a navegação. Os utilizadores devem ser capazes de aceder facilmente a todas as partes da sua aplicação de compras online.>li>li>Linguagens de design específicas da plataforma; ios e Android têm as suas directrizes de design padrão.>li>li> Quando cria uma aplicação de compras precisa de se concentrar em duas secções do design, e, elas são UX Design e UI Design

>>>forte>>Escolhendo a plataforma>>/p>>p> O que é que considera ao escolher a plataforma para a sua aplicação, iOS ou Android? Vamos falar sobre a escolha da plataforma certa para o desenvolvimento da sua aplicação móvel. Decidir qual o sistema operativo de aplicações móveis a utilizar em conjunto para iOS e Android representa aqui uma espantosa quota de mercado de 99% de sistemas operativos móveis vale a pena considerar a geografia do público-alvo.

Primeiro de tudo, precisa de compreender que o iOS é popular nos EUA, Canadá, Austrália, Japão, e partes da Europa Ocidental, enquanto que o Android é mais popular na América do Sul, Índia, África, China, e Médio Oriente; escolha um sistema operativo para o seu processo de desenvolvimento de aplicações de compras que seja mais popular no seu mercado-alvo.

>>forte><

>forte>Shopping App Development and Testing<>>/p>>p>Criar uma aplicação de compras que possa oferecer um melhor desempenho, uma funcionalidade sem falhas, e uma excelente usabilidade. Pode contratar um perito em desenvolvimento de aplicações de compras ou uma empresa para codificar a sua aplicação. Os especialistas irão construir aplicações de compras e obter soluções de desenvolvimento de aplicações de compras android ou iOS que ajudam a sua aplicação a escalar. Após o processo de desenvolvimento da aplicação de compras, a sua aplicação de compras online precisa de passar por constantes testes para as actualizações e modificações necessárias por um especialista em GQ. Antes da sua aplicação de compras online entrar em funcionamento, precisa de ser testada.

Características Essenciais Deve incluir

Agora, depois de discutir o processo de desenvolvimento da aplicação de compras, vamos analisar as características a serem incluídas na sua aplicação. Não precisa de construir uma aplicação de compras copiando a aplicação do seu concorrente. O objectivo é criar uma aplicação de compras que proporcione uma experiência de compras incrível. Uma vez que a concorrência na indústria do comércio electrónico é muito elevada, talvez queira iniciar o desenvolvimento da aplicação de compras online o mais rapidamente possível para afectar positivamente o seu negócio. Para criar uma aplicação de compras e torná-la bem sucedida, precisa de incluir as características essenciais baseadas no objectivo da sua aplicação. Pode tirar partido de muitas características durante o desenvolvimento de uma aplicação de compras online. Algumas das características essenciais para criar uma aplicação de compras são mencionadas em baixo

>ul>>li>Online Payment 7 em cada 10 clientes deixam a aplicação de comércio móvel sem terminar a compra. Deve excluir custos adicionais, remover registos desnecessários e simplificar o processo de checkout para lidar com isto. Tornar a aplicação de fácil utilização, garantindo a máxima segurança dos dados pessoais e incorporando múltiplos métodos de pagamento.

>li>Search Bar, a aplicação de compras online, tem como objectivo oferecer uma lista de produtos e simplificar a pesquisa. A pesquisa, filtragem e classificação são as ferramentas básicas das aplicações de compras online.

Envio Os compradores online de hoje em dia são mais exigentes do que nunca; quando solicitados, 77% indicam que o envio fiável de dois dias é o factor decisivo para completar uma compra; é por isso que introduzir o envio gratuito e rápido aos seus clientes o ajudará a destacar-se e poderá ser o factor decisivo para comprar-lhe em vez de um concorrente.

>/li>>li>li> Revisão pelo utilizador A funcionalidade de revisão permite aos seus clientes darem o seu feedback, revendo os produtos que compraram. Isto irá acrescentar um nível de confiança à sua aplicação de compras online e irá também encorajar outros utilizadores a tomarem a sua decisão de compra.



Li>Ingresso do cliente. O registo e login do cliente pode ser opcional, mas é uma técnica de marketing eficaz para obter os dados dos meios de comunicação social dos clientes e o correio electrónico para desenvolver uma experiência mais personalizada. A regra para ter a certeza é nunca forçar os clientes a registarem-se antes de chegarem à fase de checkout.



Diferentes Tipos de Lojas de Comércio Móvel

A chave para as vendas do seu produto é construir uma aplicação de compras. Pode criar uma aplicação de compras móvel para a sua loja online existente e dar um impulso às suas vendas. As lojas de comércio móvel ou aplicações de comércio móvel são categorizadas em três grupos principais:

>forte> Uma loja de venda>>>p>Apenas uma pessoa vende produtos ou serviços através destas lojas online. Estas lojas são construídas com objectivos promocionais e para evitar a intervenção de intermediários entre o consumidor e a marca. Por exemplo, a Apple

> forte> Lojas com Vendedores Específicos

>>p> Só os vendedores específicos estão autorizados a vender os seus produtos ou serviços aos consumidores em tais lojas. Aqui os clientes têm a oportunidade de escolher os vendedores que oferecem produtos ou serviços de qualidade superior entre os muitos. Por exemplo, Wish, Amazon, etc.>p>>forte>Multiple Seller Store>>p>Multiple Seller stores são mercados abertos online em que a loja permite a cada vendedor chegar aos seus potenciais clientes. Por exemplo, eBay ou Upwork.

Vantagens das Aplicações de Compras Móveis

P>Poderá perguntar-se porque se deve criar uma aplicação de compras? O desenvolvimento de uma aplicação de compras online deve afectar positivamente todo o seu negócio. Portanto, vamos compreender as vantagens de construir uma aplicação de compras para o seu negócio. A construção de uma aplicação de compras online ajudará os seus utilizadores a fazer compras regularmente e estimulará a actividade de compra dos seus clientes, portanto, o desenvolvimento de uma aplicação de compras dará uma vantagem ao seu negócio de muitas maneiras:

>ul><

>forte>Conteúdo personalizado. A actividade de compras e encomendas passadas podem ser guardadas na aplicação, servindo como parte de ofertas personalizadas.

>forte>Tempo de carregamento. A página da aplicação carrega mais rapidamente. Assim, eles trazem mais clientes. Muitos compradores deixarão o site se demorar mais de três segundos a carregar, e há uma hipótese de correrem para os seus concorrentes.

>> forte>Mobilidade. Os compradores obtêm mais liberdade das aplicações de compras on-line a qualquer altura e em qualquer lugar.>>> forte>Acesso off-line. A melhor aplicação de compras móvel pode fornecer aos compradores para comparar produtos e verificar preços ainda offline utilizando um desempenho de potência total de um smartphone.

>Assim, as aplicações de compras criam uma audiência sólida e leal para a sua empresa.

Qual é o custo de desenvolvimento de uma aplicação de compras móvel?

Se estiver a pensar no custo de desenvolvimento de uma aplicação de compras online, para planear o seu orçamento em conformidade, então o custo final para construir uma aplicação de compras não pode ser determinado facilmente. Isto porque o custo final depende de vários factores como

<

Complexidade da aplicação

>>/li>>li> Plataforma de comércio electrónico

>/li>>li>Localização dos criadores

>/li>>li>Linha de tempo para construir uma aplicação de compras e muitos outros factores

>p>>>br>>Um inquérito relatou que o custo médio para construir uma aplicação de compras a partir de uma agência varia entre $30.000 a $700.000. Mas os peritos em desenvolvimento de aplicações de compras dizem que o preço para criar uma aplicação de compras online com características básicas de comércio electrónico começa entre $5.000 e $7.000 tanto para iOS como para Android.

Qual é a diferença entre uma única aplicação de comércio electrónico e o desenvolvimento de uma aplicação de mercado?

Uma única aplicação de comércio electrónico permite fornecer muitos serviços de valor acrescentado aos utilizadores. Por exemplo, o Google Pay conduz jogos para se envolver e encorajar a sua solução de pagamento através de tarefas concebidas de forma inteligente. Por outro lado, Marketplace App é uma plataforma online que lista aplicações de software para dispositivos móveis e computadores de secretária. É comum que as aplicações de desktop tenham uma versão móvel da mesma aplicação. As aplicações são concebidas para executar um sistema operativo específico tal como Windows, iOS, Android, ou macOS.

Existe uma aplicação para fazer a sua aplicação de Compras?

p>Desenvolvimento de aplicação de Compras é um serviço que está disponível para quase todos. Muitas pessoas pensam que só as grandes corporações podem fazer uma aplicação de compras. Construir uma aplicação de compras desde o início pode ser um desafio, especialmente se tiver um orçamento curto. Felizmente, existem muitos criadores de aplicativos para criar aplicativos de compras sem uma única linha de código como o AppMaster. Obtém-se todo o potencial de uma plataforma de desenvolvimento de aplicações de confiança para criar aplicações de compras para ambas as plataformas móveis.

Como criar uma aplicação de compras?

Desenvolvimento de aplicações de compras para Android e iPhone é mais fácil do que nunca. Pode utilizar software de criação de aplicações que lhe permite criar uma aplicação de compras em minutos; não é necessária qualquer codificação! Escolha um modelo, ajuste o que quiser, e adicione o seu texto, imagens, vídeos, e muito mais para se tornar móvel instantaneamente.



É melhor fazer compras numa aplicação ou num website?

P>Cria uma aplicação de compras que funcione em todas as plataformas ou simplesmente aderir a um website de compras básico? A resposta é que precisa de ambas. De facto, também pode criar aplicações de compras móveis para as suas lojas online. Na medida em que 58% do tráfego mundial da Internet é gerado por telemóveis, variar o seu website de comércio electrónico para dispositivos móveis é uma escolha inteligente e de bolso amigável. Mas é provável que 84% dos utilizadores passem mais tempo a utilizar aplicações do que um browser móvel, tornando assim necessário o desenvolvimento de uma aplicação de compras.

3>3 Formas eficazes de lançar a sua aplicação

Três formas muito comuns e populares de lançar a aplicação de compras online que pode seguir:

> forte>Beta Launch

>p>p> O primeiro é o lançamento beta. É aqui que lança a sua aplicação aos seus amigos e família para obter feedback. Executa muitos ciclos de melhoramento para corrigir a aplicação, corrigir os bugs, e tornar a aplicação cada vez melhor. Pode lançar a sua aplicação na Appstore google play da sua escolha, seja Android ou iPhone. Tudo o que está a fazer é melhorar rapidamente a sua aplicação de comércio móvel. Nesta fase, pretende obter feedback e melhorar rapidamente. No início, quer fazer todas essas melhorias de qualidade para obter continuamente boas críticas. Uma vez que receba naturalmente boas críticas de utilizadores reais que não são seus amigos ou família, está pronto para um tipo de lançamento.

>forte>Lançamento Publicidade

>p> Nesta fase, deve construir uma aplicação de compras tanto no iOS como no Android porque, digamos, as pessoas vêem a sua aplicação de compras online nas redes sociais ou mesmo no TechCrunch. A TechCrunch é uma grande publicação; se não estiver familiarizado com elas e estiver apenas numa plataforma, perderá 50% dos potenciais descarregadores. Portanto, tem de se certificar de que as pessoas com dispositivos Android e dispositivos iOS podem descarregar a sua aplicação de compras online. Enquanto estiver na fase beta, essa é a primeira fase; deve estar a chegar aos bloggers, aos influenciadores, e a diferentes publicações e a lançar-lhes o seu processo de desenvolvimento da aplicação de compras para que, quando lançar, receba um enorme pico de downloads e um grande pico de críticas e tudo. Isso vai fazê-lo subir muito e impulsioná-lo na sua classificação. Esta é toda a estratégia aqui. É por isso que é tão importante porque todo este desenvolvimento foi para criar este grande lançamento para o impulsionar para cima no ranking de pesquisa da Appstore google play, e pode obter a maioria dos seus downloads eventualmente a partir da pesquisa da App Store.

Launching at conference

Se criar uma pequena aplicação de compras, como um jogo de puzzle ou algo do género, e não é novidade, isto pode não funcionar. É necessário criar uma aplicação de compras online que seja uma aplicação impressionante e inovadora. algo novo que esteja a fazer, então pode candidatar-se ao lançamento na TechCrunch Disrupt ou às conferências de lançamento. São conferências de lançamento enormes. Apresentar razões para criar uma aplicação de compras em palco também pode ser apresentado numa cabine. Explicar pontos sólidos sobre a eficiência da aplicação de compras. Há muitos encontros locais, grupos locais, e grupos empresariais onde também pode apresentar. É mais fácil entrar nesses grupos, e muitas vezes, outros repórteres, bloggers, influenciadores, e até mesmo, por vezes, investidores frequentam-nos. Siga este modelo para que possa obter todos os benefícios do lançamento de todas as formas certas e para que possa obter mais exposição.

Conclusion

Se tiver uma ideia extraordinária de aplicação para construir uma aplicação de compras, pode seguir os passos dados acima para dar vida à sua visão. Este artigo fará maravilhas para si se tiver determinado o seu público alvo. Estes pro-tips irão ajudá-lo a construir uma aplicação de compras extraordinariamente.

<