Avec l'augmentation des ventes en ligne, le secteur du commerce électronique connaît la croissance la plus importante en matière de développement d'applications de shopping pour répondre aux demandes des clients. Les clients ont besoin de la liberté d'acheter des biens et des services à tout moment et en tout lieu. De plus en plus d'acheteurs en ligne préfèrent les applications mobiles de commerce électronique aux sites web, car elles offrent adaptabilité, commodité et vitesse plus avancée. Par conséquent, la clé des ventes de vos produits est de créer une application d'achat, qui est le moyen le plus rapide et le plus abordable de lancer votre application d'achat mobile pour votre boutique en ligne. Cet article abordera toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour créer une application de shopping et faire passer votre application de shopping en ligne au niveau supérieur. Voyons voir.

Le processus de création d'une application de shopping

Avant de commencer à créer une application de shopping et de la faire passer directement au stade du développement, il est essentiel d'inclure les étapes suivantes dans votre processus de développement d'application de shopping.





Il n'y a aucun avantage à lancer le processus de développement d'une application de shopping sans faire une étude de marché appropriée. L'étude de marché consiste à recueillir des informations sur les buyer personas, le public cible, les concurrents et les clients de votre entreprise afin de déterminer la viabilité et le succès de votre produit ou service auprès de ces personnes. Nous savons tous que les entreprises ne peuvent pas réussir si elles ne continuent pas à répondre aux besoins de leurs clients.



Prototype et paramètres

Quand vous êtes sûr de ce que vous voulez concevoir et pour quels utilisateurs, commencez à travailler sur le Prototype et les paramètres. En fonction des attentes de votre client, vous devez dresser la liste des caractéristiques et des fonctionnalités et construire une application d'achat. Une fois ces aspects réglés, passez au prototype. Il s'agit du premier aperçu de l'apparence de votre application d'achat en ligne. Il serait utile que vous passiez suffisamment de temps à définir le prototype et les paramètres. Si vous voulez savoir comment créer une application de shopping en ligne, plusieurs logiciels et outils de prototypage sont disponibles en ligne.

Conception de l'application

Tous les magasins ne vendent pas en ligne, mais cela ne signifie pas que vous devez abandonner le développement d'applications de shopping. Vous devez penser du point de vue du client lors de la conception de l'application d'achat en ligne. Voici les cinq conseils de conception pour créer une appli de shopping.

Maintenir l'interface accessible et réactive. Il peut être difficile pour les utilisateurs de comprendre ce qu'ils doivent faire s'ils sont immédiatement submergés par le contenu.

Considérer l'espacement entre les éléments.

Rester cohérent et utiliser une palette de couleurs limitée à quelques couleurs complémentaires ou à des nuances similaires.

Considérer la navigation. Les utilisateurs doivent pouvoir accéder facilement à toutes les parties de votre application d'achat en ligne.

Suivre les langages de conception spécifiques à la plateforme ; ios et Android ont leurs directives de conception standard.

Lorsque vous créez une application d'achat, vous devez vous concentrer sur deux sections de la conception, et, ce sont le design UX et le design UI

Choisir la plateforme

Que devez-vous prendre en compte lorsque vous choisissez la plateforme pour votre application, iOS ou Android ? Parlons du choix de la bonne plateforme pour le développement de votre application mobile. Décider quel système d'exploitation d'application mobile aller pour iOS et Android représentent ensemble une part de marché stupéfiante de 99% des systèmes d'exploitation mobiles ici vaut la peine de considérer la géographie du public cible.

Premièrement, vous devez comprendre qu'iOS est populaire aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon et dans certaines parties de l'Europe occidentale, tandis qu'Android est plus populaire en Amérique du Sud, en Inde, en Afrique, en Chine et au Moyen-Orient ; choisissez un système d'exploitation pour votre processus de développement d'application de shopping qui est le plus populaire sur votre marché cible.



Développement et test d'application de shopping

Créer une application de shopping qui peut offrir de meilleures performances, une fonctionnalité transparente et une excellente convivialité. Vous pouvez faire appel à un expert en développement d'applications de shopping ou à une entreprise pour coder votre application. Les experts construiront des applications de shopping et obtiendront des solutions de développement d'applications de shopping Android ou iOS qui aideront votre application à se développer. Avant que votre application d'achat en ligne ne soit mise en ligne, elle doit être testée.

Les fonctionnalités essentielles que vous devez inclure

Maintenant, après avoir discuté du processus de développement d'une application d'achat, passons en revue les fonctionnalités à inclure dans votre application. Vous n'avez pas besoin de créer une application de shopping en copiant l'application de votre concurrent. L'objectif est de créer une application de shopping qui offre une expérience d'achat incroyable. Étant donné que la concurrence est très forte dans le secteur du commerce électronique, vous devriez commencer à développer une application d'achat en ligne le plus rapidement possible afin d'avoir un impact positif sur votre activité. Pour créer une application d'achat et en faire un succès, vous devez inclure les fonctionnalités essentielles en fonction de l'objectif de votre application. Vous pouvez tirer parti de nombreuses fonctionnalités au cours du développement d'une application d'achat en ligne. Certaines des caractéristiques essentielles pour créer une application de shopping sont mentionnées ci-dessous

Paiement en ligne 7 clients sur 10 quittent l'application de commerce mobile sans terminer l'achat. Vous devez exclure les coûts supplémentaires, supprimer les inscriptions inutiles et simplifier le processus de paiement pour y faire face. Rendez l'appli conviviale en assurant une sécurité maximale aux données personnelles et en intégrant plusieurs méthodes de paiement.



Search Bar, l'appli de commerce en ligne, vise à proposer une liste de produits et à simplifier la recherche. La recherche, le filtrage et le tri sont les outils de base des apps d'achat en ligne.

L'expédition Les acheteurs en ligne d'aujourd'hui sont plus exigeants que jamais ; lorsqu'on leur a demandé, 77% ont indiqué qu'une expédition fiable en deux jours est le facteur décisif pour compléter un achat ; c'est pourquoi l'introduction d'une expédition gratuite et rapide pour vos clients vous aidera à vous démarquer et pourrait être le facteur décisif pour acheter chez vous plutôt que chez un concurrent.



Customer log-in. L'inscription et la connexion des clients peuvent être facultatives, mais c'est une technique marketing efficace pour obtenir les données des médias sociaux et les e-mails des clients afin de développer une expérience plus personnalisée. La règle à respecter est de ne jamais forcer les clients à s'inscrire avant d'atteindre l'étape de la caisse.



Différents types de magasins de commerce mobile

La clé de vos ventes de produits est de construire une application d'achat. Vous pouvez créer une application de commerce mobile pour votre boutique en ligne existante et donner un coup de pouce à vos ventes. Les boutiques de commerce mobile ou les applications de commerce mobile sont classées en trois groupes principaux :

Magasin à vendeur unique

Une seule personne vend des produits ou des services par le biais de ces magasins en ligne. Ces magasins sont construits dans un but promotionnel et pour éviter l'intervention d'intermédiaires entre le consommateur et la marque. Par exemple, Apple

Stores avec des vendeurs spécifiques

Seuls des vendeurs spécifiques sont autorisés à vendre leurs produits ou services aux consommateurs dans ces magasins. Les clients ont ainsi la possibilité de choisir parmi les nombreux vendeurs qui proposent des produits ou des services de qualité supérieure. Par exemple, Wish, Amazon, etc.

Multiple Seller Store

Les magasins multi-vendeurs sont des marchés ouverts en ligne dans lesquels le magasin permet à chaque vendeur d'atteindre ses clients potentiels. Par exemple, eBay ou Upwork.

Avantages des applications mobiles de shopping

Vous vous demandez peut-être pourquoi il faut créer une application de shopping ? Le développement d'une application de shopping en ligne devrait avoir un effet positif sur l'ensemble de votre activité. Alors, comprenons les avantages de la création d'une application de shopping pour votre entreprise. La construction d'une application de shopping en ligne aidera vos utilisateurs à faire des achats régulièrement et stimulera l'activité d'achat de vos clients' par conséquent, le développement d'une application de shopping donnera un avantage à votre entreprise de nombreuses façons:

Contenu personnalisé. L'activité d'achat et les commandes passées peuvent être sauvegardées dans l'application, servant de partie pour des offres personnalisées.

Temps de chargement. La page de l'appli se charge plus rapidement. Ainsi, elles amènent plus de clients. De nombreux acheteurs quitteront le site s'il met plus de trois secondes à se charger, et il y a des chances qu'ils courent chez vos concurrents.

Mobilité. Les acheteurs bénéficient d'une plus grande liberté grâce aux applications de shopping en ligne, à tout moment et en tout lieu.

Accès hors ligne. La meilleure application mobile de shopping peut fournir aux acheteurs de comparer les produits et de vérifier les prix encore hors ligne en utilisant une performance à pleine puissance d'un smartphone.

C'est ainsi que les applications de shopping créent un public fidèle solide pour votre entreprise.

Quel est le coût du développement d'une application mobile de shopping?

Si vous pensez au coût de développement d'une application de shopping en ligne, pour planifier votre budget en conséquence, alors le coût final pour construire une application de shopping ne peut pas être déterminé facilement. C'est parce que le coût final dépend de plusieurs facteurs comme

Complexité de l'application



Plate-forme de commerce



L'emplacement des développeurs



Délai pour construire une application de shopping et de nombreux autres facteurs



Une enquête a rapporté que le coût moyen pour construire une application de shopping à partir des tarifs de l'agence entre 30 000 $ et 700 000 $. Mais les experts en développement d'applications de shopping affirment que le prix pour créer une application de shopping en ligne avec des fonctions de commerce électronique de base commence à partir de 5 000 à 7 000 dollars pour iOS et Android.





Quelle est la différence entre une application de commerce électronique unique et le développement d'une app de marché?

Une application de commerce électronique unique vous permet de fournir de nombreux services à valeur ajoutée aux utilisateurs. Par exemple, Google Pay mène des jeux pour engager et encourager sa solution de paiement à travers des tâches intelligemment conçues. D'autre part, Marketplace App est une plateforme en ligne qui répertorie les applications logicielles pour les appareils mobiles et les ordinateurs de bureau. Il est courant que les applications de bureau aient une version mobile de la même application. Les applications sont conçues pour fonctionner avec un système d'exploitation spécifique tel que Windows, iOS, Android ou macOS.

Est-ce qu'il y a une application pour faire votre application Shopping ?

Le développement d'applications Shopping est un service qui est disponible pour presque tout le monde. Beaucoup de gens pensent que seules les grandes entreprises peuvent réaliser une app shopping. Construire une appli shopping dès le départ peut être un défi, surtout si vous avez un petit budget. Heureusement, il existe de nombreux fabricants d'applications pour créer des applications de shopping sans une seule ligne de code, comme AppMaster. Vous bénéficiez de tout le potentiel d'une plateforme de développement d'applications de confiance pour créer des applications de shopping pour les deux plateformes mobiles.

Comment créer une application de shopping ?

Le développement d'applications de shopping pour Android et iPhone est plus facile que jamais. Vous pouvez utiliser un logiciel de création d'applications qui vous permet de créer une application de shopping en quelques minutes ; aucun codage n'est nécessaire ! Choisissez un modèle, ajustez tout ce que vous voulez, et ajoutez votre texte, vos images, vos vidéos et plus encore pour devenir mobile instantanément.



Est-il préférable de faire du shopping sur une application ou un site web ?

Devriez-vous créer une application de shopping qui fonctionne sur toutes les plateformes ou vous en tenir à un site web de shopping de base ? La réponse est que vous avez besoin des deux. En fait, vous pouvez également créer des applications de shopping mobile pour vos boutiques en ligne. Dans la mesure où 58 % du trafic Internet mondial est généré par les téléphones mobiles, adapter votre site de commerce électronique aux appareils mobiles est un choix intelligent et économique. Mais 84% des utilisateurs sont susceptibles de passer plus de temps à utiliser des applications qu'un navigateur mobile, d'où la nécessité de développer une application de shopping.

3 Façons efficaces de lancer votre application

Trois façons très courantes et populaires de lancer l'application de shopping en ligne que vous pouvez suivre:

Lancement bêta

La première est le lancement bêta. C'est là que vous diffusez votre application à vos amis et à votre famille pour obtenir des commentaires. Vous exécutez de nombreux cycles d'amélioration pour corriger l'appli, corriger les bugs et rendre l'appli de plus en plus performante. Vous pouvez lancer votre application sur l'Appstore google play de votre choix, qu'il s'agisse d'Android ou d'iPhone. Tout ce que vous faites, c'est améliorer rapidement votre application de commerce mobile. À ce stade, vous voulez obtenir des retours et vous améliorer rapidement. Au début, vous voulez apporter toutes ces améliorations de qualité pour obtenir continuellement de bonnes critiques. Une fois que vous obtenez naturellement de bonnes critiques de la part de vrais utilisateurs qui ne sont pas vos amis ou votre famille, vous êtes prêt pour un type de lancement.

Lancement publicitaire

À ce stade, vous devriez construire une application de commerce sur iOS et Android parce que, disons, les gens voient votre application de commerce en ligne sur les médias sociaux ou même sur TechCrunch. TechCrunch est une publication importante ; si vous ne la connaissez pas et que vous n'êtes présent que sur une seule plateforme, vous passerez à côté de 50 % des téléchargeurs potentiels. Vous devez donc vous assurer que les utilisateurs d'appareils Android et iOS peuvent télécharger votre application d'achat en ligne. Pendant que vous êtes en phase bêta, c'est la première étape, vous devriez contacter les blogueurs, les influenceurs et les différentes publications et leur présenter votre processus de développement de l'application d'achat en ligne afin que, lors du lancement, vous obteniez un énorme pic de téléchargements et de critiques, etc. Cela va vous faire monter en flèche et vous propulser dans votre classement. C'est toute la stratégie ici. C'est pourquoi c'est si important parce que toute cette accumulation a été de créer ce grand lancement pour vous propulser plus haut dans le classement de recherche Appstore google play, et vous pouvez obtenir la plupart de vos téléchargements éventuellement à partir de la recherche App Store.

Lancement à la conférence

Si vous créez une petite application d'achat, comme un jeu de puzzle ou quelque chose comme ça, et ce n'est pas nouveau, cela pourrait ne pas fonctionner. Vous devez créer une application d'achat en ligne qui est une application impressionnante, nouvelle et innovante. quelque chose de nouveau que vous faites, alors vous pouvez demander à vous lancer à TechCrunch Disrupt ou à des conférences de lancement. Ce sont d'énormes conférences sur les startups. Présentez les raisons de créer une application de shopping sur scène ; vous pouvez aussi le faire dans un stand. Expliquez des points solides sur l'efficacité de l'application de shopping. Il existe de nombreux meetups locaux, groupes locaux et groupes d'affaires où vous pouvez également faire des présentations. Il est plus facile d'entrer dans ces groupes, et bien souvent, des journalistes, des blogueurs, des influenceurs et même parfois des investisseurs supplémentaires y participent. Suivez ce modèle afin que vous puissiez obtenir tous les avantages du lancement de toutes les bonnes façons et que vous puissiez obtenir plus d'exposition.

Conclusion

Si vous avez une idée d'application extraordinaire pour construire une application de shopping, vous pouvez suivre les étapes données ci-dessus pour donner vie à votre vision. Cet article fera des merveilles pour vous si vous avez déterminé votre public cible. Ces conseils vous aideront à créer une application de shopping de façon spectaculaire.