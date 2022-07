Mit der Zunahme der Online-Verkäufe erlebt die E-Commerce-Branche das größte Wachstum bei der Entwicklung von Shopping-Apps, um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Kunden brauchen die Freiheit, Waren und Dienstleistungen jederzeit und überall kaufen zu können. Immer mehr Online-Käufer bevorzugen mobile E-Commerce-Anwendungen gegenüber Websites, da sie Anpassungsfähigkeit, Komfort und höhere Geschwindigkeit bieten. Daher ist der Schlüssel zum Verkauf Ihres Produkts die Erstellung einer Shopping-App, die der schnellere und kostengünstigere Weg ist, Ihre mobile Shopping-App für Ihren Online-Shop zu starten. In diesem Artikel werden alle Funktionen besprochen, die Sie benötigen, um eine Shopping-App zu erstellen und Ihre Online-Shopping-App auf die nächste Stufe zu heben. Mal schauen.

Der Prozess der Erstellung einer Shopping-App

Bevor Sie mit der Erstellung einer Shopping-App beginnen und diese direkt in die Entwicklungsphase überführen, müssen Sie unbedingt die folgenden Schritte in den Entwicklungsprozess Ihrer Shopping-App einbeziehen.

Es hat keinen Vorteil, den Prozess der Entwicklung von Shopping-Apps einzuleiten, ohne eine angemessene Marktforschung durchzuführen. Marktforschung sammelt Informationen über die Käuferpersönlichkeiten, Zielgruppen, Konkurrenten und Kunden Ihres Unternehmens, um festzustellen, wie rentabel und erfolgreich Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung bei diesen Personen ist. Wir alle wissen, dass Unternehmen nicht erfolgreich sein können, wenn sie die Bedürfnisse ihrer Kunden nicht weiterhin erfüllen.



Prototyp und Parameter

Wenn Sie sicher sind, was Sie entwerfen möchten und für welche Benutzer, beginnen Sie mit der Arbeit am Prototyp und den Parametern. Basierend auf den Erwartungen Ihrer Kunden müssen Sie die Features und Funktionalitäten auflisten und eine Shopping-App erstellen. Sobald diese Aspekte erfüllt sind, fahren Sie mit dem Prototyp fort. Es ist die erste Ansicht, wie Ihre Online-Shopping-App aussehen würde. Es wäre hilfreich, wenn Sie sich ausreichend Zeit für die Entscheidung über den Prototyp und die Parameter nehmen würden. Wenn Sie wissen möchten, wie Sie eine Online-Shopping-App erstellen, stehen mehrere Prototyping-Software und -Tools online zur Verfügung.

App-Design

Nicht jeder Shop verkauft online, aber das bedeutet nicht, dass Sie die Entwicklung von Shopping-Apps verlassen sollten. Bei der Gestaltung der Online-Shopping-App müssen Sie aus Kundensicht denken. Im Folgenden finden Sie fünf Designtipps zum Erstellen einer Shopping-App.

Sorgen Sie dafür, dass die Benutzeroberfläche zugänglich und reaktionsschnell ist. Es kann für Benutzer schwierig sein zu verstehen, was zu tun ist, wenn sie sofort von Inhalten überwältigt werden.

Berücksichtigen Sie den Abstand zwischen den Elementen.

Bleiben Sie konsistent und verwenden Sie eine Farbpalette, die auf wenige Komplementärfarben oder ähnliche Schattierungen beschränkt ist.

Betrachten Sie die Navigation. Benutzer sollten problemlos auf alle Teile Ihrer Online-Shopping-App zugreifen können.

Befolgen Sie plattformspezifische Designsprachen; ios und Android haben ihre Standard-Designrichtlinien.

Wenn Sie eine Shopping-App erstellen, müssen Sie sich auf zwei Bereiche des Designs konzentrieren, und zwar UX-Design und UI-Design

Auswahl der Plattform

Worauf achten Sie bei der Auswahl der Plattform für Ihre Anwendung, iOS oder Android? Lassen Sie uns über die Auswahl der richtigen Plattform für die Entwicklung Ihrer mobilen Anwendung sprechen. Die Entscheidung, welches Betriebssystem für mobile Anwendungen für iOS und Android zusammengenommen einen erstaunlichen Marktanteil von 99 % für mobile Betriebssysteme darstellt, ist eine Berücksichtigung der geografischen Lage der Zielgruppe wert.

Zunächst einmal müssen Sie verstehen, dass iOS in den USA, Kanada, Australien, Japan und Teilen Westeuropas beliebt ist, während Android in Südamerika, Indien, Afrika, China und im Nahen Osten beliebter ist; Wählen Sie ein Betriebssystem für den Entwicklungsprozess Ihrer Shopping-App, das in Ihrem Zielmarkt am beliebtesten ist.



Entwicklung und Test von Shopping-Apps

Erstellen Sie eine Shopping-App, die eine bessere Leistung, nahtlose Funktionalität und hervorragende Benutzerfreundlichkeit bietet. Sie können einen Experten für die Entwicklung von Shopping-Apps oder ein Unternehmen mit der Programmierung Ihrer App beauftragen. Die Experten erstellen Shopping-Apps und erhalten Entwicklungslösungen für Android- oder iOS-Shopping-Apps, die Ihre App beim Skalieren unterstützen. Nachdem der Shopping-App-Entwicklungsprozess abgeschlossen ist, muss Ihre Online-Shopping-App ständig von einem QA-Experten auf erforderliche Updates und Änderungen getestet werden. Bevor Ihre Online-Shopping-App live geht, muss sie getestet werden.

Wesentliche Funktionen, die Sie einbeziehen müssen

Nachdem wir den Prozess der Entwicklung von Shopping-Apps besprochen haben, gehen wir nun die Funktionen durch, die in Ihre App aufgenommen werden sollen. Sie müssen keine Shopping-App erstellen, indem Sie die Anwendung Ihres Konkurrenten kopieren. Das Ziel ist es, eine Shopping-App zu entwickeln, die ein unglaubliches Einkaufserlebnis bietet. Da der Wettbewerb in der E-Commerce-Branche sehr stark ist, sollten Sie so schnell wie möglich mit der Entwicklung von Online-Shopping-Apps beginnen, um Ihr Geschäft positiv zu beeinflussen. Um eine Shopping-App zu erstellen und erfolgreich zu machen, müssen Sie die wesentlichen Funktionen basierend auf dem Ziel Ihrer App integrieren. Bei der Entwicklung von Online-Shopping-Apps können Sie viele Funktionen nutzen. Einige der wesentlichen Funktionen zum Erstellen einer Shopping-App sind unten aufgeführt

Online-Zahlung 7 von 10 Kunden verlassen die Mobile-Commerce-App, ohne den Kauf abzuschließen. Sie sollten zusätzliche Kosten ausschließen, unnötige Registrierungen entfernen und den Bestellvorgang vereinfachen, um damit umzugehen. Machen Sie die App benutzerfreundlich, indem Sie maximale Sicherheit für persönliche Daten gewährleisten und mehrere Zahlungsmethoden integrieren.



Search Bar, die Online-Shopping-App, zielt darauf ab, eine Produktliste anzubieten und die Suche zu vereinfachen. Suchen, Filtern und Sortieren sind die grundlegenden Werkzeuge von Online-Shopping-Apps.

Versand Die Online-Käufer von heute sind anspruchsvoller denn je; Auf Nachfrage gaben 77 % an, dass ein zuverlässiger zweitägiger Versand der entscheidende Faktor für den Abschluss eines Kaufs ist; Aus diesem Grund hilft Ihnen die Einführung eines kostenlosen und schnellen Versands für Ihre Kunden, sich abzuheben, und könnte der entscheidende Faktor dafür sein, bei Ihnen gegenüber einem Mitbewerber zu kaufen.



Kundenlogin. Die Kundenregistrierung und Anmeldung kann optional sein, aber es ist eine effektive Marketingtechnik, um die Social-Media-Daten und E-Mails der Kunden zu erhalten, um ein personalisierteres Erlebnis zu entwickeln. Die Regel, um sicherzustellen, dass Kunden niemals gezwungen werden, sich zu registrieren, bevor sie die Checkout-Phase erreicht haben.



Verschiedene Arten von Mobile-Commerce-Shops

Der Schlüssel zu Ihrem Produktverkauf ist die Erstellung einer Shopping-App. Sie können eine mobile Shopping-App für Ihren bestehenden Online-Shop erstellen und Ihren Umsatz steigern. Mobile-Commerce-Shops oder Mobile-Commerce-Apps werden in drei Hauptgruppen eingeteilt:

Ein Verkäufergeschäft

Nur eine einzige Person verkauft Produkte oder Dienstleistungen über diese Online-Shops. Diese Geschäfte werden zu Werbezwecken gebaut und um die Intervention von Zwischenhändlern zwischen dem Verbraucher und der Marke zu vermeiden. Zum Beispiel Apfel

Geschäfte mit bestimmten Verkäufern

Nur bestimmten Verkäufern ist es gestattet, ihre Produkte oder Dienstleistungen in solchen Geschäften an Verbraucher zu verkaufen. Hier haben die Kunden die Möglichkeit, aus den vielen Anbietern die Anbieter auszuwählen, die überlegene Produkte oder Dienstleistungen anbieten. Zum Beispiel Wish, Amazon usw.

Shop für mehrere Verkäufer

Multiple Seller Stores sind offene Online-Marktplätze, auf denen jeder Verkäufer seine potenziellen Kunden erreichen kann. Zum Beispiel eBay oder Upwork.

Vorteile mobiler Shopping-Apps

Sie fragen sich vielleicht, warum man eine Shopping-App erstellen sollte? Die Entwicklung von Online-Shopping-Apps sollte sich positiv auf Ihr gesamtes Unternehmen auswirken. Lassen Sie uns also die Vorteile der Erstellung einer Shopping-App für Ihr Unternehmen verstehen. Das Erstellen einer Online-Shopping-App hilft Ihren Benutzern, regelmäßig Einkäufe zu tätigen, und stimuliert die Kaufaktivität Ihrer Kunden. Daher bietet die Entwicklung von Shopping-Apps Ihrem Unternehmen in vielerlei Hinsicht einen Vorteil:

Personalisierte Inhalte. Einkaufsaktivitäten und vergangene Bestellungen können in der App gespeichert werden und dienen als Teil für personalisierte Angebote.

Ladezeit. Die App-Seite wird schneller geladen. So bringen sie mehr Kunden. Viele Käufer verlassen die Website, wenn das Laden länger als drei Sekunden dauert, und es besteht die Möglichkeit, dass sie zu Ihren Konkurrenten laufen.

Mobilität. Käufer erhalten mehr Freiheit von Online-Shopping-Apps zu jeder Zeit und an jedem Ort.

Käufer erhalten mehr Freiheit von Online-Shopping-Apps zu jeder Zeit und an jedem Ort. Offline-Zugriff . Die beste mobile Shopping-App bietet Käufern die Möglichkeit, Produkte zu vergleichen und Preise noch offline zu überprüfen, indem sie die volle Leistungsfähigkeit eines Smartphones nutzen.

So schaffen Shopping-Apps ein solides treues Publikum für Ihr Unternehmen.

Wie hoch sind die Kosten für die Entwicklung einer mobilen Shopping-App?

Wenn Sie über die Entwicklungskosten für Online-Shopping-Apps nachdenken, um Ihr Budget entsprechend zu planen, dann können die endgültigen Kosten für die Erstellung einer Shopping-App nicht einfach bestimmt werden. Dies liegt daran, dass die endgültigen Kosten von mehreren Faktoren abhängen, z

App-Komplexität



E-Commerce-Plattform



Standort der Entwickler



Zeitplan zum Erstellen einer Einkaufs-App und viele andere Faktoren



Eine Umfrage ergab, dass die durchschnittlichen Kosten für die Erstellung einer Shopping-App von Agenturen zwischen 30.000 und 700.000 US-Dollar liegen. Experten für die Entwicklung von Shopping-Apps sagen jedoch, dass der Preis für die Erstellung einer Online-Shopping-App mit grundlegenden E-Commerce-Funktionen zwischen 5.000 und 7.000 US-Dollar für iOS und Android beginnt.

Was ist der Unterschied zwischen einer einzelnen E-Commerce-App und der Entwicklung einer Marktplatz-App?

Mit einer einzigen E-Commerce-App können Sie den Benutzern viele Mehrwertdienste anbieten. Beispielsweise führt Google Pay Spiele durch, um seine Zahlungslösung durch intelligent gestaltete Aufgaben zu motivieren und zu fördern. Andererseits ist Marketplace App eine Online-Plattform, die Softwareanwendungen für mobile Geräte und Desktop-Computer auflistet. Es ist üblich, dass Desktop-Anwendungen eine mobile Version derselben App haben. Apps sind darauf ausgelegt, ein bestimmtes Betriebssystem wie Windows, iOS, Android oder macOS auszuführen.

Gibt es eine App, um Ihre Shopping-App zu erstellen?

Die Entwicklung von Shopping-Apps ist ein Service, der fast jedem zur Verfügung steht. Viele Leute denken, dass nur große Unternehmen eine Shopping-App machen können. Das Erstellen einer Shopping-App von Anfang an kann eine Herausforderung sein, insbesondere wenn Sie ein knappes Budget haben. Glücklicherweise gibt es viele App-Hersteller, die Shopping-Apps ohne eine einzige Codezeile erstellen, wie z. B. AppMaster. Sie erhalten das volle Potenzial einer vertrauenswürdigen App-Entwicklungsplattform, um die Entwicklung von Shopping-Apps für beide mobilen Plattformen zu erstellen.

Wie erstelle ich eine Shopping-App?

Die Entwicklung von Shopping-Apps für Android und iPhone ist einfacher als je zuvor. Sie können App-Maker-Software verwenden, mit der Sie in wenigen Minuten eine Shopping-App erstellen können; Es ist keine Codierung erforderlich! Wählen Sie eine Vorlage aus, passen Sie alles an, was Sie möchten, und fügen Sie Ihren Text, Bilder, Videos und mehr hinzu, um sofort mobil zu werden.



Ist es besser, über eine App oder eine Website einzukaufen?

Sollten Sie eine Shopping-App erstellen, die auf allen Plattformen funktioniert, oder sich einfach an eine einfache Shopping-Website halten? Die Antwort ist, Sie brauchen sie beide. Tatsächlich können Sie auch mobile Shopping-Apps für Ihre Online-Shops erstellen. Da 58 % des weltweiten Internetverkehrs von Mobiltelefonen generiert wird, ist die Umstellung Ihrer E-Commerce-Website auf mobile Geräte eine intelligente und taschenfreundliche Wahl. Aber 84 % der Benutzer verbringen wahrscheinlich mehr Zeit mit Apps als mit einem mobilen Browser, was die Entwicklung einer Shopping-App erforderlich macht.

3 effektive Möglichkeiten zum Starten Ihrer App

Drei sehr gebräuchliche und beliebte Möglichkeiten, die Online-Shopping-App zu starten, denen Sie folgen können:

Beta-Start

Der erste ist der Beta-Start. Hier geben Sie Ihre App für Feedback an Ihre Freunde und Familie frei. Sie führen viele Verbesserungszyklen durch, um die App zu reparieren, die Fehler zu beheben und die App immer besser zu machen. Sie können Ihre App im Appstore Google Play Ihrer Wahl veröffentlichen, egal ob Android oder iPhone. Alles, was Sie tun, ist Ihre Mobile-Commerce-App schnell zu verbessern. In dieser Phase möchten Sie Feedback erhalten und sich schnell verbessern. Am Anfang möchten Sie all diese Qualitätsverbesserungen vornehmen, um kontinuierlich gute Bewertungen zu erhalten. Sobald Sie auf natürliche Weise gute Bewertungen von echten Benutzern erhalten, die nicht Ihre Freunde oder Familie sind, sind Sie bereit für einen Starttyp.

Werbeeinführung

In diesem Stadium sollten Sie eine Shopping-App sowohl für iOS als auch für Android erstellen, da die Leute Ihre Online-Shopping-App beispielsweise in sozialen Medien oder sogar auf TechCrunch sehen. TechCrunch ist eine große Publikation; Wenn Sie sie nicht kennen und sich nur auf einer Plattform befinden, verpassen Sie 50 % der potenziellen Downloader. Sie müssen also sicherstellen, dass Menschen mit Android-Geräten und iOS-Geräten Ihre Online-Shopping-App herunterladen können. Während Sie sich in der Beta-Phase befinden, ist dies die erste Phase; Sie sollten sich an die Blogger, die Influencer und verschiedene Publikationen wenden und ihnen Ihren Entwicklungsprozess für Shopping-Apps vorstellen, damit Sie beim Start einen enormen Anstieg an Downloads und einen großen Anstieg an Bewertungen und so weiter erhalten. Das wird Sie weit nach oben bringen und Sie in Ihrem Ranking vorantreiben. Das ist die gesamte Strategie hier. Aus diesem Grund ist es so wichtig, denn all dieser Aufbau bestand darin, diesen großartigen Start zu schaffen, um Sie in den Rankings der Google Play-Suche im Appstore nach oben zu bringen, und Sie können die meisten Ihrer Downloads schließlich über die App Store-Suche erhalten.

Start auf der Konferenz

Wenn Sie eine kleine Shopping-App wie ein Puzzlespiel oder ähnliches erstellen und diese nicht neu ist, funktioniert dies möglicherweise nicht. Sie müssen eine Online-Shopping-App erstellen, die eine beeindruckende, neue, innovative App ist. etwas Neues, das Sie machen, dann können Sie sich bewerben, um bei TechCrunch Disrupt oder Konferenzen zu starten. Sie sind riesige Startup-Konferenzen. Präsentieren Sie Gründe für die Erstellung einer Shopping-App auf der Bühne, die Sie auch an einem Stand präsentieren können. Erklären Sie solide Punkte darüber, wie effizient die Shopping-App ist. Es gibt viele lokale Treffen, lokale Gruppen und Geschäftsgruppen, in denen Sie ebenfalls präsentieren können. Es ist einfacher, in diese Gruppen zu kommen, und oft besuchen sie zusätzliche Reporter, Blogger, Influencer und manchmal sogar Investoren. Befolgen Sie dieses Modell, damit Sie alle Vorteile des Starts auf die richtige Weise nutzen und mehr Aufmerksamkeit erhalten können.

Fazit

Wenn Sie eine außergewöhnliche App-Idee zum Erstellen einer Shopping-App haben, können Sie die oben angegebenen Schritte befolgen, um Ihre Vision zum Leben zu erwecken. Dieser Artikel wird Wunder für Sie bewirken, wenn Sie Ihre Zielgruppe bestimmt haben. Diese Profi-Tipps werden Ihnen beim Erstellen einer Shopping-App enorm helfen.